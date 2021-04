Cuando la apropiación cultural y el apañe a opresorxs “aliadxs” solo beneficia al Poder (mensaje alusivo a la foto que compartimos de una colectiva que está apoyando a una candidata al Poder)

Voto estratégico le llaman – complicidad 2.0 es lo que es, la versión 1.0 fué con Kuzynsky

Cuando se creía que ya habia quedado claro lo del “mal menor”, pero no fué así, o quizás el miedo pudo más. El miedo a vivir en carne propia un escenario extremo de represión, y es comprensible pues mucha gente que está metida en diversos movimientos sociales (incluídos anarquistas) no ha probado en carne propia cómo es vivir diariamente reprimidx por el sistema escapando del sistema y sus guardias o sus controles y cámaras. O vivir fuera de la legalidad en toda práctica cotidiana desde el no portar una tarjeta de bus de registro personal, o no poseer una cuenta bancaria, o no poseer una cuenta en g-mail que solo funciona al anexar el chip (del movil al correo) que solo se compra (al menos oficialmente) dando tus datos reales.

Es por eso que es natural sentir miedo (de hecho el miedo es natural y neutro cuando se logra equilibrar) a que gane alguna de las opciones conservadoras y liberales fascistas representadas en lxs candidatxs por la presidencia 2021 del Perú: Hernando de Soto, Rafael Lopez Aliaga y Keiko Fujimori.

Y se ha armado una campaña antifujimorista que es en síntesis lo que estxs 3 candidatxs representan, y no es curioso que esta campaña antifujimorista no es nueva así coo tampoco es nuevo el saber que proviene desde la izquierda partidista y exactamente de gente ligada a esa movida progre (progresista) que es grande y que antes apoyó a la represora Susana Villarán al hacerse y mantenerse en la Alcaldía de Lima contra su duro adversario (de derecha) Luis Castañeda Lossio, ahora esta movida progre es encabezada por Verónika Mendoza y para ella trabajan (sea por sueldo, sea por convicción propia, sea por el simple gusto de que no entre nadie de derecha mucho menos fujimoristas) lxs que están moviendo diversas páginas progres desde hace años como “fujimorismo nunca más” y muchas otras que hasta tienen el descaro de apropiarse de luchas y grupxs sincerxs para reforzar los cimientos de su partido y su propuesta progre. Es por eso que varias colectivas feministas han sido captadas por la movida progre, y repito que también es por el temor a un escenario de represión extrema, ya que están muy a gusto el que se les respete (al menos en teoría) a través de leyes y propagandeo en los mediso de comunicación oficiales. Talvés no se dan cuenta de la trampa del sistema que es el de domesticar la rabia, porque sí que la había en gran intensidad pero ha bajado a solo algunas grupas e individualidades que no le compran el cuento a la movida progre y la llamada “igualdad de género” que no es más que la reafirmación del patriarcado estatal porque el estado es patriarcal como defensor de lo que solo conocen como derechos. Algo que lxs clandestinxs no reivindicamos, más sí reivindicamos la potestad, la potestad de vivir en libertad sin papeleos ni documentos ni intermediarixs (muchas veces -como ahora desde el Poder- disfrazadxs de aliadxs) de por medio.

Pero ante eso, el sistema ya lo tiene todo planificado. Pues mientras esa movida progre intensifica su campaña contra estxs 3 candidatxs nombradxs fujimoristas o similares a ello, hay otrxs candidatxs que llevan casi las mismas propuestas que lxs llamadxs fujimoristas párrafo arriba, y son:

Daniel Urresti Elera, del partido Podemos Perú, general del ejército en retiro (y con pensión vitalicia) miembro de contra-inteligencia militar, este vigilaba a lxs miembrxs de inteligencia. Junto a su equipo militar baleó y dinamitó al periodista Hugo Bustíos y su compañero, solo su compañero se salvó de morir. Acción que negó y ejerciendo su poder en la milicia amenazó o convenció a otro militar para que se “heche la culpa” de esa acción, razón por la cual ese militar de menor rango pagó con años de cárcel y al salir de la cárcel confesó que fué Daniel Urresti quien cometió ese asesinato.

