Entrevista con Antol铆n Hu谩scar Flores, presidente de la Confederaci贸n Nacional Agraria :: “Castillo representa a los campesinos e ind铆genas”

Casi dos meses despu茅s de una primera vuelta electoral que destroz贸 todas las encuestas y produjo un primer terremoto entre la clase pol铆tica tradicional, el 6 de junio se definir谩 el nuevo gobierno del pa铆s sudamericano para sus pr贸ximos 5 a帽os.

El maestro rural y dirigente sindical Pedro Castillo, de 51 a帽os, candidato sorpresa, inesperado ganador del primer turno con casi 19 % de los votos, se enfrenta a Keiko Fujimori, de 46 a帽os, quien en abril atrajo el 13 % del electorado. Keiko es hija del antiguo presidente Alberto Fujimori, detenido desde 2009 y con una condena de 25 a帽os por graves violaciones de derechos humanos y corrupci贸n. Fujimori padre es uno de los seis ex presidentes del pa铆s que gobernaron en los 煤ltimos 30 a帽os que son investigados o han sido condenados por graves delitos cometidos durante sus mandatos.

En el Congreso Nacional, Per煤 Libre, el partido de Castillo, (http://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/03/ideario-peru-libre.pdf ) obtuvo en la primera vuelta una c贸moda diferencia de 13 bancas (37 a 24) sobre Fuerza Popular de Fujimori. Sin embargo, la presencia de otros ocho partidos con quienes se distribuyen las 130 bancas, impide anticipar el comportamiento de la c谩mara legislativa.

A trav茅s del duelo de Castillo contra Fujimori se confrontan dos visiones antag贸nicas de la pol铆tica, la econom铆a, las relaciones internacionales y la participaci贸n social en la democracia.

Propuestas irreconciliables

Se trata de dos modelos muy diferentes, casi antag贸nicos, de ver el pa铆s, argumenta Antol铆n Hu谩scar Flores, presidente de la Confederaci贸n Nacional Agraria (CNA), organizaci贸n campesina que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana (CLOC) 鈥 V铆a Campesina.

鈥淐astillo representa a los campesinos e ind铆genas del interior del pa铆s y promete la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constituci贸n de 1993 promulgada por Alberto Fujimori鈥, explica. Adem谩s, reivindica la necesidad de una reforma agraria, defiende el desarrollo de la producci贸n aut贸ctona en el campo y rechaza someter la econom铆a nacional a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Per煤 ha venido firmando en las 煤ltimas d茅cadas. Est谩n vigentes en la actualidad en el pa铆s sudamericano, entre otros, los TLC con Estados Unidos, la Uni贸n Europea y la Alianza del Pac铆fico, as铆 como con Chile, Canad谩, Singapur y China.

El candidato de Per煤 Libre, explica Hu谩scar, quiere controlar las importaciones. Los TLC nos vuelven simples consumidores de lo que llega del exterior. Castillo propone recuperar la actividad agr铆cola e incorporar valor agregado a los productos peruanos, lo que beneficiar铆a a agricultores y pueblos ind铆genas. Per煤, con 1.285.000 kil贸metros cuadrados y 32 millones de habitantes, constituye la quinta econom铆a continental.

Familiares y padres del candidato a la Presidencia de Per煤 Pedro Castillo, esperan ver en la televisi贸n a su hijo en el local de su partido Per煤 Libre, en el distrito de Tacabamba el 11 de abril de 2021 en el departamento de Cajamarca (Per煤). Castillo ocupa el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Per煤. Maestro de escuela y sindicalista en la zona andina del pa铆s, Castillo se medir谩 en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, seg煤n el recuento provisional de votos.

Pedro Castillo representa el Per煤 olvidado y marginado: sigue siendo maestro rural en su comunidad originaria andina de Cajamarca, a m谩s de 800 kil贸metros al norte de Lima. 鈥淐onoce las necesidades y padecimientos de la gente pobre del interior鈥, contin煤a Antol铆n Hu谩scar. Y con su lenguaje simple y directo reivindica al pueblo empobrecido como un actor principal de su gobierno, en caso de ganar, enfatiza Hu谩scar.

Todo esto irrita a la derecha, preocupa a las multinacionales que dominan la econom铆a del pa铆s y desespera a los partidos tradicionales, que ven que un dirigente sindical, del campo, con gran capacidad de movilizar a la gente 鈥揷omo sucedi贸 en las manifestaciones docentes del 2017鈥 puede llegar a ser el nuevo presidente. La derecha no acepta, ni admite esa posibilidad. Y se resiste a la propuesta de integraci贸n latinoamericana progresista que promueve Castillo en el plano internacional, totalmente opuesta a la visi贸n de Keiko Fujimori. Para Hu谩scar, en caso de ganar la candidata de la derecha se dar谩 la continuidad de un proyecto econ贸mico que carece de todo acento nacional. 鈥淩epresenta a las multinacionales y acepta la dependencia de las imposiciones externas. Lo que ha llevado al pa铆s a una profunda segregaci贸n social, a una crisis institucional permanente y a la total falta de credibilidad de la clase pol铆tica鈥.

