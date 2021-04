–Verónika Mendoza Frisch, del partido Juntos por el Perú. Su nombre figuraba en la Agenda de Nadine Heredia y no solo por ser parte de su partido o de su campaña hace años, sino porque seguía cercana a ella al presidente Ollanta Humala en ese entonces y a todo el negociado que hacían en su mandato. También se supo que ella escribía también en esa agenda.

Nunca se declaró antiminera, desmarcando así su posición con la posición de quienes luchaban contra la minería en distintas zonas del país. Entonces no solo hizo eso para quedar bien ante el empresariado “aliado” y “respetuoso” del medio ambiente, sino para ir con el discurso de la formalización de la minería informal ya que su padre era parte de esa minería informal. Dijo que en Arequipa el Proyecto minero Tía María (curiosamente no menciona al Proyecto minero La Tapada que es también en Arequipa y en el mismo lugar de Tía María, es su extensión y con una mayor propuesta de extracción minera. Es estrategia de candidatxs como presidentes -como Vizvarra- el nunca mencionar al Proyecto La Tapada ya que podría ser su última jugada legal el lograr que se acepte ese proyecto en cambio de que se anule el proyecto Tía María) no iba a realizarse si no había la aceptación social. Lo mismo dijo Ollanta Humala cuando fué candidato al Poder al decir “Conga No Vá” en alusión al Proyecto minero Conga de la minera Yanacocha-Newmont en Cajamarca y ya siendo elegido presidente arremetió contra la población (quienes en su mayoría le dieron su voto y luego traicionó) que se opuso a ese proyecto dejando como saldo alrededor de 4 pobladorxs asesinadxs y persecusiones legales a otrxs así como el caso más notorio es el acecho a Máxima Acuña quien a pesar de haber reecibido la “garantía” de la Corte Interamericana de Derechos Humanxs le siguen hostigando, y es que esa “garantía” es solo una ilusión porque lo que dictamina queda solo en un consejo al estado para que no la siga hostigando, nada más, pero a menudo la movida progre hace creer a la gente que el único camino en casos de represión estatal o privada es ir a ese tribunal y todo se solucionará. Tremendo engaño que solo termina sirviendo para sus carreras políticas de esa gente que encabeza la movida progre.

Probablemente lo que piensa hacer Mendoza es convencer a la población de Arequipa sobre todo a lxs que se oponen a esos proyectos mineros mencionados que desea ejecutar la minera Southern, usando a sus operadorxs políticxs como está acostumbrada la izquierda electorera, siempre sacando provecho partidista de quienes sí luchan el día a día en los barrios y demás zonas precarizadas y en conflicto, siempre haciéndoles creer que sus partidos son la única solución a sus situaciones y sus conflictos.

Nunca se le escuchó o leyó a Verónika Mendoza protestar ante su compañera Susana Villarán cuando arremetió contra la gente de La Parada, a quienes convenientemente gran parte de la izquierda les puso el título de “lxs millonarixs de La Parada” para así limpiarse las manos y no protestar por la represión que terminó en asesinatos el 2012 y en demolición del Mercado Mayorista (el cual no solo daba ganancia a lxs mayoristas de ahí, sino que tanto la población aledaña como lxs trabajadorxs de diversos rubros vivían de ahí y no eran millonarixs como sí quizás lo eran lxs mayoristas) usando la ilegalidad que transformaron en legalidad para poder así avasallarles y hacerles quedar como finalmente lxs que originaban la delincuencia que había ahí (como en muchos lugares hasta en el mismo Palacio de Gobierno y Congreso) y del Foco Infeccioso armado por la mano derecha de Susana, Susel Paredes. LA orden fué que ningún camión recoja los deshechos orgánicos del Mercado ni la basura de afuera del mercado por casi 2 semanas, para así poder tener las pruebas de que había un “Foco infeccioso” mientras su personal de serenago que estaba vigilando afuera del mercado a lxs trabajdorxs atrincheradxs dentro, desayunaban almorzaban y cenaban sin problemas de salud en ese “foco infeccioso”. Y la prensa de cómplice repitiendo ese discurso, alentando la represión y silenciando el reclamo de la gente que estaba haciendo afectada. Pues Verónika Mendoza que suele hablar de lxs pobres y sectores precarizados no dijo nada en contra de esa represión además que ya el 2014 era parte del gobierno de Humala y fué el año en que Ollanta dió el apoyo (con casi 2 millares de policías y vehículos militares extraoficialemente colocados ahí ya que no permitían ni tomarles fotos porque sabían que esos vehiculos no deberían estar ahí- Además de los escuadrones de policías en civil Terna que se dispersaron en la zona, para repetir lo que hicieron el año 2012), a Susana Villarán para cercar dicho mercado y luego de 2 semanas demolerlo.

