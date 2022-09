–

De parte de SAS Madrid September 22, 2022

Claudia Cuenda es enfermera y acaba de empezar a ejercer. En a帽o y medio ha tenido dos contratos en la sanidad p煤blica, uno de un a帽o y otro de seis meses. Hoy trabaja en el Hospital Germans Trias de Badalona. Pero por poco tiempo. Cuenda ya est谩 haciendo las maletas para emprender una nueva etapa: se va a Estados Unidos. Cuenta que, desde peque帽a, siempre quiso trabajar en el extranjero pero las condiciones laborales en Espa帽a han supuesto el 煤ltimo empuj贸n. No se siente valorada, como asegura que les pasa al resto de sus compa帽eros. Ni en condiciones, ni en salario. 鈥淵o siempre he preferido las noches y un buen d铆a, y de la noche a la ma帽ana, me cambiaron de turno sin posibilidad de decir que no. Adem谩s, me han obligado a coger unas vacaciones que no quer铆a. De 22 d铆as me han puesto 18 en marzo y me quedan solo cuatro para el resto del a帽o. No me parece justo el trato que recibimos. No me parece que est茅 respetado nuestro trabajo鈥, relata a El Salto.

En EE UU podr谩 ganar hasta el triple de lo que hoy recibe. 鈥淓mpezando desde lo m谩s bajo llegas a los 100.000 d贸lares al a帽o. Adem谩s, te pagan la formaci贸n, cosa que aqu铆 no pasa鈥. Lo que aqu铆 s铆 pasa y ha vivido durante estos 煤ltimos tiempos son doblajes de turnos, que suponen trabajar m谩s de 24 horas seguidas. Relata c贸mo, por 鈥渘ecesidades del servicio鈥 se llegan a encadenar hasta diez d铆as trabajando de seguido. 鈥淣o tengo vida fuera del hospital. Yo siento que vivo aqu铆鈥, se queja.

Laura Guti茅rrez se gradu贸 en 2018. Es tambi茅n enfermera y comenz贸 en el Hospital Marina Baixa, en Alicante. Tuvo contratos de meses, el primero como volante. Cada d铆a estaba en un servicio, lo que considera un riesgo para el paciente. Aunque asegura que sali贸 airosa del reto porque en Espa帽a las enfermeras est谩n muy bien formadas. Tan bien formadas que cuando decidi贸 irse a Noruega a ejercer le convalidaron el t铆tulo sin muchas dificultades. Afirma que en Espa帽a existe una de las mejores formaciones del mundo. 鈥淪alimos de la carrera sabiendo hacer de todo, cosa que en otros pa铆ses no pasa鈥, asegura.

En 2020 hab铆a 5.421 enfermeras y enfermeros formados en Espa帽a trabajando en el extranjero. En 2000 este n煤mero apenas alcanzaba las 270

Era 2019 cuando pis贸 por primera vez su nuevo pa铆s de acogida. Un lugar que describe como muy duro y aporta tres argumentos: 鈥淥tro idioma, otra cultura y otro clima鈥. Aunque con unas condiciones laborales inimaginables en Espa帽a. 鈥淟levo tres a帽os en el pa铆s. He estado dos a帽os y medio con contratos fijos en los sitios que he querido. Estuve seis meses trabajando en la ciudad de Trondheim y cuando decid铆 que me quer铆a ir, me fui, pero me pod铆a haber quedado all铆 a帽os. Puedes decidir qu茅 hacer con tu experiencia y tu formaci贸n鈥. As铆 es como llego a trabajar en una UCI neonatal en un hospital de la ciudad de Tromso. 鈥淭e dan seis semanas de pr谩cticas remuneradas y te explican todo. Es un entorno muy seguro y est谩 todo muy enfocado a que la persona se quiera quedar鈥, relata. En cuanto a las condiciones econ贸micas, en Espa帽a ganaba 12 euros por hora, mientras en Noruega, con poca experiencia, se comienza ganando 23. Su salario ronda los 3.000 euros, frente a los 1.800 que recib铆a en Catalunya. Y, aunque el estilo de vida es mucho m谩s caro, el precio de los alquileres se iguala con el de las grandes ciudades espa帽olas. 鈥淎qu铆 un alquiler te cuesta 1.500 euros y ganas mucho m谩s. Pagas como en Madrid pero vives mejor鈥.

