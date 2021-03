Colectivo AnarcoFeminsta – Lima



Somos las mujeres de abajo, las desconocidas, las locas, las brujas, las trakas, las revolucionarias, las quemadas, las invisibles, las anti-prisioneras, las marginadas, las ilegales, las anónimas en la historia de la época y las que no tenemos rostro visible, pero afrontamos con acción todo acto de machismo y sumisión. Somos la niña y la anciana, la trabajadora y la campesina, la migrante, la caminante y la apátrida, porque ni la tierra ni mi cuerpo son propiedad del patriarca; destruimos, en idea y acción, la autoridad y todo lo que mata nuestros sueños y nuestra voluntad.

Desde el sentimiento y el pensamiento de no conformarnos con las migajas que nos da el sistema para mantenernos sometidas, desde la rabia sonora de nuestro corazón, pero NUESTRA, porque ni nosotras ni nuestras hermanas somos propiedad ni mercancía, rugimos en manada por voz, acompañados de los que fueron antes y los que son ahora, de nuestras antepasadas ​​y hermanas en la lucha contra este sistema capitalista colonial y patriarcal asesino, nos quedamos y no nos rendiremos porque estamos hartas, Asumimos lecciones y reflexiones de lo cotidiano a lo colectivo, asumimos no tener el camino escrito, aprendiendo y reaprendiendo día a día con cada caída y estado de ánimo, buscando las herramientas para destruir lo que nos somete a nosotras y a nuestra madre tierra desde hace siglos, por el liberación total nos pronunciamos.

No queremos ser sometidas a mecanismos capitalistas patriarcales, reconocemos que el Estado es partícipe de la rueda del consumo, la explotación y la muerte. Sigamos adelante planteando procesos de liberación total, a través de la organización horizontal y asamblearia. Apoyo mutuo y autogestión. Por eso deslegitimamos las estructuras represivas del Estado, que nos violan en distintas situaciones. Esforcémonos por demostrar el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, socializando los medios de producción sin líderes ni aparatos represivos.

Somos las obreras anarquistas que asesinaron por levantar la voz de protesta, somos ellas y somos todas y todos quienes nunca volvieron a casa porque, ayer como hoy, seguimos en resistencia a una sociedad capitalista, asesina y patriarcal. Resisten quienes luchan y se rebelan desde adentro a la vida cotidiana para ganar un poco de la ansiada libertad.

No queremos ni esperamos alianzas con el Estado ni posiciones de poder en un sistema que promueve la desigualdad, construyamos el camino de la autonomía y la emancipación frente a toda señal de sumisión. Ni amor ni esclavos.

¡Organicemos la ira, compas!

¡Resistencia anarcofeminista contra todas las formas de opresión!

¡Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar!

