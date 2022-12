–

Castillo lleg贸 al poder como alternativa a Keiko Fujimori y Rafael L贸pez Aliaga. La primera representaba la impunidad que tiene el poder asesinar como hizo su padre, el tener v铆nculos con el narcotr谩fico y el robar dinero en un pa铆s pobre. El segundo representaba lo m谩s burdo de Per煤: el racismo colonial m谩s rancio, por el que se cree que ser blanco es ser superior a ser ind铆gena o mestizo, y el clasismo injusto para 鈥渕antener a cada uno en su sitio鈥. Castillo representaba, por un lado, las posiciones retr贸gradas presentes entre los campesinos y sectores de la poblaci贸n ind铆gena y por otro, la b煤squeda de sectores en Per煤 de superar el racismo atroz que le atraviesa. Por esto la izquierda y mucha gente se uni贸 vot谩ndole con esperanza.

Aun as铆 esto se dio en un contexto donde entorno al 30% de la poblaci贸n total fue a las urnas, lo que nos dice de la poca credibilidad que tiene el Estado o los pol铆ticos en el pa铆s, debido a que poco o nada hacen por la gente com煤n.

La persecuci贸n pol铆tica hacia Castillo por parte de las 茅lites peruanas con discursos llenos de racismo y odio muestran claramente la deshumanizaci贸n y la normalidad del odio hacia los ind铆genas que se fomenta y se propaga. La prensa, la TV y la radio han sido portavoces del rechazo y la rabia hacia el Per煤 que representa Castillo, hacia los ind铆genas a los que quieren como sirvientes o poco m谩s. Una 茅lite que adem谩s tem铆a por los contratos millonarios que tienen bajo la mesa con las grandes multinacionales y que pol铆tico tras pol铆tico han mantenido, llev谩ndose un beneficio. Adem谩s de perdonar a estas multinacionales sus deudas con el Estado, deudas contra铆das a pesar de los m铆seros impuestos que tienen que pagar para todo lo que facturan. Hablamos, por ejemplo, de Telef贸nica, que lleva 30 a帽os dando un servicio tan nefasto como caro, de hidroel茅ctricas como Iberdrola, bancos como BBVA o Santander, o la petrolera Repsol, entre otras empresas espa帽olas que sacan beneficios.

Con la pandemia se descubri贸 que el crecimiento econ贸mico era para unos pocos, ya que el 70% de la poblaci贸n subsiste gracias al dinero que gana al salir cada d铆a a la calle y a la autoorganizaci贸n de la gente para no pasar necesidades materiales. Esto es algo habitual, como las ollas comunes lideradas por mujeres en muchos lugares, en las que la gente une el poco dinero o la comida que tiene para cocinar juntos y que nadie pase hambre.

El 7 de diciembre Pedro Castillo dio un discurso exponiendo que cerraba el Congreso, el poder judicial y aplicaba el Estado de emergencia en Per煤. Es un hecho que a煤n no tiene una explicaci贸n clara. Castillo tiene seis causas judiciales por corrupci贸n. Ese mismo d铆a el Congreso iba a intentar hacerle una vacancia (proceso similar a la moci贸n de censura), pero no hab铆a votos suficientes para lograrlo. Por eso no se entiende que hiciera esta declaraci贸n suicida. Su mandato ha convivido con un Congreso de mayor铆a fujimorista que ha fomentado la obstrucci贸n, el racismo y el odio hacia el hecho de que un ind铆gena campesino pudiera ejercer el poder. Pero no por ello Castillo ha sido distinto a la hora de representar la decadencia estatal y pol铆tica en la que est谩 sumergida el pa铆s.

La gente com煤n, organizaciones sindicales y sociales, est谩n marchando y pidiendo en diferentes partes del pa铆s que se adelanten las elecciones debido a que el Congreso ha sido causante de esta crisis pol铆tica. Tambi茅n en rechazo a este racismo continuo que se ve en c贸mo se relatan d铆a tras d铆a los acontecimientos relacionados con Castillo. Este es se帽alado como incapaz o inepto, pero solo se le rechaza por ser indio. Se ha convocado una marcha para el lunes 12 con el lema: 隆Que se vayan todos!, a la que se est谩n adhiriendo diferentes regiones.

Esperamos que esta indignaci贸n presente en las marchas pero sobre todo las experiencias comunitarias que en Per煤 se organizan por fuera del poder estatal pueda transformarse e ir m谩s all谩 de la b煤squeda de salir de la pobreza y se convierta en una b煤squeda mas profunda de vivir mejor juntos, rechazando la misoginia que azota el pa铆s y el racismo. Para poder confrontar los poderes opresivos que a帽o tras a帽o solo cambian de rostro.