Esta revelación se hado debido a la información de hackeo de un grupo ruso hacia una entidad de inteligencia del Estado, que tras no acceder al pago como amenaza de filtrar los documentos, han ido filtrando carpetas en las que entre otros se revela esta vigilancia física y virtual a activistas y grupos sociales, sobre todo a los que son de izquierda, comunistas, asociaciones pro-derechos humanxs, asociaciones en busca de los cuerpos de parientes desaparecidos por El Estado o por Sendero, y hasta anarquistas. A quienes han denominado de categoría: terrorismo. También se ha revelado la vigilancia a grupos de derecha a quienes han denominado de categoría: amenaza social. Véase la distinción tanto en categorización como en número de agrupaciones vigiladas. Estos seguimientos los hacen también en eventos físicos y en sus redes virtuales.

*Noten que esta cuenta de tuiter, contiene otros enlaces más (donde están los pantallaso de documentos) dentro de otros tuits que están dentro del hilo.

Hilo sobre los documentos hackeados por Conti Group a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN)

https://nitter.it/ErnestoCabralM/status/1525262766482804737

://sudaca.pe/noticia/informes/hackers-rusos-en-los-servidores-de-inteligencia-del-mininter/

La Asociación Nacional de Periodistas levanta su voz de protesta ante las informaciones que, al día de hoy, demuestran el asedio a dos periodistas por parte de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) del Ministerio del Interior (Mininter).

https://nitter.it/ANP_periodistas/status/1524896675428552727

Se ha sabido además que han comprado equipos de cyber-vigilancia desde Israel.

INTELIGENCIA DIGITAL. En la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) están preocupados por lo que sucede en las redes sociales y las páginas web, y acaban de comprar equipos israelíes para rastrear lo que pueda ocurrir en el ciberespacio.

https://nitter.it/ensustrece/status/1525570142394015744

De Budapest al Perú: análisis sobre el proceso de implementación del convenio de ciberdelincuencia. Impacto en el corto, mediano y largo plazo (2018)

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/minuta_hiperderecho.pdf

El cuerpo como dato (2018)

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/cuerpo_DATO.pdf

Pero no es la primera vez que hacen este reglaje, espionaje etc. Ya lo hicieron antes en épocas de Fujimori, y hasta antes. Los enlaces los verán más adelante y ya con otras técnicas de la época.

Y no es solo en Perú, esto ha venido ocurriendo en México, Chile, en Estados Unidos, en Europa misma, en Asia siendo un caso peculiar el de China que tanto es su grado de espionaje que es directo y oficial a través de su Sistema de Crédito Social a través de la tecnología que hasta parte de su población lo aplaude. Y es lo que hoy se está aplicando como plan piloto en Italia. Es decir en todo el mundo sucede esto, así como el empleo de agentes encubierto de estado contra estado, y hoy el uso de malware (software malicioso) y otras herramientas más como el uso de drones que a continuación colocaremos unos enlaces.

China La vigilancia absoluta DW Documental

://invidious.snopyta.org/watch?v=nl3bjvkJjT4

China – ¿Estado policial o laboratorio del futuro? | DW Documental

://invidious.snopyta.org/watch?v=ux547wpA0dc

Itália cria aplicativo de crédito social semelhante ao Chinês.

://invidious.snopyta.org/watch?v=7Lxh5jrvRkw

LA DISTOPIA CONTINÚA: ITALIA LANZA UN SISTEMA DE «CRÉDITO SOCIAL»

://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-la-distopia-continua-italia-lanza-un-sistema-de-credito-social/

México y el Convenio de Budapest: posibles incompatibilidades

://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/minuta_r3d.pdf

Informe: Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas ://sursiendo.org/docs/informe/informe_web_sursiendo-es.pdf La recolección de datos en el sistema de transporte público de Santiago: El caso de la Tarjeta Nacional Estudiantil ://derechosdigitales.org/wp-content/uploads/V3-la-recoleccion-de-datos-en-el-transporte-pu%CC%81blico-chileno.pdf Vigilancia e Inteligencia en la Agenda Latinoamericana de Ciberseguridad: reporte comparado Chile-Argentina (2016) ://derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Reporte-comparado-Chile-Argentina.pdf