La candidata de Fuerza Popular es acusada en tribunales peruanos por graves delitos de corrupci贸n con el fin de financiar sus campa帽as presidenciales anteriores. En marzo de este a帽o, el fiscal anticorrupci贸n Jos茅 Domingo P茅rez, quien lleva la causa, solicit贸 una condena contra Keiko Fujimori de 30 a帽os de prisi贸n por organizaci贸n criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucci贸n de la justicia. Las acusaciones formales tambi茅n se extienden a su marido, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores m谩s cercanos. Adem谩s, el fiscal anunci贸 que Fuerza Popular deber铆a ser disuelta y liquidada en caso de que su dirigente fuese condenada por estos delitos.

Keiko Fujimori forma parte desde los a帽os 90 de esa clase pol铆tica hoy cuestionada. Fue Primera Dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y tres veces candidata presidencial: en 2011, en 2016, y en los comicios actuales.

Preocupaci贸n

鈥淓n los m谩s de 40 a帽os que estoy en Per煤 he vivido diez elecciones. 脡sta es la que me produce m谩s tristeza ya que no veo opciones claras y portadoras de real esperanza鈥, afirma el sacerdote suizo Xavier Arbex, radicado desde a帽os en Puerto Maldonado, en la Amazonia peruana.

Seg煤n el religioso, se enfrentan 鈥渦na candidata condenada por delitos muy importantes y, por otra parte, un outsider que si llega al gobierno va a sufrir fuertes presiones de los dirigentes de su propio partido, de izquierda radical. Es dif铆cil que logre tener autonom铆a real para gobernar鈥.

Keiko, quien cuenta con el sost茅n del poder tradicional, prometi贸 que si gana va a indultar de inmediato a su padre. A pesar de que ella, al igual que Castillo, acept贸 la Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia, elaborada por la Iglesia Cat贸lica, la Uni贸n de Iglesias Evang茅licas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociaci贸n Civil Transparencia. Este documento plantea, entre otros puntos, el respeto de los derechos humanos y el compromiso de que el ganador o ganadora va a dejar el poder despu茅s del 28 de julio de 2026.

Per煤 se confronta con un verdadero callej贸n sin salida, de perspectiva incierta a nivel pol铆tico y social. Lo que produce decepci贸n, tristeza e incertidumbre, concluye Xavier Arbex.

Tres preguntas a un analista pol铆tico

El soci贸logo y analista pol铆tico chileno Ricardo Jim茅nez vive en Per煤 desde hace m谩s de diez a帽os. Acaba de participar en la elaboraci贸n del dossier Per煤: un sue帽o postergado, publicado por ALAI.

P: 驴C贸mo visualiza el futuro de Per煤 en caso de que gane Pedro Castillo?

Ricardo Jim茅nez: Es dif铆cil prever c贸mo gobernar铆a Castillo, porque es imposible predecir el futuro. Hace apenas unas semanas, casi nadie lo conoc铆a y casi todos pensaban que no era un candidato significativo. Ahora, grupos de poder tradicional ya leen el futuro y auguran desastres en caso de que gane. Castillo y Per煤 Libre representan el hartazgo de la poblaci贸n y ser铆an una respuesta a la crisis estructural actual. Per煤 debe optar entre salir de la crisis o caer en una de represi贸n y corrupci贸n acrecentadas. En mi opini贸n, esta segunda opci贸n, solo podr铆a imponerse con un fraude. En ese caso estallar铆a el pa铆s mucho antes de terminar el mandato de Keiko Fujimori.

La clase pol铆tica tradicional peruana y los medios internacionales presentan a Castillo como la expresi贸n de una izquierda radical.

Buscan satanizar a Per煤 Libre. Esto es prejuicioso. Fabricado en gran parte por la derecha. Y por la ignorancia y los prejuicios de la clase media progresista lime帽a, que se ha hecho eco de esa caracterizaci贸n. Per煤 Libre es una fuerza de izquierda nueva, reci茅n creada en 2007. Sus dirigentes y cuadros promedian, en su totalidad, los 40 o 50 a帽os y hay muchos l铆deres j贸venes. Una de las cr铆ticas contra Castillo va en la direcci贸n de decir que 茅ste no contar铆a con un equipo de gobierno jerarquizado. Pero el problema del Per煤, su crisis terminal, no es t茅cnica sino pol铆tica. Este debate sobre el tecnicismo de la gesti贸n corresponde a un viejo discurso neoliberal de hace 30 a帽os, ahora gastado. En la actualidad se trata de voluntad pol铆tica para el cambio. Empezando por la Asamblea Constituyente y una nueva constituci贸n; los aumentos significativos e impostergables de recursos para los actuales presupuestos p煤blicos de salud y educaci贸n. La segunda reforma agraria y la diversificaci贸n productiva, entre otros temas principales.

驴C贸mo definir铆a conceptualmente a Per煤 Libre?

Se trata de una izquierda popular, aut茅nticamente aut贸noma, sin complejos y que no busca ni acepta chantajes de la derecha. Una propuesta pol铆tica que, sin pedir permiso a nadie, sin 鈥渂ig data鈥 y estrategias de 鈥渢witter鈥, viene desde Los Andes profundos. Integra a sectores siempre despreciados por el racismo y el clasismo: el movimiento rondero (organizaci贸n comunitaria y participativa) campesino y urbano, que es el movimiento social m谩s importante del pa铆s y que forma parte de Alba Movimientos, esfuerzo de integraci贸n social latinoamericana. Tambi茅n incorpora a sectores sindicales de profesores, que han sido los m谩s combativos y cr铆ticos contra el abandono neoliberal de la educaci贸n en los 煤ltimos a帽os, y que tienen la capacidad de disputar electoralmente los cerros pobres de Lima.