Para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 el Nuevo Perú hizo alianza con Gregorio Santos y Vladimir Cerrón, personajes sentenciados por hechos de corrupción. Además que Gregorio Santos siempre fué un oportunista que se quiso llevar el crédito por el rechazo contundente a Conga por parte de las rondas campesinas y por la misma población. Y Vladimir Cerrón es un ferviente patriota y un traicionero acomodado que le dió la espalda a sus votantes en los conflcitos mineros que hubo en Junín.

En ese año Verónika Mendoza también se reunió con un miembro del FMI que viajó hasta Lima para ver que candidatx le favorecía que gane. Al parecer le dijo a Verónika que se espere unos añitos más.

En 2021, más de un centenar de economistas e intelectuales así como investigadores desde los Estados Unidos en una carta abierta a la opinión pública indicaron que «una de las candidatas en ese empate estadístico es Verónika Mendoza, una socialdemócrata que ha presentado un programa razonable para la tan necesaria recuperación económica del Perú»

“También es la única candidata que defiende los derechos de las mujeres, en un país donde las mujeres enfrentan altos niveles de discriminación económica y violencia”, agregan los firmantes.

De acuerdo con los economistas –desde diversas universidades, laboratorios de ideas y centros de investigación estadounidenses- la propuesta [política y económica] de la antropóloga y psicóloga de 40 años no sólo es “viable” sino “sustentable” desde la economía real, política fiscal y monetaria.

“El programa [económico] de Mendoza parece bastante razonable y en línea con las recomendaciones de marzo del Fondo Monetario Internacional [FMI]; una entidad fiscalmente conservadora”, señalan quienes estamparon su rúbrica en la misiva.

Sobre su relación con los empresarios, Mendoza ha señalado que los considera «aliados estratégicos para el desarrollo del país», siempre y cuando sean honestos, respeten las reglas y con los que se definan «prioridades claras para el bien común», pero rechazando a los empresarios corruptos y los que mantienen monopolios u oligopolios.39​ En este sentido, Mendoza ha pedido un nuevo movimiento de izquierda en América Latina que vislumbre un papel activo para las inversiones privadas.

Cuando le preguntan: Cuando habla de sesgos ideológicos, ¿asumo que irían por las vacunas rusas?

Responde: Cualquiera. No importa de qué país llegue, si no que se apruebe su efectividad. Eso pasa por darle más cabida a la ciencia con un equipo de asesoría que ayude a tomar decisiones. Esto también va de la mano con nuestro compromiso de constituir, en un proceso de mayor aliento, un ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En este año tuvo un encuentro virtual público entre Verónika, Gustavo Petro,… y Evo Morales, recordando que Evo reprimió a las comunidades nativas para que se realice al Proyecto de construcción de carreteras en medio del Tipnis a pesar de siempre usar el discurso de respeto y apoyo a las munidades nativas. Además Evo dijo una vez que los hombres que comen pollo industrializado son cabros (homosexuales).

Verónika no se pronunció ante las agresiones de su militante Vero Ferrari hacia 2 chicas ex-parejas de ella en ese partido, en cambio sí lo hizo ante otras agresiones que hubieron en su movimiento por el 2016-2017.

–Yonhy Lescano Ancieta, del partido Acción Popular. Acosó a una periodista del Congreso y luego al ser denunciado se negó, luego dijo a su seguridad personal que dijera que él había sido que envió esos mensajes por el whatsapp de Lescano. Luego dijo que había hecho un perito sobre manipulación digital hecha desde Argentina, más no presentó las pruebas, diciendo que lo que había en su whatsapp había sido montado para perjudicarle porque estaba en contra de lxs corruptxs.

En el 2014 previas al desalojo en La Parada, se presentó junto a otro congresista supuestamente para defender la integridad de la gente que estaba siendo reprimida y muchxs ahí le creyeron, más en realidad solo fué para que les repriman de acuerdo a ley.

Lescano es mentiroso, conservador, patriota y demás nocividades que tiene todx candidatx.

