El presidente Pedro Castillo explica las futuras medidas, que tienen el objetivo de reducir la pobreza y beneficiar a los sectores rurales postergados

A pr谩cticamente un mes de realizadas las elecciones, y pendiente a煤n la proclamaci贸n oficial, el presidente electo Pedro Castillo busca calmar la econom铆a, mientras prepara el anuncio de su equipo ministerial y de gobierno, pese a los denodados intentos en su contra del fujimorismo, la derecha y sectores castrenses.

Las principales apuestas de Castillo son el impulso a la inversi贸n p煤blica en conectividad en internet y caminos, ampliar el cr茅dito de la agricultura y las micro y peque帽as empresas, y una pol铆tica fiscal con especial componente redistributivo, con especial 茅nfasis en las zonas rurales. En Per煤 Libre, hay sectores m谩s izquierdistas, pero -por ahora- se ha aceptado una mirada hacia el centro pol铆tico, sin renunciar a la izquierda. Se impone la teor铆a de lo posible que parece ser la bandera de los 鈥減rogresistas鈥, abandonando -de momento- el imaginario de lo revolucionario.

El asesor econ贸mico de Castillo, Pedro Francke [que viene del equipo de Ver贸nika Mendoza y se supone izquierdista], ha estado dialogando con agentes econ贸micos (en especial el Bank of America) y con inversionistas peruanos y extranjeros, garantiz谩ndoles una gesti贸n de 鈥渋zquierda responsable鈥, con respeto a la propiedad privada y al libre tr谩nsito de capitales, sin controles cambiarios o prohibiciones de atesorar en moneda extranjera, pero tambi茅n con pol铆ticas que prioricen las necesidades de los m谩s pobres.

Le preguntaron a Francke qu茅 pa铆ses de la regi贸n consideran referentes. Respondi贸 que, salvando las distancias entre los dos pa铆ses, el Frente Amplio uruguayo era un referente para ellos [y Lula, pero no Ch谩vez]. Pero enfatiz贸 que el Per煤 debe buscar su propio curso.

En las conversaciones tambi茅n particip贸 Humberto Campod贸nico, experto en temas de econom铆a de hidrocarburos. Catedr谩tico de la Facultad de Econom铆a de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue asesor del presidente Ollanta Humala.

Francke proviene del grupo de la lideresa izquierdista y ex candidata presidencial Ver贸nika Mendoza, e integra el equipo t茅cnico de Castillo desde la campa帽a de la segunda vuelta electoral, tras consolidarse la alianza de Per煤 Libre con Juntos por el Per煤 y Nuevo Per煤. Desde entonces, se muestra como su asesor y vocero sobre temas econ贸micos, un rol clave para aclarar dudas y calmar a los capitales extranjeros.

Los temores son de una guerra econ贸mica lanzada desde el establishment y lo que se busca es tranquilizarlos para menguar las alzas de precios y la especulaci贸n, y establecer lazos que le permitan hacer un gobierno de cambios sin hostilidades que acent煤en las crisis econ贸mica, financiera, social y sanitaria en la que est谩 sumergido el pa铆s.

En su di谩logo, el vocero de Castillo enfatiz贸 que valoran las inversiones que respetan est谩ndares ambientales y sociales, y consider贸 fundamental la estabilidad monetaria. Insisti贸 en mantener y garantizar la independencia del Banco Central de Reserva (BCR), cargo en el que permanecer铆a Julio Velarde.

Francke resalt贸 que el pr贸ximo gobierno se propone mantener una deuda p煤blica baja como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), aunque no especific贸 en qu茅 porcentaje deber铆a estabilizarse. Coment贸 que buscar谩n mantener una inflaci贸n en un rango meta del 1 al 3 por ciento, y la flotaci贸n del tipo de cambio conteniendo las subidas.

En la pol铆tica fiscal, los economistas de Castillo apuntan a aumentar la recaudaci贸n tributaria -una estrategia ser铆a intensificar el combate a la elusi贸n y evasi贸n- para redistribuir m谩s a los sectores de educaci贸n y salud. Hay que tener en cuenta que, en el ranking de incumplimiento tributario que mostr贸 el ministro de Econom铆a, Waldo Mendoza, en su 煤ltima ponencia sobre el bicentenario, Per煤 encabezaba en Am茅rica latina, por encima de Chile, M茅xico y Colombia.

Otra iniciativa ser铆a establecer el impuesto a las sobreganancias mineras. Francke advirti贸 que este impuesto asegurar谩 la rentabilidad de las empresas y saldr谩 del di谩logo con estas compa帽铆as. 鈥淪er谩 conversado y no impuesto, y tomar谩 en cuenta la dimensi贸n de las inversiones hechas y que, en contextos de precios bajos, el impuesto obviamente (sic) desaparece鈥, dijo el vocero econ贸mico a los inversionistas.