También violó a una campesina cuando estaba de servicio en las zonas andinas, cuantas más habrán sido violadas por él y su equipo, así como las varias denuncias por violaciones hechas por militares y demás cagadas que hicieron con lxs pobladorxs de esas zonas en un conflicto armado interno en el cual fué creado con ayuda de la CIA para que la población y el ojo internacional tenga motivos (de que hubo resistencia sí lo hubo pero también diversas formas de resistencia así como diversas perspectivas de agrupaciones que resistieron) pida un nuevo gobierno con mano dura y nueva constitución para poder hacerlo que fue el gobierno de Alberto Fujimori en 1990. Por supuesto con más progreso (ecocidio) también ya que dió carta abierta a la explotación minera y petrolera.

Urresti fué también represor de ambulantes en su condición de Ministro del Interior, fué el aliado perfecto de la alcaldesa Susana Villarán (y su mano derecha Susel Paredes hoy candidata al congreso por el Partido Morado de Julio Guzmán) y le ayudó a hacer una “limpieza social” en La Parada y alrededores por los años 2014 y 2015.

Grupos independientes de diversas luchas le atribuyen la creación del Grupo Terna, pero se equivocan porque el grupo Terna ya existía antes talvéz no con la misma presencia ni con el mismo nombre pero en práctica ya existían como la PIP de la policía que eran policías de civil “para combatir la delincuencia”. Y respecto al grupo Terna le atribuyen a Urresti porque hizo uso de estos grupos de policías en civil especializadxs en infiltrarse en el mundo conocido como “el hampa” para ahora infiltrarse dentro de las protestas contra la Ley de Régimen Laboral Juvenil conocida como “Ley Pulpín” en alusión a una conocida marca de frugos Pulp cuya presentación de un producto para chicxs se llamaba Pulpín. Estos grupos Terna ayudaron a Urresti a golpear amenazar y detener a varixs manifestantes, así como también participaron en algunas escenas de violencia por parte de manifestantes con el fin de luego capturar a lxs que estuvieron con ellxs y fueron registradxs con sus cámaras en su mayoría portadas por miembras féminas de esos grupos Terna. Tuvo tanto impacto psicológico la presencia de mujeres Terna que ya había poca confianza en las compas u otras chicas que se animaban en hacer destrozoso, así como en cualquier persona que incitaba al vandalismo. Claro esos temores los tuvieron gran parte de manifestantes que eran sus primeras protestas en las cuales participaban, el resto ya se puede decir que nos conocíamos.

Urresti se destaca por su hábil juego de palabra, su sarcasmo y su carácter confrontacional. Es la experiencia ganada desde la milicia hasta el puesto de represor de ambulantes en las que motivó su retiro de ese cargo luego de ser golpeado en la cabeza por una piedra en uno de sus últimos operativos donde también derrochaba xenofobia y aporafobia.

Oficialmente es investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del periodista Eduardo Rojas Arce. También ha sido denunciado penalmente por violación sexual.

Extraoficialmente le condenamos por represor muy bien planificado aprovechando la amplia data que le otorgan sus contactos en el ejército y sus áreas de inteligencia.

-Cesar Acuña del Partido Alianza para el Progreso, quien dijo su fortuna lo logró desde abajo y en realidad fué que sus padre y madre eran ya adineradxs del campo. Y tiene como una de sus propuestas contratar reservistas (militares en retiro) para fortalecer la “seguridad ciudadana” dice.

Oficialmente Investigado por Fraude procesal. Investigado por Uso de documentos falsos. Investigado por Lavado de activos.

Extraoficialmente es un estafador que se apropió de terrenos cuando fué alcald e Trujillo, Gobernador de La Libertad y Congresista, no es curioso el por qué es dueño de universidades y hasta un club deportivo de fútbol. Obligó a sus estudiantes a hacerles campaña electoral y hasta a votar por él a cambio de buenas calificaciones en sus universidades. Su hijo ahora congresista es su fiel copia.

