–

De parte de A Las Barricadas December 1, 2022 154 puntos de vista

Traducido por alasbarricadas, de Libcom.org

Uno de los llamados “puntos de invencibilidad”, como si estuviera en medio de la tundra polar, en Saltovka Norte, el barrio más herido de nuestra ciudad. Hay un generador, una estufa e incluso Starlink. Después de siete oleadas de ataques con misiles rusos a infraestructuras críticas durante el otoño de 2022, las autoridades ucranianas están desplegando estos lugares de calentamiento por todo el país. En comparación con el equipamiento de otros lugares de este tipo, éste sigue pareciendo una excepción, pero aunque se proporcione todo al máximo, es difícil imaginar cómo podrá salvar a todos los necesitados, si las comunicaciones fallan durante muchos días en pleno invierno.

Teniendo esto en cuenta, es especialmente importante apoyar nuestro boletín de noticias en línea para el trabajo continuo en esta rúbrica internacional o la campaña para el fortalecimiento del tejido social de la comunidad local uniéndose a esta recaudación de fondos. Un par de tazas de café en tu país, incluso antes de la guerra, podría equivaler en precio al salario diario de un trabajador en Ucrania. ¡Muchas gracias a todxs por adelantado!



Carteles luminosos en tiendas y farmacias, escaleras mecánicas en centros comerciales, ascensores, cafeteras, microondas, teteras, calentadores en oficinas administrativas y corporativas. Alguien está sin luz durante 7-8 e incluso 12-14 horas, y para alguien café caliente recién molido con un donut caliente en la oficina, porque de lo contrario los engranajes en la cabeza del maestro no giran. Durante la guerra, todos están unidos, pero algunos están más unidos, como siempre. No vamos a discutir en este artículo el tema de la exportación de la energía ahorrada por los paros en el extranjero, ya que se trata más de la gran política que de la economía. Vamos a hablar de cosas más realistas, que en el mundo occidental se denominan capitalismo de catástrofe, y para decirlo más sencillamente, de la especulación con los bienes esenciales utilizando las condiciones de emergencia.

Con la proximidad de la temporada de calefacción y los cortes masivos de electricidad debidos a las huelgas rusas, la demanda de generadores, bancos de energía, bombonas de gas, lámparas de almacenamiento y otros equipos que permiten sobrevivir a los apagones ha empezado a dispararse. Ya en la segunda quincena de octubre, los generadores figuraban en la lista de productos escasos en muchas cadenas minoristas. No sólo se trata de aparatos domésticos de pequeña potencia, sino también de los industriales. Y los modelos que aún permanecen en el mercado han subido de precio en ocasiones. En las redes sociales de la ciudad se pueden encontrar muchas historias de este tipo de mercachifles y policías, donde parte de las subestaciones del distrito, etc. están rotas desde el comienzo de la invasión:

“En Jarkov hay muchos especuladores usureros. Así, el año pasado la batería se compró por 4000, este año fue 10000. Los inversores costaban 2-3 mil hryvnias, ahora 5-6 mil. Estación de carga en Europa 600 euros, en Kharkov 52000 UAH. Tal vez la entrega sea cara, lo entiendo…”

Típicas afueras de Kharkov durante los apagones

Los que viven en casas particulares han comenzado a abastecerse masivamente de generadores. Estos equipos no son adecuados para los apartamentos de la ciudad: son bastante ruidosos, y con los escapes convierten la habitación en una cámara de gas, es decir, deben instalarse fuera de la vivienda. En particular, si el generador de gasolina Forte FG 3800 no hace mucho tiempo costaba unos 19 mil UAH, a finales de octubre apareció en el sitio web de Foroom un precio de más de 24 mil. Y este no es el límite. Algunos vendedores ofrecen el mismo modelo por más de 28 mil UAH. A modo de comparación, en septiembre, antes del inicio de los apagones, un generador de este tipo se podía comprar por 16 mil UAH. Casi todos los productos relacionados con el suministro eléctrico autónomo se han disparado, y cuanto menos productos quedan en los almacenes, más caros son. Las nuevas entregas consiguen cubrir el déficit, pero, debido a la complicada logística, el plazo de entrega de las mercancías se alarga.

