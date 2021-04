–

De parte de CGT ALTEN Madrid April 30, 2021 56 puntos de vista

Para los electores, los permisos son los siguientes:

1. Permisos retribuidos para las personas trabajadoras que participen como electores (art铆culo 13.1 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril).

a) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un per铆odo inferior a dos horas: No tendr谩n derecho a permiso retribuido.

b) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en dos o m谩s horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales: Disfrutar谩n de permiso retribuido de dos horas.

c) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o m谩s horas y menos de seis con el horario de apertura de mesas electorales: Disfrutar谩n de permiso retribuido de tres horas.

d) Las personas trabajadoras cuyo horario de trabajo coincida en seis o m谩s horas con el horario de apertura de las mesas electorales: Disfrutar谩n de permiso retribuido de cuatro horas.

RECUERDA

鈥 En caso de miembros de mesa e interventores, tendr谩n permiso toda la jornada laboral y de 5h en la jornada inmediatamente posterior.

鈥 Hay que pedir justificante a la mesa electoral para entregar en la empresa.

鈥 Corresponder谩 a la empresa la distribuci贸n, en base a la organizaci贸n del trabajo, del per铆odo en que las personas trabajadoras dispongan del permiso para acudir a votar.

鈥 El horario de las mesas electorales ser谩 de 09:00 a 20:00.