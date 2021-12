La principal raz贸n para la depreciaci贸n del nuevo sol y el consiguiente aumento de la inflaci贸n en el pa铆s es el car谩cter de clase del capital

El valor de la moneda peruana est谩 bajando (depreciaci贸n) y la inflaci贸n se est谩 aumentando. Existe una relaci贸n entre el tipo de cambio e inflaci贸n. Cuando el nuevo sol se reduce en valor, las importaciones se encarecen.

Este incremento no se transfiere directamente a los precios, sino despu茅s de un cierto lapso. Adem谩s, las grandes empresas tienen la costumbre de asegurarse contra las fluctuaciones del tipo de cambio. Sin embargo, al final una depreciaci贸n del nuevo sol hace que los precios de los productos en el Per煤 aumenten, por los insumos que importamos o porque ya son productos finales.

Los precios no aumentan autom谩ticamente. No existe una mano invisible que aumente el precio de los bienes y servicios en el pa铆s. Los precios son incrementados por los empresarios. Eso es entendible porque ellos son los due帽os de los medios de producci贸n. Lo hacen porque quieren mantener sus ganancias como antes. Es decir, el aumento de los costos por la reducci贸n del valor de la moneda frente al d贸lar se transfiere a los consumidores.

El aumento general de los precios es definido como inflaci贸n. La inflaci贸n es la apropiaci贸n del valor, en manos del trabajador, por parte del empresario. El aumento de los precios solo beneficia a los empresarios, en caso de que siga vendiendo. La inflaci贸n no es producida por las acciones de los trabajadores, de los campesinos o de los consumidores en general. Son los mismos empresarios que provocan que exista inflaci贸n porque son ellos que aumentan los precios. No necesitan aumentar los precios. No hay ley que les obligue a aumentar los precios cuando los costos suben.

La actual evoluci贸n del tipo de cambio del nuevo sol es producto de varios factores. En primer lugar, hay un aumento general del valor del d贸lar en el mundo. En segundo lugar, existe una fuga del capital y una relativa reducci贸n de la Inversi贸n Extranjera Directa (IED) como efecto del ascenso al poder de Pedro Castillo y Per煤 Libre. Y, en tercer lugar, la posibilidad de un cambio estructural en el Per煤, o un cambio en la correlaci贸n de clases a favor de pueblo, ha convertido el ataque al nuevo sol en un instrumento de lucha del capital transnacional, en estrecha coordinaci贸n con el gran capital nacional y sus representantes en el Congreso, para mantener sus privilegios.

La guerra contra el tipo de cambio es una guerra contra la soberan铆a peruana. No solamente se trata de un ataque a la econom铆a peruana, sino tambi茅n un asalto a su soberan铆a pol铆tica. La arremetida contra el tipo de cambio del nuevo sol podr铆a generar niveles de inflaci贸n que provoquen que la poblaci贸n decida echar a su gobierno. El tipo de cambio es un instrumento de lucha de clases desde arriba.

1. El tipo de cambio

La moneda peruana est谩 perdiendo valor frente al d贸lar desde antes del ascenso de Pedro Castillo y el partido Per煤 Libre al poder pol铆tico. Desde mediados de mayo hasta el 22 de noviembre el nuevo sol se ha depreciado 9,6%.

Se dice que el aumento del valor del d贸lar es un fen贸meno nacional e internacional. Una comparaci贸n de la evoluci贸n de los tipos de cambio del peso mexicano, el peso colombiano, el peso chileno y el real brasile帽o, demuestran que el valor del d贸lar ha aumentado en relaci贸n con estas monedas. En el caso del peso mexicano el aumento se produjo desde medianos de septiembre. El peso chileno est谩 bajando su valor desde mediados de mayo y el peso colombiano empez贸 a bajar a partir del 10 de junio de 2021. Finalmente, desde finales de junio el real brasile帽o comenz贸, otra vez, a perder valor frente al d贸lar como en meses anteriores. La depreciaci贸n de estas monedas desde el inicio de sus ca铆das era 5,8%, 15,7%, 9,4% y 12,7% respectivamente.

Para ver si el efecto es solo latino, vamos a ver lo que ha pasado con el euro y el yen japon茅s desde el momento que el tipo de cambio de d贸lar empez贸 a subir frente a ambas monedas. Desde el 9 de junio hasta el 22 de noviembre 2021, el tipo de cambio del euro ha bajado 8,3%. En el caso del yen, la ca铆da empez贸 el 22 de septiembre, el tipo de cambio se redujo con 4,6%.

