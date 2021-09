–

Un asesinato más, sí importa.

Esmeralda de 13 años, fue asesinada por el Progreso y sus defensorxs, este 14 de setiembre su cuerpo no resistió más y falleció. Ella vivía en Cerro de Pasco, intoxicada por el Proyecto Minero El Tajo en 2014 fue diagnosticada con Aplasia Medular Severa. Su padre y madre lucharon contra el Gobierno y la minera Volcán para que fuera tratada en Argentina, ya que en Perú no había ni el equipo médico ni el material para ese Tratamiento el cual derivó en una operación en 2018 que le dejó secuelas a sus piernas y columna. Se fatigaba rápido y no soportaba estar parada mucho tiempo.

Ese es el comunicado que exponía el Ministerio de Salud para limpiar su imagen, pues ellxs como parte del Progreso negaron dicha toxicidad y cuando luego de un tiempo lo aceptaron, dilataron el tiempo para que sea tratada. Es lo que siempre hacen.

Los niveles de plomo en su sangre (como de la mayoría de habitantes de Cerro de Pasco, zona con mayor antigüedad minera en Perú) llegaron a marcar hasta tres veces más “de lo permitido”.

Sí, para el Progreso y sus Instituciones estatales y privadas, “lo permitido” se da de acuerdo a arreglos legales y médicos al cual llaman “Estándares de Salud” en zonas donde la intoxicación es un hecho y bajo esa denominación se normaliza la nocividad del Progreso y sus actividades.

Solo basta con mirar el tamaño de las casas y cerros y compararlos con el tamaño de aquel zocavón para darse una idea de cuan nocivo es esa actividad y por cuanto tiempo han estado carcomiendo y destruyendo el subsuelo y el entorno con sus dinamitas y demás productos nocivos para la salud integral del lugar.

Esos estándares son amplio difundido por la prensa para que así cualquier reclamo de las comunidades afectadas salgan lxs opinólogxs citadinxs y amantes del Progreso a repetir que se está actuando bajo los niveles permitidos (estándares de salud) y que es pura exageración y hasta dicen que son comunidades manipuladas por extremistas y ONGs para que así obtengan jugosas recompensas.

Y de hecho sí que hay ONGs inmiscuyéndose en conflictos socioambientales, pero lo único que han logrado es que el Progreso continúe esparciéndose en esos territorios llevando ese “cabayo de troya” que es la Ley 169 del OIT que promete remediar los daños a las comunidades o hacerlas socias de la contaminación a la que serán sometidas. Es decir, las ONGs manipulan sí, pero para favor del Progreso, no para favor de las comunidades. Y lxs llamadxs “extremistas”, que de extremistas solo tienen las consignas porque nisiquera se declaran antimineria ni mucho menos antiprogreso, solo son tontos útiles del Progreso.

Entonces imágenes como esta son comunes ya de ver en zonas donde el extractivismo es ejecutado. Es inocente creer que tuberías como esa (o relaves como el de la imagen de abajo) no van a tener filtraciones sea por la antigüedad o sea por la misma toxicidad corrosiva de los fluidos que pasan por dentro.

Autoridades, Empresariado y ONG con aliadxs del Progreso, y esta imagen es solo una pequeña muestra del engaño al que están acostumbrados hacer, y hasta es una burla ya que dicen deporte es salud colocándoles canchas de fútbol con grass sintético y de basket en las faldas de una relavera.

Imagen de afiches colocados en el entorno de donde Esmeralda su familia y otras familias de Cerro de Pasco se encontraban acampando al frente del Ministerio de Salud entre febrero y marzo del 2020 en la Ciudad de Lima país Perú.

Afiche reflexivo sobre lo que genera la minería, y la contrariedad de algunxs o muchxs luchadorxs sociales que no se consideran antiminería porque no quieren desprenderse del Progreso y sus cadenas y drogas físicas y mentales que les ata.

*Seguiremos ampliando el artículo, que por falta de tiempo no podemos terminarlo, más preferimos soltarlo ya como está y dejar algunos enlaces que han tocado este tema para quienes sientan las ganas de ahondar un poco más y quizás mejorar este escrito o completarlo ya que acá no se trata de competencias de editoriales ni de colectivos ni de individualidades. Se trata de siempre dar una mirada crítica a lo que nos oprime y a lo que se muestra como solución también como en este caso es la atadura al Progreso que si no cortamos esa cadena no podremos liberarnos y seguirán cayendo más comunidades. Ahí también se pondrán en prueba esa consigna anticolonialista, pues el Progreso es también colonialista.