El y su gente alrededor también está manchada de corrupción, pero ante las acusaciones se defiende diciendo que él es un luchador acérrimo contra la corrupción.

Oficialmente deunciado por Acoso sexual.

–Pedro Castillo Terrones, del partido Perú Libre. Ya el nombre del partido lo dice todo, pero su popularidad ganada en las protestas de lxs maestrxs hace unos años le ha colocado como un nuevo favorito para la Segunda vuelta.

Como parte de la CGTP, es muy probable que también viva de los aportes de lxs miembrxs de ese sindicato. También tiene propuestas conservadoras.

Oficialmentes es denunciado por ir contra el orden público y ser parte de una organización criminal. Denunciado por extorsión.

Y es de esa hipocresía y viveza que el re-nacido movimiento liberal (que se llama estratégicamente movimiento libertario donde entre varias facciones también hay una facción anarcocapitalista asi como una minarquista que pide la mínima presencia del Estado) que dice no ser de derecha ni de izquierda hasta ni de Centro, se ha agarrado no solo para ganar creyentes dentro de microempresarixs que desean progresar o mejor dicho expandir sus bienes sino también de parte de la gente precarizada que poco a poco se da cuenta de esa hipocresía y viveza de la izquierda electorera al usarles como caballo de troya para llegar al Poder y uego les dan la espalda y encima les traen la misma represión que los gobiernos de derecha o de Centro. También les es más fácil ya que por costumbre y también por necesidad hay aún insertado un fervor patriótico, religioso y conservador en parte de población precarizada. Justo los valores que ese llamado movimiento “libertario” cuyo principal símbolo es una serpiente en una bandera negra y amarilla con la frase “Dont Tread on me” que traducida junta a la imagen de la serpiente es algo así como “No te metas conmigo porque te respondo”, movimiento el cual se jacta por ser “no violento” y oficialmente rechaza hasta actos de violencia por su misma gente porque dicen que mediante la violencia no se logra nada y además no se está respetando la libertad y (ojo) la propiedad privada de otrxs. Exacto, esa movida es también fiel defensora de la propiedad privada y nos quieren vender el cuento que son fieles defensorxs de la libertad. Hey, la propiedad privada o estatal, es enemiga de la libertad. Pero claro ellxs al hablar de libertad en realidad se refieren a una “liberación” del Estado en lo económico para que mediante el capitalismo que tanto defienden y del que cómodamente viven (algunxs no, pero quieren alcanzar a hacerlo porque se creyeron el cuento de sus líderxs) sea quien riga las nuevas reglas en el mundo. Uy sí, abajo el Estado y Arriba el Capital y su Mercado Libre.

-Por otra parte lxs 3 candidatxs que han sido llamadxs como “fujimoristas” son en conclusión pura caca y una mezcla entre conservadores en lo moral y liberales en lo económico. Keiko aunque quiera desligarse de Lopez Aliaga y de Hernando De Soto, mediante su apariencia calmada en tv, es lo mismo que ellxs y no dudará en aplicar las mismas prácticas. Y ante ello debemos estar preparadxs, en realidad ante cualquiera que salga elegidx, pues no tienen mucha diferencia entre ellxs, solo diversas formas de represión algunas más descaradas que otras pero al fin y al cabo será represión.

Por eso no nos sorprende que la mayoría de candidatxs propone contratar a los reservistas (militares en retiro) quienes hace unos años o meses eran catalogadxs como asesinos, y ahora están pedidos. El candidato Forsyth siendo alcalde de La Victoria con el dinero de su tío inversionista el millonario empresario de una de las 2 empresas monopolio de trenes en el Cuzco (el otro monopolio lo tiene Lopez Aliaga), contrató a 2 mil reservistas para que repriman a lxs ambulantes en Gamarra en cuarentena. Y lxs demás candidatxs plantean hacer lo mismo para además fortalecer al ejército.

Y todxs lxs candidatxs plantean la modernización y reforzamiento de las fuerzas del orden en general: militares, policías y serenazgo. Ya ni importa si son de derecha, de izquierda o de centro o de ninguno. Todxs quieren lo mismo: Industrialización (más ecodidio y especismo) y el total control. Se alista así un futuro más opresivo sumado a la represión tecnológica ya mostrada en Cuarentena.

Solo nos queda organizar para resistir y atacarles.

Por la autonomía , por la libertad total y real!