Como estas dos enfermeras, muchas son las sanitarias que deciden abandonar el pa铆s en busca de mejores condiciones. Seg煤n los datos del Consejo General de Enfermer铆a recogidos en el 煤ltimo informe sobre la situaci贸n de la profesi贸n, en 2020 hab铆a 5.421 enfermeras y enfermeros formados en Espa帽a trabajando en el extranjero. En 2000 este n煤mero apenas alcanzaba las 270. El gran 茅xodo comenz贸 en 2014, con 7.652 sanitarias fuera y lleg贸 a su m谩ximo en 2016, con m谩s de 10.000 en el extranjero. Esta organizaci贸n atribuye la bajada en las cifras de 2020 a la pandemia, donde se redujo la movilidad entre pa铆ses.

鈥淓l a帽o pasado tramitamos 550 licencias para trabajar en el extranjero, este a帽o llevamos 1.100 en seis meses. Esto es un dato preocupante鈥

Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermer铆a, avisa de que estos datos son orientativos y podr铆an ser a煤n mayores. Y alerta de que las cifras para este a帽o son a煤n m谩s graves. 鈥淓l a帽o pasado tramitamos 550 licencias para trabajar en el extranjero, este a帽o llevamos 1.100 en seis meses. Esto es un dato preocupante. Cada a帽o salen 10.000 enfermeras de las universidades para incorporarse al mercado laboral. Un 10% se va a trabajar fuera鈥, resume.

Pero, mientras parte del personal abandona el barco, Espa帽a arrastra un d茅ficit en enfermer铆a con respecto a los pa铆ses del entorno. Tal y como indica el mismo informe, la ratio nacional es de 6,16 enfermeras por cada mil habitantes, lejos de la media europea que se sit煤a en 8,06. El Consejo General de Enfermer铆a considera que en Espa帽a se necesitan actualmente 90.000 enfermeras m谩s para alcanzar las cifras europeas.

鈥淢ientras en Espa帽a cada enfermera lleva entre 12-15 pacientes en una planta de agudos, en otros pa铆ses de Europa llevan siete鈥

Detr谩s de esta realidad, Ayuso incide en tres aspectos. El primero es que no hay una apuesta firme por el desarrollo competencial de las enfermeras; solo hay seis especialidades mientras que en el norte de Europa el desarrollo competencial es m谩s amplio. Las reci茅n formadas ven en Reino Unido, B茅lgica o en los pa铆ses n贸rdicos carreras m谩s apetecibles. A ello a帽ade una escasez de profesionales. 鈥淢ientras en Espa帽a cada enfermera lleva entre 12-15 pacientes en una planta de agudos, en otros pa铆ses de Europa llevan siete鈥. Y, por 煤ltimo, las condiciones materiales. 鈥淎qu铆 una enfermera reci茅n licenciada est谩 en torno a los 1.600 euros al mes y en Europa hay sitios donde ganan hasta 4.000. A esto hay que unirle la temporalidad. Hay contratos de d铆as, de semanas鈥 y gente con 15 a帽os de interinaje鈥. Con respecto a este 煤ltimo aspecto, Ayuso espera que la nueva ley Iceta, que establece mecanismos para estabilizar al personal que lleva m谩s de tres a帽os ocupando la misma plaza, venga a mejorar esta situaci贸n. Mientras tanto, 鈥渆s una tristeza. Yo firmo los certificados para que puedan ir al extranjero y cada vez que firmo uno me da dolor, una m谩s que s茅 nos va鈥, lamenta.

M茅dicos y m茅dicas que lo dejan

La fuga de sanitarias no es exclusiva entre el personal de enfermer铆a. Tambi茅n las m茅dicas y m茅dicos est谩n haciendo las maletas, ante una situaci贸n de precariedad y saturaci贸n en hospitales y consultas. Intenciones que se confirman con el n煤mero de certificados de idoneidad que se demandan, un documento requerido para colegiarse en otros pa铆ses y que entrega la Organizaci贸n M茅dica Colegial de Espa帽a. 鈥淓stos certificados, desde hace m谩s de 12 a帽os oscilan entre los 3.000-3.500. Con la crisis parec铆a l贸gico que la gente los pidiera para irse fuera pero cuando empezamos a remontar, a partir de 2015, ese n煤mero no solo no baj贸, sino que se sigui贸 manteniendo e incluso se increment贸, llegando a 4.000 en alguno de los a帽os鈥, explica 脕ngela Hern谩ndez Puente, secretaria general del sindicato m茅dico AMYTS. Seg煤n los datos, en 2021 se solicitaron 4.130, lo que supone el valor hist贸rico m谩s alto.

