De parte de ANRed May 14, 2021 14 puntos de vista

El tribunal de la C谩mara Penal N掳1 de Catamarca, decidi贸 luego de siete d铆as de debate, condenar a cadena perpetua a Nain Vera Menem (21) por 芦homicidio doblemente calificado por mediar una relaci贸n de pareja y por femicidio禄 contra Brenda Micaela Gordillo. Por ANRed

脡ste mediod铆a el Tribunal Penal N掳1 de Catamarca, conden贸 a la pena de cadena perpetua a Nain Vera Menem (21), el joven que asesin贸 a quien era su pareja, Brenda Gordillo de 24 a帽os.

El hecho ocurri贸 en marzo de 2020, cuando el femicida llev贸 a su departamento a la v铆ctima y tras una violenta discusi贸n la asesin贸. Luego de cometer el femicidio intent贸 deshacerse del cuerpo quem谩ndolo en una parrilla, desmembr谩ndolo y descartando partes del mismo a un costado de la ruta provincial 4.

Tras la lectura del veredicto, Mar铆a (madre de Brenda) ley贸 una carta. 鈥淨uiero decirle a este femicida que no siento odio ni rencor. Que tendr茅 siempre una herida que no podr茅 sanar. Pudiste evitar tanto sufrimiento con solo dejar a mi ni帽a, pero elegiste matarla de la peor manera y por eso no tendr谩s mi perd贸n en nombre de mi hija Brenda Micaela鈥, afirm贸.

芦Mientras la sangre hierve de este lado de la valla, el llanto y la impotencia de quienes aman a Brenda, de quienes se identifican en ella, en su historia. Del otro lado la polic铆a, el brazo armado de este sistema capitalista, patriarcal y opresor de clases, de g茅nero, de cualquier diversidad pol铆tica. Y los periodistas, 驴a quienes defienden? El Ancasti 驴a quien defiende?. La Jaur铆a no discrimina entre periodistas, la jaur铆a fue etiquetada as铆 por la prensa, representada en el medio de comunicaci贸n m谩s importante de la provincia. La jaur铆a es como Brenda, incomoda, te hace ruido en todos tus privilegios, no tiene los modos deseados por un sector de la sociedad que se mira as铆 mismo como civilizado, educado, de clase, con todos los privilegios que hist贸ricamente se institucionalizaron. El monstruo est谩 de ese lado de la valla, en el mismo grupo de pertenencia, en la misma escuela, en el mismo club. El monstruo sigue los mismos consejos y tiene las mismas aspiraciones. Tiene familia bien y educaci贸n cara. Tiene a la prensa creando sentidos que siempre discrimina, excluye y genera una brecha tan insalvable como la valla que hoy separa. Que el veredicto de C谩mara sea reparador para la familia, para la sociedad. Que sea situado y contextualizado en el momento hist贸rico que atravesamos, en el que decimos #niunamenos. Que se haga justicia por Brenda.禄 expres贸 Ana Clara Barros abogada catamarque帽a.