Francke indic贸 que buscan generar m谩s competencia en el sistema de pensiones [pero no mencion贸 cumplir con el pedido popular de renacionalizarlo]. Coment贸 que el sistema privado de AFP ha dejado de ser un sistema de pensiones en sentido estricto, ya que se permite el retiro total a los 65 a帽os. El hecho que un porcentaje muy alto de personas retire sus fondos a esa edad sugiere que los ahorristas est谩n buscando otro tipo de instrumentos y que buscar una mayor competencia es sano.

Campod贸nico habl贸 de pol铆tica energ茅tica y se帽al贸 que PetroPer煤 debe ser fortalecida con tres grandes objetivos: buscar una integraci贸n vertical, de modo que el Per煤 pueda producir petr贸leo en alianza con empresas privadas; darle un impulso al procesamiento de crudo, para lo cual la entrada en funcionamiento de la Refiner铆a de Talara en el 煤ltimo trimestre de este a帽o ser谩 clave, y mejorar el oleoducto Norperuano.

Destac贸 c贸mo Bolivia ha logrado masificar el gas y se帽al贸 que se debe impulsar el gas natural para que m谩s regiones tengan acceso a 茅l, ya que es una energ铆a barata para las familias y empresas. Dijo que es clave masificarlo porque, del 50 por ciento que no se exporta, el 90 por ciento va a Lima. El lote 56 que se exporta debe ser repensado y sentarse a conversar con la empresa. Buscar谩n, adem谩s, impulsar el gasoducto Sur-peruano por la sierra sur hasta Mollendo. Coment贸 tambi茅n que promover谩n las energ铆as renovables, incluida la solar.

Los extranjeros le pidieron a Francke que diera un mensaje a los inversionistas. Este coment贸 que, en las 煤ltimas d茅cadas, ha habido un crecimiento econ贸mico importante, pero que se ha dado con desigualdad y una mala provisi贸n de servicios p煤blicos. Asegur贸 que buscar谩n trabajar en mejorar la educaci贸n y reducir las brechas sociales para que sea m谩s interesante invertir en el Per煤 a trav茅s de “capital” humano y con menos conflictividad.

Francke coment贸 que es fundamental mantener la estabilidad fiscal a mediano plazo. En el corto plazo -un a帽o- ser谩 necesaria una pol铆tica fiscal expansiva, como recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recuperar el empleo. El d茅ficit estuvo en 8 por ciento en 2020 y, este a帽o, rondar谩 el 4,5 por ciento.

Los asesores de Castillo consideran que la agroexportaci贸n es fundamental y no piensan cambiar la ley que aprob贸 el Congreso en diciembre. Francke reconoci贸 que el concepto de Segunda Reforma Agraria puede generar temor, pero no est谩, bajo ning煤n punto de vista, vinculado a la redistribuci贸n de la tierra [no se vayan a enojar los terratenientes], como en el caso de la reforma de Velasco Alvarado en 1968.

El equipo de Castillo estima trabajar las relaciones con comunidades para destrabar proyectos, para lo cual Castillo, que proviene del Per煤 rural y ha liderado movilizaciones sociales, est谩 mejor posicionado que los jefes de Estado anteriores. En agricultura, aclararon que la 鈥渟egunda reforma agraria鈥 se refiere a reducir la pobreza rural mejorando servicios p煤blicos e impulsando su productividad.

Le preguntaron a Francke si 茅l era una voz autorizada o si Vladimir Cerr贸n, secretario general del partido, ser铆a quien gobierne en la sombra. Sobre esto, enfatiz贸 que quien gobierne ser谩 Castillo, el presidente de la Rep煤blica, y no Cerr贸n. Sobre el cambio constitucional no quiso profundizar, pero s铆 dijo que los cambios buscar谩n atacar m谩s temas pol铆ticos y de derechos, y que se har谩n “respetando la Constituci贸n actual”.

En su equipo, Castillo tiene a Francke y Hernando Cevallos como sus principales colaboradores y pr贸ximos ministros de Econom铆a y Salud, respectivamente. Un sector del entorno de Castillo quisiera a Ver贸nika Mendoza como primera ministra, pero otros consideran que con Francke en Econom铆a ser铆a demasiado peso de Nuevo Per煤 en el gabinete ministerial si lo preside Mendoza a los ojos de los miembros de Per煤 Libre.

Como ministro de Relaciones Exteriores, suena Manuel Rodr铆guez Cuadros. Para Educaci贸n, tendr铆an influencia los l铆deres de la movilizaci贸n que encabez贸 Castillo en 2017, resaltando el cajamarquino Segundo V谩squez.

CLAE