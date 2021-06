–

Integrante del partido Per煤 Libre, del candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo, habla sobre la segunda vuelta electoral que se realizar谩 el pr贸ximo domingo.

Per煤 est谩 a pocos d铆as de una elecci贸n presidencial sumamente polarizada. Por un lado, el candidato improbable que triunf贸 en primera vuelta desde la izquierda, el profesor Pedro Castillo, y por el otro, una candidata que va por su tercer intento y encarna la herencia pol铆tica de su padre, Keiko Fujimori.

La campa帽a se juega en todos los 谩mbitos: en las calles -con movilizaciones de un lado y del otro- y tambi茅n en las redes y en los medios de comunicaci贸n. Zaira Arias es exponente de una juventud que empieza a ganar protagonismo en la pol铆tica peruana. Es referenta de Per煤 Libre, el partido de Pedro Castillo, y fue candidata parlamentaria por Lima. Hace algunas semanas, Arias cobr贸 notoriedad en un programa del prime time televisivo cuando denunci贸 a su conductor por difamaci贸n. 鈥淓res un miserable鈥, reclam贸 ante un desencajado Beto Ortiz.

En entrevista, Arias cuenta su acercamiento a la pol铆tica en un contexto de gran descr茅dito hacia los partidos tradicionales y ofrece su mirada sobre los desaf铆os de un eventual gobierno de Castillo.

鈥斅緾u谩l fue tu motivaci贸n inicial para participar en pol铆tica y por qu茅 elegiste hacerlo desde Per煤 Libre?

鈥擡s la primera vez que milito en un partido pol铆tico. Soy un cuadro nacido dentro de la organizaci贸n, que le brinda oportunidades a j贸venes y a mujeres. Y eso creo que es importante, porque los partidos pol铆ticos hoy por hoy est谩n muy desprestigiados. Se sabe que para postular a un cargo p煤blico, como congresista o como alcalde, en los partidos de derecha se cobran cupos. Mientras m谩s probabilidades existan, mayor es la cuota de ingreso. 隆Yo como joven estudiante universitaria no podr铆a cubrir algo as铆! A m铆 el partido no me ha cobrado ni un sol y eso muestra transparencia.

Eso es lo que me motiv贸: encontrar un partido nuevo, limpio, socialista, un partido que quiere una nueva Constituci贸n. Y que no tiene pesos o mochilas pol铆ticas como, por ejemplo, la otra contienda que signific贸 Ver贸nika (Mendoza), que s铆 ten铆a un peso pol铆tico para m铆, porque llam贸 a votar por PPK, porque tuvo ciertos errores pol铆ticos que empa帽an un poco la confianza.

Porque, como dec铆a Lenin, 鈥渟alvo el poder, el resto es ilusi贸n鈥. Entonces, entiendo la buena onda de los j贸venes de iniciar proyectos u organizaciones sociales, cosa que est谩 bien porque de alguna manera es un puente que te une a la sociedad y puedes ayudarles en determinado momento. Pero hablando de algo m谩s macro, algo serio, est谩n los instrumentos que son los partidos pol铆ticos. Si realmente uno quiere participar en pol铆tica, lo que tiene que hacer es inscribirse en un partido y hacer vida org谩nica activa.

鈥擬encionabas que una de las propuestas que te atrajo fue la de Asamblea Constituyente. Tambi茅n has hablado en otras instancias de ruptura con el continuismo neoliberal, descentralizaci贸n, que son todas propuestas en clave transformadora. 驴Qu茅 rol imaginan para la comunidad, para los movimientos sociales, a la hora de llevar adelante esa agenda?

鈥擸o creo que un rol prioritario. El partido lo que busca es la manera m谩s democr谩tica de pasar por un proceso de cambio, que primero es una consulta popular, un refer茅ndum. Los mecanismos legales son dos, seg煤n nuestra Constituci贸n: uno es a trav茅s del Congreso y otro es recolectando dos millones de firmas. Sea cual sea el camino, la decisi贸n pol铆tica de hacerlo realmente est谩 en nuestro partido, hoy encabezado por Pedro Castillo.

Pedro ha sido muy claro con la propuesta de la nueva Constituci贸n: queremos una Asamblea Constituyente. Personalmente, me gustar铆a, como mujer, que sea paritaria. Que sea popular, que tenga participaci贸n no solo de las formaciones pol铆ticas, sino tambi茅n de las organizaciones sociales, y plurinacional, que tenga la participaci贸n de las diferentes naciones que alberga nuestro pa铆s. Ese ser铆a el esp铆ritu de una asamblea representativa, popular y participativa.

鈥擠e acuerdo a los resultados de abril, el Congreso va a tener al menos nueve bancadas. En ese escenario, 驴ven posible la construcci贸n de alianzas? 驴C贸mo se puede construir gobernabilidad con un Congreso tan dividido?

