Personal de Correos de la unidad de reparto n潞6 (UR6) de Val猫ncia ha iniciado el lunes 24 de mayo una huelga indefinida debido al aumento de la zona de reparto y la reducci贸n de contrataciones que ni tan siquiera cubre las bajas, jubilaciones o vacaciones, debiendo repartirse el trabajo entre el resto.

El lunes 24 de mayo ha comenzado una huelga indefinida en la UR6 de Correos en Val猫ncia, que se encuentra en la calle Rodrigo de Perteg谩s n潞39, despu茅s que la semana pasada, trabajadores y trabajadoras de esta empresa p煤blica decidieran la convocatoria 鈥渁nte el incremento inasumible de carga laboral y los enfrentamientos con los destinatarios a ra铆z de los retrasos generados por la ampliaci贸n de la zona de reparto y la falta de cobertura de bajas, jubilaciones y vacaciones鈥, tal como explican miembros del comit茅 de huelga.

Jos茅 Ramos Medina, secretario general de la secci贸n sindical de CGT en Correos, indica que desde la organizaci贸n anarcosindicalista 鈥渟e ha estado con el personal de esta oficina de correos, se les ha apoyado y asesorado para llevar a cabo la huelga indefinida鈥. Medina explica que 鈥淐orreos, como tantas empresas del sector p煤blico y privado, abusa constantemente de la contrataci贸n temporal鈥 e informa que en este caso se 鈥渃onstatan tasas de entre un 35-40% de contrataci贸n eventual que en 茅pocas de crisis se reduce a la m铆nima expresi贸n, duplicando las cargas de trabajo, mayor cantidad de estr茅s, mayor siniestralidad鈥. Esta falta de contrataci贸n, a帽ade tambi茅n el secretario general de CGT en Correos, lleva a que 鈥渆l personal que est谩 trabajando a trav茅s de las bolsas de empleo durante mucho tiempo, ahora agoten su prestaci贸n por desempleo y vivan situaciones de precariedad鈥.

Desde CGT informan que la situaci贸n se repite en diferentes puntos del pa铆s y pone como ejemplo la huelga que est谩n desarrollando en la UR4 de Sabadell con m谩s de 45 d铆as de huelga 鈥減or pr谩cticamente los mismos motivos que la UR6 de Val猫ncia鈥.

La organizaci贸n anarcosindicalista respalda los objetivos del comit茅 de huelga como 鈥渆l aumento de la contrataci贸n, la valoraci贸n de las cargas de trabajo y el cumplimiento de la ley de protecci贸n de riesgos laborales鈥.

Jos茅 Ramos Medina, secretario general CGT Correos

Personal de Correos inicia una vaga indefinida

Personal de Correos de la unitat de repartiment n潞6 (UR6) de Val猫ncia ha iniciat el dilluns 24 de maig una vaga indefinida a causa de l鈥檃ugment de la zona de repartiment i la reducci贸 de contractacions que ni tan sols cobreix les baixes, jubilacions o vacances, havent de repartir-se el treball entre la resta.

El dilluns 24 de maig ha comen莽at una vaga indefinida en la UR6 de Correos a Val猫ncia, que es troba al carrer Rodrigo de Perteg谩s n潞39, despr茅s que la setmana pasada, treballadors i treballadores d鈥檃questa empresa p煤blica decidiren la convocat貌ria 鈥渄avant l鈥檌ncrement inassumible de c脿rrega laboral i els enfrontaments amb els destinataris arran dels retards generats per l鈥檃mpliaci贸 de la zona de repartiment i la falta de cobertura de baixes, jubilacions i vacances鈥, tal com expliquen membres del comit茅 de vaga.

Jos茅 Ramos Medina, secretari general de la secci贸 sindical de CGT en Correos, indica que des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista 鈥渟鈥檋a estat amb el personal d鈥檃questa oficina de Correos, se鈥檒s ha donat suport i assessorat per a dur a terme la vaga indefinida鈥. Medina explica que 鈥淐orreos, com tantes empreses del sector p煤blic i privat, abusa constantment de la contractaci贸 temporal鈥 i informa que en aquest cas es 鈥渃onstaten taxes d鈥檈ntre un 35-40% de contractaci贸 eventual que en 猫poques de crisis es redueix a la m铆nima expressi贸, duplicant les c脿rregues de treball, major quantitat d鈥檈str茅s, major sinistralitat鈥. Aquesta falta de contractaci贸, afig tamb茅 el secretari general de CGT en Correos, porta al fet que 鈥渆l personal que est脿 treballant a trav茅s de les borses d鈥檕cupaci贸 durant molt de temps, ara esgoten la seua prestaci贸 per desocupaci贸 i visquen situacions de precarietat鈥.

Des de CGT informen que la situaci贸 es repeteix en diferents punts del pa铆s i posa com a exemple la vaga que estan desenvolupant en la UR4 de Sabadell amb m茅s de 45 dies de vaga 鈥減er pr脿cticament els mateixos motius que la UR6 de Val猫ncia鈥.

L鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista d贸na suport als objectius del comit茅 de vaga com 鈥渓鈥檃ugment de la contractaci贸, la valoraci贸 de les c脿rregues de treball i el compliment de la llei de protecci贸 de riscos laborals鈥.