Podemos concluir que la reducci贸n del tipo de cambio de las monedas frente al d贸lar es un fen贸meno mundial, con car谩cter estructural. Suponemos que la bajada en Am茅rica Latina es m谩s fuerte que en los pa铆ses capitalistas avanzados. Es posible que el “efecto” Castillo en el Per煤, o las pol铆ticas implementadas o no implementadas por el presidente izquierdista, ha invisibilizado el factor internacional de la ca铆da del nuevo sol. Pareciera que solo los abruptos de la ca铆da de la moneda peruana hubieran sido “causados” por esta pol铆tica o la inestabilidad pol铆tica generada por la derecha en el Congreso, y no as铆 su ca铆da estructural.

2. Inestabilidad pol铆tica y las medidas del gobierno de Castillo

En la secci贸n uno argumentamos que es posible que solo los abruptos en el tipo de cambio pueden ser explicados por el “fen贸meno” Castillo o el ascenso de la izquierda al poder pol铆tico. Para determinar eso, vamos a analizar el desarrollo del tipo de cambio desde el 1 primer de abril hasta el 22 de noviembre.

El anuncio de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 11 de abril no signific贸 un cambio en la tendencia del aumento general del valor del d贸lar en relaci贸n con el nuevo sol. Los resultados de la segunda vuelta (6 de junio) y el anuncio del ganador (20 de julio) tampoco modificaron esta tendencia.

El discurso de Castillo y la designaci贸n del socialista Guido Bellido definitivamente tuvieron un impacto sobre el tipo de cambio. Mientras que en las semanas anteriores el valor del d贸lar frente al nuevo sol aumentaba y bajaba, pero con una tendencia hacia arriba, es a partir de 30 de julio que el tipo de cambio del d贸lar aument贸 a m谩s de 4,00 nuevos soles.

La designaci贸n del primer gabinete y la discusi贸n respecto a la supuesta nacionalizaci贸n del gas de Camisea (28 de septiembre) no implicaron un cambio dr谩stico en la tendencia. Es decir, el valor del d贸lar sigui贸 su camino hacia arriba.

El cambio de gabinete de Bellido tuvo efectos “positivos” sobre el tipo de cambio (7 de octubre). Es decir, el valor del d贸lar volvi贸 a bajar de 4,00 nuevos soles. Tambi茅n la designaci贸n de Julio Velarde, el 8 de octubre, contribuy贸 a la reducci贸n del valor del d贸lar frente al nuevo sol. Esta situaci贸n continu贸 hasta fines de octubre. En noviembre, el d贸lar volvi贸 a subir su valor. Sin embargo, se manten铆a relativamente estable alrededor de 4,01 nuevos soles. Nos parece que el nuevo sol podr铆a haber depreciado m谩s en caso de que el gobierno hubiese escogido una l铆nea clara a favor de los intereses del pueblo. Recientemente, el valor del nuevo sol empez贸 a volver a caer (m谩s all谩 de 4,01) como consecuencia con el proceso de vacancia que se est谩 tomando fuerza, liderado por la derecha.

3. Un an谩lisis de clase del desarrollo del tipo de cambio

Como dijimos, la depreciaci贸n del nuevo sol ha tenido diferentes causas. Hay causas internacionales y causas nacionales. Las causas internacionales tienen que ver, entre otras, con la pol铆tica monetaria de los EEUU. Aunque es un factor clave en el desarrollo del tipo de cambio, lo que nos interesa son las causas nacionales.

Consideramos que la principal raz贸n para la depreciaci贸n del nuevo sol y el consiguiente aumento de la inflaci贸n en el pa铆s es el car谩cter de clase del capital. Respecto al capital de corto plazo (inversiones de m谩ximo 1 a帽o), podemos observar que a partir del primer trimestre de 2021 el capital estaba saliendo masivamente el pa铆s. Una fuga de capital implica una venta de posiciones en nuevos soles y la compra de posiciones en d贸lares.

Cuando comparamos el primer trimestre de 2021 con el 煤ltimo trimestre de 2020, se afirma que la salida del capital de corto plazo ha aumentado 3 veces. Peor fue el segundo trimestre, la fuga aument贸 3 veces en comparaci贸n con el primer trimestre de 2021. El tercer trimestre tambi茅n es peor que el primer trimestre de 2021.

La Figura 1 demuestra la evoluci贸n de la cuenta financiera de capitales de corto plazo en el periodo desde el primer trimestre de 2019 (a帽o “normal”, antes de la “茅poca” del COVID) hasta el tercer trimestre de 2021.

