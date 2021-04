Autor: Carlos Franco Pacheco

16.04.2021

El d铆a 15 de abril del 2021, en un hecho sin precedentes fui objeto de maltrato por las autoridades municipales de Oy贸n. La Real Academia de Lengua indica que maltrato es un comportamiento violento que causa da帽o f铆sico o moral. El ejecutor del maltrato fue el Alcalde Provincial y la Gerente de Desarrollo Social, ambos licenciados.

Primero, mi llegada no estaba anunciado. Estuve m谩s de una hora en el frontis del palacio municipal. La Gerente de Desarrollo Social indic贸 que estaba un poco delicada y que no pod铆a acompa帽arme. No obstante, quede esperando m谩s de una hora para que me lleve a una oficina ubicada, en el tercer piso del palacio municipal.

Gracias a un amable huancavelicano y asesor municipal Walter Cahuana me invito a almorzar ante la delicada salud de la Gerente. Posteriormente, recib铆 la invitaci贸n para hablar con el Alcalde. No obstante, que Elizabeth Tello asistente de la Gerencia Municipal me indicaba que peste participar铆a en la reuni贸n. A pesar de ello, espere m谩s de 1 y 30 minutos, en un ambiente de la Secretaria de Alcald铆a.

Que importante era la reuni贸n?. Viaje m谩s de 5 horas de la Ciudad de Chorrillos a la Ciudad de Oy贸n para presentar al Alcalde una propuesta de financiamiento de senderizacion del complejo arqueol贸gico Quillahuaca con recursos de Plan Copesco. Quillahuaca es un sitio de la cultura Chancay que se ubica en Oy贸n. A ello, se a帽ade la importancia de acceder a los fondos de Turismo Emprende y los proyectos de Turismo Rural Comunitario a cargo de MINCETUR..

Para ello, hab铆a preparado un Power Point con l谩minas y animaciones que defin铆an una ruta para lograr que Oy贸n tenga un motor potente del turismo. En las l谩minas enviadas a la Gerente de Desarrollo Social se indicaban la importancia del calendario provincial y los recursos tur铆sticos. Adem谩s, proyectaban el significado del emprendimiento social, el adi贸s a las grandes oficinas, la realidad virtual y las nuevas tecnolog铆as.

La reuni贸n inicialmente programada con la Gerencia Municipal quedo reducida a una reuni贸n cerrada con el Alcalde Provincial, en el Despacho de Alcald铆a. Antes de empezar la reuni贸n, el burgomaestre indic贸 que estaba sin almorzar y no ten铆a mucho tiempo. Adicionalmente, luego de escuchar mis propuestas atino en se帽alar que la corporaci贸n municipal no ten铆a dinero para proyectos tur铆sticos.

Ante la decisi贸n de bloquear cualquier financiamiento municipal. La cita fue para indicar que tener una reuni贸n con Plan Copesco Nacional requer铆a de una idea de proyecto en 3D y que para ello se necesitaba de una inversi贸n. Igualmente, rechaz贸 la iniciativa de tener un co-financiamiento del Gobierno Regional respecto a estos proyectos.

Antes de acabar la reuni贸n. El Alcalde Provincial de las filas de Alianza para el Progreso indic贸 que no ten铆a convenios con empresas mineras que permita que ellos puedan financiar los proyectos tur铆sticos provinciales. A ello, rechaz贸 tambi茅n contratar un gestor de intereses de la administraci贸n p煤blica indicando que solo tiene recursos para comprar una planta de ox铆geno.

La autoridad edil gasto en diciembre 2020 la cantidad de S/50,000.00 soles en una consultor铆a para evaluar el sistema vial provincial. En el ejercicio 2021, seg煤n Transparencia Econ贸mica (MEF), la gesti贸n edil tiene un avance de 15.2% de ejecuci贸n presupuestal. En cuanto a categor铆as presupuestales tiene programado gastos del orden de los S/85,000.00 soles para mejorar la competitividad de los destinos tur铆sticos (construcci贸n de complejo tur铆stico Cabracancha-Andajes)

El Alcalde Provincial, en el 2018, en plena campa帽a electoral indic贸 que 鈥淓l turismo es una actividad econ贸mica de gran potencial y debe ser uno de los ejes de desarrollo que favorezca la inclusi贸n social y el mejoramiento econ贸mico de las zonas m谩s alejadas del pa铆s鈥.[i] Todo indica que incumplir谩 con este noble prop贸sito provincial.

El Alcalde renunci贸 a las filas de Acci贸n Popular para postular por Alianza para el Progreso-APP. En el 2021, la Contralor铆a General de la Republica emplaz贸 a la contratista que ejecuta mantenimiento vial 鈥淭ramo V鈥 por no ejecutar partidas de recuperaci贸n ambiental, transporte de material excedente y colocar capa nivelante asf谩ltica.

Ante el maltrato moral. Tome la decisi贸n de no volver a ir a este pueblo hasta que salgan estas autoridades A ello, se agrega que el complejo Quillahuaca est谩 convertido en un basurero por la falta de inversi贸n p煤blica y asocio p煤blico-privada. No volver a ir es evitar el maltrato de rid铆culas autoridades ediles.

Una cosa final. Gracias al consentimiento de la Gerencia de Desarrollo Social solicit茅 una reuni贸n presencial con el Director Ejecutivo del Plan Copesco Nacional. Ni el Alcalde Provincial y la Gerente de Desarrollo Social confirmaron la realizaci贸n de la cita.

El 16 de abril solicite al Responsable de Informaci贸n de la corporaci贸n municipal una copia de la agenda del alcalde del 15 de abril. Adem谩s, solicite una copia del Plan de Desarrollo Concertado 2021 y lista de emails de gerentes de l铆nea. Espero que pueda tener la informaci贸n por ser un derecho constitucional. La copia de la solicitud est谩 colgada en el portal de Radio Oy贸n. En el Bicentenario no merecemos tener estos tipos de autoridades.

