La Asociaci贸n Miguel Bru (AMB) este jueves que la justicia conden贸 a prisi贸n perpetua al ex polic铆a Luj谩n Mart铆nez por el asesinato en 2002 de Mauro Mart铆nez, testigo clave de la desaparici贸n seguida de muerte de Miguel Bru. El fallo de la Sala I del Tribunal de Casaci贸n de la provincia de Buenos Aires revoc贸 la absoluci贸n de 2008 del Tribunal Penal I de La Plata, que lo hab铆a dejado en libertad junto al otro ex polic铆a implicado, Ismael Gauna (que muri贸 en 2009, en libertad). 芦19 a帽os despu茅s del asesinato logramos que se haga justicia. Con la familia de Beto Mart铆nez sufrimos todas las irregularidades en el juicio oral contra de los imputados Gauna y Mart铆nez, sobrese铆dos de la forma m谩s impune por el Tribunal N煤mero 1 de La Plata. Sin bajar los brazos, y con la asistencia y el trabajo de los doctores Pablo Javier Oleaga, Marcelo Enrique Ponce Nu帽ez y Ernesto Mart铆n, pudimos ponerle fin a esta pesadilla, porque adem谩s este hombre despu茅s del juicio mientras estuvo libre tuvo un intento de femicidio禄, expres贸 Rosa Bru, mam谩 de Miguel y presidenta de la AMB. Por ANRed.

Rosa Bru, mam谩 de Miguel y presidenta de la AMB, celebr贸 el fallo y record贸 que fue el primer caso de los patrocinados por la Asociaci贸n en llegar a un juicio oral: 芦19 a帽os despu茅s del asesinato logramos que se haga justicia. Con la familia de Beto Mart铆nez sufrimos todas las irregularidades en el juicio oral contra de los imputados Gauna y Mart铆nez, sobrese铆dos de la forma m谩s impune por el Tribunal N煤mero 1 de La Plata. Sin bajar los brazos, y con la asistencia y el trabajo de los doctores Pablo Javier Oleaga, Marcelo Enrique Ponce Nu帽ez y Ernesto Mart铆n, pudimos ponerle fin a esta pesadilla, porque adem谩s este hombre despu茅s del juicio mientras estuvo libre tuvo un intento de femicidio禄, detall贸 Rosa, en referencia a que Luj谩n Mart铆nez tambi茅n est谩 acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja, a quien le dio seis pu帽aladas en 2017, adem谩s de contar con otras 26 causas judiciales abiertas en su contra, la mayor铆a por violencia de g茅nero, iniciadas desde 1998 a partir de denuncias de sus exparejas, seg煤n un relevamiento realizado por la Secretar铆a de G茅nero de la Facultad de Periodismo y Comunicaci贸n Social de UNLP.

Por su parte, Marcelo Ponce Nu帽ez, uno de los abogados de la asociaci贸n, expres贸: 芦reci茅n ahora, luego de varios a帽os en los que rein贸 la impunidad, se pudo llegar a la verdad, quedando en claro que se trat贸 de una salvaje ejecuci贸n por parte del personal policial, ya que de ning煤n modo pudieron sentirse amenazados, pues la v铆ctima se hab铆a entregado mansamente y estaba desarmado芦, en referencia al asesinato de Mauro 芦Beto禄 Mart铆nez, quien fue un testigo de la desaparici贸n de Miguel Bru en agosto de 1993, cuyo testimonio confirm贸 que Miguel estuvo en la Comisar铆a Novena de La Plata donde fue torturado hasta la muerte.

Luego de declarar, 芦Beto禄 comenz贸 a ser perseguido por el entonces oficial Ismael Gauna. Al poco tiempo fue detenido en la Comisar铆a de El Dique, en Ensenada, de donde se fug贸. Se refugi贸 en una casa del barrio Villa Elvira, en 120 y 84. El 21 de junio de 2002 irrumpi贸 en la casa una brigada policial encabezada por Gauna y Luj谩n Mart铆nez. Seg煤n la versi贸n de la polic铆a, Mauro Mart铆nez sali贸 a recibirlos armado con un rev贸lver calibre 32. En cambio, testigos del hecho dijeron que sali贸 con las manos en alto pidiendo que no lo mataran, y luego de esposarlo le dieron un tiro en la espalda. Aunque el Hospital San Mart铆n estaba a pocas cuadras, lo llevaron herido al Hospital Guti茅rrez, en la otra punta de la ciudad, seg煤n un testigo de la misma polic铆a, 芦porque quedaba m谩s lejos y pod铆a morir en el camino禄. 芦Beto禄 muri贸 al otro d铆a como resultado del disparo recibido.

Seis a帽os despu茅s, en diciembre de 2008, el Tribunal Penal I integrado por los jueces por Samuel Sarav铆 Paz, Patricia de la Serna y Guillemo Labombarda absolvi贸 a los ex oficiales, a pesar de que la Fiscal铆a pidi贸 en su alegato 20 a帽os de condena y la AMB como particular damnificado prisi贸n perpetua. 芦No fue m谩s que el broche de oro de un modo de operar que se repite en todas las causas donde se investiga el accionar del personal policial: todos los casos en los que est谩n involucrados oficiales de la fuerza son investigados por la misma polic铆a. Desde el comienzo del caso se pone en marcha todo un sistema de complicidad que derivan en impunidad y ausencia de justicia禄, hab铆a denunciado en 2008 Rosa Bru.

En 2009 la AMB apel贸 ante el Tribunal de Casaci贸n para que se revea la condena absolutoria, pero su respuesta fue que no pod铆a recurrir el particular damnificado. Ante esto, la AMB present贸 un recurso de Inaplicabilidad de Ley e Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte (SC) provincial, quien hizo lugar y orden贸 a Casaci贸n que revea la sentencia. Pero nuevamente incumpli贸 al no fijar audiencia, y en octubre de 2018, sin escuchar al particular damnificado, volvi贸 a confirmar la sentencia absolutoria del Tribunal.

Entonces, por segunda vez, en 2018 la AMB present贸 otro recurso a la Suprema Corte, quien respondi贸 de forma favorable. De esta forma, en 2020 Casaci贸n cit贸 a los abogados de la AMB para que pudieran ampliar su pedido. Finalmente ahora, y tras 19 a帽os del crimen de Mauro Mart铆nez, el Tribunal de Casaci贸n Sala I revoc贸 la sentencia absolutoria y conden贸 a Luj谩n Enrique Mart铆nez como 芦coautor responsable de homicidio calificado, por haber sido cometido con alevos铆a, a prisi贸n perpetua, m谩s accesorias禄, inform贸 la asociaci贸n.