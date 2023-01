–

La inestabilidad pol铆tica en la regi贸n federal del Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak) est谩 empeorando gradualmente. Y no parece que la intervenci贸n de fuerzas internacionales o regionales produzca resultados positivos.

Hay dos fuerzas principales en la capital regional federal del Kurdist谩n, Erbil. Estos son el Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK) dirigido por la familia Barzani, y la Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n (UPK), dirigida por la familia Talabani. El gobierno regional est谩 formado por una coalici贸n de estos dos partidos. Este gobierno no ha podido funcionar durante meses y sus actividades est谩n siendo boicoteadas por la UPK.

El primer ministro Masrour Barzani es hijo del l铆der del PDK, Masoud Barzani. Pero el viceprimer Ministro es Qubad Talabani, el segundo hijo de Jalal Talabani, fundador y ex l铆der de la UPK. Qubad Talabani y los ministros de UPK se han negado a participar en las actividades del gobierno en Erbil durante m谩s de seis meses. La UPK afirma que Masrour Barzani est谩 aplicando un embargo a sus regiones y que no est谩 distribuyendo los ingresos de manera justa. Ciertamente, tambi茅n hay otras razones, a las que ya llegaremos.

El 28 de enero se celebr贸 una reuni贸n para tratar de superar este impasse pol铆tico. De esta reuni贸n de las delegaciones del PDK y la UPK no sali贸 nada concluyente, aunque s铆 afirmaron que habr谩 m谩s reuniones.

Vale la pena llamar la atenci贸n sobre una serie de puntos relacionados con la configuraci贸n pol铆tica de la regi贸n, antes de pasar a las razones de esta crisis y de este estancamiento pol铆tico. Aunque la regi贸n federal del Kurdist谩n es una sola, internamente est谩 dividida en dos. Erbil, Dohuk, Zaxho y sus alrededores est谩n bajo el control del PDK, mientras que Sulaymaniyah, Raparin, Garmian y Halabja est谩n bajo el control de la UPK. Todav铆a no existe una fuerza militar unificada. No existe una cooperaci贸n real en instituciones como la Asayish (seguridad interna), el servicio de inteligencia y las instituciones estrat茅gicas. Esto, en s铆 mismo, es una causa potencial de problemas.

La regi贸n del PDK est谩 bajo la soberan铆a absoluta de la familia Barzani. Masoud Barzani es el l铆der del PDK. Su sobrino Nechirvan Barzani es el l铆der regional, pero al mismo tiempo es diputado en el partido de Masoud Barzani, y el hijo de Masoud Barzani, Masrour Barzani, es el primer ministro del gobierno. Otros miembros de la familia Barzani son jefes de otras instituciones importantes.

El hijo de Jalal Talabani, Bafel Talabani, es el actual l铆der de la UPK. En la organizaci贸n, se aboli贸 un sistema anterior de copresidentes y se elimin贸 la influencia de su primo, Lahur Sheikh Jangi Talabani sobre el partido. Pero hay m煤ltiples influencias en el politbur贸 de la UPK. Mientras que el PDK es un partido familiar, en comparaci贸n, el UPK alberga c铆rculos m谩s amplios dentro de su estructura.

Veamos ahora las razones de la crisis mencionada en la introducci贸n.

La primera raz贸n es la econom铆a. El UPK dice que Masrour Barzani est谩 obstruyendo los recursos materiales que necesitan sus regiones, que el gasto est谩 a una tasa de m谩s de 5 a 1 a favor de Erbil sobre Sulaymaniyah, es decir, que los ingresos no se distribuyen de manera justa. Cuando el flujo de caja se detiene, comienzan a surgir problemas en las calles, los salarios no se pueden pagar y los trabajadores del sector p煤blico y los maestros organizan huelgas. El PDK calcula que, de esta manera, se erosionar谩 el respeto de la comunidad por la UPK. En 2022 no se contabilizaron alrededor de 5,5 mil millones de d贸lares de ingresos oficiales del petr贸leo. Cada mes, 400 mil millones de dinares iraqu铆es fluyen directamente desde Bagdad al gobierno en Erbil, pero este dinero no se gasta en las regiones donde la UPK est谩 activa. Cuando la UPK no pudo corregir esta situaci贸n, comenz贸 a boicotear las actividades del gobierno, y as铆 ha sido durante meses.

Recientemente, el l铆der de la UPK, Bafel Talabani, organiz贸 una reuni贸n muy importante con la participaci贸n de todos los partidos pol铆ticos en la ciudad de Dokan, en su propia regi贸n. La agenda de esta reuni贸n fue la hoja de ruta de aqu铆 en adelante.

