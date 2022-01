–

En la entrevista que brind贸 el presidente Pedro Castillo a la cadena de noticias de EEUU ‘CNN en espa帽ol’, esta vez el mandatario dej贸 en claro que no le gustar铆a que el Per煤 siguiera los modelos de los gobiernos de Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Pero se neg贸 a seguirle la corriente a varias de las insidiosas preguntas del “periodista” Fernando del Rinc贸n, como confirmar que en esos pa铆ses supuestamente no gobierna la democracia y remarc贸 que cada pa铆s es 鈥渁ut贸nomo鈥. 鈥淣o soy parte de eso y no me gustar铆a que el Per煤 se convirtiera en uno de esos modelos鈥, indic贸.

Rinc贸n le pregunt贸 porqu茅 cuando se le consulta por Venezuela, Cuba y Nicaragua, evade dichas respuestas, a lo que el jefe de Estado se帽al贸 que 鈥渏am谩s traer谩 un modelo de afuera鈥 y afirm贸 que piensa crear un 鈥渧erdadero modelo democr谩tico y abierto con los peruanos鈥.

Sobre las ideolog铆as, Castillo afirm贸 que cuando lleg贸 a la presidencia, quisieron 鈥渧enderle鈥 un modelo de c贸mo llevar su gesti贸n, pero que para 茅l lo principal y primordial es darle seguridad a los peruanos.

鈥淟as ideolog铆as no salvan a los pa铆ses, las ideolog铆as no priorizan las necesidades del pa铆s, creo que la buena voluntad, creo que la decisi贸n no solamente personal o de un Gobierno sino tambi茅n de un pueblo que aspira a ser distinto, sin ning煤n modelo de afuera, solo as铆 podr铆amos contribuir con el desarrollo del pa铆s鈥, asegur贸.

Al ser consultado si Cuba es una dictadura, el presidente Pedro Castillo asever贸 que esto se le deber铆a preguntar a los cubanos y acot贸 que 鈥渘o quisiera que otro pa铆s o persona se entrometa en la vida de los peruanos鈥.

Asimismo, cuando se le pregunt贸 sobre el Jefe de Estado a qui茅n reconoce como presidente de Venezuela, si a Nicol谩s Maduro o al autoproclamado Juan Guaid贸, respondi贸 de la misma manera.

Sobre las investigaciones que le est谩n haciendo en una suerte de ‘lawfare’ andino, el jefe de Estado se帽al贸 que no est谩 obstruyendo el proceso, por el contrario- se siente tranquilo porque no tiene nada que ocultar ni sentirse amenazado.

En otro momento de la conversaci贸n, Pedro Castillo acept贸 que recibi贸 en su despacho presidencial a la investigada Karelim L贸pez, pero neg贸 que hayan abordados temas relacionados a licitaciones.

En ese mismo contexto, el jefe de Gobierno tambi茅n indic贸 que se reuni贸 con Hugo Ch谩vez Ar茅valo, en referencia al caso que involucra al empresario Samir Abudayeh. 鈥淎r茅valo ha venido a tratar temas que tienen que ver con el rescate de los pozos petroleros. [Lo recib铆 porque] es un funcionario, pero no para hacer este tipo de favoritismo鈥, asegur贸.

驴QU脡 DIJO PEDRO CASTILLO SOBRE EL MAR PERUANO?

El mandatario asegur贸 tambi茅n que existe la posibilidad de cederle una parte del litoral mar铆timo a Bolivia. Asimismo, resalt贸 la necesidad de 鈥渁brir las fronteras鈥.

鈥淣o lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Per煤 est谩 de acuerdo. Jam谩s har铆a que cosas que el pueblo no quiera鈥, aclar贸 el mandatario.

鈥淓se es su derecho (acceso al mar). Haremos lo que los pueblos claman. Lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que hist贸ricamente hemos estado metidos en el tema de frontera鈥, sostuvo.