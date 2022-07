–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 16, 2022 223 puntos de vista

Nosotras desde Bardenas Libres volvemos a decir 隆隆OTAN NO!!

Durante los dos 煤ltimos a帽os, hemos visto desde que empezara la pandemia, el aumento de la militarizaci贸n de nuestras vidas, el control social entre vecinas, el desmantelamiento de la sanidad p煤blica, los grandes beneficios de la industria del armamento. Tambi茅n el aumento de las maniobras militares en nuestro territorio, los oscuros negocios del em茅rito con el tr谩fico de armas, el cambio de posici贸n pol铆tica del gobierno del PSOE con respecto al Sahara, el expansionismo de la OTAN hacia los pa铆ses del este de Europa y la guerra de la desinformaci贸n, las presiones de la OTAN para comprometer cada vez m谩s parte de nuestro presupuesto, los fondos europeos y las condiciones que se exigen para recibirlos. El incremento de la precariedad laboral, la expansi贸n del mensaje xen贸fobo, mis贸gino, hom贸fobo y fascista, la llegada de la ultraderecha a ocupar a煤n m谩s espacios de poder, el miedo a mantener el discurso que se sosten铆a hace a帽os sin el pudor que aparece ahora en diferentes entornos pol铆ticos.

Y analizamos los 煤ltimos movimientos en torno a la realidad del pol铆gono de tiro de Bardenas, parte integrante de la base a茅rea de Zaragoza utilizada por la OTAN para mantener y extender sus guerras en el resto del mundo. Ahora toca Ucrania, asistimos inm贸viles y casi en estado de shock a la invasi贸n de Rusia sobre Ucrania, ocho a帽os despu茅s de que las Rep煤blicas Populares del Donetsk y Lugansk se autoproclamaran como tal y se dieran los violentos episodios del Maidan, en el que organizaciones filofascistas financiadas por la ultraderecha ucraniana y tambi茅n por los EE.UU asesinaron a sangre fr铆a a miles de personas, con el objetivo de desestabilizar uno de los territorios estrat茅gicos claves para la OTAN. En 2014, Ucrania lanzaba la operaci贸n antiterrorista contra el Donbass y entonces, daba comienzo la guerra que ahora llama a las puertas de nuestra casa. Desde entonces, se calculan m谩s de 14.000 personas fallecidas y casi 2 millones de desplazadas internas antes del 2022, y el silencio medi谩tico y social al que ha sido condenada su poblaci贸n durante todo este tiempo.

El Estado Espa帽ol no es neutral en este escenario, ni estrat茅gica, ni pol铆tica, ni ideol贸gicamente, como no lo viene siendo en ninguno de los conflictos que los ej茅rcitos de la OTAN exportan a otros lugares del mundo, con el prop贸sito de dominar los recursos y territorios del planeta. 驴Acaso ya hemos olvidado la participaci贸n de tres H茅rcules espa帽oles que trasladaban a miles de presos afganos sin identificar a Guant谩namo? El Estado Espa帽ol no es neutral en este escenario, es parte integrante de la OTAN y fiel servidor de los intereses americanos, como se帽ala el aumento del gasto militar en un momento social que demanda gasto p煤blico para resolver la emergencia habitacional, las necesidades de cuidados, la sanidad y educaci贸n de la poblaci贸n. Sin embargo, el gobierno espa帽ol se ha ofrecido a ser la sede de la Cumbre que la OTAN va a celebrar este a帽o en Madrid, ha condenado al pueblo saharahui al dominio marroqu铆 y le da la bienvenida a un rey em茅rito corrupto que ha robado el dinero p煤blico y ha amasado millones con el negocio de las armas. Las mismas armas que Espa帽a vende, entre otros a Arabia Saud铆, y antes prueba en el pol铆gono de tiro de Bardenas. No, Espa帽a no es neutral, y tampoco es neutral la postura de la Comunidad de Bardenas que se enriquece de manera escandalosa con el alquiler del territorio bardenero para seguir exportando la muerte.

La Comunidad de Bardenas aspira a no depender del canon de Defensa en 2026.



