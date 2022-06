Las violaciones no son un simple desfogue de auto-placer sexual incontrolado que somete a otrxs, son parte del Sistema Patriarcal por eso quienes violan no son enfermxs, son hijxs sanxs del Patriarcado. Adem谩s son las consecuencias (no las 煤nicas) del entorno que suele pasar desapercibido algunas actitudes, s贸lo porque son familiares. Eso sumado al patriarcado que muchxs niegan, que est谩 insertado en la sociedad y que tampoco deja de restarle reponsabilidad a quien viola ya que se supone todxs deben tener en claro que violar es un acto opresivo muy notorio.

*Cuando hablo de entorno no me refiero a padre y madre, me refiero a dem谩s familiares y lxs no familiares que est茅n presentes en esos escenarios donde se realizan esas violaciones.*

El tema legal

El problema con el tema legal, es que adem谩s de dejar todo en manos de la justicia del Estado, la ni帽a (o quien es violadx) ser谩 toqueteada examinada oscultada (hasta no s茅 si grabada para el registro penal) de nuevo 鈥減ara verificar鈥 el da帽o que se le hizo, o corroborar 鈥渟i hubo o no da帽o鈥.

Adem谩s de no s茅 si preguntas debido a su edad y otras cosas molestas m谩s. Adem谩s de la recolecci贸n de pruebas como videos, fotos, mensajes, etc. 驴Y si no hubiera un registro visual, si no hubiera testigxs, si no puediera consumarse una denuncia en la comisar铆a o fiscal铆a etc, y si quien es agredidx no hablara en el momento o d铆as despu茅s, y si alguien no nota que algo le est谩 pasando a quien fu茅 violadx鈥?

Entonces si creemos en la justicia legal del Sistema, tenemos que estar dispuestxs a aceptar lo que la ley tipifica como da帽o y lo que no. Pero .. 驴Puede la ley o quienes la escriben y aprueban, saber m谩s que quienes reciben el da帽o directa o indirectamente?.

Las ONGs piden cadena perpetua.

Aqu铆 entra el tema en que muchas veces la familia pide c谩rcel xq no puede impartir justicia por sus propias manos: xq pueden ir presxs tambi茅n, o xq no pueden, o xq les dicen que ese no es el camino y en cambio la carcel s铆, o porque quien viola y sus allegadxs tiene dinero (o m谩s) o influencias (o m谩s)鈥

Recordemos un caso 鈥渄entro de la far谩ndula鈥 en que el hermano o t铆o de una chica que fu茅 violada por el famoso Andy Vi, hizo justicia por sus propias manos (aunque no le dejaron consumarlo) y golpe贸 a Andy luego de que este le confiese que s铆 hubo acto sexual. Creo que el familiar fu茅 luego denunciado por pegarle. Y la prensa no hizo an谩lisis. De hecho de la prensa no esperamos nada, ya que sabemos de que lado est谩n, aunque a veces por conveniencia aparenten (o est茅n solo por momentos) estar de nuestro lado como en noviembre del 2020. De lxs funcionarixs del Estado tampoco esperamos nada, porque est谩n del lado de la opresi贸n.

Las ONG al pedir y promover la cadena perpetua, est谩n legitimando el poder del Estado y sus instituciones de represi贸n entre otras el Sistema Judicial la polic铆a la comisar铆a y la c谩rcel (que no han sido creadas precisamente para impartir justicia), adem谩s nos est谩n quitando la autonom铆a en relaci贸n a buscar venganza por nuestras propias manos o de la comunidad que en solidaridad se pronuncie y act煤e, nos condenan a creer y confiar en las ONGs y el Estado como 煤nica v铆a de justicia para perpetuar sus adoctrinadoras existencias.

驴C贸mo se forman lxs violadores?

