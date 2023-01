El bosque llorador y la resistencia del okapi. @ Pol Masip

Daniela Ortiz. La Rebeli贸n de la Ra铆ces

Galer铆a 脌ngels Barcelona

Pintor Fortuny, 27. Barcelona

Hasta el 5 de marzo de 2023

Daniela Ortiz : Contra los mecanismos de poder

por Conxita Oliver

13 Enero 2023

La galer铆a 脌ngels Barcelona presenta La rebeli贸n de las razas ; el reciente trabajo de Daniela Ortiz relacionado con actitudes y pr谩cticas racistas y patriarcales, tanto hist贸ricas como contempor谩neas. El fen贸meno migratorio y su gesti贸n por parte de los estados y sociedades ha sido uno de los temas centrales de sus proyectos. Sus investigaciones examinan el nacionalismo, las divisiones de clase y g茅nero y la construcci贸n de la identidad a partir de los legados del colonialismo. A trav茅s de dos formatos, esta autora peruana narra historias de c贸mo animales y plantas tropicales, en alianza con comunidades del sur global, se rebelan contra los responsables del imperialismo. Mediante la pintura, la performance, la fotograf铆a y el v铆deo pone de manifiesto como en el Estado espa帽ol y en Europa, a pesar de tener un discurso progresista ante el mundo, siguen vigentes leyes y normas que violentan a la persona migrante. Su activismo art铆stico se manifiesta como un detonador del pensamiento cr铆tico y de acci贸n.

Es muy perverso lo mucho que podemos llegar a olvidar la historia o silenciar las sombras de nuestra sociedad. Rodeados de referencias para conmemorar hechos que nos muestran como vencedores generosos, detr谩s se esconde la intolerancia hacia otros pueblos para conquistar pujanza y riquezas. Daniela Ortiz (Cuzco, Per煤, 1985) pone de manifiesto la necesidad de utilizar el arte como un medio de denuncia hacia el discurso hegem贸nico. Sus planteamientos exploran narraciones de lucha contra los mecanismos de poder. La pr谩ctica art铆stica le sirve para sus an谩lisis pol铆ticos y sociales en una responsabilidad de militancia activa.

El artista genera narraciones visuales donde los conceptos de nacionalidad, racismo, clase social y g茅nero son entendidos de forma discrepante con el objetivo de analizar la soberan铆a expansionista, capitalista y patriarcal. Asimismo, ha desarrollado varios temas sobre la clase alta peruana y la relaci贸n de explotaci贸n con las trabajadoras dom茅sticas. El proceso de creaci贸n de Daniela Ortiz est谩 muy ligado a la vida cotidiana; las experiencias cercanas y las vivencias propias sobre el racismo y la xenofobia sistematizada, le ha facilitado plantear su compromiso con la lucha antirracista y anticolonial.

Colectivo Madrecita A sus 21 a帽os, Daniela Ortiz decidi贸 migrar a Europa de la que ten铆a una imagen idealizada. Esta visi贸n cambi贸 en la medida en que fue conociendo los abusos en las fronteras, la violencia de las deportaciones y la persecuci贸n de miles de emigrantes de pa铆ses latinoamericanos y africanos. Daniela ha militado en varias organizaciones y ha luchado por el cierre de los Centros de Detenci贸n de Extranjeros. Tras ser madre, junto con otras compa帽eras, organiz贸 el, para oponerse a la quita de custodia.

Sus recientes investigaciones abordan el sistema de control migratorio, su v铆nculo con el colonialismo y los mecanismos legales creados por las instituciones europeas para ejercer violencia contra las poblaciones inmigrantes. Los abusos perpetrados por el sistema y las muertes de personas, dentro de la Uni贸n Europea, cuentan con la participaci贸n oficial y la indiferencia social. El aparato estatal impiden la plena identificaci贸n de estas personas, la empat铆a con ellas y su reconocimiento como ciudadanos/as, reiterando la vigencia de un dominio europeo que hist贸ricamente ha negado la igualdad al otro.

El pasado julio vio la fotograf铆a de las parejas de los mandatarios en la cumbre de la OTAN en Madrid posando frente al Guernica, de Pablo Picasso; un monumental lienzo que denuncia la masacre contra la poblaci贸n vasca durante la Guerra Civil espa帽ola. La artista peruana hizo p煤blica una carta en la que reclamaba al Museo Reina Sof铆a que su obra Castas Blancas (2019) fuera retirada de la exposici贸n Vasos comunicantes. Colecci贸n 1881-2021 . Consideraba 鈥渁berrante鈥 que una pintura como la del Guernica -鈥減ieza creada en respuesta a un bombardeo fascista鈥- fuera utilizada por 鈥渁quellas figuras pol铆ticas que deciden imponer la guerra a nivel global鈥. Por 煤ltimo, no fue retirada.

