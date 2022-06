Como si ya no tuviéramos suficiente con la sociedad. Desde Perú han brotado las escandalizadas reacciones de gente dentro de la lucha o el activismo social, entre ellos uno que otro grupo anarquista, que tan poco saben de la movida marika que recién se enteran que existe el Pinkwashing y se abanderan como únicos opositores a esa cloaca. Además de usar ese discurso (de su descubrimiento) para aprovecharse y seguir alzando la bandera del anti-feminismo (incluído lo trans y el trabajo sexual) ya que además por el tema de las funas no les conviene aceptar “esa movida burgués”. Así le llaman para deslegitimar esta lucha. Burgueses ellxs que no quieren salir de la zona de confort machista que les otorga jerarquías por los privilegios.

Y hacen todo ese show de indignación como si desde la movida marika contra toda dominación, no hubieran hecho ya la resistencia al Pinkwashing y otras pestes más como la xenofobia la cárcel el especismo el greenwashing el veganwashing… y el extractivismo aunque sean algunos grupos sindicalizados etc

Lo único que sabían de la movida marika dentro de la escena antiautoritaria, era de la resistencia kurda queer por las fotos y publicaciones, y sólo por el hecho que usan armas. Sí, fetichismo puro y duro, tal como cuando sólo mencionan al anarcofeminismo usando la memoria histórica de las milicianas en España. Pero, en fin, allá ellxs y su pantallaso de inclusión en sus espacios machos a mujeres sólo para que todxs vean que no son puros hombres y no por el hecho fisológico sino por el hecho mental machista que no han tratado en varios años de lucha ¿antiautoritaria?. La militancia nació podrida, y esxs ni lo quieren aceptar xq tienen lógica militar.

Quien escribe no se reivindica en ninguna de las expresiones o adjetivos que la sociedad les coloca al género y al sexo, porque creo son encasillamientos al igual que proclamarse proletario y otros adjetivos o sustantivos más. Ser disidente, no es sólo posicionarse contra El Estado y El Capital, es también posicionarse contra todo lo que crea la Sociedad a través de la Cultura y sus costumbres en su mayoría opresivas.

Siendo que la cultura es todo lo que la sociedad cultiva, ese es su verdadero concepto, y no el siempre repetido discurso que cultura es sólo lo positivo o lo bello o el arte… Tal es que la Tauromaquia sí es cultura, a diferencia de lo que dicen la mayoría de antitaurinxs animalistas y veganxs, porque es lo que la sociedad ha cultivado con el paso de los años xq no sólo las élites las han mantenido sino las autoridades y parte de la población que lo aceptaba sea por imposición o como forma de pasarle la mochila de la explotación que tenían hacia otrxs animales en eṕocas de esclavitud que fué los inicios de esa aberrante creación de la sociedad.

Pero eso no quita que odie a quien se reivindique en alguna de esas expresiones, ni que deje de solidarizarme cuando son reprimidxs, oprimidxs e invisibilizadxs. Al contrario, me une más a ellxs desde mi individualidad, xq también están en lucha y resistencia al igual que yo.

Y sí, el Pinkwashing es una mierda, tal como lo es el trabajo y las 8 horas que mediante el nacimiento de la sindicalización han apagado la lucha contra el trabajo en sí y contra su industrialización a la que se resistían ferózmente lxs ludditas. ¿De qué progresismo acusan desde espacios rancios en el anarquismo a toda la movida marika, si el trabajo es parte del Progreso (en la que el progresismo planteado por la izquierda sólo es una parte de eso) y no se vé mucho que anden luchando para su total abolición, más que consignas y cánticos antiguos o desde sus bandas punk?.

¿Qué tan revolucionarixs se pintan, si han ido a las urnas para “revolucionariamente” tachar las cédulas que les tocaba para no pagar las multas o no tener problemas legales, y subieron esas fotos de sus cédulas a sus redes sociales orgullosxs de tal acción directa cuando eran parte del proceso de las elecciones?

