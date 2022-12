PER脷: LA SUBLEVACI脫N DE LOS CHOLOS

Por Rafael Bautista S.

鈥淐holo soy y no me compadezcas,

que esas son monedas que no valen nada

y que dan los blancos como quien da plata.

Nosotros los cholos no pedimos nada,

pues faltando todo, todo nos alcanza鈥

Luis Abanto Morales

El golpe de Estado se帽orialista ejecutado en Lima, contra el presidente Castillo, devela, una vez m谩s, la falacia de la 鈥渄emocracia鈥 made un USA; que es la que padecemos como 鈥渟istema democr谩tico鈥. Desde que la democracia ha sido reducida al institucionalismo fetichista, la democracia misma es raptada como garant铆a discursiva de la defensa del orden vigente, o sea, la democracia deja de ser democracia para ser apenas una convenci贸n pol铆tica de los poderes f谩cticos. En tal sentido, el pueblo ya no interesa, es decir, el sujeto de la democracia es desplazado y el poder se vac铆a de legitimidad, dejando a la pol铆tica como un mercado cautivo a merced de los especuladores.

Por eso molesta la presencia de pueblo, porque eso retrasa los negocios, porque los tiempos del capital no admiten dilaciones ni vacilaciones. Por eso la mitolog铆a gringa ha concebida una 鈥渄emocracia ideal鈥 para minar toda posible democratizaci贸n del poder; esa 鈥渄emocracia鈥 responde al famoso memor谩ndum Powell, de 1971, adoptado por la Comisi贸n Trilateral en su informe de 1975, Crisis of democracy, donde, en resumidas cuentas, se dice que la democracia entra en crisis cuando el pueblo se hace protagonista; por eso la gobernabilidad, desde entonces, se impone como el 煤nico dilema democr谩tico.

Todos los golpes h铆bridos que estamos presenciando y que desubican a los incautos, porque aparecen con fisonom铆a democr谩tica, son parte del repertorio de las nuevas doctrinas de la geopol铆tica imperial. La apropiaci贸n por desposesi贸n del discurso democr谩tico, por parte de las elites, fue lo que ha ido descolocando a la izquierda y arrincon谩ndola, en la percepci贸n p煤blica, al espectro antidemocr谩tico.

Esto merec铆a una detenida y sistem谩tica cr铆tica al concepto de democracia que el establishment pol铆tico-acad茅mico enarbola, pero la izquierda latinoamericana, travestida en 鈥減rogresismo鈥, nunca hizo su tarea y se conform贸 en adecuarse al lenguaje hegem贸nico que cargaba en la izquierda todos los anatemas que la mitolog铆a gringa hab铆a impuesto como maldici贸n social. Eso inevitablemente produce la capitulaci贸n anticipada y, aunque se llegue al poder pol铆tico, la suerte de la izquierda ya est谩 excomulgada cuando su apuesta s贸lo es acomodarse, o sea, subordinarse de modo obediente a aceptar unas 鈥渞eglas de juego鈥 que nunca fueron democr谩ticas y menos populares.

Ahora que la izquierda de vino y tapas, acuse a Pedro Castillo de ignorante, tonto, d茅bil o inocente, muestra su soberbia y no hace m谩s que retratar su tambi茅n origen se帽orialista; porque esa es la misma calificaci贸n que la derecha le otorga a quien, seg煤n la miserable 茅lite lime帽a, no merec铆a el poder. Si el pueblo peruano opt贸 por un profesor de provincias que, en efecto, no ten铆a experiencia pol铆tica, es porque la propia izquierda ya no huele a pueblo (la usurpadora Dina Boluarte es prueba de ello, hasta Antauro Humala, en la hora decisiva, tampoco puede ofrecer ninguna certidumbre). Esa es la miseria de la pol铆tica pensada 鈥渄esde arriba鈥. Herencia del colonialismo y la colonizaci贸n que padecen las 茅lites sobre todo, porque son de-formadas en el universo intelectual del dominador (de ese modo, tempranamente, se domestican sus apasionamientos revolucionarios).

Por eso tambi茅n los gobiernos 鈥減rogres鈥 s贸lo abogan por la preservaci贸n de la institucionalidad democr谩tica, ante una flagrante violaci贸n constitucional de esa misma institucionalidad. Parec铆a que hab铆an aprendido algo ya del episodio Zelaya, Lugo, Lula, Dilma, Correa, Evo y, ahora, Cristina, pero nada. Cuando la colonialidad se ha subjetivado, o sea, naturalizado en la conciencia social, la propia izquierda es demasiado obediente de la mitolog铆a democr谩tica gringa. Por eso prefieren quedar bien con los poderes f谩cticos que con el pueblo porque, en 煤ltima instancia, no creen en el pueblo. Y por eso, tambi茅n, vemos reiterar, cada vez, su capitulaci贸n pol铆tica. Hasta sus intelectuales 鈥減rogres鈥 hacen alarde de clarividencia e inculpaci贸n paternalista sin nunca admitir sus claras limitaciones epist茅micas (estos abundan en los circos acad茅micos y se hacen famosos gracias a nuestros procesos, apareciendo como vacas sagradas en el espectro medi谩tico, dominado por la dictadura de la 鈥渋nformaci贸n r谩pida鈥).

