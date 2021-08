–

De parte de Indymedia Argentina August 12, 2021 50 puntos de vista

El martes 10 de agosto finaliz贸 el juicio por el asesinato doblemente agravado de Cristopher 鈥淏ocha鈥 Rego, ocurrido el 12 de agosto del 2018 en el barrio de Parque Patricios. Esa madrugada 鈥渆l Bocha鈥 intent贸 esquivar un control de tr谩nsito y el entonces prefecto Pablo Brites dispar贸 desde atr谩s contra la camioneta que manejaba. Una de las balas impact贸 en su espalda y le ocasion贸 la muerte algunas horas m谩s tarde en el hospital Penna. Otros cuatro ex integrantes de Prefectura fueron condenados a cuatro a帽os de prisi贸n y dos resultaron absueltos.

La convocatoria que la familia del Bocha y la Marcha Nacional contra el Gatillo F谩cil realizaron para acompa帽ar el veredicto era a las 14 en Tribunales, pero reci茅n cerca de las 18 pudo o铆rse la decisi贸n de los tres jueces del TOC 3. Julio C茅sar B谩ez (presidente), Gustavo Jorge Rofrano y Gustavo Pablo Valle (vocales) resolvieron condenar a Pablo Miguel Brites a la pena de prisi贸n perpetua, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con un arma de fuego y por haber sido realizado con abuso de su funci贸n como miembro de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, en el mismo fallo decidieron condenar a Cristian Alberto L贸pez, Lucila Tamara Carrizo, Rub茅n Dar铆o Viana y Javier Eduardo Fern谩ndez a 4 a帽os de prisi贸n, con inhabilitaci贸n por 8 a帽os, por ser consideradxs autorxs penalmente responsables del delito de encubrimiento doblemente agravado por la especial gravedad del delito precedente y por ser todxs ellxs integrantes de la Prefectura Naval Argentina, es decir, funcionarios p煤blicos. Los 煤ltimos dos imputados del proceso, Roberto Mariano Par茅dez y Axel Gregorio D铆az Guevara, acusados de encubrimiento doblemente agravado, resultaron absueltos. La querella va a apelar las condenas a 4 a帽os y las absoluciones. Todav铆a no se sabe cu谩ndo se conocer谩n los fundamentos de la decisi贸n judicial.

Los controles vehiculares mortales de la Prefectura

La madrugada del 12 de agosto de 2018 el Bocha, como lo conocen todxs en el barrio y en la familia, iba a buscar a Luana, su pareja, a un cumplea帽os. Como circulaba en una camioneta que hab铆a comprado hac铆a muy poquito y le faltaba alg煤n papel, intent贸 esquivar un control vehicular en Ancaste e Iguaz煤. Hizo una maniobra para no atropellar al prefecto Brites, que luego dispar贸 contra la camioneta que manejaba el Bocha. Una bala impact贸 en la espalda, lo que le ocasion贸 la muerte algunas horas m谩s tarde en el hospital Penna.

Brites fue quien dispar贸, pero no oper贸 solo. Los otrxs seis prefectxs imputadxs actuaron para garantizar el encubrimiento del asesinato. Algunos meses antes de conocer el veredicto entrevistamos a Jorge, el pap谩 del Bocha y le preguntamos qu茅 cre铆a que pasar铆a en la resoluci贸n. Entonces nos dec铆a 鈥淧ablo Miguel Brites fue el asesino de mi hijo y creo que ser铆a imposible que zafe. L贸pez y Carrizo est谩n involucrados por encubrimiento seguido de muerte. Lucila Carrizo fue con L贸pez y Brites, se tomaron un Uber hasta el lugar donde el Bocha choca. Al Bocha le pegaron dos balazos en Ancaste e Iguaz煤, el que lo mat贸 fue por la espalda, as铆 que adem谩s de asesino, cobarde. Sin ninguna necesidad, por evadir un control vehicular solamente. A las 3 cuadras, el Bocha choca. Se toman un Uber hasta ese lugar, miran y Brites les dice 鈥渧谩monos鈥. No asistieron al Bocha, no llamaron al Same鈥 as铆 que no solo lo mataron sino que lo dejaron morir鈥.