En 2019 la Virreina, Centro de la Imagen (Barcelona) present贸 la primera revisi贸n antol贸gica de su trayectoria que reuni贸 a una selecci贸n de una treintena de proyectos realizados durante la 煤ltima d茅cada. Se mostraron desde sus trabajos iniciales, que cuestionaban el D铆a de la Hispanidad en su triple acepci贸n de efem茅ride colonial, exaltaci贸n b茅lica y onom谩stica de la supremac铆a blanca, hasta un conjunto de formulaciones que exploraban la violencia legalizada contra la poblaci贸n migrante, los privilegios de los 鈥渂lancos鈥 y las agresiones laborales de las clases altas a los obreros oprimidos. Daniela Ortiz indaga todos estos procesos e instituciones sobre las que se fundamenta el sistema de persecuci贸n, arrinconamiento y criminalizaci贸n de las personas que padecen racismo.

Recientemente, su quehacer art铆stico se ha centrado en lo visual y manual a trav茅s de propuestas en cer谩mica, collage, dibujo y otros formatos como libros para ni帽os, con la intenci贸n de alejarse de las est茅ticas euroc茅ntricas. En esta l铆nea, La Rebeli贸n de las Ra铆ces re煤ne una serie de pinturas de peque帽o formato y la producci贸n de un v铆deo con t铆teres. Este conjunto es heredero de la tradici贸n religiosa de los exvotos pintados: l谩minas met谩licas o de madera en las que se plasma una imagen y un texto para pedir un deseo. Concentradas en tres o cuatro vi帽etas que se convierten en peticiones y deseos, cuenta historias de c贸mo animales y plantas tropicales, ubicadas en jardines bot谩nicos, invernaderos y zoos europeos, se rebelan contra los abusadores que les arrebataron y cautivaron. Son insubordinaciones en contra del orden establecido que conectan con formas de representaci贸n art铆stica artesanal, derivadas de est茅ticas populares e ind铆genas.

Otra obra de la exposici贸n es The Weeping Woods and the Okapi Resistence (El bosque llorador y la resistencia del okapi), un v铆deo de un espect谩culo de t铆teres, frente a un monumento que relata el colonialismo belga en el Congo. Comisionado por el Kunstenfestivaldesartes de Bruselas y dedicada a una audiencia infantil, la pieza tiene como protagonista a un okapi; un mam铆fero que vive en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo, as铆 como otros animales representados en diferentes esculturas conmemorativas de Bruselas. La narraci贸n expresa la fuerza de la uni贸n entre animales para abrirse caminos de libertad, subyugados y forzados a exhibirse en zoos europeos frente a la falsa promesa de protecci贸n. Tambi茅n comparte con el p煤blico el conjunto de t铆teres y el teatr铆no que apelan a la dimensi贸n de la memoria oral.

Daniela Ortiz utiliza redes sociales como canales de difusi贸n, no precisamente para hablar sobre sus obras, sino para poner de manifiesto los temas que ella ejercita: migraci贸n, ley de extranjer铆a y racismo.

Daniela Ortiz. Marionetas y teatrino para el vídeo The Weeping Woods and the Okapi Resistence (El bosque llorador y la resistencia del okapi).

A trav茅s de su trabajo Daniela pretende generar narraciones visuales donde los conceptos de nacionalidad, racializaci贸n, clase social y g茅nero son entendidos de manera cr铆tica para analizar el poder colonial, capitalista y patriarcal.

Sus proyectos e investigaciones recientes abordan el sistema de control migratorio Europeo, su v铆nculo con el colonialismo y los mecanismos legales creados por las instituciones europeas para poder ejercer violencia contra las poblaciones migrantes y racializadas. A su vez ha desarrollado diversos proyectos sobre la clase alta peruana y su relaci贸n de explotaci贸n con las trabajadoras dom茅sticas. Recientemente su hacer art铆stico ha vuelto a centrarse en lo visual y manual haciendo trabajos en cer谩mica, collage, dibujo y formatos tales como libros para ni帽os con la intenci贸n de alejarse de las est茅ticas conceptuales euroc茅ntricas.

Adem谩s de su trabajo art铆stico es mam谩 de una wawa de cuatro a帽os, da charlas, talleres, y participa de diversas discusiones y luchas en contra del sistema de control migratorio europeo y el racismo institucional.