Retención de datos y registro de teléfonos móviles: Chile en el contexto Latinoamericano (2017)

://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/informe-marianne-retencion-de-datos.pdf

Mal de ojo: reconocimiento facial en América Latina (2019)

://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/glimpse-cap-rec-facial.pdf

Vigilancia en Chile: hacia una política nacional de ciberseguridad (2016)

://derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Politica-Nacional-de-ciberseguridad.pdf

Chile: Sistema preventivo del delito urbano: Producción algorítmica de zonas de vigilancia y control en la ciudad ://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/02_Informe-Chile-Sistema-Predictivo-del-Delito-Urbano_ES_28042022.pdf Inteligencia Artificial y participación en América Latina: Las estrategias nacionales de IA ://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/02_ES_Inteligencia-Artificial-y-participacio%CC%81n-en-Ame%CC%81rica-Latina_FINAL-1.pdf Decisiones automatizadas en la función pública en América Latina Una aproximación comparada a su aplicación en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay ://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/CPC_informeComparado.pdf Sistemas de identificación y protección social en Venezuela y Bolivia: vigilancia, género y derechos humanos ://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/sistemas-de-Identificacion_ES.pdf

Drones, hackers y mercenarios – Los campos de batalla del futuro | DW Documental

://invidious.snopyta.org/watch?v=2z3l2AcXlWw

Espías, confidentes y nuevos enemigos – El nuevo poder de los servicios secretos | DW Documental

://invidious.snopyta.org/watch?v=3EIpc_pltBk

Today Google has announced the incorporation of Southern Quechua to Google Translate, being the first Indigenous Language of the Americas in this platform. Groundbreaking announcement

(Es la alienación que hace que la gente se alegre de noticias como esta, ya que lo real es que esa inclusión empresarial y estatal se hace para captar más gente a sus dominios en este caso el de las redes que no son solo para interconectarnos sino más creadas para atraparnos)

://nitter.it/ameriqo/status/1524467023731990530

Celulares sin Google: Camino a liberarnos de las corporaciones

://blog.codigosur.org/celulares-sin-google-camino-a-liberarnos-de-las-corporaciones

¿Sobre que versa el Metaverso?

://estrategia.la/2021/11/05/sobre-que-versa-el-metaverso/

El espía que se metió en tu teléfono

://argentina.indymedia.org/2021/09/18/el-espia-que-se-metio-en-tu-telefono/

No más celulares a partir de ahora

://freakspot.net/no-m%C3%A1s-celulares-a-partir-de-ahora/

El pago por uso de las autopistas que prepara el Gobierno tiene un aliado que se extiende por España: las cámaras OCR que leen matrículas ://www.xataka.com/vehiculos/pago-uso-autopistas-que-prepara-gobierno-tiene-aliado-que-se-extiende-espana-camaras-ocr-que-leen-matriculas Gobierno espía Tecnología espía: El caso Pegasus ://argentina.indymedia.org/2021/07/21/gobierno-espia-tecnologia-espia-el-caso-pegasus/ ¿Es posible acabar con las redes criminales de alcance global? | DW Documental ://invidious.snopyta.org/watch?v=6qZsz4vtvzw

Es por algo que por décadas han mantenido viva esa consigna de llamar “terrorista” a toda persona que se denomine comunista, socialista, de izquierda, animalista, feminista … y anarquista. Relacionándoles (por sus ideas y reivindicaciones) de inmediato con Sendero Luminoso que fué la parte armada del Partido Comunista Peruano (PCP). Incluso lo han hecho con partidos políticos y con elegidos a presidente tal como en su momento fué con Ollanta Humala antes de ser elegido e incluso hasta después, hasta que reveló su verdadera careta haciendo todo lo que la CONFIEP ordenara diciendo que era mejor para el país en su mandato. Desatando la desazón de quienes le hicieron la campaña política y votaron por Ollanta Humala.

Esa acusación tiene un tinte muy claro de quienes están detrás: El empresariado en su mayoría de Derecha, que sea extrema o moderada son parte de lo mismo, que con el tiempo incrementa su fuerza de choque en las que también podemos encontrarlos en mafias disfrazadas de sindicatos y las que hay dentro de partidos políticos entre otros Los Búfalos del Apra, y ahora los nuevos La Resistencia del Fujimorismo y demás grupos hispanistas.

