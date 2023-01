Perspectivas del conflicto ruso-ucraniano

–

De parte de Indymedia Argentina January 1, 2023 237 puntos de vista

La Operaci贸n Militar Especial en Ucrania intensifica el acercamiento de Rusia al mundo no occidental. Rusia se enfrenta a un desaf铆o crucial tanto militar como pol铆tica, ideol贸gica y econ贸micamente, ante los pa铆ses de la OTAN y la Uni贸n Europa, liderados por los Estados Unidos, que tienen como 煤nico objetivo su total derrota, eval煤an analistas rusos del Grupo Katehon.

Operaci贸n Militar Especial: resultados de 2022 y perspectivas para 2023

Por Grupo de Reflexi贸n (Think Tank) Katehon. Art铆culo publicado en geopolitika.ru.

30 de diciembre de 2022

El 24 de febrero de 2022, Rusia lanz贸 una operaci贸n militar especial en Ucrania. Los objetivos de la Operaci贸n Militar Especial eran la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania, la eliminaci贸n de la amenaza militar proveniente del r茅gimen de Kiev a las rep煤blicas del Donbass (DPR y LPR). El conflicto adquiri贸 inmediatamente un car谩cter mundial: Los pa铆ses de la OTAN y de la UE, liderados por Estados Unidos, as铆 como Nueva Zelanda y Australia, comenzaron a prestar apoyo militar a Ucrania, fij谩ndose como objetivo la derrota militar de Rusia. Se impusieron sanciones contra Mosc煤, se congelaron sus reservas de oro y divisas, y las empresas occidentales empezaron a abandonar Rusia. La Operaci贸n Militar Especial se convirti贸 en un desaf铆o para la propia Rusia, tanto militar como pol铆tica, ideol贸gica y econ贸micamente.

A pesar de todos los problemas, la Operaci贸n condujo a la expansi贸n del territorio ruso: tras los referendos del 23 y 27 de septiembre, las regiones de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, Kherson y Zaporozhye pasaron a formar parte de Rusia.

Aspecto militar de la Operaci贸n Militar Especial

Desde el punto de vista militar, la Operaci贸n puso de manifiesto los problemas m谩s graves del funcionamiento de las fuerzas armadas rusas y de los departamentos que las dirigen, a la hora de dotar a las tropas de armamento, sistemas de comunicaci贸n e inteligencia, equipos de protecci贸n personal de combate, formaci贸n del personal en estrategias y planificaci贸n t谩ctica y mando y control.

La apuesta inicial por una serie de ataques r谩pidos de peque帽as fuerzas contra el enemigo, que, posiblemente, deber铆an haber obligado a las fuerzas armadas ucranianas a abandonar la resistencia y llevar al poder en Kiev a un liderazgo cuerdo y negociable, no se ha justificado. Como resultado, no se suprimi贸 el sistema de defensa a茅rea ucraniano, no se obtuvo la supremac铆a a茅rea completa y no se interrumpieron las rutas occidentales de suministro de armas a Ucrania. Las fuerzas y los medios no eran suficientes para resolver las tareas fijadas al comienzo de la operaci贸n. Por lo tanto, Rusia se vio obligada a renunciar a la iniciativa en el conflicto, abandonar el norte de Ucrania, la regi贸n de Kharkiv y la ciudad de Kherson, tomadas bajo control en la primera fase, y pasar a la defensiva.

Al mismo tiempo, las unidades de voluntarios de la DPR y la LPR, donde la motivaci贸n ideol贸gica es fuerte, as铆 como el Grupo Wagner PMC, demostraron ser las formaciones m谩s eficaces. Estas 煤ltimas demostraron la presencia de un sistema de control eficaz, un entrenamiento excelente y esp铆ritu de lucha.

La movilizaci贸n parcial, que comenz贸 en octubre de 2022, ha contrarrestado en cierta medida la superioridad num茅rica de las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) observada a lo largo del a帽o. Seg煤n datos oficiales, 150.000 de los 300.000 movilizados se encuentran en la zona de operaciones militares especiales, lo que actualmente permite establecer la paridad con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, si la tarea es la de romper las defensas ucranianas en el nuevo a帽o, la sociedad rusa debe estar preparada para nuevas oleadas de movilizaci贸n.

