March 23, 2022

Ayer el Tribunal Oral Criminal N潞1 de San Mart铆n conden贸 a Lucas Ezequiel Borracchia a la pena de prisi贸n perpetua por el femicidio de Florencia Ovejero ocurrido el 21 de diciembre de 2019 en Grand Bourg. Borracchia le dio 35 pu帽aladas a su ex pareja delante de su hijo que en ese entonces ten铆a 4 a帽os, y luego huy贸. Fue encontrado al d铆a siguiente en un hotel en Capital Federal. 芦Este alivio, este consuelo de paz y justicia para Flor y su peque帽o Ciro. Una sensaci贸n de alegr铆a y tristeza en cada uno de nosotros. 隆Hoy comienza nuestro duelo!禄 expres贸 su hermana Micaela luego de conocerse la decisi贸n del Tribunal. Por ANRed

En la tarde de ayer los jueces que integran el TOC N潞 1 de San Mart铆n, Machado Marcelo Jos茅, Moramarco Terrarosa Alejandro y el presidente Julio Cesar Di Giorgio condenaron a la pena de reclusi贸n perpetua a Lucas Ezequiel Borracchia por el femicidio de Florencia Ovejero a quien asesin贸 con 35 pu帽aladas delante de su hijo Ciro, que en ese entonces ten铆a 4 a帽os.

Los hechos sucedieron en la noche del 21 de diciembre de 2019. Daniel Ovejero y hermano de la v铆ctima, ingres贸 al hogar ubicado en Paso de Los Andes al 1900, entre Palpa y Beltr谩n, Tierras Altas, Malvinas Argentinas. All铆 se encontr贸 con la tr谩gica escena de hallar el cuerpo de Florencia sin vida al lado de su sobrino ensangrentado.

Despu茅s de cometer el delito Borracchia escap贸 y fue hallado por la polic铆a al d铆a siguiente en un hotel en el microcentro porte帽o. Desde ese momento se encontraba detenido.

芦Del examen de los dos peritos psiqui谩tricos se desprende que Borracchia pudo comprender y dirigir sus acciones al momento de los hechos y que no existi贸 cuadro psiqui谩trico ni toxicol贸gico alguno que justifique lo desarrollado. As铆 mismo se pudo comprobar que luego de cometer el crimen el imputado se higieniz贸 se deshizo del/ las armas homicidas y se dio a la fuga para ser encontrado el 23/12/2019 en un hotel del centro de la capital federal , siendo el recepcionista quien lo reconoce y da aviso a la polic铆a禄 explic贸 Maira De Vega abogada defensora de la familia Ovejero.

Agreg贸 芦en el fallo se puede observar el an谩lisis pormenorizado de los elementos de prueba , los testimonios y sobre todo la del resultado de la c谩mara gesell realizada sobre el menor, detalles de la autopsia e informes de peritos que determinaron que el imputado comprend铆a lo que hac铆a .Consideramos que 茅ste fallo es ejemplar, nos hace creer en la justicia y en los jueces que tenemos, no todo es justicia patriarcal, ni todos los magistrados fallan a favor de los femicidas, tenemos jueces que a trav茅s de sus sentencias dan una advertencia contundente: la sociedad entera no tolera m谩s la violencia contra la mujer y ante 茅stos casos no existen eximentes de responsabilidad, ni atenuantes, a los femicidas les cabe la pena m谩xima禄.

Finalmente Micaela Ovejero hermana de Florencia agradeci贸 por redes sociales a la abogada De Vega y a todas las organizaciones que acompa帽aron la lucha por conseguir justicia. 芦Este alivio, este consuelo de paz y justicia para Flor y su peque帽o Ciro. Una sensaci贸n de alegr铆a y tristeza en cada uno de nosotros. 隆Hoy comienza nuestro duelo!. Gracias infinitas al mundo, a Dios y a todas estas personas que encontramos en el camino. Gracias aquellas organizaciones que hicieron carteles y posteos diarios禄.