As铆 lo expresaba el presidente de Comunidad de Bardenas, Jose Mar铆a Agramonte, cuyo sueldo asciende a casi 54.000 鈧/a帽o, poniendo especial 茅nfasis en no acudir a la siguiente negociaci贸n con Defensa en 2028, dependiendo econ贸micamente de los 14 millones de euros que reciben anualmente a cambio de este contrato de alquiler. As铆 que, la asamblea general ha exigido a la junta que camine hacia un escenario que genere m谩s ingresos econ贸micos para este ente medieval. La Comunidad de Bardenas funciona al margen org谩nica y econ贸micamente de otras instituciones navarras, ya que gestiona y legisla todo lo que sucede dentro de los l铆mites de este territorio por una c茅dula real que emiti贸 Felipe V en 1705, sin dar cuentas de lo que hacen y c贸mo lo hacen. La Comunidad de Bardenas no muestra ning煤n tipo de inter茅s medioambiental por la preservaci贸n del paisaje o la conservaci贸n de los h谩bitats y la fauna de este territorio, declarado Reserva Natural de la Biosfera. Todo lo contrario, el motor que les mueve para instalar huertas solares, parkings, hoteles, y puntos de recarga para veh铆culos el茅ctricos, y as铆 lo expresan, viene a ser la ambici贸n, y amasar m谩s dinero, la verdad es que no han sido nada innovadores, se han subido a la carrera de la especulaci贸n energ茅tica, completamente vinculada al negocio de la guerra, sin atender una vez m谩s, el verdadero inter茅s por la preservaci贸n de la Vida. Tampoco plantean la posibilidad de negarse a firmar de nuevo la renovaci贸n del contrato con Defensa por no querer destinar este territorio al entrenamiento y preparaci贸n de las guerras de la OTAN, as铆 que no parece que esto suponga un problema moral para ellos.

La Asamblea General de la Comunidad de Bardenas, en su 煤ltima reuni贸n dio el mandato a la Junta de ser autosuficientes, pero lo que no dejaban claro es ese concepto de autosuficiencia, cu谩l es el gasto que calculan que deben cubrir por sus propios medios. La Junta de Bardenas no plantea, en el caso de que Defensa no renovara en 2028, dejar de repartir la cantidad millonaria que reciben los 22 congozantes, o reducir gastos en sueldos desorbitados, tampoco pretenden controlar el n煤mero de visitantes con el objetivo de preservar la tranquilidad de las aves y otras especies, ni pretende usar el parking de Castildeterra como medida para disminuir el impacto que supone, la cada vez m谩s intensiva presencia de veh铆culos en la Bardena. La din谩mica especulativa de la Comunidad de Bardenas es sumamente clara y no apunta en la direcci贸n del decrecimiento o el desarrollo sostenible. En 2021 compraron el local de un antiguo bar en Tudela, situado frente a su sede por 250.000鈧 para realizar actos y eventos, as铆 que entendemos que tampoco entra en su l贸gica disminuir gastos innecesarios para caminar hacia esa 鈥渁utosuficiencia鈥. La Comunidad de Bardenas tiene la enfermedad de la avaricia, y eso supone obediencia hacia la mano que suelta la pasta, si no es el negocio de la guerra, por circunstancias que a煤n se nos escapan, ser谩 el negocio de los recursos energ茅ticos el que siga aumentando los beneficios de este corralito medieval. Lo peor de todo es que, despu茅s de haber vendido este paraje 煤nico, primero a la industria del armamento, luego a las energ茅ticas, al turismo desmedido鈥 pretenden mostrarse al resto de mortales como defensores de la naturaleza y del territorio.

驴Hasta cu谩ndo el pol铆gono de tiro de Bardenas?

La Comunidad de Bardenas ha expresado con todo esto, la posibilidad de que a partir de 2028 no reciban la cantidad de 14 millones al a帽o por parte de Defensa. Para nosotras esta reflexi贸n debe cogerse con pinzas y con cierta apertura de miras. Para empezar, consideramos, como lo apuntamos anteriormente, que la Comunidad de Bardenas no es precisamente la parte m谩s interesada en no renovar el suculento pacto que mantienen con Defensa, por lo tanto, entendemos que si alguien rescindiera este contrato lo m谩s probable es que fuera el mismo Ministerio. Repasar la historia y los or铆genes de estas instalaciones militares pueden ayudar a entender la situaci贸n actual. El pol铆gono de tiro de Bardenas comenz贸 a usarse por el ej茅rcito espa帽ol en 1951 a propuesta del militar franquista teniente general Jos茅 Daniel Lacalle Larraga, mientras EE.UU y la dictadura franquista negociaban los Pactos de Madrid, que se firmar铆an en 1953, y que supondr铆an la instalaci贸n de cuatro bases militares americanas en territorio espa帽ol, Rota, Mor贸n, Torrej贸n y Zaragoza, a cambio de material militar y cr茅ditos en productos americanos. A lo largo de los primeros diez a帽os, Espa帽a recibi贸 1500 millones de d贸lares como compensaci贸n, y se vio integrada en el sistema de defensa occidental, aunque se vet贸 su entrada a la OTAN por el rechazo de algunos miembros a la dictadura franquista. El pol铆gono de tiro de Bardenas forma parte del espacio a茅reo de la base militar de Zaragoza, que comenz贸 a usarse por la Fuerza a茅rea de los EE.UU (USAF) en 1953. La Comunidad recibi贸 los primeros 25 a帽os de su arrendamiento 25.000 pts/a帽o por su uso militar. En 1970, los EE.UU abandonaron el pol铆gono de entrenamiento que hasta entonces usaban en Libia, ante la llegada de Gadafi, desplaz谩ndose la USAF definitivamente en esta fecha a Bardenas, donde gozaban de menos tensi贸n militar y pol铆tica.