Figura 1: Cuenta financiera de capitales de corto plazo (millones d贸lares) – Total de Capitales de Corto Plazo, trimestre 1 de 2019 hasta trimestre 3 de 2021

Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/trimestrales/resultados/PN02929BQ/html (consultado 29/11/2021).

Respecto a la IED se puede ver algo similar que en el caso de la cuenta financiera de corto plazo. Cuando se revisa los datos de la IED neta, se afirma que el a帽o 2020 era definitivamente un a帽o con pocas inversiones extranjeras que ten铆an una proyecci贸n econ贸mica de largo plazo. Eso es entendible por el tema del COVID a nivel mundial.

La IED en 2021 parece definitivamente una IED influenciada por las elecciones presidenciales. Mientras en el primer trimestre la IED aument贸 dr谩sticamente, en el segundo trimestre su aumento fue muy poco. Como consecuencia, la oferta del d贸lar no aument贸 mucho, haciendo que el nuevo sol no pueda subir su valor como consecuencia del incremento de IED. En el tercer trimestre hay un aumento considerable de la IED, pero no es suficiente para pensar que el capital ya ha puesto su confianza en el presidente Castillo. La Figura 2 demuestra la evoluci贸n de la IED en el periodo del primer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2021.

Figura 2: Cuenta financiera del sector privado (millones de d贸lares) – Inversi贸n Directa Extranjera Neta, trimestre 1 de 2019 hasta trimestre 3 de 2021

Fuente: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/trimestrales/resultados/PN02897BQ/html (consultado 29 de noviembre de 2021).

El tipo de cambio es un mecanismo importante para apropiar valor sin que uno haya formado parte del proceso productivo del valor. El aumento del valor de una moneda frente a otra moneda permite a los poseedores de la moneda cuyo valor ha subido adquirir m谩s valor. Es decir, puede conseguir m谩s bienes y servicios que antes. Considerando que una moneda expresa una cantidad de productos, el aumento del valor de una moneda implica que en el proceso de intercambio internacional uno puede obtener una mayor cantidad de productos por la misma cantidad de monedas. En general, el valor de las monedas de los pa铆ses en la periferia tiende a bajar.

En la econom铆a convencional, la reducci贸n del valor de la moneda podr铆a considerarse como una se帽al que algo no est谩 andando bien en la econom铆a. La reducci贸n del crecimiento econ贸mico, el aumento del d茅ficit fiscal y el incremento del desempleo pueden tener efectos negativos sobre el tipo de cambio de un pa铆s. Pero es la situaci贸n en la balanza de pagos que, en t茅rminos generales, tiene un efecto directo sobre el valor de la moneda. Un super谩vit contribuye a un aumento de valor y un d茅ficit a una reducci贸n. Con relaci贸n a la cuesti贸n del super谩vit o d茅ficit en la balanza de pagos, tambi茅n es importante revisar el saldo en la balanza comercial (exportaciones de bienes – importaciones de bienes).

En general, y de acuerdo con la teor铆a econ贸mica convencional, no existe raz贸n alguna, econ贸micamente concreta, nacional o interna, para la depreciaci贸n del nuevo sol en el primer trimestre de 2021. Hab铆a un super谩vit en la balanza comercial desde el tercer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2021.

En el primer trimestre de 2021 hab铆a un super谩vit en la balanza de pagos. En este trimestre la reducci贸n del valor del nuevo sol podr铆a haber sido causada, principalmente, por factores externos. Es decir, como decimos en la secci贸n uno, la apreciaci贸n del d贸lar (aumento del valor del d贸lar) es un fen贸meno mundial. En el segundo trimestre de 2021 hab铆a un d茅ficit en la balanza de pagos (el conjunto de todas las transacciones con el extranjero, incluyendo inversiones, remesas, ganancias, etc.), aunque hab铆a tambi茅n un super谩vit en la balanza comercial. La principal raz贸n para el d茅ficit es la fuga del capital de corto plazo. La fuga de capital tiene un efecto negativo sobre el tipo de cambio, como explicamos arriba. En el tercer trimestre hab铆a otra vez un super谩vit en la balanza de pagos (el periodo “m谩s problem谩tica” para el tipo de cambio del nuevo sol), pero tambi茅n una salida del capital de corto plazo.