La Comunidad de Madrid hizo un llamamiento para cubrir 30 plazas de pediatr铆a y 98 de m茅dicos de familia. Solo se presentaron un pediatra y 20 facultativos

Adem谩s de la huida hacia el extranjero, hay otro aspecto que preocupa entre la profesi贸n m茅dica: el abandono de la especialidad, palpable especialmente en Atenci贸n Primaria. Este a帽o, m谩s de 400 m茅dicos en formaci贸n, llamados residentes, han abandonado su especialidad para repetir de nuevo el itinerario de pr谩cticas conocido como MIR. La cifra, que supone un incremento respecto al a帽o pasado del 30%, es especialmente dura en Atenci贸n Primaria: 181 nuevos licenciados y licenciadas han decidido cambiar de especialidad tras formarse en Medicina Familiar y Comunitaria. Otro dato que ilustra la situaci贸n: el pasado 25 de mayo la Comunidad de Madrid hizo un llamamiento para cubrir 30 plazas de pediatr铆a y 98 de m茅dicos de familia. Solo se presentaron un pediatra y 20 facultativos.

Detr谩s de estas cifras hay un ejercicio de la profesi贸n zancadilleado por la escasa inversi贸n en este nivel asistencial, que tan solo recibe de media un 14% del total. El resultado: consultas abarrotadas con 60 pacientes al d铆a, menos de siete minutos por paciente y abandono de las labores de promoci贸n de la salud. Ya no se puede prevenir, ahora la medicina de familia se centra en curar. Los m茅dicos y m茅dicas de primaria se han convertido en 鈥渁pagafuegos鈥 y as铆 lo denuncia Beatriz Arag贸n, m茅dica de familia de Madrid que decidi贸 abandonar la bata en octubre de 2020.

Arag贸n, que recorr铆a el asentamiento chabolista de la Ca帽ada Real a lomos de una ambulancia dando asistencia m茅dica, dej贸 de encontrarle sentido a su profesi贸n. 鈥淓ra un momento muy determinado, hab铆a mucho trabajo con el covid pero no serv铆a para nada. A煤n no hab铆a test r谩pidos, los resultados de las PCR tardaban 10 d铆as. Invert铆amos mucho tiempo en hacer algo que no reportaba a la gente. Pero el covid solo fue la gota que colm贸 el vaso de un deterioro progresivo. Ese deterioro adquiri贸 una nueva dimensi贸n que hac铆a que no pudieras hacer tu trabajo bien ni aunque quisieras y pusieras de tu parte鈥, explica.

Arag贸n, que lleva dos a帽os dedicada al mundo de la investigaci贸n, describe que a esto se le a帽aden fuertes desigualdades territoriales. 鈥淗icimos una encuesta viendo cu谩les eran los centros donde faltaban m谩s profesionales y en los barrios con mayores 铆ndices de vulnerabilidad es donde suman m谩s ausencias. Son barrios que van a tener m谩s necesidades de salud y hay que dotarlos de m谩s profesionales, pero eso no se incentiva. La gente prefiere irse a otros centros donde la carga de trabajo no es tanta y las condiciones son mejores鈥.

鈥淎l principio de la pandemia, la toma de decisiones en com煤n en muchos lugares funcion贸. Los profesionales ten铆an m谩s sensaci贸n de control sobre su trabajo. Hay que fomentar la autoorganizaci贸n en los centros porque son los que mejor conoce a la poblaci贸n鈥

驴Y c贸mo revertir la situaci贸n? Adem谩s de aumentar la inversi贸n en Atenci贸n Primaria para mejorar las condiciones laborales y a帽adir incentivos para los puestos de mayor necesidad, para Arag贸n es fundamental fomentar el trabajo en equipo dentro de los centros de salud. 鈥淎l principio de la pandemia, la toma de decisiones en com煤n en muchos lugares funcion贸. Los profesionales ten铆an m谩s sensaci贸n de control sobre su trabajo. Hay que fomentar la autoorganizaci贸n en los centros porque son los que mejor conoce a la poblaci贸n鈥, concluye.

La salud mental que empuja al abandono

La situaci贸n de precariedad que lastraba las plantillas en consultas y hospitales ha estallado estos 煤ltimos a帽os. Una encuesta del Consejo General de Enfermer铆a refleja que el covid-19 ha afectado psicol贸gicamente al 84,7% del personal de enfermer铆a. El 16,5% se ha visto obligado a coger una baja por ansiedad, estr茅s o agotamiento mental. La salud mental de las plantillas ha sido una de las grandes maltratadas y tambi茅n otro de los motivos para abandonar la profesi贸n.