¿Qué tan revolucionarixs se pintan, si han ido a vacunarse contra el bicho de moda, y lejos de eso no han mostrado su rechazo a toda la represión que dicho carnet de comprobación ha traído a muchas personas (trabajadorxs que no recibían sueldo, apartado sanitario en Israel ese Estado que dicen odiar pero sólo xq aplasta a la población Palestina y no por el apartado sanitario que hicieron) que no son de derecha ni conspiranóicxs etc ? Se hicieron lxs giles y acusaron de derechas o ser conspiranóicxs a todxs lxs que les intentaban debatir sobre ese asunto, adoptando el progresismo (al cual dicen odiar) y su defensa de la narrativa del bicho.

¿Y lo ancestral? ¿Y la chacana que usan para evocar culturas de este territorio como reivindicación de una vida en equilibrio con lo natural? ¿Acaso la medicina ancestral y la comida naturista no sirve para evitar y hasta para combatir al bicho que ni es el primero que tenemos en el cuerpo y el ambiente?

Reflexionen, reflexionemos, que para eso hemos acogido la anarquía, y no para esperar quedar en el salón de la fama y ser el próximo bakunin o kropotkin o durruti o digiovani (ya que además se creen insurrecionalistas, expropiadores, etc) y otros dioses más que han hecho de ellxs. Tengan en cuenta que por cada incoherencia que hagamos y mostremos, más gente “nueva” se alejará de los pocos espacios antiautoritarios que hay o se están construyendo o manteniendo, al igual que lo hace la gente con la derecha y la izquierda que sólo ven esos 2 caminos como únicos, o entre el Estado y el Privado, etc.

Bueno, les dejo luego de estas ácidas palabras, para dar paso al trabajo que han hecho algunxs compas en otras latitudes respecto al Pinkwashing el machismo la transfobia xenofobia etc y demás mierdas.

Y no luches contra las funas, pues huelo que lo haces xq sabes que has agredido u oprimido a alguien actualmente o tiempo atrás y piensas que sólo anulando las funas y a quienes lo hacen, vas a salvar tu imagen y no correrás el riesgo a que te odien en la movida o a ser expuesto y tener que dar explicaciones y demás.

Acá no se trata de cancelaciones (salvo en casos de agresiones mayores, por así decirlo), como sostienen muchxs antifunas (a veces consciente y aveces inconscientemente), ya que las funas no son producto de caprichos sino de conflictos no remediados x el hecho de que quienes agredieron u oprimieron no quisieron reconocer que lo hicieron.

Al contrario, acepta y reconoce lo que has hecho, trata esas opresiones internas con sinceridad. Y si puedes, y si la persona agredida quiere, convérsale y sobre todo demuéstrale que has cambiado. O simplemente no lx frecuentes, para no incomodarle, o hazte a un lado si coinciden en algún lugar sin planearlo, xq son cosas que suceden ya que hay pocos espacios de difusión y a veces es inevitable encontrarse de esa manera.

“consume” más propaganda trans-feminista marika disidente etc para poder entender lo que desde esos espacios se desea por la libertad, para ir sacando esa propaganda oficialista que dan las ONGs la prensa El Estado el Capital y el Conservadurismo que también está vigente dentro del anarquismo. Eso no te va a volver Progre. Y recuerda de romper con esa dicotomía: conservadursmo vs modernismo (progresismo).

A propósito del conservadurismo dentro del anarquismo :

Dicho grupo (y su trayectoria) expuesto en estos artículos

Animal contra toda dominación

Manifest Orgull Crític 2017

*Desde el CSO El Nido desde el territorio dominado por el estado español.

¿Sabes lo que es el Homonacionalismo?

El homonacionalismo es una estrategia de las potencias occidentales a través de la que se muestran como defensoras de los derechos LGTBI, basándose en la hegemonía cultural y supuesta superioridad moral de occidente en relación a otras culturas.