-Ciro Galvez Herrera, del partido Renacimiento Unido Nacional. Quien sorprendió a muchxs e inclusive fué aclamado por la movida progre solo por hablar en quechua en un debate organizado por el JNE, y esto debido a que la movida progre tiene como fetiche la cultura andina y amazónica lo ha usado en su favor también, desde luego sin deslindar de lo negativo que hay dentro de esas culturas como lo hay en toda cultura.

No se ha encontrado denuncias oficiales en su contra, pero se asume que es orque no es casi contrincante de peso porque si lo fuera ya le habrían salido denuncias que solo la prensa conoce así como IDL Instituo de Defensa Legal https://www.idl.org.pe/ que se difraza también de aliado, cuyos interéses son solo antifujimoristas y solo sacan denuncias cuando no son de sus alineamientos. Sí, también son de la movida progre.

El planteamiento de Ciro Gálvez es el renacer de la cultura andina, y ante el papel se ve aplausible pero en realidad significa realzar las costumbres conservadoras que erroneamente se han insertado en el mundo andino movido por una especie de nacional socialismo que terminó aplastando algunas disidencias por ejemplo a quienes rechazaban el pago a la tierra usando a otrxs animales, o a quienes aceptaban la homosexualidad dentro de esa cosmovision andina, o a quienes velan realmente por el planeta, quienes rechazaban casi totalmente las prácticas especistas, etc. Este candidato quiere quitarle presencia internacional en tema de industria proponiendo la industrialización desde lo andino así como propone biotecnologizar las universidades localmente para también poder así generar vacunas contra la sars-cov2 y tener más científicxs peruanxs. Más científicxs, más laboratorios, más laboratorios más especismo y experimentos en poblaciones vulnerables como suele hacer la comunidad científica para hacer sus logros.

-Alberto Beingolea Delgado, del partido PPC Partido Popular Cristiano, quien dice que siendo elegido presidente enviará a Challapalca (una cárcel con extrema represión sumada también por el clima extremo frío) a lxs reincidentes al cometer delitos, y (re)abrirá más cárceles.

Oficialmente tiene una investigación preliminar por delito de colusión agravada.

Extraoficialmente se le conoce como mermelero (sobón, patero, apañador) en el ámbito deportivo cuando era jefe periodísitico del programa Goles en Acción, ante los escándalos o denuncias de los jugadores de fútbol terminaba apañándolos o no les decía nada. Ya el nombre del partido al cual pertenece dice lo demás. Dice que es anti-corrupción pero está rodeado de corruptxs como la ex o aún partidaria Lourdes Flores Nano quien manejaba una empresa de importación automotríz.

-Andrés Alcántara Paredes, del partido Democracia Directa. Quien como el anterior oportunista (usa a lxs pensionistas) ahora Alcalde del distrito SJL San Juan de Lurigancho Alex Gonzales (usó ese partido para postular a la Alcaldía de Lima y no lo logró, ese partido es digamos un aparato legal que crearon como única salvación para que lxs fonavistas pensionistas puedan cobrar el dinero que invirtieron o les cobraron de sus sueldos cuando antes de sus jubilaciones y ahora el estado en el gpbierno de cada turno les tiene paseando con falsa promesas. Entonces ese partido que nace desde el movimiento de pensionistas tiene gran número de integrantes, por eso muchx oportunista para cayendo ahí) que tiene como fetiche vestirse de militar cada vez que sale a hablar con la prensa o en cada operativo donde derrocha xenofobia cuya última intervención policial fué dirigida hacia mototaxistas venezolanxs a quienes ha dicho que les ha prohibido de ejercer esa labor porque solo usan sus mototaxis para robar. Los mototaxis lo usan para robar tanto algunxs venexolanxs como peruanxs, así como también lo usan para ganarse la vida. Al igual que las armas lo usan las fuerzas armadas de todo el mundo para oprimir e invadir, y tal como lo usan lxs que se defienden de ellxs.

Denunciado oficialmente por Asociación ilícita para delinquir.

Pero tiene extraoficialmente otras cagadas como aprovecharse de lxs pensionistas o fonavistas a quienes por intermedio del Partido Fonavista del Perú les sacó dinero con la promesa de devolverles su dinero depositado en las ONP.

