Perú: La política clásica se agota en la nueva crisis 

Muchos de los que protestan han padecido m煤ltiples formas de violencia, y no son pocos los que, aplastados por ella, apenas sobreviven. Son testigos de la prepotencia o las torturas policiales, los amenazados por empresarios o pol铆ticos, o los que sufren a las bandas criminales. Todo ello est谩 embebido en otras violencias que no pasan por el castigo corporal, sino que est谩n en la exclusi贸n y menosprecio. La sufren vecinos y comunarios, y eso hace que en muchas ocasiones la reproduzcan dentro de sus comunidades y familias. Responden con violencia porque eso es lo que padecen, lo que observan y lo que sufren.

Esas posiciones expresan lo que podr铆a calificarse como auto-exclusiones morales. Son personas que no se sienten corresponsables en que la diseminaci贸n de la violencia. Esa prescindencia lleva a que se tolere la violencia, y con ello, promueve que se repita. Del mismo modo, casi todos los pol铆ticos, sea en el gobierno, en el congreso y a煤n a nivel regional o local, muestran que esas muertes no les resultan intolerables o insoportables.

El t茅rmino agotamiento refiere a la incapacidad para generar respuestas, sean innovaciones o reformas, sea en las pr谩cticas o en las instituciones, para revertir la sucesi贸n de crisis que se sustentan sobre la violencia y la muerte. Esta interpretaci贸n, aunque use otras palabras, esencialmente se corresponde con la de Jos茅 Carlos Ag眉ero al diagnosticar que se est谩 ante un colapso social. Por lo tanto, agrega, no son crisis sino un colapso por el cual las instituciones dejan de serlo y el tejido social se deshilvana (4).

En estas circunstancias postular respuestas ante la crisis, tales como aplastar la protesta ciudadana carece de todo fundamento, no s贸lo porque acentuar谩 la necropol铆tica sino porque no resuelve ning煤n problema y al poco tiempo estallar谩 otra crisis. Restituir a Pedro Castillo como proponen unos pocos, no solo deja en claro que no se entiende la coyuntura, sino que los que eso postulan tambi茅n son parte del problema. Promover elecciones presidenciales cuanto antes, como exigen unos cuantos m谩s, servir铆a para descomprimir la crisis presente y acabar con la represi贸n, lo que no es poca cosa. Pero si las causas son m谩s profundas y van m谩s all谩 de las personas, como se argumenta aqu铆, tampoco est谩 asegurada una soluci贸n sustantiva. Ni siquiera la convocatoria a un proceso constituyente puede asegurarlo, porque dadas las actuales tendencias en el electorado es posible que se repita un escenario similar a la 煤ltima elecci贸n, dominado por la fragmentaci贸n y las posturas conservadoras e incluso reaccionarias.