Fueron d铆as en que la estigmatizaci贸n de las zonas populares, sirvi贸 para ver a lxs que se resist铆an como delincuentes, tal es que a los asesinados les difundieron sus antecedentes penales en tiempo record propagado por la prensa para que as铆 la poblaci贸n no se solidarice con ellos ni con sus familias. Curiosamente es cuesti贸n de dinero y vara, para evitar ser llenado con antecedentes penales o ser procesado cada vez que se es detenido, sea cual sea el motivo.

No falt贸 aquellx buenx ciudadanx que pidi贸 que maten a los revoltosos y que adem谩s hubieran entrado con tanques de guerra para eliminar a toda esa gente que no dejaba que lima progrese, porque Lima y su Progreso no pod铆a parar en ese entonces.

Luego de eso, qued贸 un trauma en la mayor铆a de las personas de la zona, al punto que casi no hablaban con periodistas independientes cuando ocurri贸 el desalojo del 2014, 2 a帽os despu茅s de la matanza del 2012.

A pesar de esa matanza que queda en el curriculum de la Alcaldesa Susana Villar谩n, casi nunca fu茅 condena moralmente por la sociedad, m谩s solo fu茅 condenada (y hasta legalmente) cuando se enteraron que Villar谩n recibi贸 dinero de Odebretch para su Campa帽a del NO. Es decir la vida no vale, pero el dinero s铆, y peor si esas vidas son de personas de zonas populares que para la sociedad son potenciales delincuentes. Ya nacieron con ese r贸tulo.

La intenci贸n del Progreso que les reprimi贸 y sigue reprimiendo a lxs que quedaron, es desaparecerles para que al fin el Emporio Comercial de Gamarra pueda crecer y hasta tener en el Cerro San Cosme (se帽alizado como foco infeccioso de Tuberculosis) un lugar tur铆stico con mirador inclu铆do, fruto de la Gentrificaci贸n para que lxs visitantes puedan al fin pasearse por esa zona antes considerada muy peligrosa. El mismo destino tiene la otra zona catalogada como peligrosa: Barrios Altos.

Pero esta repercusi贸n a la precariedad porque les da帽a la imagen de sus ciudades pulcras y ordenadas y los bolsillos del Estado y del Privado, no son exclusivas de Latinoam茅rica, sino de todo el mundo.

*Enlace de la revista en PDF que se ha realizado a modo de relato, y con la espera que no quede en el olvido*

@media only screen and (min-device-width: 1024px) {

iframe.embed-pdf-viewer { display:none; }

object.embed-pdf-viewer { display:block; }

}

ParaditaPF