En esta reuni贸n, Bafel Talabani hizo una propuesta a los partidos pol铆ticos: separarse de la regi贸n federal del Kurdist谩n, declararse una regi贸n federal separada y trabajar directamente con Bagdad. Bafel, y por extensi贸n la UPK, piensan que ya no pueden trabajar juntos con Erbil, es decir, la familia Barzani. Irak tiene una Constituci贸n federal, lo que significa que las 鈥渞egiones federales鈥 pueden declararse a s铆 mismas. Cada regi贸n federal trabaja directamente con Bagdad. Esta sugerencia de Talabani fue bien recibida por los partidos pol铆ticos.

En respuesta a esto, el coordinador de 脕frica del Norte y Medio Oriente de la Casa Blanca, Brett McGurk, visit贸 Erbil, se reuni贸 con el PDK y la UPK, y les advirti贸 que superaran su problema. Estados Unidos no quiere que la situaci贸n se intensifique y cree que una regi贸n aut贸noma separada en la frontera con Ir谩n no ser铆a de su inter茅s. Fue a ra铆z de esto que tuvo lugar la reuni贸n del 28 de enero, aunque no parece haber muchas esperanzas saliendo de esa reuni贸n.

Turqu铆a es otra raz贸n de la crisis actual. El hecho de que el PDK est茅 trabajando incondicionalmente con Turqu铆a ya es preocupante para todos los c铆rculos kurdos, pero recientemente Ankara ha estado siguiendo ciertas iniciativas nuevas en la regi贸n. El gobierno turco quiere explotar los recursos de gas natural en la regi贸n de Garmian. La regi贸n de Garmian est谩 bajo el control de la UPK. Turqu铆a no pudo persuadir a la UPK en este asunto. Trat贸 de aplicar presi贸n a trav茅s del PDK, pero fue en vano. Esta es una raz贸n importante para la implementaci贸n del embargo econ贸mico por parte de Masrour Barzani. Se recordar谩 que anteriormente hubo un acuerdo petrolero de 50 a帽os entre Turqu铆a y la UPK. El gobierno turco quiere un acuerdo similar para el gas natural en Garmian. Cuando se aplic贸 una presi贸n extrema el a帽o pasado, Bafel Talabani dijo: 鈥淧ueden tomar esas 谩reas sobre mi cad谩ver鈥, porque los recursos de gas natural en esta regi贸n tienen el potencial para abastecer a toda la zona. Estos yacimientos de gas natural han adquirido una nueva importancia desde la guerra entre Rusia y Ucrania. Turqu铆a quiere usarlos como alternativa al suministro ruso. Una delegaci贸n turca fue a Sulaymaniyah el 20 de enero para hablar con la UPK sobre esto, pero parece que no hubo desarrollo.

En el momento en que todo esto suced铆a, el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, estaba en Par铆s reuni茅ndose con Macron. Al mismo tiempo, Sudani se reuni贸 con tres grandes empresas energ茅ticas francesas y las invit贸 a Irak. Macron apoya esto. Como resultado, la UPK y el gobierno central de Bagdad podr谩n explotar estos campos de gas natural con la ayuda de los franceses, sin pasar por Turqu铆a y el PDK. Si tal desarrollo ocurre, el equilibrio de la regi贸n cambiar谩 por completo. Naturalmente, las preguntas sobre qu茅 dir谩 Ir谩n sobre esto o c贸mo abordar谩 Estados Unidos el asunto, a煤n permanecen. No ser谩 tan f谩cil, pero es posible que as铆 evolucione el proceso.

Debemos agregar que la semana pasada, el Tribunal Federal de Irak dictamin贸 que el env铆o de 400 mil millones de dinares iraqu铆es cada mes a la regi贸n federal del Kurdist谩n es una pr谩ctica ilegal. Entonces, si el gobierno no quiere, puede aplicar la sentencia judicial y no enviar el dinero. Esta situaci贸n ha hecho que el PDK y Ankara entren en p谩nico. Nechirvan Barzani fue directamente a Ankara y se reuni贸 con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el 26 de enero, porque Bagdad dice que el acuerdo petrolero entre el PDK y Turqu铆a contraviene la ley y que el dinero debe ir a Bagdad. Turqu铆a no tiene intenci贸n de cumplir con esto. Las compa帽铆as petroleras turcas obtuvieron m谩s de siete mil millones de d贸lares en ingresos adicionales del petr贸leo kurdo en la regi贸n, en 2022.

En conclusi贸n, ser谩 dif铆cil que las reuniones entre el PDK y la UPK, despu茅s de meses de todo esto, lleguen a una conclusi贸n positiva, porque no son los 煤nicos que toman decisiones. La lucha por el poder pol铆tico-econ贸mico de los partidos se refleja en altos costos para los pueblos de la regi贸n. La situaci贸n actual no tiene otro sentido que causar un da帽o al pueblo kurdo, que ya ha pagado con un ojo de la cara para lograr el statu quo. La gente casi ha renunciado a estas estructuras pol铆ticas. Los j贸venes, en particular, prefieren irse al extranjero. La expectativa de la gente es una nueva pol铆tica, una nueva visi贸n. Parece que esta ser谩 una gran demanda en esta regi贸n en un futuro pr贸ximo.

