De parte de ANRed December 13, 2022 219 puntos de vista

Segundo d铆a de paro y la protesta no se detiene pero la represi贸n tampoco. Se ha confirmado que el n煤mero de asesinados asciende a siete. Mientras crecen las concentraciones, los bloqueos de ruta y marchas en el quinto d铆a de iniciada las protestas ante la destituci贸n de Castillo. El ex presidente que se encuentra detenido escribi贸 un tweet llamando 芦usurpadora禄 a Dina Boluarte y pidi贸 no caer en la trampa del adelantamiento de las elecciones. Los medios de comunicaci贸n tambi茅n fueron atacados por manifestantes. Por ANRed.

#LO脷LTIMO | No hay quien pare la represi贸n y muerte. Hasta las 17:30 hrs de este lunes se han confirmado con fuentes oficiales 7 muertos en las protestas.

Apur铆mac: D.A.Q. (15), Beckham Quispe Garfias (18), Jhonatan Lloclla Loayza (26), R.P.M.L (16), (1/2) pic.twitter.com/Ij1NzGX1os 鈥 馃嚨馃嚜 Wayka馃摙 (@WaykaPeru) December 13, 2022

Pedro Castillo se manifest贸 en twetter y llam贸 鈥渦surpadora鈥 a Dina Boluarte,鈥淟o dicho recientemente por una usurpadora, no es m谩s que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. 隆Basta de abusos! 隆Asamblea Constituyente ahora! 隆Libertad inmediata!鈥. Tambi茅n afirm贸 que est谩 鈥渟ecuestrado鈥 en la sede de Divisi贸n Nacional de Operaciones Especiales.

Querido pueblo peruano grandioso y paciente: Yo, @PedroCastilloTe, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la Rep煤blica. Les hablo en el trance m谩s dif铆cil de mi gobierno鈥 (1/4) 鈥 Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Ayer, se conoc铆a que la Presidente reci茅n asumida Dina Boluarte present贸 un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el 2024 y declaro estado de emergencia en las tres regiones 鈥渕谩s conflictivas鈥. Tambi茅n ayer se conoci贸 la primer carta de Castillo en donde hab铆a llamando a disolver el Congreso, pidiendo su liberaci贸n inmediata y un llamado a una Asamblea Constituyente.

Dina Boluarte tuvo una reuni贸n con dirigentes de Alianza para el Progreso, p煤blico en las redes fotos sonriendo mientras en las calles se conoc铆a el septimo fallecido lo que vali贸 una ola de criticas y su equipo de prensa debi贸 eliminar las fotos de los sitios oficiales.

Los medios hegem贸nicos en Per煤 ven铆an ignorando las protesta hasta que la cuesti贸n tomo relevancia nacional. Solo se hab铆an limitado a cubrir los pormenores del 鈥渋ntento de golpe鈥. Ahora han montado una campa帽a macartista y de criminalizar la protesta se帽alando que 芦el terrorismo esta ganando las calles禄.

Congresistas y medios de comunicaci贸n usan el 鈥榝antasma del terrorismo鈥 para deslegitimar la movilizaci贸n ciudadana que exige el cierre del @congresoperu, adelanto de elecciones y #AsambleaConstituyente. 驴Qu茅 opina la gente al respecto en #HablaLaCalle?

鈴 https://t.co/3n3MzFAYLR pic.twitter.com/9qhhDh9Zys 鈥 馃嚨馃嚜 Wayka馃摙 (@WaykaPeru) December 13, 2022

Los medios alternativos y redes sociales de usuarios contin煤an informando lo que esta sucediendo en las calles y los abusos de la represi贸n policial constantemente. Ayer por la noche una manifestaci贸n al grito de 芦prensa basura禄 atac贸 edificios de la prensa y vehiculos de la Exitosa Noticias, Panamericana Televisi贸n, Am茅rica Televisi贸n y Canal N.

El paro indefinido anunciado por los movimientos sociales principalmente agrarios e ind铆genas y sindicales cobra m谩s fuerza en Arequipa, uno de los lugares m谩s intensos hubo un muerto y 26 heridos. En Puno, comunidad aymaras bloquean puente internacional y se suman a pedido de cierre del Congreso. En Ica donde tambi茅n las protestas son fuertes, hubo intentos de saqueos y enfrentamientos con la polic铆a. En Jun铆n, huanca铆nos se movilizan por las calles principales. En Piura, los ronderos y profesores se suman a movilizaciones por el adelanto de elecciones. En Ayacucho, gremios sociales contin煤an protestando y exigiendo cierre de Congreso. Tambi茅n concentraciones en Lambayeque y en Cusco en donde dirigentes de asociaciones indigenas acuerdan acatar paro indefinido.

En andahuaylas, en provincia de Chincheros, los manifestantes incendiaron la comiser铆a y la fiscal铆a luego de enterarse que la polic铆a hab铆a asesinado a un joven. Luego llegar铆a la noticia de la muerte de otra persona. Aun que esta ma帽ana se habla de otro asesinado en esta ciudad lo que ascender铆a a 8 los muertos.