Además, debido al ahorro de los fabricantes, esas cantidades, por decirlo suavemente, no se corresponden con la calidad de los equipos. “Un marido de una de las escuelas de Kholodnaya Gora estaba presente cuando se puso en marcha el generador, que se trajo para un punto de calefacción. El electricista que lo instaló, temblando para que este aparato milagroso no se quemara al arrancar, no permitió que se cargara. Dice que hay casos en los que no arrancan en absoluto o se queman a la mínima carga. Es decir, que los generadores para las escuelas son sólo un espectáculo”, escribe una residente Natalia en una de las charlas distritales de Járkov.

Apagón en el centro de Járkov

“Hace unos días di una conferencia a un alumno. Otros desaparecieron del contacto en el mismo frío vacío. La vida es creatividad, es la fuerza y el deseo de crear. Está claro que si hay una caja de zoom aunque sea con un alumno, daré esa conferencia. Pero. La gente sólo sobrevive. Las necesidades mínimas son no morir de frío, de sed, de hambre, del horror helado

Las necesidades mínimas son no morir de frío, de sed, de hambre, del horror helado por los parientes que corren por las venas, de los bombardeos… de qué tipo de formación podemos hablar aquí, – se pregunta retóricamente Alyona Kharitonova, profesora asociada de una de las universidades de Kharkov. – Así que sólo pasé 3 horas de la emisión, me sentí como en un frío vacío. Los invitados están en contacto o no están en contacto, la batería se está agotando, pero yo la tengo. Y uno se engaña pensando que cuando al menos 10 personas te escuchan y tu voz tiene realidad para ellos, entonces esto es maravilloso. Pero no. De hecho, la gente no está a la altura de los éteres y no está a la altura de los maratones que dan vida. La masa de gente no tiene todo esto, y sigue siendo bueno cuando hay gas”.

Es hora de recordar el anarquismo social con sus ideas de ayuda mutua horizontal. Si se instalaran minicentrales eléctricas en las ciudades, que abastecieran a barrios concretos (microdistritos) y estuvieran situadas cerca de ellas, sería mucho más difícil para el agresor desenergizarlas. Además, durante un ataque con misiles, podrían alimentar a los vecinos desenergizados y equilibrar la aguda escasez de electricidad en el sistema. En el escenario más negativo, se apagarían barrios o grupos de casas particulares, pero definitivamente no distritos o ciudades en su conjunto. Además, estas centrales de baja y media potencia de 50-60 MW pueden funcionar tanto en un sistema único de suministro y distribución de energía (las conocidas redes eléctricas), como de forma independiente, es decir, alimentando un barrio, un microdistrito, un distrito, un pequeño asentamiento, un grupo de casas. Por desgracia, no es posible comprar algo así por donaciones de una casa o un grupo de casas vecinas. E incluso cuando los compra el Estado, el pedido, la fabricación, la llegada y la instalación tardan de 3 a 18 meses.



También en la plaza central…

Si los ataques a la infraestructura energética estaban previstos desde el final de la primavera, ¿por qué las autoridades no se prepararon para el invierno? ¿Dónde están los equipos comprados de antemano, incluso decenas de miles de generadores como medida temporal? Con un apagón de una semana ya a -10°C, un piso sin agua ni calefacción, especialmente en las casas de paneles, se convierte rápidamente en una cripta de hielo. A los ciudadanos se les aseguró hasta el último momento que era imposible tumbar el sistema energético ucraniano, pero empezaron a prepararse cuando el sector energético ya se había desquiciado. Durante la guerra, se encontraron 232,37 millones de UAH para que varias empresas afiliadas derribaran las vías del tranvía en la calle Vesnina para la ampliación de la carretera, sin embargo, no se quedaron un par de millones para los generadores de reserva de las estaciones de bombeo, que deberían haber estado incluso en tiempos de paz. Incluso al borde de una catástrofe humanitaria, el ayuntamiento de Járkov no tiene un plan de emergencia, sino sólo planes comerciales. Por no hablar de que, incluso en tiempos de guerra, los proveedores de servicios públicos presionan a los que tienen facturas atrasadas.



