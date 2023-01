–

De parte de Indymedia Argentina January 12, 2023

La masacre del d铆a 9 de enero de 2023 a manos de la Polic铆a Nacional del Per煤 y el Ej茅rcito acab贸 con la vida de 17 personas en Puno. Una de ellas es Yamileth Aroquipa, adolescente de 17 a帽os, estudiante de Psicolog铆a y voluntaria en un albergue de animales abandonados de la ciudad de Juliaca.

Por Ghiomara Rafaele, Wayka.

Yamileth Aroquipa Hancco ten铆a 17 a帽os cuando un proyectil -que a煤n medicina forense debe confirmar si se trata de una bala perdida o perdig贸n- atraves贸 su vientre y la mat贸 durante las protestas en Juliaca. Ese d铆a, ella hab铆a salido con su familia a comprar alimentos cerca al aeropuerto. Los autos, mototaxis o motos ya no transitaban por la zona y caminar era la 煤nica manera de llegar a su destino. A dos cuadras de all铆, un disparo acab贸 con los sue帽os de Yamileth.

鈥淓st谩bamos los cuatro: mi hija de 15 a帽os, su pap谩, yo y mi Yamileth. Decid铆 caminar un poco m谩s adelante, a cinco o seis metros. Ella se qued贸 con su hermanita. En eso, Yamileth le dijo a mi otra hija me duele el est贸mago, me duele, avanza y se cay贸鈥, narra su madre Dominga.

La represi贸n no tuvo l铆mites, a pesar de que la familia Aroquipa se encontraba a dos cuadras del aeropuerto de Juliaca, un disparo atraves贸 el cuerpo de Yamileth quien no se hab铆a dado cuenta de que hab铆a sido herida y falleci贸 en ese mismo instante. Tampoco su familia se percat贸 hasta que cay贸 en el suelo. Tuvieron que llevarla cargando, debido a la falta de movilidad y en la posta confirmaron lo que tanto tem铆an: el deceso del orgullo de Dominga y Dionisio.

Ambos padres exigen justicia por su hija asesinada durante las protestas en Puno: 鈥淢e han matado a mi hija. Reci茅n sali贸 del colegio y le quitaron la vida. Pido justicia para mi hija鈥, declar贸 su madre.

Su pap谩 pide que sea reconocida: 鈥淨ueremos que sea reconocida. Ella ni siquiera fue a la protesta. No hacemos vandalismo ni nada de lo que dicen鈥.

UNA VIDA TRUNCADA

Su padre la describe como una hija alegre, responsable y so帽adora. Las limitaciones econ贸micas y las brechas educativas no hab铆an detenido a Yamileth. Ni bien culmin贸 el colegio logr贸 ingresar a la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) en Cochabamba y durante las vacaciones regresaba a casa para recuperar el tiempo que no pasaba con su familia.

鈥淢i hija ten铆a 17, estudiaba en el segundo semestre de la universidad y se nos va. Una ni帽a consciente, ella no estaba en la protesta. 驴C贸mo puede pasarnos esto? Recuerdo que ella todas las ma帽anas me levantaba y me dec铆a 鈥榩apito鈥. Ahora mi ni帽a me deja un lugar vac铆o. Nosotros estamos destrozados鈥, relata su padre Dionisio Aroquipa.

Yamileth era la hija mayor y un ejemplo a seguir para sus dos hermanos. Adem谩s de estudiar Psicolog铆a, quer铆a estudiar una segunda carrera y era voluntaria en el albergue para animales 鈥淓ntre patas鈥. Iba todos los domingos con su bicicleta a llevar comida a los perritos y gatitos de la ciudad de Juliaca.

鈥淵amileth se incorpor贸 para llevar comida en uno de nuestros ambientes para los animales abandonados. Llevaba comida los d铆as domingo. Est谩bamos en contacto con ella cuando nos enteramos de que una proyectil le alcanz贸鈥, nos comenta una compa帽era del albergue Entre Patas.

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/01/12/peru-la-muerte-de-yamileth-17-anos-universitaria-y-voluntaria-animalista-victima-de-la-represion/