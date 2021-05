–

Esta ma帽ana el Tribunal Oral en lo Criminal N掳2 de Lomas de Zamora conden贸 a cadena perpetua a 脕ngel Andrada, por el femicidio de Carolina Ledesma la joven de 21 a帽os. 芦Sabemos que esta perpetua se logr贸 gracias al esfuerzo de todas las compa帽eras y que sin lucha nos sentir铆amos solas, pero no lo estamos. Por eso son un mont贸n de emociones encontradas pero hoy podemos decir que lo logramos con la lucha colectiva de cada d铆a禄. Por ANRed

Esta ma帽ana termin贸 el juicio por el femicidio de Carolina Ledesma. El Tribunal Oral en lo Criminal N掳2 decidi贸 condenar a la pena de cadena perpetua a 脕ngel Andrada, quien era pareja de la joven en el momento del asesinato.

Los hechos ocurrieron en el 18 de febrero del 2019, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. La joven ten铆a 21 y era madre de dos ni帽os. Desde ese momento hasta hoy, su familia acompa帽ada por organizaciones feministas, lucharon para alcanzar la verdad y justicia por Carolina.

En las afueras de los Tribunales de Lomas de Zamora, familiares, amigos y militantes feministas, esperaron la lectura del veredicto. Los abrazos y expresiones de emoci贸n colectiva fueron evidentes una vez informada la resoluci贸n del tribunal.

芦Finalmente se logr贸 la c谩rcel perpetua para el femicida, estamos muy emocionadas, muy contentas. Tambi茅n tenemos sentimientos encontrados de tristeza por todas las pibas que no est谩n, que desaparecieron, que mataron. No queremos mas femicidios, ni travesticidios, que desaparezcan pibis. Sabemos que esta perpetua se logr贸 gracias al esfuerzo de todas las compa帽eras y que sin lucha nos sentir铆amos solas, pero no lo estamos. Por eso son un mont贸n de emociones encontradas pero hoy podemos decir que lo logramos con la lucha colectiva de cada d铆a禄 explic贸 Mariel integrante de la Colectiva Tatagua.