El centro comercial y de ocio de Nikolsky, en el mismo centro de la ciudad, parece siempre Las Vegas. Hace un par de semanas, la cuarta planta volvió a funcionar.

Algunas minifábricas privadas, talleres y puntos de venta siguen teniendo electricidad durante los cortes programados, aunque no están conectadas a las instalaciones de infraestructuras críticas, y la entrega de tanques de combustible para su generación tampoco se nota. Al parecer, los vínculos en la empresa regional de energía deciden – es posible mover a los competidores en el mercado. “El negocio es el negocio, pero cuando los compatriotas se benefician de nuestro dolor común, me gustaría recordar que nadie ha cancelado el boomerang todavía. Primero fue Covid, y los codiciosos empresarios se enriquecieron con máscaras y guantes. Ahora la desgracia común es que nuestros vecinos nos bombardean y nos privan de luz y calor. Nunca he visto linternas por 1500 hryvnias. Las baldosas turísticas han subido de precio 2-3 veces en un par de días, y esto no es el límite. No tienen conciencia”, se quejó en Facebook la periodista kievita Marina Petik.

¿Es posible confiar en la energía solar como alternativa? Buscando en los mapas de actividad solar, enseguida vemos que Járkov no puede compararse en cuanto a su nivel con las regiones del sur del país. Además, los paneles solares no sólo requieren luz, sino también baterías, que no son más baratas. La mayoría de la población no puede permitírselo. Un típico panel solar Risen RSM120-8-590M Titan de 590W fabricado en China cuesta entre 250 y 312 dólares. Hay que comprar al menos cuatro de ellos, un total de 2360 W (esto supone al menos 1.000 dólares), y luego comprar un inversor de 150-250 dólares o más, además de una batería. Incluso los más baratos cuestan a partir de 50 dólares cada uno, por no mencionar el hecho de que después de 3 años fallan por completo.

O tomar un generador de los especuladores. Para la misma calidad china, el precio es de 420 dólares con una potencia de 2,8 kW con gas ya a bordo. Antes, exactamente el mismo aparato costaba unos 150-200-300 dólares, en China ahora se puede comprar uno similar por la misma cantidad, o uno mejor por 400-450 dólares (no fabricado allí). Conecte el gas natural o licuado – y vamos. El gas es mucho más barato que la gasolina o el diesel. Generador de gasolina o diesel también se puede convertir en el gas. El cambio de aceite y bujías costará aproximadamente hasta 20 dólares. Los paneles pueden ayudar en un clima favorable, si no hay combustible en general. E incluso entonces, es mejor hacer todo de una manera compleja: un molino de viento + un panel solar + otras opciones. Y esto ya resulta ser rico (aunque hay otro matiz – entre los paneles solares y un molino de viento de 10 kW, el precio es casi el mismo, pero la instalación de aerogeneradores en Kharkov está prohibida).

Los más pobres optan por vías más presupuestarias. Por ejemplo, una batería de 100 amperios: suficiente para cargar aparatos durante una semana, no hace ruido y no necesita combustible. U otra opción: sistema de alimentación ininterrumpida + batería de 180 Amp de un camión = 6 horas de portátil + luz + teléfono en carga. Funciona sin problemas.

¿Qué conclusiones se sacan de este estado de cosas en la ciudad? Salvo los que vieron en exceso el telemaratón y perdieron completamente el contacto con la realidad, que ya están haciendo las maletas para irse de vacaciones el próximo verano a Crimea, la reacción más común es “somos unos pringados, estamos acostumbrados, todo sigue igual que siempre”. Nos gustaría esperar que, incluso después de la guerra, todo lo vivido se replantee y sirva para cambiar radicalmente nuestra sociedad.

Por último, te recomendamos que leas también nuestro material sobre cómo la movilización en Ucrania y la imposibilidad de marcharse para los hombres empeoran los salarios y las condiciones de trabajo.

Junto a esto, puede interesarte mucho ver un artículo histórico sobre las huelgas y ocupación de las fábricas de Kharkov y el papel de los anarquistas en ellas, cuando ésta se convirtió en la primera capital de Ucrania.