A través del discurso homonacionalista, se demoniza a las personas no occidentales ni blancas, presentándolas como unas bárbaras que atentan contra las libertades sexuales de la ciudadanía de occidente. De esta manera, se justifican políticas imperialistas y xenófobas basadas en el control de la población a través de la ocupación de territorios o cierre de fronteras, como al que asistimos actualmente con el éxodo de las personas refugiadas, procedentes de territorios sirios, iraquíes, iraníes o afganos, entre otros.

Sin embargo, una lectura interesada de qué países merecen el beneplácito de occidente nos muestra como aliados a estados como el de Turquía o Arabia Saudí, que atacan a las disidentes sexuales y de género sin que ello sea penalizado por sus socios económicos. Recordemos aquí la mutilación y asesinato de la activista transexual Hande Kader a manos de la policía turca en el 2016, o la detención por parte de la Policía Moral saudí a principios de este año de 35 personas pakistaníes acusadas de practicar la homosexualidad.

Esta doble moral homonacionalista cumple una función de cara al exterior de los estados, pero también hacia su interior, permitiendo sacar beneficio económico y político.

La estrategia homonacionalista dentro de los Estados se encarga de reforzar la xenofobia, el racismo y la islamofobia, creando una imagen de las personas migradas o extranjeras como peligrosas para el modelo de derechos LGTBI. Argumentando que estas libertades y privilegios administrativos (como el matrimonio entre personas del mismo sexo) se encuentran en peligro debido a la invasión bárbara, ponen en funcionamiento todo tipo de tácticas de represión que al mismo tiempo son utilizadas como forma de captar el voto rosa, vendiéndose como única forma de garantizar la seguridad de la ciudadanía LGTBI occidental.

No obstante, estos supuestos derechos de ciudadanía solo están al alcance de quien sea “normal”, es decir, quien entre en los parámetros de normalidad definidos por el estado. “Normales” son aquellos que son provechosos para el sostenimiento del sistema. Así, se sigue ejerciendo violencia contra otras formas no asimilables de disidencia sexual y de género, por ejemplo a través de las restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres solteras o no heterosexuales, la psiquiatrización y patologización de las identidades trans o el estigma que prevalece sobre las personas con un diagnóstico de VIH, entre muchas otras. La “normalidad” que el homonacionalismo impone es en este caso un hombre, gay, blanco, joven, con cuerpo normativo y poder adquisitivo.

¿Y el Pinkwashing?

El pinkwashing (lavado rosa) es una forma de homonacionalismo, que empezó a utilizarse por parte del Estado de Israel para lavar su política criminal, genocida y de apartheid en los territorios palestinos ocupados, presentándose ante la comunidad internacional como abanderado de los derechos LGTBI en su zona. Al mismo tiempo, se erige con la potestad de definir qué personas LGTBI o disidencias sexuales y de género merecen vivir y cómo. Cuando los medios nos muestren como la vanguardia del progresismo a dos soldados israelíes cogidos de la mano en actitud cariñosa, recordemos el bombardeo de 2014 sobre la franja de Gaza. Recordemos que no hay nada de gayfriendly en unas manos manchadas por la sangre de las más de 1400 personas palestinas asesinadas y 8900 heridas durante la operación “Manto Protector”.

En palabras de Fahad Ali, un activista palestino gay: “Nosotr*s no necesitamos salir del armario, como vosotr*s. No necesitamos banderas del arco iris – haremos nuestras propias pancartas con los colores y la tinta de nuestro propio mundo. No se nos dirá cómo buscar nuestra propia liberación: es nuestra lucha, no vuestro deporte sangriento. (…)Soy árabe, soy palestino, soy gay. Mi paraíso gay no es un desfile radiante en Tel Aviv. Es una Palestina liberada”.

Los Estados europeos también han adoptado la estrategia del pinkwashing para justificar la islamofobia institucional y social hacia las personas refugiadas procedentes de conflictos armados, en los que los países de la Unión Europea han participado o bien sobre el terreno, o bien a través de la venta de armas.