-Daniel Salaverry Villa, del partido Somos Perú. Cuyo gran aliado es la presencia del ex-presidente Martín Vizcarra. Salaverry en estas últimas semanas ha sacado a relucir su xenofobia prometiendo que de ser presidente votará a todxs (solo lxs “malxs” aclara) venezolanxs. Esa aclaración se le cayó por los suelos cuando en un acto de campaña fué encarado por una venezolana y presuntamente su esposo tras sus varias declaraciones de campaña de tinte xenofóbico contra lxs venezolanxs y colombianxs y fueron a increparle, y Daniel Salaverry escoltado por 2 guardaespaldas se bajó del auto a “encarar” a lxs venezolanxs soltando además frases como “crees que estás en tu país, les voy a expulsar a todos” y por supuesto el venezolano no se dejó y le respondió y hasta retó a pelear y arrugó XD

https://yewtu.be/watch?v=mC6L3NPkjpk

https://yewtu.be/watch?v=LVrVOZX9uFI

El discurso antojadiso de “no a lxs veneolanxs ilegales” se cae solo al contrastar con el discurso de que “venezuela vive una dictadura” que esto último sí es cierto pero entonces aplicando la lógica, entonces lxs venezolanxs ilegales o indocumentadxs pueden estar en esa situación por varios factores: el alto cobro por documentación, antecedentes penales desde la perspectiva de un país en dictadura, perseguidxs políticxs que no solo son perseguidxs lxs funcionarixs del estado sino también gente de barrios que se opusieron de alguna forma a ese régimen, gente con antecedentes penales por robar para vivir y sobrevivir, las trabas burocráticas del paso de las fronteras, robo de sus documentos en manos de “coyotes” como les llaman en México o por parte de militares cuya xenofobia les alienta a eso y más, … y la elección de vivir indocumentadx y fuera de lo legal.

Oficialmente tiene Denuncia por delitos de peculado doloso. Denuncia por falsedad ideológica. Investigación por lavado de activos.

Extraoficialmente le condenamos por asuzar la represión policial y militar en conflictos mineros cuando era presidente del Congreso.

-José Vega Antonio, del partido Unión por el Perú. Es el candidato puesto por Antauro Humala debido a que por estar en la cárcel (por el caso Andahuaylaso cuya sublevación con un grupo de militares llamados etnocaceristas asesinaron a policías que les quisieron someter. Se sublevó al gobierno de Alejandro Toledo, desde luego para tomar él junto a su hermano Ollanta Humala el Poder, Ollanta lo traicionó y negó su participación y años más tarde asumió al Poder legalmente) no pudo postular. Desde luego lleva consigo las consignas de Antauro Humala que ha creado una especie de movimiento conocido como Antauristas o Reservistas, aunque lxs reservistas han guardado distancias de Antauro últimamente y un grupo de Reservistas (de la facción liderada por Virgilio Acuña, hermano del candidato Cesar Acuña, y anteriormente fan de Antauro Humala al menos así se deslinda ahora) se ha unido a Rafael López Aliaga.

Este partido tiene también un ideal nacional socialista.

Oficialmente la Fiscalía investiga a José Vega Antonio por el audio entre él y Cesar Hinostroza (conocido y poderoso Juez corrupto como todxs que con ayuda de Martín Vizcarra fugó hacia España y fué escoltado policialmente para que nadie entorpeciera la fuga legal por la frontera con Ecuador), por presunta vinculación con caso “Los Cuellos Blancos”.

Extraoficialmente se ha aprovechado de los sindicatos de los que condujo, entre ellos la CGTP quien entre otros es conocido por transar con cada gobierno de turno a cambio de favores personales, traicionando a sus compañerxs o mejor dicho subordinadxs de los sindicatos.

-George Forsyth Sommer, del partido Victoria Nacional. Nombre editado del partido del evangelista Humberto Lay adaptado a la modernidad al menos en algunos aspectos y manteniendo lo conservador en muchos.

