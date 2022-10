–

De parte de SAS Madrid October 18, 2022 174 puntos de vista

Os veo haciendo guardias, muy mal pagadas, pero que har谩n subir nuestros tramos del tipo impositivo del IRPF en nuestras declaraciones de la renta a cambio de nada -no contar谩n en la base de cotizaci贸n a la SS a efectos de IT, de paro, de jubilaci贸n…- con lo que no solo habremos trabajado gratis, sino que incluso nos har谩n perder dinero, no contar谩n a efectos de servicios prestados, no computar谩n a efectos de jornada de trabajo… y se cargan el turno de tarde que irremediablemente pondr谩 de patitas en la calle a un buen n煤mero de trabajadores eventuales incluyendo interinos, y nos hacinar谩 al resto.

Unos nos quedamos sin trabajo o precarizados a煤n m谩s y otros sin atenci贸n sanitaria 鈥渙rdinaria鈥 y normal, debiendo conformarse (o no) con tan solo una atenci贸n de urgencia.

Eso s铆, facilitar谩n much铆simo la conciliaci贸n de la vida laboral, familiar y personal, de quienes se queden a la 鈥渋ntemperie鈥 o de los que sin m谩s remedio las tengan que cubrir fuera de jornada, los fines de semana y festivos y/o trabajando de noche y empalmando con la ma帽ana del d铆a siguiente. Esa conciliaci贸n que tanto se ha perseguido y muchas veces conseguido, sin importar la de los ciudadanos al invertir el orden l贸gico que hubiera sido, primero la de la ciudadan铆a y luego o a la vez la de los trabajadores de la sanidad; esa que tanto da帽o ha hecho y hace a la Primaria, germen, consciente o inconsciente, de todos los males que ahora vamos a tener que sufrir, ciudadanos y profesionales.

Unas guardias que ser谩n obligatorias y a las que no podremos negarnos al tener la consideraci贸n de jornada complementaria (ver Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) en cuanto no haya voluntarios, lo que ser谩 bien prontito.

Pensemos que en teor铆a, resalto 鈥渆n teor铆a鈥 sin entrar en argumentar el porqu茅, necesitando de otro art铆culo, una gran mayor铆a podremos solicitar la exenci贸n de guardias (隆Ojo!, no es autom谩tica y se nos puede negar por necesidades del servicio): mayores de 55 a帽os en una plantilla extraordinariamente envejecida, embarazadas, compa帽eros con problemas serios de salud… y una m谩s que probable avalancha de jubilaciones anticipadas y huidas a cualquier sitio fuera de Madrid.

Todo ello har谩 que las guardias tengan que ser realizadas por quienes no puedan librarse de ellas al carecer de causa alguna que la justifique: unos pocos. Acabar谩n por enfermar por sobredosis de horas de trabajo, de sue帽o, de ausencia de 鈥渧ida鈥 y de pastillas, que har谩 que los pacientes no reciban una correcta atenci贸n por parte del profesional. Todo tiene un l铆mite.

Los ciudadanos, se quedar谩n sin cuidadores, sin sanadores, sin esos profesionales que han dedicado lo mejor de su vida, su juventud, a formarse y dedicarla, en principio, con sueldos y condiciones laborales dignas, a mejorar la vida social de la poblaci贸n procur谩ndole la m谩s elevada salud posible con los medios de los que disponen, siempre insuficientes.

El Sistema P煤blico de Atenci贸n Primaria con sus tres patas, Centros de Salud, SAR (Servicio de Atenci贸n Rural) y los SUAP (Servicio de Urgencias de AP) est谩 m谩s que amenazado; los centros privados de Atenci贸n Primaria en auge (ya los hay, con grandes luminosos en sus fachadas en los que sin ning煤n pudor detallan en su staff: m茅dicos y enfermeros de familia… tal como se puede ver en uno bastante grande y nuevo de mi localidad).

Dejo aqu铆 todo lo que esto implicar谩, para no extenderme m谩s.

Termino diciendo que, si al personal de los SAR les quitan su CIAS (C贸digo de Identificaci贸n de 脕rea Sanitaria) que les fija en un puesto de trabajo determinado con sus derechos y obligaciones, y permanecemos impasibles, 驴por qu茅 no van a hacer lo mismo con los CIAS de los Centros de Salud? Eso implicar谩 que, como a ellos, a pesar de los nombramientos, seremos personal de un 脕rea 脷nica que abarca toda la Comunidad Aut贸noma madrile帽a – el PP se carg贸 las 11 脕reas de Salud para poder derivar pacientes 鈥減煤blicos鈥 de cualquier lugar de la regi贸n a cualquiera de los centros y hospitales privados- y nos podr铆an mandar al otro extremo de la Comunidad, al menos hasta que salgan las sentencias de los procesos judiciales que tendremos que sufrir y sufragar.

Dentro de lo que cabe, 隆Buena semana!

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (17/10/2022)