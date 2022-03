Pasaron ya más de 2 semanas y el Sistema se sigue re-acomodando con esta guerra invasión con ánimos de contra-ataque en bloque europeo desde los deseos del neonazi Selynski Presidente de Ucrania que no duda en obligar a “su” población a ser carne de cañón para que se vea más horrorosa la invasión (más de lo que ya es) y así también empezar la xenofobia hacia toda la población rusa, no sólo a Putín y sus disque antifascistas. Ahora hasta lxs liberales y neonazis se llaman antifascistas, y eso sucede también porque no hay un claro concpeto del antifascismo que no solo abarca la lucha contra “gobiernos autoritarios de derecha”, como si algún gobierno no fuera autoritario además. El Estado es fascista, el Capital también porque tienen toda una línea ideológica y de masas que hacen que la misma gente pida su aniquilación y sometimiento. Así que no importa de que color sea el gobierno qque entre al mando del Estado, este siempre será fascista.

Y con esta y demás guerras (internas y externas), lxs que más ganan lxs que siempre ganan son los grupos de Poder: privado, tecnológico y estatal. Y lxs que siempre pierden son las poblaciones que quedan en medio en la guerra y en la post-guerra.

Es además un re-acomodo del Sistema de Dominación que con esto pretende monopolizar el extractivismo, o se pelea por hacerlo al conocer que quieren quitarle el gas a Rusia.

Quitémosle el extractivismo a todos los gobiernos y todos los privados, y no lo hagamos para nosotrxs seguir con la rueda de la producción y del consumo, sino para dejar ya de girar la rueda que día a día nos aplasta y se va volviendo más grande y más difícil escapar o enfrentarle.

Es esta pintada un pequeño acto de corto cicuito mental a toda esa gente zombie que sigue sus vidas como si nada, y sólo espera el cambio en las elecciones porque están acostumbradxs adoctrinadxs a creer en el Poder y a temerle.

Entre gritos de “llamen a la policía”, “deja de pintar, etc”, se hizo este pequeño y fugáz acto, nada de otro mundo pero con el conocimiento que podía tocar la cana si nos llegasen a atrapar, porque ni multa ni borrado hubiéramos aceptado hacer para librarnos del castigo porque se trata de propiedad del Estado una estación de tren en la Gran y alienante Lima.

Por ahí una voz nos dió energía al momento de la huída “ya, corre corre”. Y es que sentimos en ese grito un deseo indomable de aquella voz de aquella persona que quizás reflejó su malestar ante esa guerra invasión en ese mensaje que tenía interiorizado. Eso es también parte de la intención aparte de hacer corto cicuito, avivar la chispa de la desobediencia de lo indomable.

Animales antimiliatristas