Y ya la contraparte, aunque débil, sería el empresariado de izquierda. Que ya cuenta con su fuerza de choque, que proviene de décadas desde sindicatos como de protestas sociales.

Y la derecha por cuestiones de dinero e influencias, tiene más peso en lo militar y policial, y hasta en lo judicial.

Aunque cuando se trata de negocios Estado-Capital el empresariado deja a un lado su ideología, aunque ellxs siempre van a preferir o buscar estar entre los suyos, porque saben que los negocios son sucios y delicados. Ni entre ellxs confían.

Pero si hablamos de empresariado, hablemos de Capital. Esto puede verse también partido entre el grupo empresarial que prefiere la total dominación del territorio en manos del sector privado; y el grupo empresarial que apuesta por la dominación del territorio en manos del Estado pero a cambio de hacer contratos con ese ente con todo el beneficio que eso conlleva. Con esto vemos que el Capitalismo es fácilmente amoldable a toda ideología, y no es propia de derecha ni de privados.

Pedro Castillo y Andrés Hurtado: Así fue su encuentro en Palacio de Gobierno

://invidious.snopyta.org/watch?v=twA791DVd8o

Otro punto a tener en cuenta en todo este tema de vigilancia y el avance de un territorio más controlado por la represión policial y militar, son los pactos políticos entre sectores de derecha, centro e izquierda. Así como los pactos por interés entre el gobierno y el congreso, los partidos políticos, el TC Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, y también con sectores privados desde ambos bandos. Por eso es que esa figura de la separación de Poderes, ha sido impuesta, y no precisamente para equilibrar los poderes y evitar que algún ente abuse de su Poder. Esto ha sido para tener más mafias y no una sola mafia gubernamental.

Y ya que tanto hablan de Venezuela cuando hablan de dictadura, revisen que la separación de Poderes alimentó esas mafias que aunque terminaran en una asamblea nacional dirigda por el gobierno de Chavez y luego Maduro, en su camnio a eso fué exprimiendo a lxs habitantes de Venezuela entre peleas y pactos a favor propio entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

COMO ERA A VENEZUELA ANTES DE HUGO CHAVEZ? ://invidious.snopyta.org/watch?v=67s7nPHVa40 Petróleo y ruina – El éxodo venezolano | DW Documental ://invidious.snopyta.org/watch?v=qAFrwG8V5YI No En Nuestro Nombre Resistiendo al Arco Minero del Orinoco ://invidious.snopyta.org/watch?v=rjxo6YIAcIA Venezuela más allá de Chávez : Crómicas sonre el proceso bolivariano ://viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=venezuela-mas-alla-de-chavez.pdf Novela Por estas Calles capitulo 1 – 1992 (Refleja la situación de Venezuela después del Caracaso) ://invidious.snopyta.org/watch?v=XjhYUvWZKVY

La separación de Poderes, es una herramienta de ilusión que le dan a la población para que crea que si no puede arreglar algo por lo judicial, lo puede hacer por lo legal o por el ejecutivo. Casi igual que la ilusión que dan los tribunales de derechos humanxs nacionales o internacionales cuando se pierde en los tribunales judiciales.

La farsa de la separación de poderes: El PP y el PSOE se disputan el control del Tribunal Constitucional

://insurgente.org/la-farsa-de-la-separacion-de-poderes-el-pp-y-el-psoe-se-disputan-el-control-del-tribunal-constitucional/

La farsa de la división de poderes / Índice

://alfaronoticias.com.mx/la-farsa-de-la-division-de-poderes-indice/

Un ejemplo de estos pactos políticos ha sido la Repartija de Julio del 2013, que desencadenó en duros enfrentamientos en protestas de 3 fechas seguidas que empezó el 22 de Julio, y siguió el 27 y 28 de julio en el gobierno de Ollanta Humala.