No debemos olvidar que mientras Europa se muestra ahora como la cuna de las libertades sexuales, nos precede una historia de persecución y represión que aún hoy vivimos, como hemos visto en las manifestaciones de extrema derecha en Francia o España explícitamente homófobas. Es esa misma extrema derecha la que, igual que el Frente Nacional francés con su vicepresidente abiertamente gay Florian Philippot, utiliza el lavado rosa para justificar su discurso xenófobo y violento contra las personas refugiadas.

Holanda denegaba recientemente el asilo a un joven iraquí, sabiendo que si era deportado a su país de origen sería asesinado por las fuerzas de seguridad iraquíes o por su propia familia, bajo el pretexto de no haber demostrado suficientemente su homosexualidad. Si quienes se nombran como homosexuales no lo son, ¿cómo son entonces los homosexuales que quiere Europa?

En nuestro contexto, este año tiene lugar en Madrid el WorldPride, donde Israel colabora en la organización y financiación del evento. Existe una concordancia entre el modelo de homosexual (cuerpo normativo, blanco, nacional o nacionalizado, con poder adquisitivo) que promueven los organizadores del evento y el Estado de Israel, que favorece la proximidad ideológica entre ambos.

Paradójicamente, a la vez que se celebra el WorldPride, el modelo de políticas LGTBI promovido desde gran parte de las instituciones del Estado deja fuera a población LGTBI y otras disidencias sexuales y de género cuya situación no queda reconocida como vulnerable y, por tanto, no es atendida. Las personas precarias, sin papeles, no blancas, no entrarían en muchos casos bajo el supuesto manto protector del Estado. A día de hoy, seguimos teniendo casos de LGTBIfobia institucional, como el asesinato de Juan Andrés Benítez en 2013 a manos de los Mossos d’Esquadra..

En la ciudad de Valencia nos encontramos con que, al tiempo que el Ayuntamiento realiza campañas por la inclusión y el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género, también lleva a cabo una campaña de criminalización de gente pobre y población gitana en barrios como el Cabanyal, incluyendo desalojos en los que también ha sufrido la represión gente no hetero.

Por todo ello, lxs transmaribibolleras que no nos reconocemos en el imaginario que el pinkwashing promueve ni queremos legitimarlo, decimos “NO EN NUESTRO NOMBRE”.

MATERIALES RECOMENDADOS

-Segundo directo TOFUria! Zine sobre Pinkwashing (Ahí se hace mención también a una revista sobre Pinkwashing con textos recopilados por la Distribuidora D.I.L.DO

-21 programa TOFUria! Orgullo Crítico

-23 programa TOFUria! Pinkwashing & Greenwashing

*Más capítulos, aunque recomiendo escuchar todos sus capítulos

-Blog de Peligrosidad Social, aunque está descontinuado, hay harto material para la construcción y de-construcción

-Un hasta luego, o quizá, un adiós… (además de ser un artículo crítico de despedida de esa grupa y la okupación de su blog para la difusión, es el mismo blog otro abanico de material para la construcción y de-construcción)

-Burkas en el ojo ajeno: el feminismo como exclusión

-Más artículos sobre Pinkwashing en Pikara Magazine

-PDF : Sexualizar las fronteras – Pinkwashing y homonacionalismo en Palestina e Israel

-PDF : Arcoíris mundiales y locales: la promoción de la diversidad de Madrid en torno al World Pride 2017

-PDF : Islamofobia queerizada y resistencias musulmanas queer en tiempos de homonacionalismo

-PDF : Devenires decoloniales: Complejizando identidades e interseccionalidades en el sistema-mundo moderno capitalista

-PDF : La sexualidad no normativa palestina en el cine – Discursos hegemónicos y discursos de resistencia

-Ciudadanos y el colectivo LGTB, entre el pinkwashing y el homonacionalismo

*Los siguientes artículos los recomiendo amablemente leerlo con mente abierta sin prejuicios

-Resumiendo el nihilismo de género

-Nihilismo de género: un anti-manifiesto

Que la crítica a voces y propaganda oficialistas

(que provienen den Estado, del Privado y de sectores acomodados) del feminismo y lgtbi,

no sean excusa para anular la lucha feminista trans marika y disidente

PDFs

