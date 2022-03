–

De parte de Indymedia Argentina March 4, 2022 11 puntos de vista

A comienzos de febrero el Banco Central de Reserva del Perú anunció como ganadora del Primer Premio del XII Concurso Nacional de Pintura del BCRP a la artista Chonon Bensho por su obra “Inin Paro” (El río de los perfumes medicinales), elaborada con técnica de bordado con hilos sobre tucuyo.

Por Noelia Carrazana – Mink’a Comunicación.



En diálogo con Mink’a Comunicación, la artista de 29 años indicó: “Comencé a trabajar con los conocimientos de mis ancestros desde que me comenzaron a curar con las plantas desde que nací. En la niñez y juventud nuestras madres nos enseñan a hacer los diseños para no perderlos y tenerlos siempre presentes”.

Bensho es una mujer perteneciente a la nación Shipibo-Konibo, actualmente vive en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura local, la población en las comunidades de este pueblo se estima en 32,964 habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.

Nación Shipibo y su arte

El arte de esta cultura es su principal característica, ya que la vienen desarrollando desde hace siglos. Sus textiles, cerámicas, bisuterías y tallados son muy característicos y llamativos.

El arte shipibo se caracteriza por las formas geométricas que dibujan en sus pinturas o bordados. A esta práctica de pintar, bordar o tejer los shipibo la denominan como kené, palabra que en su lengua, significa diseño.

Si bien los shipibo son conocidos por las diferentes características de sus diseños, como todos los trabajos artísticos que provienen de las comunidades indígenas, muchas veces no son considerados arte, sino simplemente artesanía. Mucho menos son valoradas y premiadas estas obras.

En este contexto, la joven artista indica que se siente “muy contenta porque es la primera vez que una mujer indígena gana este premio tan importante”: “Que no solamente me vean como una mujer indígena, sino que me vean como artista, madre y al final como mujer indígena. Merecemos que nos reconozcan en nuestro ámbito profesional tal como somos”, remarcó a Mink´a Comunicación la artista Shipibo-Konibo.

Chonon es de la comunidad Santa Clara de Yarinacocha de Pucallpa, en la región Ucayali. La artista cuenta en su haber con una muestra individual “Metsa Nete: el hermoso mundo visionario de Chonon Bensho” en la Alianza Francesa de Miraflores, así como con la muestra colectiva “Kenebo: cartografías de la eco-cosmología shipibo-konibo”, en la galería Luis Miró Quesada Garlan.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/internacional/peru/35263