Miles de jóvenes protagonizaron la marcha contra la repartija

://redaccion.lamula.pe/2013/07/23/miles-de-jovenes-protagonizaron-la-marcha-contra-la-repartija/jorgepaucar/

Y un ejemplo de este gobierno ha sido la Repartija de las presidencias de las Comisiones en las que el partido de derecha Renovación Popular de Rafael López Aliaga ha quedado a cargo de Inteligencia a través de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN). Y la comisión de Defensa es presidida por el Partido también de derecha Avanza País de Hernando de Soto. Tanto Hernando De Soto como Rafael Aliaga (incluso casi todxs lxs candidatxs a la presidencia) hicieron conexiones con Reservistas (militares en retiro) de diversas facciones para tenerles como especie de fuerza de choque o guardia de confianza, algo así como Chavez en Venezuela tiene su guardia bolivariana. Pero ahora se han quedado con militares y policías de inteligencia en ejercicio. Talvés era el pacto político para aceptar la presidencia de Pedro Castillo.

CONGRESO IMPUSO REPARTIJA: QUE NO SE REPITA LA HISTORIA (I)

://cossnoticiasperu.blogspot.com/2021/08/congreso-impuso-repartija-que-no-se.html

Y es desde este sector del que se han filtrado esos documentos de Terruqueo y seguimiento a activistas, periodistas y agrupaciones sociales abrumadoramente más de izquierda que de derecha.

Algo de la temporada también es la revelación de la red de Lxs Acuña, cuyo padre y 2 hijos están en el Congreso. El padre Cesar Acuña judicializó a un periodista de derecha (que no lo hizo en clamor de justicia, sino para embarrarlo junto al presidente Castillo y buscar la vacancia presidencial) por exponer su mafia que es tan conocida en Chiclayo que es de donde vienen haciendo plata como cancha.

Acuña tiene en la planilla de la Universidad César Vallejo al contralor, al ministro y viceministro de Justicia, a un integrante del JNE, al presidente de la Corte de Justicia de Piura, a un parlamentario andino y a más de una docena de jueces y fiscales.

://nitter.it/ensustrece/status/1525156564864221184

Otro ejemplo ya calentito actual ha sido el pacto para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, acción que le fué prohibida a la prensa asistir para hacer la transmisión. En su democracia lo hicieron.

PACTO DE IMPUNIDAD. La derecha fujimorista y apristona ha tomado por asalto el Tribunal Constitucional. A VLADIMIR_CERRON poco le importó entregarlo al fujimorismo y a las bancadas de derecha con tal de obtener cierto blindaje judicial.

://nitter.it/ensustrece/status/1525443734564966402

Avelino Guillén: Elección del TC es un pacto por la impunidad entre el cerronismo y fujimorismo

://nitter.it/Politica_LR/status/1524740972667580416

No es de extrañar que esos documentos ahora filtrados, se hallan estado repartiendo entre grupos de derecha para dedicarse a hostigar físicamente hasta en viviendas de lxs que tienen en sus listas, así como en redes virtuales haciendo incluso acciones como el doxxing (exposición en línea de datos personales de quien dirige una cuenta de alguna red social), aunque ya de por sí los datos son en mayoría entregados por la mayoría de usuarixs de esas redes sociales, y por ahí también vendría una complicidad de esas redes. Lxs que hacen esas acciones alardean de tener hackers a su favor, pero es muy probable que sean datos entregados por las mismas instituciones de derecha encargadas de la cyber vigilancia y de las mismas redes sociales que a través de terceros venden o entregan datos a cambio de otros favores.

Cuentas que andan al acecho virtual, para ensalzar el acecho físico. Y ojo que no todxs ellxs son pagadxs, hay quienes sienten esa camiseta conservadora, religiosa y patriota. Y noten que se alimentan de las incoherencias de la izquierda.