———————–

*Adjunto algunos artículos al respecto:

Beto a Saber – MAR 30 – 1/4 – “FORSYTH NOS MINTIÓ” | Willax

https://invidious.snopyta.org/watch?v=ngVbnZExG6A

“El FMI está a la izquierda de los candidatos que dicen que no se puede dar bonos en el país”

Expresidente del BCR, profesor de economía de la PUCP y miebro del equipo de asesorxs económicxs de Juntos por el Perú que lidera Verónika Mendoza.

https://www.pressreader.com/peru/peru-la-republica/20210402/281612423199680

Verónika Mendoza: “La economía no se reactivará mágicamente con la mano invisible del mercado”

https://www.msn.com/es-pe/noticias/peru/ver%C3%B3nika-mendoza-la-econom%C3%ADa-no-se-reactivar%C3%A1-m%C3%A1gicamente-con-la-mano-invisible-del-mercado/ar-BB1fsgXR?pfr=1

Volveremos y seremos millones. El golpe de estado y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse

https://invidious.snopyta.org/watch?v=t9T0AAr6O0M

Marité Bustamante: Su combi debía papeletas al SAT por S/.2 mil (VIDEO)

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/marite-bustamante-su-combi-debia-papeletas-al-sat-s2-mil-video-noticia-235141

Candidata Marité Bustamante pide disculpa «a quienes ofendió» tras difusión de audio | VIDEOS

Las dos exparejas de una militante de Nuevo Perú ratifican sus acusaciones de abuso contra ella

Susana Villarán admite que campaña del ‘No a la Revocatoria’ recibió dinero de OAS y Odebrecht [VIDEO]

https://peru21.pe/politica/susana-villaran-cometi-grave-error-me-arrepiento-477676-noticia/

Susana Villarán: Así fue la campaña del NO para impedir la revocatoria

https://rpp.pe/politica/actualidad/susana-villaran-asi-fue-la-campana-del-no-para-impedir-la-revocatoria-noticia-1193764

Corte superior de Justicia de Ica – Síntesis informativa del 04 de abril del 2013

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/225bcd004f24063f9bdfbbcfbf0cc18d/SINTESIS+INFORMATIVA+DEL+04+DE+ABRIL+DEL+2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=225bcd004f24063f9bdfbbcfbf0cc18d

Cámaras de gas: peligrosas cantinas en la calle San Pablo

https://invidious.snopyta.org/watch?v=m3XX2xkS7P0

Horror en La Parada: una cobertura extraordinaria de Panorama (1/2)

https://invidious.snopyta.org/watch?v=YYz5olmHlOM

La Parada: Se realizó el operativo Rescate Sanitario

https://invidious.snopyta.org/watch?v=YeKTpWO1qW0

La estrategia de Susana Villarán para desalojar y demoler La Parada

https://invidious.snopyta.org/watch?v=_gioL4-73XA

Comerciantes de La Parada dan plazo para ser reubicados o ingresarán a la fuerza al GMML

https://invidious.snopyta.org/watch?v=u-YIvF69QMA

Denuncian selección irregular de ambulantes de la Parada que irán a la Tierra Prometida (2/2)

https://invidious.snopyta.org/watch?v=cZLNRHsl2YE

Militares ponen orden y realizan desalojo en “La Parada”

https://invidious.snopyta.org/watch?v=0-BMtEatF-U

George Forsyth culpa a Susana Villarán por aglomeración de ambulantes en La Parada [VIDEO]

https://peru21.pe/lima/coronavirus-coronavirus-peru-george-forsyth-culpa-a-susana-villaran-por-aglomeracion-de-ambulantes-en-la-parada-video-pandemia-coronavirus-covid-19-emergencia-sanitaria-estado-de-emergencia-nacional-noticia/

Jorge Barata dice que ‘Careca’ es Susana Villarán

https://peru21.pe/politica/jorge-barata-dice-careca-susana-villaran-494613-noticia/

