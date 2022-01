–

De parte de Males Herbes January 28, 2022 26 puntos de vista

Resum de la permanent del Comit猫 del 28 de gener

Avui ens hem reunit amb la resta del Comit猫 per tracta aquests temes:

– Convocat貌ria de l’assamblea de treballadors.

Han acceptat la nostra proposta de fer l’assamblea el 16 de febrer a les Cotxeres de Sants.

Els punts de l’ordre del dia provisional s贸n:

Eleccions sindicals. Situaci贸 del Comit猫.

脷ltims acords: Acord d’implantaci贸 de la RLT.

Acord 0,3% i acord de la conducci贸.

Interins.

Mesures sanit脿ries

Estabilitzaci贸 interins

Hem acordat reunir-nos en permanent el 7 de febrer per veure quines mesures 茅s poden prendre i recavar m茅s informaci贸 sobre la llei i l’afectaci贸 a Parcs i Jardins.

Destins especials

La nostra proposta 茅s que fins que no estiguin clares les funcions dels llocs de treball, no 茅s pot fer una valoraci贸 dels llocs considerats destins especials. Despr茅s de la valoraci贸, tindrem clar si ho s贸n i aixo establir脿 la forma d’acc茅s, requisits, retribucions etc.

Proporcionalitat de les seccions sindicals a la Comissi贸 de Seguiment d’Activitats

No s’ha arribat a cap acord en aquest tema.