Este sujeto funge de periodista y se encarga de hacer el registro de tod@s los compañer@s para que despúes sean atacados. Ojo con el. Hoy en el ataque de la Resistencia a la feria de niños llegó con el bloque fascista.

https://nitter.it/AntifachosPE/status/1525695174856392704

https://nitter.it/paulolg_fp

https://nitter.net/spidermanbomb

://nitter.net/Karblack19

://nitter.net/LuisDelgadoCol1

://nitter.net/delurens

://nitter.net/IzquierdaPe

://nitter.net/buxtrep

¿Qué está pasando en Perú? Entrevistamos a la Sociedad de Patriotas del Perú ://invidious.snopyta.org/watch?v=pGGsbju8UI0 VAN DAMME PERUANO: ‘ANTAURO ME TRAICIONÓ. LOPEZ ALIAGA ME PARECE UN CAVIAR’. ://invidious.snopyta.org/watch?v=OMAz2nG22SQ Libertad Podcast ://invidious.snopyta.org/channel/UC4Ti5_Cns70qIvsBbJgEpIg

Y un canal religioso Controversia de Nuevo Tiempo, de youtube que se encarga de darle un aire moderno a sus doctrinas, incluso hasta arman debates de temas sociales y couyunturales.

://invidious.snopyta.org/playlist?list=PL67C5A1872EE56866

Y un documental revelador para muchxs

Iglesias evangélicas en Estados Unidos | DW Documental ://invidious.snopyta.org/watch?v=UiJPEyUDa6Q

Las consecuencias de esos seguimientos, ha sido la de la intervención policial o municipal a eventos de muralización o conciertos o de proyección audiovisual de alguna lucha conmemorativa, algo típico que hacen cuando hay puntos de concentración de alguna protesta bajo el argumento que se tiene que pedir un permiso legal al Estado para manifestarse en contra del mismo o de alguna de sus instituciones o del sector privado como el caso último y casi olvidado (quizás ya lapidado por una multa que le han puesto y que da señal de victoria de una lucha ¿?) de Repsol.

Otra consecuencia de estos seguimientos y reglajes, pero ya por parte de grupos de choques de derecha, ha sido el borrado de murales por Inti y Bryan asesinados por El estado en el 2020,la agresión a activistas y familiares que hacían un plantón pidiendo justicia por sus familiares desaprecidxs por matanzas en La Cantuta (entre otros) que hizo el Estado a través de su ejército y policía secreta, usando la excusa de la lucha contra el terrorismo que fué a su vez parte del Plan Cóndor.

14/05/1988 ocurre la masacre de Cayara. Las familias de las víctimas siguen esperando justicia y verdad.

://nitter.it/epafperu/status/731495990247735297

Familiares de víctimas de la matanza de Accomarca, cometida por el Ejército hace 37 años

://nitter.it/jfowks/status/1524786114774671361

Soras: falta ubicar más de medio centenar de víctimas de SL En julio de 1984, terroristas de Sendero Luminoso asesinaron a 117 comuneros que se rebelaron contra ellos. Hasta hoy se entregaron 39 de ellos. Los demás siguen desaparecidos

://nitter.it/Politica_LR/status/1525822155862294532

Fujimori El Grupo Colina y La guerra Clandestina

://invidious.snopyta.org/watch?v=lRdah1AR5yw

Libro: La acción de la CIA en el Perú – Jorge Manyari Galván

://argentina.indymedia.org/2021/08/21/libro-la-accion-de-la-cia-en-el-peru-jorge-manyari-galvan/

PLAN CÓNDOR DICTADURAS LATINOAMERICANAS

://invidious.snopyta.org/watch?v=CdRaXJPIb98

Y este último ataque del sábado 14 de mayo de los mismos grupos hacia un evento (de izquierda) dirigida hacia niñxs de calle. Su argumento es que les están enseñando ideología de género, y que están poniendo a héroes en los textos para niñxs a jóvenes como Inti y Bryan, y otrxs personajes más. Desde lo que llaman ideología de género es que nace la ola conservadora de “con mis hijos no te metas”.

Defensoría rechaza acto de violencia ejercida por La Resistencia en el Centro de Lima El show cultural organizado por la biblioteca Miguelina Acosta donde participaban niñas y niños fue agredido por La Resistencia.

://nitter.it/larepublica_pe/status/1526008894765531139

En plena feria profondos con niños y niñas de la biblioteca feminista Miguelina Acosta, pasaron simpatizantes de La Resistencia y fujimoristas que, al identificar de qué se trataba el evento, agredieron a los presentes sin importarles los peques… por lo q se canceló la feria

://nitter.it/periodistatrans/status/1525618388961304576

Así que no bajemos la guardia ni minimizemos la presencia de estos personajes y grupos de derecha y otros que sólo quieren cuotas de Poder a la fuerza o intelectualmente o altruistamente o amablemente.

