Es entendible que familias de 2 jóvenes asesinados (y demás personas heridas ese día y otros días) el día 14 de Noviembre del 2020, uno de los días de protesta no solo contra la autoproclamación de presidente de Manuel Merino sino contra la reforma estudiantil el alza del costo de vida etc, siga el camino de la legalidad para sentir o alcanzar eso que llaman Justicia ya que eso es lo que nos inculcan en la familia en la escuela en la universidad en el trabajo etc: la vía de la legalidad como única forma de justicia.

Asuntos internos de la PNP propone polémica sanción a los efectivos implicados en las muertes de Inti y Bryan, el último noviembre.

https://nitter.eu/Epicentro_TV/status/1444777182572818439

https://cutt.ly/1EHMGgg

Asociación de Víctimas del 14N reunidxs con el jefe ejecutivo del Despacho Ministerial y representantes del Ministerio de Salud.

https://nitter.eu/VICTIMAS14N/status/1451584302202896391

Hay fotos Hay video Hay testigos … Pero no hay justicia

https://nitter.eu/VICTIMAS14N/status/1445533266983862273

O también quizás por falta de conocimiento de otras luchas y personas como entre muchas Luisa Toledo Sepúlveda (madre de los hermanos Vergara Toledo -unos de lxs miles- asesinadxs por la dictadura de Pinochet) desde el territorio llamado Chile en que la consigna no era ir por la vía legal (o no del todo) y era un llamado a ser igual de o más violentxs que las fuerzas represivas que nos someten a diario año tras año década tras década siglos tras siglos. Sí, el sistema es dominante, y nosotrxs somos lxs dominadxs o lxs oprimidxs o lxs explotadxs, como queramos llamarnos pero no asumirnos.

Palabras desde las prisiones por Luisa Toledo Sepúlveda (en memoria de su muerte tras toda una vida de lucha)

https://lapeste.org/2021/07/palabras-desde-las-prisiones-por-luisa-toledo-sepulveda/

Para la Sra Luisa Toledo. Palabras de Francisco Solar, desde la prisión de máxima seguridad en Rancagua

https://lapeste.org/2021/07/para-la-sra-luisa-toledo-palabras-de-francisco-solar-desde-la-prision-de-maxima-seguridad-en-rancagua/

Pero eso no nos debe hacer adherirnos a las consignas reformistas y legalistas (más sí al dolor y la rabia que sienten amigxs familiares y afectadxs por esos días) de lxs mencionadxs que se han unido en asociaciones para buscar lo que entienden por justicia, porque sabemos que la justicia no se encuentran en tribunales ni en El Estado y sus diversas instituciones. Más todo lo contrario son instituciones que normalizan la injusticia y la represión a quienes se les enfrentan.

Quizás muchxs de lxs que asistieron a esas protestas de esos días fueron gente que por primera vez asistían a protestas masivas (donde la represión era de esperarse al menos por quienes andamos en eso) y pensaron que por su carácter pacifista que en su mayoría adoptaron no les iban a reprimir. Parte de esa ingenuidad es el constante propagandeo de ONGs, grupos partidistas de izquierda, Prensa etc que hacen creer a la población que si protestan y se adhieren a las normas constitucionales de la protesta que obliga al pacifismo, no van a ser reprimidxs ni detenidxs. Y que por el contrario, solo así ( lo ponen como única vía) podrán ser escuchadxs y atendidxs. Sí, esas otras instituciones y grupos también tienen las manos manchadas de sangre.

Como ejemplo aquí un par de afiches para esta nueva protesta en el que también se coloca una ruta de marcha para no incomodar el tráfico vehicular. Además de las consignas.

