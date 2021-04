–

De parte de Portal Libertario OACA April 6, 2021 100 puntos de vista

En dictadura t煤 no eliges a tu opresorx.

En democracia te permiten elegir a tu opresorx.

Democracia es el Poder para el Pueblo, pero el pueblo o lo que se llam贸 Pueblo no es la poblaci贸n, sino los grupos econ贸micos que mueven el Sistema: Artesanxs, Terratenientes, Orfebres, etc (empresarixs) ; Y no lxs peones o trabajadorxs.

Salud, Educaci贸n y Trabajo

Las mismas promesas de siempre, que por cierto las podr铆amos obtener, crear y sustentar dentro de las mismas comunidades sin intermediarixs como El Estado, El Privado y ONG que no les convienen que seamos independientes y aut贸nomxs porque eso equivaldr铆a su extinci贸n.

De izquierda de derecha etc, a las finales da igual porque nos siguen viendo y tratando como s煤bditxs a quienes nos obligan a ser lo que sus leyes nuevas o antiguas digan y comportarnos seg煤n sus ideolog铆as. De lo contrario no dudar谩n en castigarnos. Es por eso que la derecha no detesta la polic铆a ni fuerzas armadas; Y es por eso que la izquierda solo les odia y denuncia cuando interfieren en sus protestas, reclamos y denuncias, pero no les odian cuando les apoyan porque siempre quieren mantenernos a su lado.

Es por eso que ni la izquierda, derecha, centro鈥 ni cualquier grupo que nos quiera gobernar adiestrar, jam谩s estar谩 en contra de las c谩rceles porque las c谩rceles sirven para encerrar y castigar a quienes rompen el orden establecido (impuesto). Esto que llaman Paz Social no es m谩s que nuestra aceptaci贸n de la sumisi贸n y un discurso intencionado para que todxs apoyen su estado asesino.

La Paz Social y el Respeto

El respeto es un t茅rmino manipulado el cual el sistema pone de su lado, as铆 el respeto solo se ejerce para ellos y en su favor y el de sus leyes, y nos obligan a mantenernos dentro en base a represiones asesinatos mutilaciones encarcelamientos desapariciones etc

-Porque nos quieren sumisxs para seguir enriqueci茅ndolxs a base de una vida en explotaci贸n.

-Porque sustentamos su poder y sus industrias a base de nuestra explotaci贸n diaria.

-Porque no creemos en un sistema asesino que perpet煤a su poder a base de las falacias de la democracia.

-Porque su sistema es opresor y asesino y ejerce el m谩s grande genocidio instaurado en base a la imposici贸n, colonizaci贸n, y exterminio de pueblos y de quien anhele libertad.

-Porque no queremos alimentar a su sistema en el que sabemos que nos autoexplotamos.

Agitaci贸n contra campa帽a politica territorio per煤