Este es el caso de V铆ctor Aparicio, enfermero de profesi贸n, que ha abandonado su puesto en el hospital Gregorio Mara帽贸n en Madrid tras 14 a帽os ejerciendo y cuatro con un contrato de interino. Un trofeo conseguido despu茅s de incontables contratos eventuales que no ha podido seguir sosteniendo tras enfermar por depresi贸n. En junio de 2022, y tras dos a帽os y medio de pandemia, su cuerpo ha dicho basta. La historia de Aparicio cierra el c铆rculo: ha fichado por una empresa norteamericana para reclutar a enfermeras espa帽olas con una oferta bastante atractiva.

鈥淣o hay ning煤n trabajo que valga tanto como para enfermar, como para perderte m谩s cumplea帽os de tus sobrinos, m谩s semanas santas en familia鈥 no compensa鈥

鈥淣o hay ning煤n trabajo que valga tanto como para enfermar, como para perderte m谩s cumplea帽os de tus sobrinos, m谩s semanas santas en familia鈥 no compensa鈥, expresa. Este iba a ser su tercer verano en pandemia, otro a帽o m谩s de saturaci贸n y de doblajes, con cansancio acumulado y con menos personal. Esta s茅ptima ola se vive en los centros sanitarios con la ausencia de buena parte de los refuerzos covid, despedidos tras la sexta ola.

Cuidar al personal

Mientras, los huecos ya se hacen patentes, tal y como indica Diego Ayuso. 鈥淢uchos centros de salud y hospitales han tenido que cerrar unidades de enfermer铆a por falta de personal y la actividad quir煤rgica se ha tenido que reducir鈥, ejemplifica. Y pide que se act煤e ya para enmendar la situaci贸n a medio y largo plazo. 鈥淧edimos una pol铆tica sanitaria coherente, que se forme un grupo de expertos que puedan hacer una buena planificaci贸n. Hay comunidades que ya han incrementado el n煤mero de plazas de enfermer铆a como Catalunya pero otras como Madrid no han incrementado ni una鈥, resume. Y el tiempo corre en contra. 鈥淓stimamos que en los pr贸ximos cinco a帽os se jubilar谩n 50.000 enfermeras. Hay un problema de relevo generacional y esto hay que empezar a planificarlo ya. Y no vemos sensibilidad ni por parte del Gobierno central ni por parte de las Comunidades Aut贸nomas鈥, sentencia.

脕ngela Hern谩ndez Puente hace un llamamiento para que aumente la consideraci贸n y el cuidado hacia los profesionales. Y, en el caso de los facultativos, a帽ade un factor. Para esta m茅dica, el MIR est谩 actuando como embudo. 鈥淓spa帽a es de los pa铆ses de Europa con m谩s m茅dicos y m茅dicas licenciados pero para ejercer en la sanidad p煤blica Europa impuso en 1994 una formaci贸n pr谩ctica de dos a帽os鈥. Sin embargo, suelen salir menos plazas de formaci贸n que licenciados 鈥測 queda una bolsa de m茅dicos que no logra acceder al MIR鈥, se queja.

鈥淭enemos una de las mejores formaciones del mundo, somos unas enfermeras muy preparadas que sabemos hacer de todo. Que la gente se quiera ir fuera por lo poco que se cuida al personal sanitario me parece una pena鈥

A Claudia Cuenda le parece 鈥渦na pena鈥 que profesionales como ella formados en universidades p煤blicas tengan que abandonar el pa铆s, despu茅s de la inversi贸n realizada para su formaci贸n. 鈥淭enemos una de las mejores formaciones del mundo, somos unas enfermeras muy preparadas que sabemos hacer de todo. Que la gente se quiera ir fuera por lo poco que se cuida al personal sanitario me parece una pena鈥.

Desde Noruega, Laura Guti茅rrez insiste en que, m谩s all谩 del salario, lo que le impide ahora mismo volver a Espa帽a son las condiciones laborales. 鈥淢e he planteado varias veces volver a Espa帽a. Echo de menos las din谩micas, pero las condiciones no鈥, asegura rotunda mientras le invade un sentimiento de nostalgia. 鈥淓spa帽a es mi hogar, el d铆a que yo me vuelva ser谩 mentaliz谩ndome en que ganar茅 tranquilidad afectiva, pero no tendr茅 estabilidad laboral. Y esto genera un poco de ansiedad鈥, concluye.