鈥擸o pienso que por encima de las camisetas, est谩n los intereses de los peruanos, creemos que es muy importante anteponer eso. Si un proyecto va a ayudar a las mayor铆as, creo que se debe defender y se debe respaldar. El lenguaje de Per煤 Libre es un lenguaje de cohesi贸n, un lenguaje de unidad. Nosotros no nos cerramos a nada, muy por el contrario, porque somos conscientes de que este proceso de cambio no lo van a hacer dos personas, tienen que hacerlo la mayor铆a de los peruanos. Cerrarnos en este momento ser铆a pr谩cticamente meternos un autogol. Hoy por hoy, los congresistas electos, los voceros, han dejado muy en claro que ellos piensan construir di谩logo.

鈥斅縔 del otro lado existe esa voluntad?

鈥擝ueno, no somos pitonisos, pero esperemos que los partidos pol铆ticos, despu茅s de tantas decepciones, realmente pongan al Per煤 por delante. Porque ya hemos visto la experiencia. El pueblo cuando est谩 insatisfecho, no se aguanta. Entonces, por la propia subsistencia de los partidos que est谩n en el Parlamento, habr铆a que hacer un llamado a abrirse y a conseguir consensos en todo el pueblo.

鈥擡n varias oportunidades, se帽alaste el contraste entre una Lima centralista y el resto de las regiones del pa铆s. 驴De qu茅 depende romper con esa divisi贸n?

鈥擯ienso que es voluntad pol铆tica. De hecho, el Per煤 ha pasado por un proceso de descentralizaci贸n que ha quedado en la ret贸rica. La creaci贸n de los estados federados ayudar铆a significativamente a resolver los problemas de las regiones. Y pensamos tambi茅n que cualquier tipo de apoyo tiene que ir acompa帽ado de lo econ贸mico. La verdadera descentralizaci贸n deber铆a ser como en los pa铆ses con estados federados, en el sentido de que son muy independientes, incluso tributariamente. Ellos mismos recaudan sus tributos y se autogestionan.

En el Per煤, pasa todo lo contrario: el Estado pr谩cticamente absorbe el 70 por ciento de los ingresos del pa铆s y el 30 por ciento se lo reparten las 25 regiones y las m谩s de cuatro mil municipalidades. Es un porcentaje 铆nfimo que se les da a las diferentes regiones y distritos del pa铆s, y es por ello que de repente abunda la corrupci贸n. Quienes manejan todo esto est谩n en un gabinete, realmente un caldo de cultivo para la corrupci贸n. En cambio, cuando se descentralizan los ingresos del pa铆s a las diferentes regiones, hay muchas manos comprometidas, entonces, es menos probable que eso suceda.

Y creo que es un acto de justicia social, porque hoy por hoy las regiones est谩n olvidadas por las autoridades centrales y tambi茅n, desgraciadamente, por las autoridades locales, que tienen que recurrir siempre al Ministerio de Econom铆a para sacar adelante un proyecto, para que le den m谩s presupuesto, para que construyan algo importante en su regi贸n. A m铆 me parece un acto de justicia apostar por una verdadera descentralizaci贸n.

鈥擲os una de las caras j贸venes de Per煤 Libre. Teniendo en cuenta que muchos y muchas j贸venes no vivieron de cerca el fujimorato, 驴crees que las nuevas generaciones est谩n comprometidas con una propuesta de cambio?

鈥擟reo que la juventud de ahora est谩 m谩s despierta por las redes sociales, que juegan un papel fundamental en esta democracia que est谩 totalmente mediatizada. Si no hubiera redes sociales, no tendr铆amos otro medio alternativo que nos pueda decir la verdad. Hoy por hoy, la juventud tiene m谩s herramientas para liberarse, que en este caso es la tecnolog铆a.

Sin embargo, yo tambi茅n identifico como estudiante de una universidad privada, que sigue en pie la estrategia de dominaci贸n del pueblo mediante la supresi贸n de la herramienta que es la educaci贸n. Hoy por hoy, en Lima, habitamos casi ocho millones de j贸venes y hay s贸lo seis universidades nacionales.

Esa pol铆tica de exclusi贸n para que la juventud pueda formarse en una profesi贸n -o en una carrera t茅cnica, algo que le ayude a superarse en la vida- la identifico como una herramienta de opresi贸n. Es por ello que Per煤 Libre quiere abrir las puertas de las universidades, para que la gente tenga mayor educaci贸n y pueda librarse.

Por otro lado, tambi茅n esto es parte de una pol铆tica de privatizaci贸n de la educaci贸n superior. En Lima, hay 25 universidades privadas versus seis nacionales. Y en las privadas, desde que inician a los j贸venes, los ideologizan con la pol铆tica neoliberal. Para equilibrar la balanza, se necesitan m谩s universidades nacionales, en donde no est茅 el lucro y la finalidad de perpetuar un modelo econ贸mico. Porque quienes dirigen estas universidades son los mismos empresarios que tienen banca, los m谩s poderosos del pa铆s. Creemos que la educaci贸n es un derecho, no es una mercanc铆a m谩s.