El hecho de que lleg贸 un gobierno izquierdista al poder pol铆tico parece ser la principal raz贸n para la reducci贸n del valor del nuevo sol. Aunque desde octubre hay un nuevo gabinete que se pega m谩s al centro pol铆tico, el hecho de que el Gobierno de Castillo no ha descartado rotundamente medidas que podr铆an estar en contra de los intereses econ贸micos del capital (tributaci贸n, mayores niveles de estabilidad laboral, incremento del papel de Estado en la econom铆a), hace que este Gobierno a煤n est茅 en la mira del capital transnacional y los principales grupos econ贸micos de poder en el Per煤.

El capital y sus representantes en el congreso no habr铆an tenido muchos problemas con las medidas del Gobierno si estuviesen seguros de que estas medidas no implicar铆an el inicio de un cambio estructural en la econom铆a peruana. Tomando en cuenta que Castillo fue elegido en base a un programa antineoliberal, y aunque la gran mayor铆a de los votantes por Castillo no conoc铆an el programa, definitivamente existi贸 un sentimiento generalizado en la poblaci贸n que buscaba un cambio. Las medidas contra los intereses del capital transnacional y los m谩s importantes grupos econ贸micos en el Per煤 podr铆an generar un efecto pol铆tico que ayudar铆a a que la correlaci贸n de fuerzas se vuelva a favor de los intereses de los explotados y oprimidos, expresados en la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Con el objetivo de tratar de evitar un cambio en las correlaciones de fuerzas de clase, las clases dominantes nacionales en coordinaci贸n con el capital transnacional presentes en el Per煤 han iniciado un proceso de sabotaje econ贸mico. Este sabotaje consiste en usar el imaginario de la poblaci贸n respecto al fantasma de inflaci贸n. A trav茅s del ataque a la moneda peruana se intenta aumentar la inflaci贸n en el pa铆s y crear en el imaginario del pueblo, o replicar en su imaginario, el final de la d茅cada del ochenta. Es decir, se espera que la poblaci贸n empiece a tener temores que, con la Presidencia de Castillo estamos de regreso a la d茅cada del ochenta.

La derecha en el Congreso es el principal instrumento pol铆tico para estos fines. La fuga de capital y la relativa reducci贸n de IED (ya mencionadas y explicadas arriba) son los principales instrumentos econ贸micos para depreciar la moneda peruana. El hecho de que la derecha no deja que el Gobierno logre desarrollar sus actividades con tranquilidad y amenace con interpelaciones permanentes, hace que no exista estabilidad pol铆tica. La inestabilidad pol铆tica genera inestabilidad econ贸mica. La inestabilidad econ贸mica contribuye a una reducci贸n del valor de la moneda.

4. Enfrentar el sabotaje del capital

La evoluci贸n del tipo de cambio es producto de fen贸menos internacionales y del sabotaje del capital. La ca铆da del valor del nuevo sol hace aumentar la inflaci贸n. Un aumento general de los precios reduce el bienestar de la poblaci贸n.

La continua depreciaci贸n de la moneda peruana no es culpa de Pedro Castillo. Tampoco se puede atribuir esta situaci贸n al partido Per煤 Libre. La reducci贸n del valor del nuevo sol frente al d贸lar es una clara expresi贸n de la lucha de clases desde arriba.

Con la ca铆da de la moneda y sus consecuencias sobre la inflaci贸n, el capital transnacional, junto con el gran capital nacional y sus representantes de la derecha en el Congreso, tratan de movilizar el pueblo contra su Gobierno. El sabotaje que est谩 en marcha demuestra que el capital no est谩 interesado en el bienestar de la poblaci贸n. Juega con el bienestar del pueblo peruano.

La fuerza econ贸mica del capital hace pensar sobre la posibilidad de introducir los cambios transformacionales en la econom铆a peruana en particular, y en la sociedad en general. Es decir, su fuerza podr铆a acabar con cualquier intento que trate de introducir cambios estructurales.

El poder transnacional del capital debe ser enfrentado por un proceso que apunte a la unificaci贸n de las fuerzas de izquierda a nivel transnacional. Es decir, se debe desarrollar mecanismos que impidan que procesos de cambios transformacionales sean frenados por el capital transnacional en coordinaci贸n con el gran capital nacional. La fuga del capital y la ca铆da de las monedas nacionales, por ejemplo, deben ser enfrentados en forma conjunta por parte de los gobiernos progresistas en el mundo.

Si las fuerzas progresistas, las fuerzas del futuro, no logran encontrar formas para enfrentar el capital en tal forma que impida cualquier sabotaje econ贸mico, el mismo poder del capital transformar谩 la soberan铆a de los pueblos en un concepto del siglo pasado.

La Haine