Asumieron sus ministros de Econom铆a y Justicia, que inicialmente se negaron por el nombramiento de un jefe de Gabinete demasiado “izquierdista”

El presidente Pedro Castillo complet贸 su gabinete ministerial, que hab铆a quedado incompleto por diferencias internas. Despu茅s de un d铆a de tensiones y especulaciones, en la noche del viernes el economista centrista Pedro Francke, figura clave en el equipo de Castillo, volvi贸 al gabinete para ocupar la cartera de Econom铆a y Finanzas. Lo mismo hizo el jurista An铆bal Torres, que hab铆a dejado vacante el portafolio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos se hab铆an bajado en el 煤ltimo minuto del gabinete ministerial que fue juramentado cerca de la medianoche del jueves. Lo hicieron por discrepar con la designaci贸n del congresista del oficialista partido Per煤 Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

Compromiso

El jefe del gabinete ministerial emiti贸 un comunicado en un intento de bajarle el tono a las cr铆ticas que se le hacen. Se帽al贸 que ratificaba su 鈥渕谩s firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los DDHH鈥 y su rechazo 鈥渃ateg贸rico鈥 a 鈥渢oda forma de violencia y de terrorismo鈥. De origen andino, indic贸 haber vivido 鈥渆n carne propia鈥 la discriminaci贸n y expres贸 que trabajar谩 por la igualdad de derechos. 鈥淛untos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que est谩n profundamente arraigados en el pa铆s鈥, escribi贸, rectificando pasadas afirmaciones.

Primer d铆a de gesti贸n, primera cisis

Un d铆a despu茅s de entrar en funciones, el gobierno de Pedro Castillo ha enfrentado su primera crisis, que ha llegado con el nombramiento del primer gabinete ministerial. En un hecho in茅dito, el gabinete se rompi贸 antes de que los ministros asuman sus cargos. El conflicto fue gatillado por la sorpresiva designaci贸n del congresista del oficialista partido Per煤 Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros. Su nombramiento, realizado la tarde de este jueves, desat贸 las cr铆ticas de la derecha, algo esperable, pero tambi茅n cuestionamientos de sectores que respaldaron la elecci贸n de Castillo. Los designados por el presidente para encabezar el estrat茅gico sector de Econom铆a y para Justicia y Derechos Humanos se bajaron en el 煤ltimo momento del gabinete por sus discrepancias con Bellido. Hasta el cierre de esta nota esas dos carteras continuaban vacantes. Un inicio complicado para el campesino y maestro rural que ha llegado a la presidencia con una propuesta de cambio que ha despertado las esperanzas de los sectores populares. Entusiasmo popular que se mantiene intacto.

鈥淣uestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia 茅l. Nuestro compromiso es con el Per煤 y con ning煤n otro inter茅s que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un pa铆s m谩s justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza鈥, escribi贸 Castillo en respuesta a los cuestionamientos a su jefe de gabinete.

La juramentaci贸n del primer gabinete de Castillo se produjo cerca de la medianoche del jueves, casi tres horas despu茅s de la hora anunciada. Disconforme con el nombramiento de Bellido, el economista Pedro Francke, principal asesor econ贸mico de Castillo y considerado seguro en el Ministerio de Econom铆a, se retir贸 minutos antes de la ceremonia, dejando al sector sin ministro. Francke, que fue jefe del equipo econ贸mico de la excandidata presidencial Ver贸nika Mendoza de la coalici贸n progresista Juntos por el Per煤, hoy aliada de Castillo, ha sido el encargado de armar las propuestas econ贸micas del nuevo gobierno y en las 煤ltimas semanas se ven铆a reuniendo con inversionistas y agentes financieros para informarles sobre esas pol铆ticas. Su renuncia en el 煤ltimo momento abre un vac铆o y es un duro golpe para el gobierno.

El personaje que est谩 en el centro de esta primera crisis gubernamental, Guido Bellido, de 41 a帽os, es el principal dirigente de PL en la andina regi贸n de Cusco y considerado cercano al fundador y secretario general del partido, Vladimir Cerr贸n, que se define como marxista-leninista. Cerr贸n es un cuestionado exgobernador con una sentencia suspendida de tres a帽os por cargos de muy supuesta corrupci贸n. Este viernes se anunci贸 que le fiscal铆a, en un caso claro de ‘lawfare’, lo ha incluido en una investigaci贸n por otro caso de corrupci贸n y que ha pedido que su condena se cambie a prisi贸n efectiva. Bellido y Cerr贸n han criticado a los aliados de centroizquierda de Castillo, y se han pronunciado por que el presidente aplique el ideario del partido que habla de estatizar la econom铆a. Francke hab铆a asegurado que no habr谩 estatizaciones, postura hecha suya por Castillo.