Minimizar una ideología opresiva, es hacerle el favor a la misma



://animalsudaca.noblogs.org/minimizar-una-ideologia-opresiva-es-hacerle-el-favor-a-la-misma/



Todo ese seguimiento es parte también de un plan de contención no sólo del terrorismo y comunismo (la eterna bandera de todo su espionaje, seguimiento y acusaciones) , sino también de otras disidencias o alzamientos en contra del fuerte y exponencial extractivismo que se nos viene en su mayoría a América Latina. Es lo que conocemos como Terrorismo de Estado, y no lo que venden desde la izquierda para pretender ser ellxs quienes impartan justicia desde ese ente terrorista que es el Estado y hoy se revela con su acusación y su espionaje y seguimiento.

En Perú, organizaciones de la sociedad civil y especialistas alertan sobre la grave crisis de disponibilidad y acceso a los alimentos para las personas en condiciones de vulnerabilidad.

://nitter.it/PERUSANPERU/status/1524202171251765249

Neo Paramilitarismo en Perú

(dentro de este artículo hay varios enlaces interesantes)

://orange2sky.noblogs.org/?p=612

La Cuarta Revolución Industrial | Versión completa ://invidious.snopyta.org/watch?v=-OiaE6l8ysg

Cuando ya no esté: Carlos Barrabés, Hombre Global (Parte 1/2) | #0

://invidious.snopyta.org/watch?v=3q6pipFWJP8

Cuando ya no esté: Carlos Barrabés, Hombre Global (Parte 2/2) | #0

://invidious.snopyta.org/watch?v=f3BKJfbxcsQ

HD – LA GUERRA DEL FRACKING de PINO SOLANAS

://invidious.snopyta.org/watch?v=YA6Xp1WDQq4

El rastro letal de la materia prima | DW Documental ://invidious.snopyta.org/watch?v=k-yYJN5mZwI

Algo curioso fué la declaración del candidato a la presidencia Perú 2021 el liberal Hernando De Soto cuando le preguntaron sobre su asesor que era un personaje vinculado a uno de esos grupos terroristas informales, que quién está muy adentro de la lucha del pueblo va a tener vinculación con cualquiera, porque ahí todxs se conocen y todxs se mezclan, y que por eso le vinculaban con esos grupos. Respuesta que no trascendió a más, porque lo decía un liberal. Suerte que no han tenido otrxs personajes de la política sobre todo de izquierda. Y es que esos grupos son tan oportunistas como lo son los partidos políticos y lxs empresarixs, que andan infiltrándose en las luchas. Mucho más razón para tener consignas claras, y no hacer alianzas pensando en la unión por la unión. Aclarar que donde haya cuotas de Poder, estarán estos grupos mencionados, y resaltar que a través del Poder nunca se obtendrá la libertad, en el “mejor” de los casos será tranquilidad a cambio de sometimiento de alguna forma. La figura “en el mejor de los casos” es similar a unx animal no humanx enjauladx en un zoológico a cambio de una larga vida con alimentación básica y cuidados, asegurando que si le devuelven a su hábitat es más probable que muera en poco tiempo.

Y si hablamos de terrorismo de Estado, tenemos también que hablar del terrorismo corporativo o privado, que no duda en usar mercenarixs civiles o hasta ex militares de guerra, para el cuidado de sus instalaciones y proyectos. Un caso actual es lo sucedido esta semana en Apurimac con el proyecto minero Las Bambas en que mercenarixs usando indumentaria policial (que la misma policía le facilitó a la empresa, da igual si sea legal o ilegal la cosa) han sacado a comunerxs de la zona que dice la minera les pertenece. Y hoy vemos decenas o cientos de esos mercenarios, incluso algunos han sido intervenidos en pleno desplazamiento hacia la minera a pié con arma en mano como táctica de intimidación hacia las comunidades.

RECHAZAMOS la violencia policial de la PNP en las comunidades del entorno minero de Las Bambas en Apurimac.

