De parte de Trochando Sin Fronteras May 28, 2023 267 puntos de vista

Maribel es almacenista de la Cooperativa Rionegro y madre de dos menores de edad y una mujer joven. El operativo en menci贸n fue llevado a cabo por integrantes de la Fiscal铆a General de la Naci贸n, acompa帽ados del Ej茅rcito Nacional.

La @fdhjoelsierra denuncia allanamiento, hostigamiento y perfilamiento a campesina l铆der social de La Salina, Casanare. pic.twitter.com/i8k2wWGtmd 鈥 ASOCIACI脫N NACIONAL CAMPESINA JOS脡 A. GAL脕N ZORRO (@Asonalca_) May 28, 2023

Las comunidades denunciaron que en el procedimiento no se levantaron actas de allanamiento y registro, adem谩s que no se permiti贸 la grabaci贸n. Es de aclarar que en la diligencia no se encontr贸 material probatorio, por el contrario, se denunci贸 que en el allanamiento se afectaron las plantaciones de Maribel.

芦Desde la Fundacio虂n de Derechos Humanos Joel Sierra denunciamos y rechazamos los hechos que han venido sucediendo en el municipio de La Salina, Casanare, frente a los sen虄alamientos, estigmatizacio虂n y perfilamientos por parte de la Brigada 16 del Eje虂rcito Nacional, GAULA Militar y la Fiscali虂a General de la Nacio虂n a sus habitantes, asi虂 como a las actividades sociales y comunitarias que se vienen desarrollando en el municipio. De la misma forma, denunciamos la violacio虂n sistema虂tica al Derecho Internacional Humanitario y la vulneracio虂n de los derechos humanos禄.

En documento la Joel Sierra denunci贸 y rechaz贸 los hechos de allanamiento, hostigamiento y perfilamiento a campesinos de la Salina. Evidenciando una violaci贸n sistem谩tica al Derecho Internacional Humanitario y la vulneraci贸n de los derechos humanos por parte de la Brigada 16 del Ej茅rcito Nacional, GAULA Militar y la Fiscal铆a General de la Naci贸n.

Ante estos hechos desde las comunidades y la Joel Sierra se fue enf谩tico en exigir que se adopten las medidas integrales de seguridad y protecci贸n se帽aladas en el Decreto 660 de 2018. Decreto cuyo prop贸sito es 芦la prevenci贸n de violaciones, protecci贸n, respeto y garant铆a de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de comunidades y organizaciones en los territorios禄.

Los allanamientos y hostigamiento se suman a los empadronamientos y perfilamientos de las comunidades y veh铆culos que circulan por los municipios de La Salina y S谩cama durante este a帽o. Hechos ya denunciados y, pero que contin煤an como practica recurrente de Ej茅rcito Nacional.

Ante la sistematicidad de los hechos y lo recurrente de los mismos, desde la Joel Sierra se exigi贸 a la Defensor铆a del Pueblo velar por la protecci贸n y garant铆a de los principios fundamentales a la vida, la libertad e integridad de los habitantes de estos municipios. Adem谩s, se demanda a las Fuerzas Militares y a la Fiscal铆a General de la Naci贸n cesar las acciones de estigmatizaci贸n, hostigamientos, se帽alamientos y persecuci贸n.

Ante la situaci贸n de riesgo de habitantes y l铆deres sociales, campesinos y comunales desde la Joel Sierra se solicit贸 a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales el acompa帽amiento y atenci贸n a las situaciones en la Salina, Casanare.