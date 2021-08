–

La arremetida de la derecha peruana contra el gobierno del presidente Pedro Castillo comenz贸 mucho antes de que 茅ste fuera proclamado presidente despu茅s de muchas dilaciones 鈥揹esde que se vio inevitable su paso a la segunda vuelta electoral鈥 y se redobla por d铆as con virulencia y cariz francamente golpista.

Incluye, entre otras maniobras, exigencias de renuncia del presidente en peque帽as pero muy difundidas manifestaciones del fujimorismo, y pedidos de diputados para la sustituci贸n del primer ministro Guido Bellido y el canciller H茅ctor B茅jar.

脡ste, por cierto, ha dejado claras las bases de una pol铆tica exterior independiente y soberana, defensora de la no intervenci贸n, promotora de la unidad y la integraci贸n regional mediante Unasur y la Celac, que se aparta del moribundo Grupo de Lima: condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que s贸lo afectan a los pueblos, ha dicho.

Para el imperialismo y los ultrarracistas grupos de poder econ贸micos locales e internacionales, resulta inadmisible aceptar que llegue a la presidencia el primer cholo, maestro de escuela y campesino andino en la historia peruana, en un pa铆s estrat茅gicamente tan importante, justo en un momento de reanimaci贸n de las luchas populares y de ascenso de gobiernos de izquierda en la regi贸n.

Desde que fue derrocado por un golpe derechista el general y presidente Juan Velasco Alvarado (1975) 鈥搕ambi茅n de origen humilde, cholo y andino norte帽o鈥, el imperialismo dio por hecho a Per煤 como su d贸cil dependencia.

En efecto, todos los ocupantes desde entonces del Palacio de Pizarro han sido lacayos de EEUU y de la oligarqu铆a, asaltantes del erario p煤blico en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial.

En este cuadro, la dictadura de Alberto Fujimori desempe帽贸 un papel fundamental en la aplicaci贸n del neoliberalismo y la represi贸n de la protesta social y hoy el fujimorismo es la m谩s importante fuerza de choque de la extrema derecha. La descomposici贸n pol铆tica y crisis institucional llev贸 al extremo de que, a partir de 2016, el pa铆s ha tenido cuatro presidentes en el 煤ltimo periodo constitucional de cinco a帽os.

Por su parte, a Pedro Castillo, hombre del Per煤 profundo que al frente de su alto cargo continuar谩 por decisi贸n propia con su modesto salario de maestro y cuyo programa de gobierno busca beneficiar a las mayor铆as y defender el inter茅s nacional a diferencia de los presidentes neoliberales, no se le ha concedido un minuto de tregua desde que asumi贸 la presidencia hace apenas 15 d铆as.

Sometidos 茅l y varios de sus colaboradores a una lluvia de mentiras, calumnias, insultos y medias verdades por los medios hegem贸nicos locales e internacionales, que lo adversan furiosamente. Esos medios por excepci贸n dicen alguna verdad, como la rotunda negativa de Castillo y colaboradores de atacar a Cuba y Venezuela.

A lo largo de los a帽os han creado una matriz de opini贸n tan mendaz y deformada sobre esos dos pa铆ses 鈥揹ictaduras que matan y desaparecen, seg煤n ellos, cuando en verdad son los m谩s democr谩ticos de nuestra regi贸n鈥, que su sola menci贸n atemoriza a muchas personas honestas.

脡ste es todo un tema a debatir sin tregua con s贸lidos argumentos en la batalla de ideas entre las fuerzas populares y la dictadura medi谩tica mundial y el pu帽ado de corporaciones que las controlan, en uno de los hechos m谩s opuestos y da帽inos hasta para la democracia procedimental existente en la actualidad. Ni hablar de que en ese clima puedan desenvolverse, si no es con serios contratiempos, una democracia participativa y un nuevo orden constitucional como el prometido en campa帽a por Pedro Castillo.

Castillo tiene un s贸lido apoyo social en las zonas que lo votaron y es visto con simpat铆a en muchas otras, pero s贸lo cuenta en el Parlamento con 37 puestos m谩s cinco de su aliado Juntos por el Per煤, sobre un total de 130, y podr铆a ser depuesto 鈥搗acancia llaman ah铆 a la figura鈥 si la derecha consiguiera reunir mayor铆a de votos, algo no improbable; eventualmente podr铆an intentar un golpe de Estado. La peque帽a ventaja que sac贸 a su rival no favorece pues el fujimorismo ha hecho tragar a no pocos el mantra del fraude.

Pero, est谩 claro, el simbolismo moral de la presidencia de Pedro Castillo es de una importancia hist贸rica extraordinaria. Pocas veces la izquierda logra alzar a la presidencia a una persona tan representativa, venida directamente del trabajo docente y agr铆cola, expresi贸n del Per煤 de todas las sangres, del ayllu. Un hombre cuyo proyecto despierta una gran esperanza en Per煤 y haciendo equipo con los dem谩s l铆deres revolucionarios y progresistas de la regi贸n.

Los gobiernos progresistas, las fuerzas de izquierda y populares de nuestra Am茅rica debemos permanecer muy alertas y listos para impedir cualquier maniobra derechista que busque derrocar a nuestro querido maestro y presidente andino.