Dejando de lado lo que se decida con lxs violadores, est谩 y debe haber m谩s profundidad en el an谩lisis, ya que lxs violadorxs no se forman por s铆 solxs (quiz谩s algunxs s铆, pero no la mayor铆a ni todxs), entonces aqu铆 entra lo que la sociedad nos va metiendo en la cabeza (a trav茅s de los medios de comunicaci贸n masiva sean privados o estatales, de la iglesia, de la familia, del colegio mismo, de la internet tambi茅n, de las costumbres mismas鈥) y tiende a soltar mensajes (algunos m谩s notorios que otros) que influencian a violar. Por eso se habla de un Sistema Patriarcal o una Sociedad Patriarcal, pues a trav茅s de la cultura en la que entran las costumbres se ha cultivado el patriarcado.

Entonces lxs que se inclinan a realizarlo lo hacen con planificaci贸n o espont谩neamente. Lo hacen tambi茅n sabiendo el castigo o no, o aceptando el castigo o haciendo de todo para no ser atrapadx a tal punto de matar a quien violan para que no halla testigx directo que luego le acuse o busque venganza. O en todo caso le amenaza para que no hable, o extorsiona para que no hable y siga siendo sometidx.

*1 revista de apoyo (en PDF)

驴Y qu茅 hacemos con los violadores?

QueHacemosConVioladores

Y una publicaci贸n desde una cuenta feminista en Per煤, que habla sobre el caso de la violaci贸n a una ni帽a

Reflexi贸n que nadie me pidi贸 pero que igual voy a compartir:

(Alerta previa de contenido sobre abuso a las infancias, vi0lencia s3xual. Este texto puede tener elementos detonantes para algunas personas)

En Per煤 el sistema legal/judicial es corrupto, irregular, revictimizante, machista, racista, clasista y prejuicioso hacia poblaciones vulnerables. Aqu铆 (as铆 como en otros pa铆ses) las c谩rceles no est谩n llenas s贸lo de 鈥減ersonas culpables鈥 sino en gran parte de personas que no pudieron pagar por una 鈥渂uena defensa鈥, que no ten铆an plata para romper la mano a jueces/fiscales, que no ten铆an familia con contactos o de apellido rimbombante para hacer 鈥渋nfluencia鈥.

Los casos de Abus0 S3xual Infantil (ASI) son tambi茅n v铆ctimas de esta red estatal de injusticia peruana, sum谩ndole que la prensa siempre vira la atenci贸n (y responsabilidad) hacia las infancias o las personas que 鈥渄ebieron cuidarlas鈥, mientras que a los agresores (P3D3RASTAS) los hacen pasar por 鈥渕onstruos鈥, creando un mito sobre esos abvsad0res como si fueran hechos aislados (y no un problema social). El ASI se da much铆simas veces m谩s de lo que dicen las cifras, las familias callan por complicidad o por verg眉enza, lxs v铆ctimas no denuncian porque no tienen una red de soporte familiar, social y estatal que les sostenga para obtener alguito de eso que llaman 鈥渏usticia鈥.

Los P3D3RASTAS/VI0LAD0R3S no son monstruos, son cualquier persona, con familia, con amistades, son cualquier vecino, son cualquier familiar, tambi茅n sonr铆en, tambi茅n trabajan, tambi茅n estudian, son personas como cualquier otra, pero ellos DECIDEN VI0L3NTAR y ABUS4R de otrxs.

Encima en nuestro pa铆s las fuerzas pol铆ticas y religiosas impiden que en las escuelas haya EDUCACI脫N SEXUAL INTEGRAL, la que previene que esos ni帽os luego ejerzan vi0lencia s3xual, la que les ense帽a a las infancias a reconocer y hablar cuando un adulto les toca/abvsa. Son esas mismas fuerzas pol铆ticas y religiosas que por populismo piden pena de muerte (mientras que mantienen y apa帽an agr3sor3s s3xual3s en sus filas, s铆 o no Iglesias, s铆 o no cuellos blancos).