Este sábado 13 de nov. nos movilizamos tras 1 Año Sin Justicia desde la represión policial que mató a Inti y Bryan y dejó a cientos de heridxs. ¡Justicia, reparación y no repetición! …

https://nitter.eu/Luz_MC/status/1458549591620603907

La represión que la vivimos muchxs esos días y que tanto se sorprendieron en su mayoría lxs que por primera vez asistían a protestas masivas (no pasacalles), es cotidiana en toda protesta en Perú (más fuerte en territorios alejados de la capital Lima con presencia militar y sin lxs «ángeles» de Derechos Humanxs) y en todo el mundo. Basta ver noticiarios o mejor páginas de contra-información para empaparse un poco más de la represión en protestas.

Así que sí, algunxs de lxs que andamos en esto teníamos medidas de protección personal en todo lo que eso conlleva para estas protestas, aunque desde luego nadie es infalible 0 100% infalible y menos a las balas (sean de perdigones o las de plomo) o las diversas bombas lacrimógenas de la policía a las cámaras de videovigilancia (que para favor del Estado y sus héroes de Pandemia lxs policías estuvieron «malogrados» o «desactivados» esos días) o a las cámaras de la prensa oficial o a la de lxs manifestantes que aprovecharon el momento para hacerse selfies o tiktoks llevando la lucha al espectáculo o inclusive a las cámaras de la prensa contra-informativa que por descuido y falta de cultura de seguridad transmiten en vivo enfocando rostros o cuerpos fácilmente identificables. O a lxs agentes policiales de encubierto (TERNAS) esparcidxs y disfrazadxs. O al dedo acusatorio de esxs buenxs ciudadanxs (esclavxs felices) que a pesar de todo le tiene fé a la policía y defienden la propiedad privada y asumen el rol de policía.

Digo todo eso arriba, porque aunque suene crudo y duele decirlo también, es más probable que tanto Inti como Bryan fueron 2 de los miles de manifestantes que confiaron en que la policía no les iban a disparar. Es aquí en que invito a que quien lea esto, siempre alerte a quienes por primera vez van a protestas (o a esas personas no «primerizas» que aún confían en las autoridades y los protocolos pro derechos humanxs que juran seguir) para que busquen las formas de protegerse en protestas usando lo que les sirva: cascos, mascaras para los gases, doble o triple polera mejor si usan mochila con algo dentro que pueda aguantar el impacto de perdigones (porque si es bala no creo que sirva) escudos antiácidos etc y siempre con gente de confianza al lado que les puedan zocorrer por si les hieren o les quieran detener.

Y si desean lanzarse a la ahora tan manipulada mediáticamente Primera Línea, maximicen esos recursos de seguridad para no hacer fácil el papel represivo del Estado El Capital y sus guardianes con uniforme y sin uniforme.

También discrepo con la imagen de estudiante o joven trabajadorx a la que se apela cuando se quiere hacer ver que solo dentro de esos moldes (además de la de manifestante pacíficx) es condenable que sean golpeadxs o detenidxs o asesinadxs. Cuando sacan esos argumentos «era un estudiante, trabajadorx, padre o madre de familia, etc» nos dicen que a lxs que no somos nada de eso, sí nos pueden hacer lo que quieran. Pero es sólo una apreciación para que esos discursos no se repitan y normalicen por si desean tomarlo, porque de todos modos poco me importa lo que digan luego de mí si me pasara algo de eso. Además ese discurso solo le favorece a esta Sociedad Cárcel y sus moldes de buenxs ciudadanxs.

Con esto no deseo criticar la vida de los asesinados y heridxs esos días que en su mayoría eran estudiantes y trabajadorxs, salvo por ahí algunxs que eran artistas callejerxs que para esta sociedad no encajan mucho en el molde de trabajadorx. Pero de todos modos es cosa de esas personas el camino que llevaron y llevan, pero si lo menciono para hacer un contraste entre ciertos moldes en los que nos encasillan en esta Sociedad para focalizar también mediante eso la represión sistemática.

