–

De parte de CGT Global Rosetta March 2, 2023 234 puntos de vista

脷ltimamente estamos recibiendo consultas sobre la duraci贸n del permiso de maternidad.

Desde la empresa se est谩 informando de que este permiso es de 16 semanas sin tener en cuenta el acuerdo firmado el 28 de marzo del 2014 que mejora el permiso de maternidad en 17 semanas para todas las trabajadoras de Global Rosetta. Tampoco han estado teniendo en cuenta la ampliaci贸n del permiso de lactancia acumulada, para ambos progenitores, de 20 d铆as naturales en lugar de 15.

Entendemos adem谩s, que, dado que se reform贸 la ley para que ambos progenitores actualmente dispongan del mismo tiempo de permiso, esta mejora a 17 semanas deber铆a aplicarse tambi茅n a los padres.

Una vez m谩s, desde Relaciones Laborales y Recursos Humanos se est谩 dando informaci贸n incorrecta a las dudas sobre los permisos.

Una vez m谩s, nuestra empresa nos est谩 recortando derechos.

Una vez m谩s, nos toca luchar por lo que es nuestro.

Una empresa que rechaza subidas salariales, que deber铆an ser como m铆nimo igual a la subida del IPC. Que rechaza concedernos el m谩s m铆nimo beneficio o mejora de nuestras condiciones laborales. No contentos con eso, nos niegan las pocas que ya hab铆amos conseguido.

Es sumamente grave, trat谩ndose adem谩s de cuestiones de conciliaci贸n familiar y afectando especialmente a mujeres. Hace falta tener poca sensibilidad para quitarle a una madre su derecho de cuidar de su beb茅 durante una semana m谩s.

Adjuntos el acuerdo de mejoras de estos permisos donde se especifican los que aplican a toda la plantilla de Global Rosetta, incluidas las nuevas contrataciones. En el caso de las 17 semanas de maternidad, dice claramente 鈥減ara todo el personal鈥 (Acuerdo_Telvent.pdf)

Adjuntamos tambi茅n el acuerdo de mejoras que solamente afecta al colectivo procedente de CS. (Permisos_retribuidos_CS.pdf)

Si no os han aplicado el acuerdo en cualquiera de las mejoras que contempla, por favor, escribidnos para saber el alcance de esta negligencia. Si ten茅is cualquier duda sobre permisos retribuidos como, por ejemplo, permisos por hospitalizaci贸n de familiar, maternidad, paternidad, etc. no dud茅is en consultarnos.