En nuestro pa铆s, con este contexto, 驴c贸mo vamos a pedir pena de muerte? El Estado no matar铆a culpables, matar铆a (c贸mo lo ha venido haciendo) a gente vista como inferior por Estado y Sociedad. Cuando mataron a la 煤ltima persona bajo esta modalidad 鈥渆l monstruo de Armendariz鈥, nunca se comprob贸 que 茅l realmente era el culpable, la situaci贸n en ese momento se帽al贸 al primero que quisieron, una persona afro en situaci贸n de calle. Sin juicio justo, sin pruebas efectivas, sin claridad sobre si quiera alg煤n v铆nculo, lo mataron.

驴Pero qu茅 hacemos? Ah铆 hay ya muchos actos/debate que como sociedad debemos asumir, desde las leyes me pregunto 驴por qu茅 no legalizan la auto-defensa con verdaderos enfoques en las v铆ctimas de violencia? 驴Por qu茅 se condena el responder f铆sica o mortalmente a quienes est谩n siendo v铆ctimas de violencia sexual o a alguien que lo descubre? 驴por qu茅 nos sancionan/encarcelan si respondemos contra el P3D3RASTA?

Finalmente, s贸lo nombrar茅 algunos casos en los que se refleja c贸mo se han tratado el ASI/P3D3RAST脥A en la sociedad, medios de prensa y Estado:

鈥 驴Se acuerdan los nombres de los agresores del Sodalicio? 驴Ha habido 鈥渏usticia鈥?

鈥 驴Se acuerdan el nombre del agresor/asesino de Jimenita? 驴Ha habido 鈥渏usticia鈥? 驴D贸nde estaba J cu谩ndo se la llevaron? 驴Recuerdan qu茅 instituci贸n se quiso lavar las manos?

鈥 驴Se acuerdan el nombre del agresor de la ni帽a de 13 a帽os que fue obligada a gestar producto de una vi0laci0n y estuvo internada en el Rebagliti? 驴Ha habido 鈥渏usticia鈥?

鈥 驴Saben o recuerdan cu谩ntos casos de ASI/P3D3RASTIA en sus barrios quedaron en nada?

鈥 驴Saben el nombre del que secu3str贸, vi0l0 y dem谩s a Damaris?

鈥 Ayer otro sujeto (30) abus0 de un ni帽o de 10 a帽os en Pisco, 驴se exige justicia con el mismo eco?

Pocas personas se acuerdan de los nombres y rostros de estos P3D3RASTAS/VI0LAD0R3S.

NI OLVIDO NI PERD脫N.

Pd. JUAN ANTONIO ENR脥QUEZ GARC脥A P3D3RASTA Y VI0LAD0R.

La tecnolog铆a tambi茅n es una herramienta poderosa para estos actos opresivos y planificados

[Documental] Dark Net 鈥 Explotaci贸n

Episodio 3: Explotaci贸n

鈥淟a era digital te da la oportunidad de explotar y ser explotado. Toneladas de pornograf铆a infantil est谩n al alcance de un click. 驴Qui茅nes son estos ni帽os y qui茅n propicia el abuso? En este episodio conocemos a un ni帽o que fue forzado a mantener relaciones sexuales delante de una c谩mara, personas que usan la misma tecnolog铆a para proteger a los ni帽os y capturar a los delincuentes, y a un pederasta que revela el origen de su adicci贸n.鈥

https://invidious.snopyta.org/watch?v=9viv_鈥揗dw0

El caso de lxs MAP

Mientras tanto la prensa a trav茅s de lxs profesionales de la salud dicen que ese comportamiento es una enfermedad, para librar de alguna manera de responsabilidad a quienes lo sustentan as铆 en su defensa.

Pa帽os de agua tibia de parte de la prensa

Los ped贸filos que no quieren abusar de los ni帽os

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41226898

C贸mo es 鈥渆l palacio de los ped贸filos鈥, la mayor c谩rcel para criminales sexuales de Europa

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150330_europa_abuso_sexual_prision_whatton_wbm