Un ejemplo de esa focalización fué el caso de lxs encarceladxs (que hasta hoy siguen cumpliendo condena y por 10 años más en algunos casos) y los asesinados en La Parada en Octubre del 2012 a quienes pusieron el rótulo de «delincuentes» (un adjetivo que la Sociedad usa para distinguir a personas que no encajan en sus moldes formando la dualidad de «lxs buenxs y lxs malxs») para que la población no sienta pena ni rabia por lo que les hicieron.

Perú: A 9 años de la Matanza y Resistencia en La Parada

https://portaloaca.com/articulos/anticarcelario/15727-peru-a-9-anos-de-la-matanza-y-resistencia-en-la-parada.html

A Inti y Bryan, yo más que verles como estudiantes o trabajadores, les veo como compañerxs de protesta que cayeron por sus ideales. Y aunque ellos eran parte de los grupos de Desactiva bombas lacrimógenas y de Primeros Auxilios, me hubiera dado igual si hubieran sido quienes rompieron vidrios o vandalizaron alguna otra propiedad privada (estatal o empresarial) ya que aquellxs que hacen eso también son compañerxs de lucha porque entre todxs nos complementamos.

Casi nada se habló de una chica que falleció un día después luego de haber sido impactada de perdigones, ya que su padre o su madre mediante redes sociales luego de viralizarse su muerte (adjuntando la foto que le tomaron cuando la asistían algo perturbada por los disparos pero caminando) dijo que su muerte no tenía nada que ver con lo que le ocurrió en la protesta. No sabemos si es 100% cierto lo que dijo, o si la presionaron de algún modo, ya que la prima de la chica por sus redes sociales dijo que sí era por los impactos de los perdigones de la protesta. Y luego no se supo más de ese caso.

En conclusión, los motivos de asistencia a las protestas de esos días de algunos que podríamos llamarnos minoría, no fueron por o solo por la autoproclamación de Manuel Merino como Presidente de esta territorio llamado Perú sino por luchar contra la reforma estudiantil, la precarización laboral sanitaria alimenticia etc la venganza por la represión (no reciente pero sí llevada al espectáculo) a ambulantes y migrantes en Pandemia, la rabia por tantas personas que lxs buenxs ciudadanxs dueñxs de casas y departamentos desalojaban a sus inquilinxs por retrasarse en sus pagos de alquileres… y contra todo este sistema de dominación y sociedad cárcel tan normalizada en gran parte de la población que ya ha dejado de vivir (porque una vida sin libertad no es vida) y solo sobrevive con cada vez menos horas para sí mismxs y sus cercanxs porque a tiempo de criris deben trabajar más dicen. Es la misma canción de todos los tiempos, de derechas de centros y de izquierdas: la canción de la obediencia.

Llamo a romper también ese rótulo de «Generación Bicentenario» que la prensa y luego Sagasti (el presidente elegido por el Congreso luego de la rápida destitución de Merino para que las protestas no se maximicen en todo el Perú) puso a todxs lxs que nos manifestamos en esas protestas. Rótulo que orgullosamente aceptaron lxs nuevxs buenxs ciudadanxs, cual si fuera un rótulo para sentirse orgullosx o definidx (de hecho ningún rótulo nos define), el bicentenario es la reivindicación de la figura del Estado Peruano sobre estos territorios de Los Andes cuya formación hizo que militares españoles y peruanos arrasaran con muchas etnias y tribus muy aparte del llamado Imperio Incaico.

Así que ni patriota ni Hispanista.

*Patriota es quien reivindica la República del Estado Nación del territorio tomado en el que nació, sin injerencias externas o extranjeras.

*Hispanista es quien reivindica la República del Estado Nación del territorio tomado en el que nació, pero reivindica aún más a la República extranjera del Estado Nación que colonizó estas tierras.

