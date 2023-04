–

De parte de ANRed April 14, 2023

Este s谩bado 15 de abril, las Consejer铆as de Vivienda convocan a un abrazo solidario a las 12:30, horario de su asamblea, que sostienen todas las semanas, en Plaza Garay de la Ciudad de Buenos Aires, ante los hechos de hostigamiento y persecuci贸n que vienen sufriendo por parte del gobierno de la ciudad. El 18 de marzo, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio P煤blico e Higiene Urbana abordaron a una integrante de la organizaci贸n que se encontraba sola y le informaron que se quedar铆an en la asamblea para 鈥 ver de qu茅 se hablaba鈥, finalmente se retiraron pero un polic铆a permaneci贸 toda la reuni贸n a 100 metros, mientras uniformados y patrulleros pasaban por Avenida Garay. Los hostigamientos no cesaron, se repitieron el 23 de marzo y el 1 de abril. Por ANRed.

El 18 de marzo, las Consejer铆as de Vivienda, organizaci贸n autogestiva y asamblearia en defensa de la vivienda digna y contra los desalojos, fue hostigada por dos agentes del Ministerio de Espacio P煤blico e Higiene Urbana, en el inicio de su asamblea semanal, convocada en Plaza Garay. Los masculinos abordaron a una integrante de la organizaci贸n que se encontraba sola, se negaron a identificarse, argumentaron que estaban fiscalizando el espacio p煤blico y que se quedar铆an en la reuni贸n para 鈥渧er de qu茅 se hablabla鈥. Ante la insistencia de las reunidas, se retiraron pero en el trascurso de la asamblea un polic铆a permaneci贸 cerca y patrulleros y uniformados transitaban a paso lento por Avenida Garay. Desde las Consejer铆as denunciaron p煤blicamente la situaci贸n como persecuci贸n y una violaci贸n al derecho de reuni贸n y organizaci贸n.

Los hechos continuaron. La organizaci贸n inform贸 que el 23 de marzo interrumpieron en Cobo y Curapaligue y el 7 de abril en Casa Pringles. En ambos espacios, se acercaron patrulleros y personal uniformado sin identificar. 鈥 Lo de Casa Pringles reviste un agravante, que es el riesgo de desalojo inminente de las vecinas y c贸mo repercute en t茅rminos psicol贸gicos la aparici贸n del aparato represivo sin sentido donde habitan鈥

Para la organizaci贸n no son nuevos estos hostigamientos, en 2021 tambi茅n sufrieron situaciones similares. 鈥淟ejos de ser un caso aislado, es la cuarta Asamblea consecutiva en donde polic铆a y/o agentes del Ministerio de Espacio P煤blico se hacen presentes sin orden, a los fines 煤nicos de hostigar y amedrentar a nuestro espacio. Ser谩 que nuestra demanda de poner en funci贸n social los inmuebles ociosos del Estado, o las denuncias sobre el negocio inmobiliario en la ciudad, ponen nervioso a m谩s de uno.鈥

Informaron que se encuentran trabajando con abogados y organismos de derechos humanos para realizar las denuncias correspondientes al jefe de gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta, a Eugenio Burzaco, ministro de seguridad de la ciudad y a Clara Muzzio, ministra de Espacio P煤blico e Higiene Urbana, por 鈥 inteligencia ilegal y amedrantamiento hacia la organizaci贸n鈥.

鈥淐omo Consejer铆as de Vivienda, de manera autogestiva y horizontal, acompa帽amos a personas y familias en situaci贸n de calle o que alquilan de manera informal y sin ning煤n derecho, en hoteles, pensiones y villas de CABA. Tambi茅n luchamos contra los desalojos que dejan d铆a a d铆a a personas en calle, para las que no hay ning煤n tipo de soluci贸n habitacional (inclu铆dxs ni帽xs). Lo mismo sucede con mujeres y disidencias que, con lo puesto, huyen de situaciones de violencia de g茅nero, eligiendo la calle antes que el caj贸n. B谩sicamente, realizamos de manera solidaria y comprometida el trabajo que el estado no hace, para garantizar el derecho a la vivienda digna y definitiva. Exigimos el fin de la persecuci贸n hacia nuestra organizaci贸n y solicitamos adhesi贸n y apoyo de todo el movimiento popular en lucha. Este no es un ataque s贸lo a las Consejer铆as, sino que es una clara se帽al que ante una clara avanzada de la derecha y el fascismo, se quiere pisotear a quienes nos organizamos por nuestros derechos.鈥, informaron para cerrar.

El abrazo solidario ser谩 este s谩bado a las 12:30 en Plaza Garay ( Av Garay y Sol铆s, Constituci贸n) y difundieron tambi茅n un petitorio para sumar adhesiones a la denuncia. Se puede enviar firmas a trav茅s de este link: https://forms.gle/QLh3xsSmFDVZj2hw5

Contacto de Prensa: 1149394334