Forsyth cuyo marketeo de campaña ha hecho que en la publicidad su apellido sea escrito así : “Forsay”

y también para disque identifcarse con las poblaciones vulnerables y del interior del país debido a la pronunciación, suele venderse como un joven humilde de barrio sacando de provecho el que fué arquero del club deportivo de fútbol Alianza Lima cuya fama es ser un equipo de barrio del distrito de La victoria cuya mayor fuerza productiva y dadora de impuestos tiene al Gran Emporio de Gamarra cuyxs empresarixs locales han hecho de todo para desaparecer a La Parada para así expandir sus áreas comerciales y de esparcimiento para que Gamarra se consolide como punto de ventas mayorista y minorista del área textil y derivados. Es una buena razón por la cual grandes bancos como el BBVA, Interbank del grupo Intercorp que posee las cadenas de boticas MiFarma e InkaFarma, y el Banco de Crédito han podido hacerse con las instalaciones del primer piso del Parque (que no es parque) Cánepa el corazón de Gamarra, y otras instalaciones alrededor. Gamarra fué uno de los promotores del desalojo en La Parada y la demolición del mercado mayorista N1 de verduras cuyo proceso empezó el 2012 con 4 asesinatos de comerciantes y pobladores que se resistieron al desalojo comandado por la alcaldesa Susana Villarán un día después de conocer la aceptación del proceso de Revocatoria de su gestión cuya campaña por el “NO” (no a la revocatoria) fué también apoyada por George Forsyth y toda la movida progre quienes junto aorganizaciones de derechos humanxs (como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanxs) dieron la espalda a lxs pobres que tanto usan y hablan de ellxs para ganar creyentes y tomar el Poder.

Forsyth es hijo (y muy favorecido por cierto) de George Forsyth padre, un alto personaje pudiente, y funcionario del estado cuya particpación conocida es estar de consulado en consulado de diversos países. Amante de la Tauromaquia y su opresión a los toros. Padre e hijo.

Forsyth también se presenta como un luchador frontal contra la corrupción y la prensa como siempre se prestó para consolidar esa figura, pero ya su ex-compañero futbolista de Alianza Lima Waldir Saenz lo sindicó como un corrupto dentro del club del cual Forsyth con el dinero de papá se hizo dirigente y uso su dinero y poder para despedir a lxs trabajadorxs de seguridad del Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y colocar en su lugar a trabajadorxs de uan de sus empresas de seguridad. Sí, es tan “emprendedor” que tiene varias empresas.

También logró colocar su marca GyF como una de las prendas oficiales (no de juego en la cancha, pero sí de entrenamiento como de gala salidas etc) del club Alianza Lima.

Ya en el cargo de Alcalde de La Victoria, usó de nuevo su poder para despedir a un grupo del serenazgo (especie de policías municipales cuya reputación es reprimir con la fuerza a ambulantes) y colocar a su gente en reemplazo, acusando al grupo despedido como parte de la mafia de Gamarra. Es probable que también lo fuesen, pero solo cambió una mafia por otra mafia.

Hizo una campaña para erradicar a lxs Sin Techo de ese distrito, saliendo ante cámaras hostigándoles junto a su serenazgo de choque y policías para que no duerman en las calles.

En su candidatura a la Alcaldía de la Victoria usó a una actríz conocida, a quien luego siguió usando como figura de la mujer para poder así adentrarse en las zonas vulnerables y obtener el registro de todas las familias con la promesa de ayudarles a “salir adelante” y de apoyar las denuncias por agresión familiar. Luego creó la campaña que querían matarlo creando también una noticia de que un alto sicario venía del norte para matarle, y así logró captar la audiencia y aceptación de la gente y deshacerse también de su entonces esposa que le estaba robando protagonismo así como también algunas rencillas matrimoniales que luego más tarde se aclaró en que Forsyth violentaba psicológicamente (creo también física aunque “leve”) a su esposa. Y no era la primera vez que lo hacía pues ese tipo de opresión también lo tuvo con su ex-exposa, desde luego la prensa apañadora quedó en silencio luego de un par de preguntas a lo mucho y él negarlo todo con palabras y con su silencio y amargura por la pregunta.

