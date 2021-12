–

De parte de SAS Madrid December 23, 2021 98 puntos de vista

Un señor mayor arropado con su chaqueta sentado en un sillón está siendo atendido por covid en la sala de Urgencias del madrileño Hospital La Paz. Detrás de él, las 12 camas de la zona covid de esta sala están llenas. Hasta 18 pacientes con síntomas severos se agolpaban en el habitáculo este martes. Esta imagen es el reflejo de lo que llega con la sexta ola, un aumento de contagios exponencial que ha pillado a la atención primaria en estado catatónico, con bajas sin reponer y sin potencial para hacer de dique de contención de la epidemia.

“Por una parte está la sexta ola en sí misma, pero, lo que es nuevo y que no se ha dado en otras olas es que antes venía menos gente a la urgencia que no era de covid. Llevamos mucho tiempo de pandemia y la gente tiene que seguir viniendo, muchos son pacientes crónicos”, expresa el portavoz del sindicato MATS, Guillen del Barrio. “Además, estamos notando el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS) —que en Madrid permanecen con la ventanilla bajada desde el 22 de marzo— y el colapso en la atención primaria”, asegura.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el porcentaje de camas ocupadas por enfermos covid se sitúa ya en un 6,14%, cifra que apenas alcanzaba el 2% hace un mes

Una sexta ola con menos presión asistencial en las UCI pero que ya empieza a escalar en ocupación hospitalaria. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el porcentaje de camas ocupadas por enfermos covid se sitúa ya en un 6,14%, cifra que apenas alcanzaba el 2% hace un mes. Destacan Melilla, Baleares, Catalunya y Euskadi que superan el 8%.

Guillén vuelve a la imagen que se dio ayer en el Hospital La Paz. “Ya no cabían más camas, tuvieron que recurrir a sillones. Y es gente que necesita observación, tienen síntomas más allá de tos y mocos. Estamos hablando de situaciones serias que no pueden estar en la sala de espera esperando a entrar en una consulta. Si estás tan malito para estar vigilado… no es de recibo que una señora de 80 años esté en un sillón”, denuncia del Barrio.

Además el representante del MATS, que es enfermero en La Paz, afirma que como los centros de salud no dan de sí, en las urgencias de este hospital se atienden casos de coronavirus que son leves, que retrasan la atención de pacientes con patologías más importantes.

“La atención primaria es el cimiento del sistema de salud y como está devastada nos estamos convirtiendo en un sistema de enfermedad. Y esto se traduce en el sufrimiento de gente apilada en salas y en vidas humanas”

“La atención primaria es el cimiento del sistema de salud —insiste del Barrio—y como está devastada, y faltan personal y recursos, nos estamos convirtiendo en un sistema de enfermedad. Y esto se traduce en el sufrimiento de gente apilada en salas y en vidas humanas. Estamos viviendo los efectos de deteriorar la base más importante, la que promueve que no llegues a enfermar. Tenemos más gente enferma y más graves”, concluye.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (22/12/2021).