Sabiendo la provocada ingobernabilidad en el Per煤, por parte del congreso, nuestros gobiernos deb铆an de desconocer inmediatamente esa espuria declaratoria de 鈥渋ncapacidad moral鈥 y la ligera destituci贸n que delataba, hasta para el sentido com煤n, algo ya sacramentado obscenamente. Pero el discurso de la unidad latinoamericana es s贸lo un pretexto para las fastuosas 鈥渃umbres鈥, porque lo que vimos es, de nuevo, el abandono regional (abandonando a otro presidente leg铆timo a su suerte, como ya es usual, nos est谩 costando la consolidaci贸n m铆nima de procesos populares).

Ninguno de nuestros procesos podr谩 mantenerse estable bajo avasallamiento interno; y esa amenaza focalizada no puede enfrentarse s贸lo de modo local. Nuestros gobiernos deben darse cuenta que las amenazas internas son parte de la geopol铆tica imperial en nuestra regi贸n y que, bajo un mismo guion, el prop贸sito no se diluye en lo local sino se abre a la generalizaci贸n y la diseminaci贸n del caos regional. Las perspectivas pol铆ticas ya no pueden ce帽irse en el localismo. Como regi贸n, la repuesta ante la geopol铆tica imperial s贸lo puede ser tambi茅n regional. Hasta ahora, la obediencia diplom谩tica s贸lo ha servido para mirar de palco c贸mo se producen golpes de Estado, en todas sus variantes, dejando que eso despu茅s se reproduzca localmente.

En cada golpe, el imperialismo no piensa localmente. En las 煤ltimas doctrinas imperiales, el asunto son las regiones. Toda desestabilizaci贸n particular tiene prop贸sitos de irradiaci贸n general. Las oligarqu铆as recaderas del Imperio en decadencia no saben ni les interesa saber el profundo da帽o nacional y regional al cual dirigen sus dislates.

Pero en tiempos de decadencia civilizatoria, lo m谩s ausente es la sensatez, porque todo se resume a sobrevivir, a toda costa, y es lo que muestra la derecha en la pol铆tica; por eso acuden a los m谩s inmundos artificios porque, adem谩s, cuentan con la complicidad de todos los poderes, desde el judicial hasta el medi谩tico, del congresal hasta el militar, etc. En todos los a帽os de 鈥減rimavera democr谩tica鈥, los gobiernos 鈥減rogres鈥 no han generado una pol铆tica m铆nima de contenci贸n del poder hegem贸nico; algunos incluso ingenuamente han pretendido 鈥減actar鈥 con estos, creyendo que se puede pretender una revoluci贸n bajo consentimiento olig谩rquico, sin saber que, de ese modo, cavan su propia tumba y, lo m谩s grave, arriesgan el proyecto popular que los llev贸 al poder.

Ese proyecto es el que, como horizonte, se abre en medio del vac铆o que la propia izquierda manifiesta en su extravi贸 hist贸rico. Tiene a un pueblo que ya no puede resumirse a los credos del siglo XX. El sujeto hist贸rico ya no es el proletariado, porque en la clasificaci贸n social que ha producido el capitalismo, el verdadero ausente, aqu茅l que ha incluso resignificado el lenguaje de la misma izquierda, es el sujeto del cambio; 茅ste es el sujeto que nuestros procesos deben potenciar, porque ya no carga las contradicciones sist茅micas que la sociedad moderna ha dise帽ado para hacer funcional la maquinaria social, pol铆tica y econ贸mica. Ese ausente ya no persigue la inclusi贸n al sistema sino su transformaci贸n radical. Por eso postula un 鈥渕undo en el quepan todos鈥. Porque s贸lo desde la exclusi贸n extrema se puede imaginar un mundo v谩lido para todos.

Ese es el despreciado por la Lima 鈥渟e帽orial鈥, el que no puede ser considerado un igual, el 鈥渃holo鈥, el 鈥渟errano鈥, el que representaba Castillo, y al que la postiza tolerancia democr谩tica del se帽orialismo lime帽o no pod铆a soportar. Por eso esa 茅lite abraza la democracia gringa, porque en ella vac铆an y son justificados todos sus prejuicios racistas a nombre de lo m谩s sagrado en el lenguaje pol铆tico. Por eso se puede ser total y absurdamente democr谩tico siendo, en realidad, fascista.

Apuesta que no es actual sino la decantaci贸n hist贸rica de una tradici贸n que nos devuelve, otra vez, al origen del asunto: el eterno retorno de la conquista, ahora bajo forma democr谩tica. Por eso Luis Abanto Morales sigue vigente en el alma popular: 鈥溌緼caso no fueron los blancos venidos de Espa帽a/que nos dieron muerte por oro y por plata/No hubo un tal Pizarro que mat贸 a Atahualpa/tras muchas promesas, bonitas y falsas?鈥.

La Paz, Chuquiago Marka, 11 de diciembre de 2022

Rafael Bautista S., autor de: 鈥淓l 脕ngel de la Historia. Genealog铆a, ejecuci贸n y derrota del golpe. 2018-2020鈥, yo soy si T煤 eres ediciones

rafaelcorso@yahoo.com