*Agregamos algunos videos sobre este tema

https://yewtu.be/search?q=patriotas+e+hipanistas+PEru

Y no olvido los asesinados en el Paro agrario contra las agroexportadoras, tema del cual la prensa nunca hizo sus tan propagandeadas investigaciones exhaustivas para encontrar la raíz de la actual esclavitud agraria desde las agroexportadoras tan voceadas como empresas formales y honoríficas cuyas tierras «pertenecen» a familias de Poder que perpetúan la figura Latifundista y su esclavitud característica.

Agregamos una lista de videos que hablan sobre esta esclavitud actual e histórica y los nuevos desafíos que el Sistema se traza para este territorio en el Agro

https://yewtu.be/search?q=esclavitud+en+el+agro+Peru+2020

Pero sí hacen investigaciones para hostigar moralmente a lxs ambulantes en sus reportajes que señalan la exposición de niñxs en las calles que andan del lado de sus familiares, no para ver el peligro en sí sino para insertar el repudio y la incomprensión de parte de la población acomodada que no ha tardado en condenar a esas personas sin siquiera tomar en cuenta sus situaciones. A partir del minuto 6 se vé lo mencionado previo caso minutos antes de una niña que fué atacada con un ladrillaso por una persona sin techo.

https://yewtu.be/watch?v=5FczEfIbKZk

Ah, también lo hacen para impulsar la asistencia a clases presenciales en colegios, no por contradecir el distanciamiento social sino para agilizar la economía ya que padres y madres con niñxs en sus trabajos presenciales o virtuales son un retraso una carga para su Sistema. Y porque han visto que las clases virtuales no lo llegan a tener todxs lxs niñxs y eso es peligroso para esta Sociedad y sus dogmas que inculcan en clases.

No es curioso que al saldo de las protestas de noviembre del 2020 sobre todo en Lima, se subieron al coche los grupos de derechos humanxs (esxs encargadxs de limpiar la represión y hacerla válida siempre y cuando cumplan los protocolos internacionales. AJJJ) grupos anti-fujimoristas y partidos políticos de centro y de izquierda, famosxs del medio, la prensa que se disfrazó de aliada (y que muchxs les creyeron), nuevxs personajes en la política, … y hasta la figura de la Nnueva constitución. Pero que luego en la represión por al Paro agrario muchas de estos se quedaron en silencio. Al igual que lo hicieron cuando desalojaron con cientxs de policías las llamadas invasiones en el Morro Solar de Chorrillos y en Villa El Salvador meses después.

También se apagó la llama de la consigna por la extinción de la policía, de hecho es algo inadmisible para el Estado y El Capital que eso suceda, y se transformó en una consigna de reforma institucional de la policía. Algo que ni sucedió porque la represión no puede parar, dicen.

Finalmente, este sábado vamos por más, pero no más de lo mismo, sino por más en camino a una libertad total lejos de Asambleas Constituyentes Populares o Estatales y nuevos gobiernos, lejos de capitalismos y socialismos de Estado y del falso y verdadero comunismo que tiende a acatar la dictadura de mayorías conocida como Democracia.

No olvidamos a lxs asesinadxs y encarceladxs en todo el mundo

Ni perdonamos a quienes lo hicieron y mantienen este sistema de Dominación.

Algunxs animales de ciudad que lloramos de rabia también por el encarcelamiento del Zorro Run Run traficado y vendido a unas personas en la ciudad cuyo final «gracias» a las redes sociales fué la cárcel/zoológico Parque de Las Leyendas de Lima Perú. Está ahora a salvo nos dicen. Qué mierda. Ahora es un «artículo nuevo» en el escaparate de esa prisión, una nueva atracción, unx prisionerx más para su mundo de mercancías y espectáculo.

Zorro «Run Run» ya vive en el Parque de las Leyendas

https://yewtu.be/watch?v=yAWBx37qmuE

Y que mierda que algunxs veganxs sigan justificando la existencia de los zoológicos y laboratorios y toda cárcel para animales no humanxs y humanxs.

Recibido el 11 de noviembre del 2021