Para el 茅xito de las hostilidades, Rusia deber谩 resolver las tareas de aprovisionamiento de tropas, incluida la producci贸n de munici贸n suficiente, la saturaci贸n de las fuerzas armadas con drones y otras armas que han demostrado su eficacia durante el conflicto, y el establecimiento de sistemas integrados de comunicaci贸n y control que funcionen. Por otra parte, cabe destacar el problema de eliminar la excesiva lentitud burocr谩tica, acelerar los procesos de toma de decisiones en las tropas y garantizar la movilidad vertical: sustituir al personal que ha demostrado ser negativo o que no est谩 preparado para una situaci贸n de guerra en todos los niveles del Estado Mayor por veteranos de combate.

Ucrania intentar谩 compensar las p茅rdidas humanas movilizando a nuevas categor铆as de la poblaci贸n, incluidas las mujeres, y las armas y municiones se obtendr谩n mediante suministros del extranjero, incluidas armas de tipo sovi茅tico producidas por pa铆ses de Europa del Este, principalmente Bulgaria y la Rep煤blica Checa.

Los ataques de Rusia contra las infraestructuras de Ucrania afectar谩n negativamente al funcionamiento del sistema militar. Sin embargo, es evidente que Rusia tendr谩 que cambiar la t谩ctica de los ataques: siempre que Ucrania logra adaptarse, consigue eliminar r谩pidamente sus consecuencias y minimizar los da帽os. En el orden del d铆a est谩 la cuesti贸n de intensificar los ataques, aumentar su precisi贸n y evaluar r谩pidamente las consecuencias para la interrupci贸n efectiva de la infraestructura y los sistemas de control en Ucrania.

Los pa铆ses occidentales reforzar谩n el apoyo a Ucrania mediante mercenarios y el suministro de armas y municiones.

Aspecto de la seguridad interior

La Operaci贸n Militar Especial ha detectado vulnerabilidades cr铆ticas en la seguridad interior de Rusia: los continuos bombardeos del territorio, los sabotajes, incluido el malvado asesinato de Daria Dugina en la regi贸n de Mosc煤, los ataques con drones a la base a茅rea estrat茅gica de la ciudad de Engels, en la regi贸n de Saratov, indican la insuficiente preparaci贸n de Mosc煤 para contrarrestar una guerra de sabotaje. Los temores se deben a la informaci贸n sobre la participaci贸n en la guerra de sabotaje de c茅lulas 鈥渄urmientes鈥 creadas por los servicios de inteligencia de la OTAN.

Ucrania y los pa铆ses de la OTAN a su cargo demuestran eficacia en el campo de la inteligencia y las operaciones psicol贸gicas. En la agenda de 2023 estar谩 la cuesti贸n de contrarrestar la guerra informativa-psicol贸gica del enemigo, reforzando el control sobre el segmento ruso de Internet, creando e implementando nuestra estrategia de guerra ciber-psicol贸gica dirigida a minar la moral y el esp铆ritu de lucha tanto de Ucrania como de los pa铆ses de la OTAN. Anteriormente, se hab铆a demostrado cierta eficacia en este asunto mediante una serie de estructuras rusas que recibieron el nombre de 鈥渇谩bricas de trolls鈥.

En 2023, es probable que se produzcan algunos cambios de personal en Rusia en las instituciones de cultura, ciencia y educaci贸n, donde existe una discrepancia total entre la situaci贸n actual de las estrategias y las personalidades.

La agenda tambi茅n incluir谩 la cuesti贸n de llevar a cabo nuestras operaciones de sabotaje y cibern茅ticas en Ucrania y los pa铆ses de la OTAN. En primer lugar, en los puntos clave relacionados con la producci贸n y el suministro de armas a Ucrania, la formaci贸n de personal y el suministro de informaci贸n de inteligencia a las fuerzas armadas ucranianas.

Aspecto diplom谩tico

La diplomacia rusa ha declarado en repetidas ocasiones que es imposible llegar a un acuerdo con Kiev. Al mismo tiempo, Mosc煤 se declara abierto a las negociaciones. Sin embargo, en 2022, todos los intentos de salir de la confrontaci贸n militar por medios pac铆ficos -en Minsk y Estambul- acabaron en fracaso. Occidente y Ucrania interpretan la situaci贸n actual como una derrota para Rusia y s贸lo proponen condiciones obviamente inaceptables para el inicio de las negociaciones: el regreso a las fronteras de 1991. Rusia no puede hacer tales concesiones.

Los dirigentes pol铆tico-militares estadounidenses, por su parte, est谩n satisfechos con la situaci贸n presente, en la que Ucrania puede agotar a su adversario geopol铆tico, Ucrania y la UE soportan los principales costes de la guerra y las sanciones, y Washington puede pasar a la confrontaci贸n con China, a condici贸n de que su complejo militar-industrial reciba inyecciones presupuestarias con el pretexto de ayudar a Ucrania.

