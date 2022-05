PERSECUCIÓN A PERIODISTAS EN MÉXICO

PERSECUCI脫N A PERIODISTAS EN M脡XICO

El hecho de que alguien, por comunicar una noticia, una verdad, un comentario, una opini贸n, no tenga ning煤n temor a represalias legales, a que vengan de madrugada a tumbarle la puerta de su casa, tema por su integridad f铆sica o por la seguridad de su familia, desgraciadamente, no pasa en todos los pa铆ses del mundo. Uno de los pa铆ses donde la situaci贸n de los periodistas y comunicadores de todos los soportes de comunicaci贸n es p茅sima, como baj铆sima calidad del derecho a la libertad de prensa, es M茅xico. Es el segundo pa铆s m谩s peligroso para ser periodista y es el primer pa铆s del mundo sin guerra donde mueren mas periodistas. El primero del mundo es Siria, donde hay una guerra. En 2021 han matado a un periodista a la semana en M茅xico en la guerra contra el narco. Ha sido el peor de los 煤ltimos diez a帽os. Aparte de los 500 periodistas asesinados hay 100.000 personas muertas y 200.000 desaparecidas por la guerra contra el narco. Es la realidad de M茅xico, es una guerra civil oculta donde los narcos son se帽ores de la guerra que se disputan el pa铆s.

En el a帽o 2009 un ej茅rcito de bots al servicio del presidente Felipe Calder贸n empez贸 a crear 5 Trending Topics chistosos que reemplazaron un Trending Topic de la red social Twitter, muy popular en el pa铆s centroamericano, de ese momento, sobre una protesta laboral en la mina de cobre m谩s antigua del pa铆s, la Cananea, que incomodaba al gobierno(murieron dos trabajadores y un polic铆a). Fue un momento hist贸rico en la historia de la infamia desinformativa pues este tipo de censura se document贸 por primera vez. En 2012 lleg贸 el candidato electoral de la televisi贸n Pe帽a Nieto y, el 12 de febrero, un Trending Topic de la nada que dec铆a 鈥淧N Estamos Contigo鈥, que eran mensajes repetidos de Pe帽abots(ej茅rcito de 65.000 personas al servicio de Pe帽a Nieto para atacar cualquier disidencia). Eran los inicios de la censura en redes sociales. En M茅xico hablar de redes sociales puede ser mortal, pues la mayor铆a de los periodistas asesinados all铆 fueron atacados y amenazados de muerte por trolls y bots. Los bots son una pata de la estrategia de intimidaci贸n. Primero siguen al periodista gentes con radios para intimidarle, luego se meten en su casa, luego los ataques de trolls y, finalmente, se produce el asesinato. El grupo Zanbuka, los Underground y la Legi贸n Hulk son bandas de bots que amenazaron a periodistas asesinados hace dos a帽os. Por tanto, es distinto analizar el tema de los Trending Topics en M茅xico pues ah铆 matan. En 2017, durante la subida del precio de la gasolina en M茅xico(鈥淕asolinazo鈥), unos bots alentaron la comisi贸n de disturbios y se descubri贸 que eran de la polic铆a. Ya no son los presidentes o los gobernadores de los estados quienes ordenan el asesinato de los difusores de estas verdades inc贸modas, sino cualquier funcionario de rango medio o empresario, que se ha dado cuenta que matar a alguien es muy barato y carece de consecuencias negativas para el autor comisionista pues en M茅xico hay un 97% de impunidad de los delitos cometidos. Ya han matado a dos tuiteros por informar: hace 11 a帽os una bloguera que informaba a los civiles sobre actividades peligrosas de los narcos en Tamaulipas, la grabaron en video con un cartel que pon铆a 鈥減or mentirosa me cortan la cabeza鈥; y otro desafi贸 al C谩rtel de los Zetas en Veracruz. Los narcos se enfrentan en redes sociales y rivalizan en Instagram(Al Chapo Guzm谩n le atraparon por sus fotos alojadas en los perfiles de sus hijos en Instagram). Esto lo exportan al resto del mundo con mexicanos desinformando en Rusia.

El problema se conoce y debate y, el gobierno mejicano, cre贸 un mecanismo de protecci贸n de periodistas en 2010, tras varias movilizaciones del gremio, consistente en que pon铆an una patrulla de polic铆a a la puerta de la casa del amenazado y una reja de hierro en su puerta, pero se demostr贸 totalmente insuficiente. Es lo 煤nico que hay y no evita lo que pretende. Encima el cinismo del gobierno dice que algunos asesinados son gente corriente que sube informaciones a sus p谩ginas web y no pueden considerarse periodistas. En realidad el gobierno no controla el pa铆s. Desde el gobierno de Vicente Fox el narco controla el interior del pa铆s. El pa铆s se divide en el Occidente que son los c谩rteles del narco de derechas, y los c谩rteles del Golfo de M茅xico, de izquierda. Hay una guerra civil no reconocida donde se conquistan ciudades disputadas por las bandas de traficantes. El gobierno solo controla M茅xico DF, Guadalajara y Monterrey(que es el primer mundo mexicano controlado por el Estado mientras el resto es fallido). M茅xico va a terminar como una especie de Afganist谩n o Chechenia y es una bomba a punto de explotar. Ahora que ha aumentado la inflaci贸n ha crecido en flecha la violencia y la delincuencia y el gobierno no controla la situaci贸n. Adem谩s, el Ej茅rcito trabaja para los narcotraficantes(caso Ayotzinapa, tr谩fico de personas, casos de narcotr谩fico, miner铆a ilegal de oro y uranio, etc). Saliendo de la capital el Estado no puede garantizarse a s铆 mismo su propia seguridad. Incluso el presidente del gobierno recientemente fue parado en un ret茅n de narcotraficantes y le dejaron pasar por ser el presidente.

El Narco es el pretexto de los asesinatos y es usado como disfraz de asesinatos pol铆ticos. Adem谩s los gobiernos est谩n implicados con los narcos, son narcogobiernos. Se culpa a los propios periodistas de decir cosas inconvenientes. La cultura mexicana no es autocr铆tica y se ataca a los que critican el pa铆s, no se aceptan cr铆ticas y decir la verdad es peligroso. Es com煤n el doble lenguaje, dejar al viento todo, en el aire, por una cultura de supervivencia en la que decir directamente las cosas sin mucha confianza es peligroso(no sabes con qui茅n est谩s hablando).

Encima, en M茅xico hay que evitar a la polic铆a pues te extorsiona. Hay que ser precavido con los informantes, que dicen mentiras, pueden ser trampas mortales, etc. Pero los criminales tienen la necesidad de narrar su poder(los trolls dominaban twitter, pon铆an gobiernos, etc). Los criminales tienen la tenebrosa necesidad de confesar su labor.

Aparte de los periodistas, las activistas feministas son muy perseguidas pues Mexico es muy machista y conservador. Los periodistas y las mujeres activistas son muy represaliadas. Y la mujer pobre activista es la que m谩s sufre.

Sin embargo, los trolls son mercenarios, no tienen convicciones, son traicioneros y se pasan al otro bando con facilidad, y pueden ser combatidos por usuarios masivos en redes sociales unidos por una causa justa.

Alfredo Velasco