Lo común en sus insultos era de que él era superior a ellas (que se habían colgado de él, etc) por su dinero y su posición social que fué lo mismo que le dijo a Waldir Saenz cuando este le sacó sus trapos sucios. Le dijo que él había jugado en Alemania, lo real fué que siempre estuvo en la banca y estuvo en ese club cuando su padre era Consul en Alemania. Pero bué.

Forsyth fué represor de ambulantes (también tuvo en sus filas a Susel Paredes la ex-mano derecha de Susana Villarán, y de ella aprendió muchas tácticas de represión y de oratoria para justificar la represión como el ya conocido “no son ambulantes, son mafias”) y sobre todo de ambulantes venezolanxs a quienes les declaró la guerra y luego negaba su xenofobia diciendo lo mismo que el otro candiato Salaverry “yo no soy xenofóbico porque tengo amigxs extranjerxs, y de bien”.

Y como del patriotismo nace la xenofobia, nunca dudó en realzar su sentimiento patriótico tal como aquella vez del aniversario de La Victoria y dijo haría todo lo posible para conseguir (con la ayuda del empresariado textil de Gamarra también) izar la bandera peruana más grande del país en la Plaza Manco Cápac uno de los pilares del Imperio Incaico que fué aplastado por colonizadores que luego dieran la extinción del Tahuantinsuyo y el origen de la República del Perú. Además de otras propuestas patriotas.

Para su represión obtuvo el apoyo del empresariado de Gamarra y del alcalde de Lima Jorge Muñóz con quien en cuarentena jugaba en pared para reprimir Forsyth a lxs ambulantes en el límite de la Victoria , y Muñóz les esperaba con sus serenazgo en el Cercado de Lima.

Forsyth al igual que el Alcalde Luis Gonzales, también se jacta de ser militar, creo cabo o sargento, y ha usado su uniforme militar en algunos operativos.

Forsyth tambipen recibió el apoyo moral legal y económico del ex-presidente Vizcarra de quien también recibió millones de soles para “ordenar” La Victoria, que en traducción real fué seguir reprimiendo a lxs ambulantes.

Forsyth es el preferido del empresariado porque es manejable.

Oficialmente es denunciado por violencia familiar.

Extraoficialmente ya se dijo líneas arriba.

-Rafael Santos Normand, del partido Perú Patria Segura.

Se vende como luchador contra la corrupción a que también llama “el Club de los Lagartos” cuya dedicatoria se las hizo a los candidatos Julio Guzmán, Jhonny Lescano y Daniel Salaverry en el dabet organizado por el JNE, pero es también accionista de Perú Holding SAC voceada como empresa favorecida por el Estado en casos de corrupción.

Ha sido alcalde unas 3 veces y postulado como alcalde también aunque no lográndolo. No es casualidad que dentro su alcaldía tenga denuncias oficiales y extraoficiales.

El nombre del partido lo dice todo, de él en el Poder podemos esperar lo mismo de siempre: corrupción con sus empresas, más vigilancia, valores conservadores, religioso, más patriotismo, …

Oficialmente tiene Denuncia por corrupción, que misteriosamente ha sido archivada.

Mientras tanto dentro de lxs candidatxs de la movida progre, son a su parecer aceptable lxs siguientes personajes cuyo primer lugar está Verónika Mendoza, luego Julio Guzmán en caso Verónika no pase a segunda vuelta, luego Lescano, y finalmente Pedro Castillo.

El resumen de cada candidatx faltante lo pondremos en una segunda parte de este artículo con la tentación de hacer alguna revistilla ya que es amplio.