Alcanzar acuerdos de paz sobre la cuesti贸n ucraniana en 2023 es extremadamente improbable. M谩s probables son los intentos, bajo la apariencia de iniciativas pac铆ficas, de sondear a las 茅lites rusas para identificar eslabones d茅biles, con el objetivo de un posterior reclutamiento o utilizaci贸n 鈥渆n la oscuridad鈥 por parte de los servicios de inteligencia occidentales. Merece la pena esperar distracciones en otras direcciones: nuevos intentos de desestabilizar Nagorno-Karabaj y Asia Central, intentos de agitar los 谩nimos de protesta en Rusia, utilizando redes liberales y estructuras separatistas en las periferias nacionales.

Al mismo tiempo, la Operaci贸n Militar Especial intensifica el acercamiento de Rusia al mundo no occidental, incluyendo China, India, Ir谩n, revela el gran papel de Turqu铆a como mediador y socio, y la importancia de los pa铆ses del Tercer Mundo.

En la confrontaci贸n global, Mosc煤 debe ganarse el apoyo del mundo no occidental, explicar sus acciones en el paradigma de la descolonizaci贸n y la desoccidentalizaci贸n, fortaleciendo la soberan铆a de la civilizaci贸n. La cumbre Rusia-脕frica de julio deber铆a convertirse en una especie de prueba de fuego. En funci贸n de cu谩ntos pa铆ses de un continente suficientemente vulnerable a la presi贸n occidental acepten participar, quedar谩 claro hasta qu茅 punto han tenido 茅xito los intentos occidentales de aislar a Rusia.

Aspecto econ贸mico

Las sanciones econ贸micas que los pa铆ses occidentales han impuesto a Rusia en relaci贸n con la Operaci贸n Militar Especial tienen un efecto retardado. Es en 2023 cuando merece la pena observar c贸mo afectar谩n a la econom铆a rusa. Cabe esperar un descenso del PIB (el FMI prev茅 una ralentizaci贸n del crecimiento). Los economistas predicen una recesi贸n mundial en 2023, que tambi茅n afectar谩 a la compra de hidrocarburos a Rusia. La reducci贸n de los ingresos presupuestarios, junto con el gasto militar y social, ser谩 un problema para el bloque econ贸mico del Gobierno. Ya se est谩 planteando la cuesti贸n de la transici贸n a una gesti贸n intensiva de la econom铆a: inversi贸n en la producci贸n nacional, incluida la inversi贸n en rublos, estimulaci贸n de la demanda y desarrollo del mercado interior, y ampliaci贸n de la gama de exportaciones.

La Operaci贸n Militar Especial requiere la transici贸n de la econom铆a a una base militar, el establecimiento de la sustituci贸n de importaciones, incluidas las industrias de alta tecnolog铆a, y la prevenci贸n de la salida de capital y tecnolog铆a de Rusia.

Las restricciones a la salida de capitales y el est铆mulo de la inversi贸n en rublos se convertir谩n en una necesidad urgente, que exigir谩 un cambio en el propio paradigma de la gesti贸n de la econom铆a y las finanzas en Rusia, que anteriormente se basaba en el enfoque opuesto (negaci贸n de la inversi贸n, retirada de los ingresos de divisas en el extranjero, aparentemente para combatir la inflaci贸n de acuerdo con las recomendaciones del FMI).

La Operaci贸n Militar Especial estimul贸 el rechazo de Rusia a realizar pagos en divisas de pa铆ses hostiles (d贸lar, euro), el paso al uso de sistemas de pago electr贸nicos independientes de Occidente (SWIFT). En el futuro, cabe esperar una ampliaci贸n de la lista de pa铆ses y de la gama de bienes por los que Rusia efectuar谩 pagos en moneda nacional. Tambi茅n es posible que el oro y el yuan chino sustituyan al d贸lar en los acuerdos internacionales. Quiz谩s en el nuevo a帽o surjan planes para nuevas monedas de liquidaci贸n global, incluidas las digitales.

Traducci贸n del ruso al ingl茅s de Costantino Ceoldo. Traducci贸n del ingl茅s al castellano de Indymedia Argentina.



Columna original del think tank Katehon: https://katehon.com/ru/article/svo-itogi-2022-goda-i-perspektivy-na-2023-y

Fuente: https://www.geopolitika.ru/en/article/special-military-operation-results-2022-and-outlook-2023