En la misma charla explicaba por vez un mill贸n el por qu茅 el Bocha esquiva el control de Prefectura, que result贸 ser mortal: 鈥渉ab铆a comprado una camioneta hac铆a una semana, o dos a lo sumo, y le faltaban papeles, le deb铆a 20 lucas al suegro, diez a un amigo m铆o al que le compr贸 la camioneta que termin贸 siendo su ata煤d, y por eso no para. Estaba yendo a buscar a su mujer y a su hijo a un cumplea帽os, no estaba haciendo nada raro. Lo mataron, encubrieron el caso, y encima le quieren echar la culpa al muerto. Pero estoy tranquilo, yo creo que va a salir todo bien, tengo mucha fe鈥.

De fe y organizaci贸n popular: justicia para todxs lxs pibes

Y la fe de Jorge result贸. La fe y la organizaci贸n de familiares para exigir justicia por los asesinatos de pibes a manos de las fuerzas de seguridad, de los que tambi茅n se acord贸 el pap谩 del Bocha luego de veredicto: 鈥渆spero que a partir de ahora sea un punto de inflexi贸n para que, en el resto de los casos de gatillo f谩cil act煤en as铆 y haya perpetua para todos los asesinos de nuestros chicos. Espero que haya m谩s fallos contundentes como el de hoy, para mis compa帽eros y compa帽eras鈥. Desde aquel 12 de agosto, Jorge camina al lado de otras madres que reclaman justicia para sus hijxs y para todxs lxs hijxs 鈥渕i segunda familia son las madres y los familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo F谩cil. Me acompa帽aron desde el principio鈥.

Emilia Vassallo, madre de Paly Alcorta asesinado en 2013 por el polic铆a bonaerense Diego Ariel Tolaba e integrante de la Marcha, acompa帽贸 a Jorge y su familia durante todos estos a帽os y tambi茅n en esta 煤ltima jornada y comparti贸: 鈥淎ntes nosotras entr谩bamos a los juicios y las mujeres oficiales nos cachaban, nos pasaban las espadas. No pod铆amos ni girar la cabeza para verle la cara del polic铆a porque hac铆an desalojar la sala. En vez de juzgar a los polic铆as, nos juzgaban a nosotros. Era todo muy dif铆cil. Entonces que ahora hayan condenado a Brites a perpetua, para nosotros es ese poquito de justicia para todos los pibes. Porque cuando nosotros decimos que luchamos por todos es as铆, verdaderamente. Y no solo luchamos por la sentencia, sino por la conciencia, como dijo la compa帽era Julia Torres, la mam谩 de Cristopher Torres鈥.

Emilia tambi茅n record贸 la convocatoria de la s茅ptima Marcha Nacional Contra el Gatillo F谩cil, a realizarse el pr贸ximo 27 de agosto y agreg贸 鈥渓uchamos para que nuestros hijos tengan un futuro, un proyecto de vida. Que no tengan que ser cuestionados por d贸nde viven, o por c贸mo visten, o por lo que hacen. Y aunque est茅n robando, no se merecen que le peguen un tiro por la espalda. Todos los pibes y pibas asesinadas en contexto de encierro, aunque hayan cometido un delito, ten铆an que vivir y seguir, y alg煤n d铆a poder salir y volver con sus familias. As铆 que por todos ellos鈥︹.

Ya se hab铆a hecho de noche y en la puerta de Tribunales el grito se oy贸 una vez m谩s 鈥淭odos los pibes y las pibas asesinadas, presentes! Ahora y siempre!鈥 Este 12 de agosto se cumplen tres a帽os del asesinato del Bocha, donde est茅 ojal谩 le llegue algo de la paz que ac谩 abajo su familia y compa帽erxs sienten. Una vez, se hizo justicia.

Por Colectivo de Medios Populares: FM Riachuelo / Revista Resistencias / La Retaguardia / Revoluciones / Sur Capitalino

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/08/perpetua-para-el-asesino-del-bocha-rego.html