Por mientras dejo un enlace con los perfiles de lxs candidatxs (aunque algunxs no pasaron la valla electoral y no están hoy candidateando)

Como verán esta campaña ha sido toda una mezcla entre fascismo, nacionalismo, conservadurismo, liberalismo, progresismo, etc entre candidatxs al Poder

En esta propuesta de Voto Estratégico (feminista también le llaman para jalar a toda la movida feminista sobre todo a quienes no se cuestionan la existencia del Estado como un ente Patriarcal al cual también hay que confrontar) están aplicando la misma fórmula que aplicó la agrupación vegana Proyecto Libertad encabezada por el vegano violador Gerardo Berdejo

Otra denuncia formal por abuso sexual contra el activista Gerardo Berdejo Cavagnaro. Y ya van 5 [Vídeo]

y su voto vegano o por los derechos animales, que en elecciones pasadas enviaba cartas a lxs candidatxs para entrevistarles y preguntarles si estaba comprometido por la causa “animal” y lo publicaba en sus redes para que lxs veganxs demócratas y legalistas eligan a lxs que prometían estar del lado de la “causa animal”. Un total lavado de cara a lxs futurxs opresorxs y al Estado que tiene como uno de sus pilares al especismo. Dicho vegano violador tuvo el apañe de la élite de veganxs que en su mayoría dirigen un grupo de veganxs en facebook amantes y creyentes del capitalismo vegano, así como de 2 administradoras de la página del Proyecto Libertad al cual aún pertenece.

Ante la supuesta situación de elegir “lx mal menor” ya que todxs lxs que postulan hoy tienen antecedentes, no debe quedar como única elección esa, sino debe brotar otras formas de organización y lucha como las que ya se dan en escenarios clandestinos o informales o de barrio.

Da igual quien gane, pues si no nos organizamos nos van a seguir pasando por encima y ahora con nuestra validación mediante nuestro voto “estratégico” o “feminista” o “vegano”. Es mejor no ser parte de ese esquema que también castiga legal y monetariamente a quien decide no ser parte de ello. Y por cuestiones del sistema hay quienes prefieren ir a votar que pagar la multa o malograr su record crediticio o de buenx ciudadanx. Esa es la trampa de vivir alineado al sistema y su legalidad, pero a ellxs les digo que la salida por ahora hasta que decidan salirse del sistema o lo que más puedan es la de anular sus votos aunque al parecer en los votos electrónicos no hay esa opción según me han comentado últimamente.

En el escenario de que gane la que dicen es “el mal menor”, me refiero a Verónika Mendoza, tendremos un gobierno que ya lo dijo ella buscará alianzas hasta con la derecha que dice odiar (no le creo, pues su posición económica y social dice lo contrario) “por el bien del país”.

También será vivir una opresión a baja escala, pero opresión al fin, en el más positivo de los casos eh. Y eso no es más que una ilusión para bajar los brazos y aceptar nuestra opresión, además es ilusión porque la opresión no vendrá directamente a lxs capitalinxs de la gran Lima, sino a los demás departamentos así como a lxs ambulantes que no logren y no quieran formalizarse entendiendo que el cupo de la formalización es de bajo porcentaje. Forzando con más represión a que lxs que no puedan formalizarse y no les dejen salir a las calles, terminen aceptando la misma explotación laboral de siempre, o se den el arrebato y salgan a saquear las calles y otras cosas más que cívica y moralmente están condenadas. Algo parecido a la alcaldía de Susana villarán cuyxs creyentes y apañadorxs se beneficiaron con más programas culturales domesticadores, más rock y ská en las calles gratis más eventos veggies en las plazas etc mientras otrxs seguirán siendo reprimidxs. Pues es el precio de no alinearse (alienarse) dijeron aquella vez y seguirán diciéndolo.

Dicen que un golpe fuerte te hace recién reaccionar, pero ¿por qué esperar un golpe fuerte? ¿por qué esperar un golpe si podemos despertar/reaccionar ahora antes que no podamos?

Todo estado, todo gobierno es opresor y represor, no importa su color ni su bandera ni su ideología.

Todo estado todo gobierno es policiaco.

Mujica, Chávez, Allende, Castro, Kennedy, etc fueron también opresores ¿o no lo crees así?. Plop.

La corrupción existe, porque existe el Poder.

Creer que existe gobierno bueno, es creer que existe rey bueno, o que hay capitalismo bueno o industria y energía sustentable, o que la tecnología es neutra.

Ni gobernantxs

Ni gobernadxs

Liberación total Liberación real !