Beto a Saber – ABR 08 – 1/4 – BETO VS JULIO GUZMÁN: EL ENCUENTRO DEL AÑO | Willax

https://invidious.snopyta.org/watch?v=3oPX-KEpjFo

Beto a Saber – ABR 08 – 2/4 – LA CÚPULA DE VERÓNIKA | Willax

https://invidious.snopyta.org/watch?v=LIPJpVsZf6k

AMANECER LIBERTARIO DEBATE CONTRA UN PROFESOR COMUNISTA/MARXISTA

https://invidious.snopyta.org/watch?v=SuzmAyIiFE0

Amanecer Libertario y El Angel Liberto Debaten con 2 Comunistas en Perú

https://invidious.snopyta.org/watch?v=pmS4MtmxMF0

ENTREVISTANDO a NICOLAS MORAS DE Los Liberales

https://invidious.snopyta.org/watch?v=UJNcAQXrVJw

EN VIVO Debate ¿Pueden los Libertarios estar a favor de despenalizar el aborto? Si @Gloria Álvarez

https://invidious.snopyta.org/watch?v=Yff3rnfJoPM

Comisión permanente aprobó inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra

https://invidious.snopyta.org/watch?v=yJrggruYPMc

Rafael López López Aliaga votó a favor de OAS en 2009

https://peru21.pe/politica/rafael-lopez-lopez-aliaga-voto-a-favor-de-oas-en-2009-rafael-lopez-aliaga-elecciones-2021-oas-norma-yarrow-luis-castaneda-lossio-susana-villaran-noticia/

López Aliaga atacaba a Soros pese a que accedió a sus fondos por varios años

https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/23/rafael-lopez-aliaga-atacaba-a-george-soros-pese-a-que-accedio-a-sus-fondos-por-varios-anos-pltc/

Rafael López Aliaga critica a Reactiva Perú, pero sus empresas recibieron S/ 24,2 millones

https://larepublica.pe/elecciones/2021/03/23/rafael-lopez-aliaga-critica-a-reactiva-peru-pero-sus-empresas-recibieron-s-242-millones-pltc/

Fiscalía tiene 35 testigos que implican a Keiko Fujimori

https://larepublica.pe/elecciones/2021/04/08/keiko-fujimori-fiscalia-tiene-35-testigos-que-implican-a-la-candidata-de-fuerza-popular-pltc/

Entrevista.Esterilizaciones forzadas en Perú: una política de Estado contra las mujeres pobres

http://www.laizquierdadiario.com/Esterilizaciones-forzadas-en-Peru-una-politica-de-Estado-contra-las-mujeres-pobres

El reportero – Esterilizaciones forzosas en Perú

https://invidious.snopyta.org/watch?v=WcJzuEHsiT8

“La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización” – Entrevista

https://invidious.snopyta.org/watch?v=vr-9GmspQho

Esterilizadas: El terrible programa de control de la natalidad forzado en Perú

https://invidious.snopyta.org/watch?v=VlqDSFh2IU0

Justicia pendiente – esterilizaciones forzadas Perú

https://invidious.snopyta.org/watch?v=dabfwFkQAzM

PLAN CÓNDOR DICTADURAS LATINOAMERICANAS

https://invidious.snopyta.org/watch?v=CdRaXJPIb98

El peligro de la privatización de las tierras

https://www.servindi.org/printpdf/39814

Territorio dado a amazónicos está mal dado, afirmó Hernando de Soto

https://rpp.pe/peru/actualidad/territorio-dado-a-amazonicos-esta-mal-dado-afirmo-hernando-de-soto-noticia-228197

La titulación de tierras comunales puede asegurar conservación de bosques en Perú y Ecuador

Entrevista Willax TV Phillip Butters 20190315

https://invidious.snopyta.org/watch?v=60xkbrITQz8

Morro Solar-Chorrillos: así viven los invasores asentados en la zona arqueológica

https://invidious.snopyta.org/watch?v=p2dBOog1_cQ

Chorrillos: Policía llegó al Morro Solar para desalojar a invasores

https://invidious.snopyta.org/watch?v=IMS61VAwQBs

Huancayo: policía castigó a un conductor infractor obligándolo a realizar ejercicios físicos

https://invidious.snopyta.org/watch?v=Vp2QP2K-jx0

COVID-1984: Poder, controle e a luta pela liberdade

Para Barrar o Golpe Fascista!

Policía desaparece cuando embarcación con material electoral se hunde en río Amazonas

https://invidious.snopyta.org/watch?v=VfZtu1saD1A

¿Es seguro votar este 11 de abril en plena pandemia?

https://invidious.snopyta.org/watch?v=cTGFVhM7C1g

Sepa cómo emitir su voto este domingo

https://invidious.snopyta.org/watch?v=FN9h83mJkU8

Elecciones 2021: Las multas para votantes y miembros de mesa en caso de incumplimiento

https://invidious.snopyta.org/watch?v=CR2JgPaeAvo