鈥擡n los 煤ltimos a帽os, en Latinoam茅rica hubo un crecimiento importante en el protagonismo del movimiento de mujeres. 驴Qu茅 nos puedes contar de la agenda de las mujeres en el Per煤?

鈥擵eo muy positivo el rol que las mujeres est谩n adoptando en la vida pol铆tica, en organizar a las mismas comunidades. Pienso que se nos ha subvalorado. No es que nosotras no hayamos querido entrar en pol铆tica o ser lideresas, sino que siempre nos han puesto trabas para lograrlo. Y cuanto existe este componente cultural que discrimina a la mujer, hay que hacer leyes para equilibrar la balanza. Es por ello que urge que las mujeres tengamos en cargos de representaci贸n la misma proporci贸n que los varones. 隆Nosotras representamos la mitad del Per煤! No hay una l贸gica en que no tengamos la mitad de las representantes dirigiendo, por ejemplo, en el Parlamento, en el Ejecutivo.

Yo definitivamente apoyo la paridad y creo que no debe quedar en un aspecto de listas. Se debe utilizar un mecanismo de manera tal que, en el Congreso por ejemplo, la mitad de los esca帽os sean para las mujeres. El a帽o pasado, el Congreso saliente aprob贸 la paridad de alternancia, algo que de verdad fue hist贸rico, porque siempre la componenda ha sido full hombres, y ni qu茅 hablar de las comunidades originarias. Entonces, la pol铆tica tiene que regular esos aspectos para que realmente las mujeres, y los pueblos originarios tambi茅n, tengamos representaci贸n en los diferentes puestos de decisi贸n.

鈥斅縃ay alguna figura o proceso a nivel regional que te parezca una buena referencia?

鈥擡n Latinoam茅rica, han habido as铆 varios procesos, cada uno con sus particularidades, pero me ha gustado mucho lo que hizo Rafael Correa en Ecuador. Personalmente, porque es el 煤nico pa铆s que he visitado fuera del m铆o. Y he podido contrastar definitivamente la infraestructura que manejan all谩 de los a帽os de Correa: carreteras enormes, una ciudad como Guayaquil que es muy bonita. Si aqu铆 en Lima se ve una infraestructura muy limitada, en las provincias es mucho m谩s.

Es por ello que me llam贸 mucho la atenci贸n Per煤 Libre, al haber construido hospitales especializados en la regi贸n Jun铆n o Puente Comunero, que es el puente m谩s largo del pa铆s. Hacer este tipo de obras da a conocer la capacidad organizativa y de gesti贸n que tiene un partido pol铆tico, y eso es vital para nuestro pa铆s, que se encuentra en deuda en infraestructura y en diferentes cuestiones.

鈥擯or 煤ltimo, te llevo de vuelta a las elecciones. 驴Qu茅 esperas que ocurra el domingo? 驴C贸mo te imaginas esa jornada y a qu茅 deber铆amos estar atentos?

鈥擡stoy bastante preocupada porque veo la desesperaci贸n de mucha gente, de los medios que 鈥渢erruquean鈥 (N. de la R.: acusa de terrorista) a gente como yo, que no tengo nada que ver con el terrorismo. Es inconcebible el nivel de violencia que est谩n ejerciendo desde los medios de comunicaci贸n, que no son de ellos, sino que son frecuencias de todos los peruanos y que se utilizan con ese fin.

Estoy preocupada porque han masacrado a unas 14 personas (en relaci贸n a la masacre en el VRAEM) y no he visto este tipo de violencia extrema en lo que llevo de vida. Es curioso que siempre se d茅 esta manera: en la segunda vuelta, cuando la se帽ora Keiko se enfrenta a sus rivales, siempre aparece el terrorismo. Y yo no quiero pensar que este atentado haya sido con un fin pol铆tico, ser铆a realmente despreciable.

Estoy preocupada porque, si esto lo estamos viendo ahorita, 驴qu茅 nos espera despu茅s del 6 de junio? 驴Qu茅 m谩s est谩n dispuestos a hacer para torcer el brazo del pueblo? Yo estoy preocupada en ese sentido y de verdad que llamo al pueblo para que se organice. Lo que se aproxima va a ser duro en el sentido de sostener las propuestas del pueblo.

Y creo que la 煤nica defensa que puede tener Per煤 Libre y Pedro Castillo es un pueblo consciente y organizado, dispuesto a pelear en las calles cada vez que a esas personas se les ocurra hacer algo contra nuestra democracia, nuestra tranquilidad y nuestro derecho a vivir en paz.

Y pienso que, as铆 como van a haber momentos un poco complicados, va a haber momentos tambi茅n gloriosos: de reivindicaci贸n popular de derechos, donde los sin voz van a tener la posibilidad de que un gobierno al fin los escuche. Y tengo mucha esperanza de que la construcci贸n de nuestro pa铆s va a estar de la mano de las organizaciones sociales, del pueblo mismo. Y que el pueblo, cuando vea estos cambios, va a identificarse m谩s con nuestro proyecto. Y espero tambi茅n que el Congreso y todas las personas que asuman el poder est茅n a la altura de las circunstancias.

