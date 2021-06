Los esfuerzos por descapitalizar y privatizar a Petroperú son cada vez mayores. En San Marcos, debaten y analizan la situación esta tarde.

El libro “Petróleo: problema y posibilidad”, compilado por Lino Cerna Manrique, recopila artículos alrededor de Petroperú, empresa que lidera la generación de ingresos en la economía peruana y sigue siendo rentable, a pesar de los varios mecanismos de descapitalización aplicados.

La publicación será presentada esta tarde en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por el autor; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Guillermo Aznarán; el expresidente de la petrolera estatal, Humberto Campodónico; quien fuera miembro del directorio en la misma empresa, Germán Alarco; y el director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Jorge Manco Zaconetti.

Diario UNO conversó con Manco, uno de los organizadores del coloquio, y advirtió la urgencia de defender a una empresa que, “guste o no a los liberales, es estratégica”.

“La presentación llega en una coyuntura particular: la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín y Perupetro (el organismo supervisor de los contratos) le están dando un duro golpe a Petroperú negándole la posibilidad de participar en el lote 192 de la selva nororiental”, indicó.

PERUPETRO

Por otro lado, agrega Manco, los argumentos de Perupetro son que “Petroperú no califica como empresa petrolera en su reglamento (un reglamento cambiado a última hora) porque no tiene los recursos, producción mínima, etc; pero cómo le voy a pedir eso a una empresa que fue sometida a un salvaje proceso de privatización.

“La intención de su insistencia es que Petroperú se una a la empresa Pacific Petroleum, una empresa que, a pesar de tener deudas en otras partes del mundo (a diferencia de Petroperú, que sí es rentable), sí podría participar.

“Esto deja mucho que desear. Hay un favoritismo y entreguismo en las autoridades de Perupetro”, sentenció.

RECONOCIMIENTO A CAMPODÓNICO

Otro de los ejes de la cita de esta tarde será la entrega del máximo reconocimiento de la Facultad de Ciencias Económicas al profesor principal e investigador Humberto Campodónico, quien fue presidente de Petroperú entre el 2010 y el 2012. Esta condecoración busca reconocer la defensa de nuestros recursos naturales y patrimonio nacional, así como su importancia y recorrido profesional.

La presentación, conversatorio y reconocimiento se realizarán en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas a las 6:30 p.m.