Se habla mucho de una pulseada entre Castillo y Cerr贸n por espacios de poder en el gobierno. Impedido de postularse a la presidencia por su sentencia de supuesta corrupci贸n, Cerr贸n invit贸 a Castillo a que tome ese lugar. Ahora busca un espacio protag贸nico en el poder. Sus problemas legales lo complican seriamente. El presidente busca abrir su gobierno m谩s all谩 del partido, moderar posturas socialistas del ideario marxista-leninista de PL, mientras el secretario general de la agrupaci贸n oficialista presiona para que el partido tenga la hegemon铆a en el gobierno y muestra su disgusto con las alianzas que Castillo busca construir mirando a la centroizquierda. La designaci贸n de Bellido en un puesto clave de jefe del gabinete ministerial ha sido vista como un avance de Cerr贸n en este pulseo. Sin embargo, Cerr贸n no ha podido colocar al ministro de Econom铆a, como pretend铆a. Luego de la salida de Francke, Castillo opt贸 por dejar el cargo vacante. Estar铆a tratando de convencerlo para que reconsidere su decisi贸n. El viernes ambos se reunieron por dos horas.

La derecha, l贸gicamente, se帽ala a Bellido como un radical y lo acusa de tener supuestas simpat铆as con el derrotado grupo armado Sendero Luminoso. Tiene una incre铆ble investigaci贸n abierta en una fiscal铆a por apolog铆a al terrorismo, una figura legal que se presta a abusos contra la libertad de expresi贸n, por unas declaraciones dadas hace unos meses en las que calific贸 a los senderistas como 鈥減eruanos que han tomado un camino equivocado鈥 y que 鈥渢ambi茅n tienen derechos鈥. Tambi茅n se le cuestiona haber enviado por redes sociales un mensaje de elogio sobre la guerrillera Edith Lagos, senderista muerta en un enfrentamiento hace casi cuarenta a帽os, en 1982. Aliados de centroizquierda de Castillo le critican a Bellido expresiones supuestamente homof贸bicas y machistas.

鈥淗an resistido la presi贸n enorme para que renuncie Bellido. Acusar a Bellido de apolog铆a al terrorismo es una t铆pica campa帽a de la derecha. El gobierno tiene que ordenarse, no puede seguir jugando a sorprender a sus aliados, como ha hecho con el nombramiento de Bellido. Es preocupante que un gobierno que reci茅n empieza tenga una crisis de esta naturaleza. Lo ocurrido revela que el gobierno tiene conflictos internos y eso le da armas a la derecha鈥, declar贸 a P谩gina 12 el soci贸logo y analista pol铆tico Alberto Adrianz茅n.

Aunque Francke abandon贸 el gabinete, la coalici贸n de centroizquierda JP, a la que pertenece, ha ratificado su respaldo al gobierno y tiene dos ministros: el congresista y presidente del partido Roberto S谩nchez en Comercio Exterior y Turismo, y la soci贸loga Anah铆 Durand, quien fue jefa del plan de gobierno de Ver贸nika Mendoza, en Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se espera que Durand, defensora de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI, pueda actuar en su sector poni茅ndole freno a las cuestionadas pol铆ticas de gobiernos anteriores.

En Salud asumi贸 el m茅dico y excongresista del centroizquierdista Frente Amplio Hernando Cevallos, quien estudi贸 medicina en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y viene de la salud p煤blica, y en Educaci贸n el maestro Juan Cadillo, profesor de una escuela p煤blica del interior del pa铆s, como Castillo, y reconocido por su trabajo con varios premios a nivel nacional e internacional. Son dos sectores que Castillo ha anunciado ser谩n prioridad en su gesti贸n. En Desarrollo Agrario, un ministerio de especial significado para un presidente de origen campesino, asume el presidente de la organizaci贸n campesina Confederaci贸n Nacional Agraria, V铆ctor Maita.

En Relaciones Exteriores fue designado el soci贸logo H茅ctor B茅jar, un exguerrillero de 85 a帽os y reconocido intelectual. Fundador del Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional, particip贸 en las guerrillas guevaristas de 1965. Detenido en 1966 estuvo en prisi贸n hasta 1970 cuando fue indultado por el gobierno del general progresista Juan Velasco Alvarado, en cuyo Gobierno trabaj贸 hasta la ca铆da de Velasco en 1975, tras un golpe de Estado. Ha escrito varios libros y trabajado en la docencia universitaria.

Es un gabinete con solo dos mujeres -adem谩s de Anah铆 Durand est谩 la vicepresidenta Dina Boluarte en el Ministerio de Inclusi贸n y Desarrollo Social- de diecisiete ministros ya nombrados, y con muchos rostros desconocidos.

鈥淟a prolongaci贸n de la proclamaci贸n de Castillo como presidente por los reclamos sin fundamento del fujimorismo de un supuesto fraude electoral no le ha permitido el tiempo suficiente para coordinar mejor el gabinete. Me parece que B茅jar en Relaciones Exteriores es una muy buena decisi贸n, creo que va a retomar una pol铆tica exterior m谩s soberana, m谩s independiente de EEUU, que el Per煤 se va a salir del Grupo de Lima y va a estar m谩s cercano a la Argentina, Bolivia y M茅xico, que va a respaldar la propuesta de una OEA sin EEUU, apostar por reflotar UNASUR y fortalecer la CELAC. Me parece que B茅jar y Cevallos son los que tienen m谩s peso pol铆tico en el gabinete鈥, opina Adrianz茅n.

P谩gina 12 / La Haine