Con ello, hacia los a帽os 70 se comenzaron a dar numerosos accidentes y las primeras protestas populares contra este pol铆gono militar. Y desde entonces, la compensaci贸n econ贸mica por su uso ha ido en aumento, hasta llegar a los 14 millones de euros/a帽o, una cantidad ciertamente alejada de la que comenzaron a pagar en los a帽os cincuenta. La raz贸n principal que encontramos para barajar una rescisi贸n de contrato con la Comunidad de Bardenas es que EE.UU o la OTAN encuentren un lugar mejor para seguir ensayando sus guerras, y mejor significa m谩s barato econ贸micamente, con menos presi贸n social y con parecidas condiciones clim谩ticas y geogr谩ficas鈥 No nos atrevemos a lanzar con seguridad cu谩les podr铆an ser otras localizaciones del pol铆gono de entrenamiento, si el Ministerio, a propuesta de la OTAN, decide que Bardenas ya no es rentable para el inter茅s para la defensa, pero bien podr铆a ser Marruecos, tomando en consideraci贸n cu谩les son las relaciones que actualmente mantiene con la OTAN y viceversa.

Acci贸n coordinada para impedir la renovaci贸n del convenio por el pol铆gono de tiro. Las primeras protestas organizadas contra el pol铆gono de tiro de Bardenas se organizaron a trav茅s de Asamblea para la Defensa del Medio Ambiente de la Ribera (ADMAR) en 1978, un a帽o antes de que la guardia civil asesinara a Gladys del Estal cuando participaba en las movilizaciones contra la energ铆a nuclear y el pol铆gono de tiro de Bardenas, en Tudela. Desde entonces la sociedad civil se ha organizado de una u otra manera para mostrar su rechazo a estas instalaciones militares y las guerras que desde aqu铆 se exportan. Durante m谩s de cuatro d茅cadas se han llevado adelante distintas iniciativas en las instituciones, la propia Comunidad de Bardenas, a trav茅s del entonces presidente Gayarre, se posicion贸 en contra del pol铆gono, tambi茅n ha habido numerosas declaraciones institucionales en el Parlamento Foral, en las Cortes de Arag贸n, mociones en ayuntamientos en Navarra y Cinco Villas, propuestas que no han prosperado de desobediencia civil, para que desde los ayuntamientos se renunciara al dinero recibido, hace un a帽o se llevaba al Congreso la iniciativa de someter a refer茅ndum el desmantelamiento del pol铆gono, iniciativa que no prosper贸, ni aun contando con el gobierno m谩s progresista de la democracia. Muchas m谩s han sido las iniciativas antimilitaristas, anti-OTAN y ecologistas que despu茅s han alimentado el movimiento antipol铆gono, llegando a formarse hasta nuestros d铆as un tejido heterog茅neo generacionalmente, rico y diverso en ideolog铆as y m茅todos de lucha, pero todas con un objetivo en com煤n, el desmantelamiento de estas instalaciones y la recuperaci贸n de su territorio para el pueblo.

Para nosotras no existe otra forma de hacer, que conectar las demandas sociales con las instituciones, sabemos que no podemos cambiar esta realidad sin esa conexi贸n, pero el tiempo y la experiencia nos han demostrado, que una cosa es la intenci贸n y otra muy diferente la realidad. Ojal谩 la propuesta que hace la Asamblea antipol铆gono sea inclusiva y generosa, si nos hacen llegar su invitaci贸n acudiremos, pero si la preparaci贸n de esa acci贸n coordinada pretende dejar fuera a parte de este tejido social, se ver谩 de nuevo llevado al fracaso, aunque pol铆ticamente la operaci贸n genere r茅ditos. Nosotras tenemos claro que ante este escenario no se deben dejar pasar m谩s oportunidades para frenar, de todas las maneras posibles, otra nueva renovaci贸n. Abrir las mentes, aprender de los errores, poner en valor el trabajo de otros colectivos, atender las motivaciones y estrategias de la gente m谩s joven y la experiencia de las m谩s mayores, hacer autocr铆tica y remangarse, porque la OTAN y sus condiciones no dejar谩n de existir aunque consigamos desmantelar este pol铆gono.

隆隆AQU脥 SE ENTRENAN LAS GUERRAS DE LA OTAN!!隆隆OTAN NO!!隆隆BASES FUERA!!OTAN EZ!!!

La Haine