://nitter.it/RedMuqui/status/1519393619425349632

Mina MMG Las Bambas contrata más civiles, ex combatientes en Irak para enfrentar a comuneros. Un reclutador que trabajó en esa guerra dice a otros ‘iracos’ como él que el pago mensual es de S/ 4.500, sin horario fijo y que pueden tener que botar campesinos en la madrugada

https://nitter.it/jfowks/status/1524954412720001024

En Cusco intervinieron a más de 80 personas que portaban armas de fuego y uniformes policiales, algunos de los intervenidos dijeron de que fueron contratados para trabajar en las Bambas.

https://nitter.it/CWanqa/status/1525474170653577217

Algo curioso a mencionar sobre esta vez el uso de civiles, es lo que se desarrolló en La Parada el año 2014, 2 años después de los asesinatos ocurridos en Octubre del año 2012 donde parte de las personas que resistieron junto a lxs trabajadorxs de ese mercado, fueron contratadxs por la Municipalidad de Lima y sectores empresariales del Gran Emporio Textil Gamarra que anhela que La Parada desaparezca para ampliar su presencia textil ahí. Por eso el año 2014 no hubo mucha resistencia y sumado a un plan coordinado con estrategia militar por parte de Susel Paredes, dió por finalizada la existencia del Mercado Mayorista de La Parada, más no de la gente que no era mayorista, con la demolición de ese Mercado. Esa misma gestión siguió contratando gente civil “del hampa” para realizar amedrentamiento a vecinxs de las asociaciones de Huascarán en el Rímac y en La Unificada entre Comas e Independencia para favorecer la construcción de la mega obra de carretera exclusiva Vía Parque Rímac. Y también se ha hecho uso de esas personas para perpetrar desalojos y otras represiones más, casi parecido a como el 01 de mayo y fechas anteriores se han usado civiles en Chile para golpear estudiantes en protesta y a periodistas y manifestantes el 01 de mayo con el asesinato final de la periodista Francisca Sandoval con bala en la cabeza.

Confirman la muerte de Francisca Sandoval, la periodista baleada en barrio Meiggs ://invidious.snopyta.org/watch?v=ZLdTVUYxNrg

Un dato a resaltar, es que toda esa mafia de cobra cupos no sería posible si no tuvieran el apoyo logístico o armamentista de la policía

La comandante PNP Carol Coa Durand es descrita por el Ministerio Público como la jefa de una organización dedicada al cobro de cupos, a la extorsión y anulación de sanciones de tránsito.

https://nitter.it/ensustrece/status/1525544764279508993

Ojo que a veces no son todxs gente “del hampa” lxs que contratan para estas labores de represión, porque también hay personas que por ajustes de esta sociedad que nos precariza a diario, hay gente que acepta sin tener en cuenta la ética. Dicen que ante situaciones extremas de precariedad, la ética es solo algo que pueden tragar con alguna paga para sobrevivir junto a lxs suyos. Y dicen también que es más fácil hablar de ética cuando se vive cómodamente. Eso lo conocen muy bien los grupos de Poder estatales o privados, por eso recurren siempre a zonas precarizadas “para darles ese trabajito”, desde luego hay muchxs que les gusta la weá, y son en parte lxs que conocemos como “cobra cupos” informales (porque los formales son el Estado y el Privado) que son como lxs policías civiles de la zona atemorizando a la gente a cambio de dinero “por su tranquilidad”. No es lo mismo cobrarle cupo a unx empresarix para que realice una obra, que cobrarle cupo a unx ambulante que vive con lo justo o sobrevive de su trabajo en la calle.

La guerra contra la delincuencia. Esa es otra consigna estatal y hasta privada usada para exterminar pobres justificadamente, y no a la pobreza misma. Sucede que a más corrupto sea un Estado, más desigualdad va a haber, y de la desigualdad brota la llamada delincuencia que no solo me refiero a asaltar bancos o empresas, sino al asalto y asesinatos por encargo a la población misma por diversos motivos. La corrupción es producto del Poder, mientras exista poder seguirá habiendo corrupción.

A cuidarse, porque El cuidado es colectivo, pero también individual.

Usemos redes seguras, y no hablemos de más.