A la espera de la asunci贸n del presidente electo Pedro Castillo se vienen desarrollando m煤ltiples acciones. El pa铆s se encuentra en una disputa entre una derecha que no se da por vencida y la instalaci贸n de un gobierno que aborde las demandas populares. Leina Guillen Aguilar, dirigenta del Partido Pol铆tico Nuevo Per煤 y Coordinadora de Mujeres Arequipa nos comenta sobre los desaf铆os que hay por delante.

鈥 驴Cu谩l es la situaci贸n luego de las elecciones?

El Jurado Nacional de Elecciones ha afirmado que el d铆a 15 Julio ser谩 la asunci贸n de Pedro Castillo y a partir de all铆 comienza el proceso de transici贸n de gobierno que se estipula 13 d铆as. El 28 de Julio el presidente electo deber铆a juramentar. Esto se da en una situaci贸n compleja en medio del caos que quiere generar la derecha facista y los grupos concentrados del pa铆s. No van a ceder sus privilegios acumulados en d茅cadas. Es as铆 que se generan acciones para tensionar el proceso de gobernabilidad de Pedro Castillo. Adem谩s, se suma a esta situaci贸n que la izquierda no tiene mayor铆a en el poder legislativo. En ese sentido es un escenario complicado para realizar las transformaciones que se requieren.

Por otro lado, hay que empezar a hacer el trabajo de transici贸n del gobierno, estableciendo cuales son los nuevos rostros encargados de ejecutar las pol铆ticas p煤blicas de este gobierno del cambio. Van a haber algunas articulaciones con otros frentes de izquierda, con los cuales estamos trabajando para ver qu茅 se va a desarrollar en cada ministerio. Esto es un proceso corto, estamos hablando de quince d铆as entre la entrega de gobierno, y se tiene que manejar con mucho tacto. Sobre todo en relaci贸n a no parar el proceso de vacunaci贸n. Hay temas que necesitan un recambio urgente y otros que que llevan un proceso m谩s lento.

鈥 驴Qu茅 escenarios se est谩n analizando?

En primer lugar partimos de que se empiecen a implementar las pol铆ticas en cara de una econom铆a de social-mercado que pudiera garantizar beneficios directos para la ciudadan铆a. En funci贸n a esto hay varias lecturas. Una es que los grupos de derecha van a querer seguir generando el caos. Recordemos que en Per煤 hay un peque帽o grupo de familias que tienen el control de los sectores productivos y puede haber una suba de precios generando inestabilidad. Por otro lado, se puede decir que hay un tipo de acuerdo con estas empresas para que no se genere esto dentro del pa铆s. Tambi茅n hay miradas que hablan de un proceso de ingobernabilidad. Que todo este panorama no es para instalar a Keiko como presidenta, sino para generar condiciones de inestabilidad social y que termine de quebrar el gobierno de cambio. Es todav铆a muy pronto para tomar una posici贸n sobre hacia d贸nde va a decantar todo esto. De lo que estamos seguros es que van a ser escenarios adversos. No creemos que ni el capital, ni los grupos de poder, y los ultraderechistas vayan a ceder. Va a haber una confrontaci贸n con estos grupos que desde el gobierno del cambio vamos a tener que dar una respuesta.

鈥 驴Qu茅 acciones se est谩n desarrollando desde el campo popular?

El d铆a Martes 6 se desarroll贸 un paro nacional en m谩s de diez regiones del pa铆s. Fue muy importante y esto seguramente sea una constante por estos cinco a帽os porque no van a querer dejarlo gobernar. Es parte de las m煤ltiples acciones que se vienen desarrollando y es necesario reconocer el esfuerzo de los colectivos que est谩n impulsando estas jornadas. Sobre todo porque permite tener una visibilidad poderosa dentro del pueblo, principalmente en la conciencia sobre la nueva realidad que estamos transitando, y adem谩s nos permite medir con qu茅 fuerzas contamos para ponernos adelante en el momento en que no lo quieran dejar gobernar.

Es en este sentido que se viene desarrollando una din谩mica muy interesante que no se ve铆a hace muchos a帽os. Se vienen generando frentes y coordinadoras que articulan a varios sectores en lucha. Son espacios de unidad que empujan para garantizar que el gobierno de Castillo pueda tener una base social que lo respalde. Es necesario reconocer este esfuerzo que se hace desde la base social, sectorial, pol铆tica, colectivos ciudadanos, que est谩 buscando este nivel de articulaci贸n y est谩n trabajando de manera territorial por regiones. Cada regi贸n impulsa estos procesos de lucha para constituirlos, tener lecturas del panorama conjuntamente y respaldar a Pedro Castillo. En este sentido es importante porque hemos tenido un resquebrajamiento del tejido social y con ello despolitizaci贸n. Esto es una nueva puerta que genera nuevos ejercicios de trabajo colectivos en el pueblo y los distintos sectores en lucha que se apoyan en un procesos de una base social que sea representativa en el mediano y largo plazo.

鈥 驴Cu谩les son los primeros pasos que piensan desarrollar al asumir la presidencia?

Primero continuar y acelerar el proceso de vacunaci贸n para garantizar que se active el aspecto econ贸mico y que nuestrxs hermanxs no fallezcan por esta enfermedad. Luego, es importante el tema de c贸mo activamos la econom铆a y generamos condiciones para mejorar la situaci贸n del pueblo peruanos. Son los dos factores m谩s importantes. Por otro lado, necesitamos hablar sobre una recomposici贸n al interior de los espacios gubernamentales, dar un vuelco dentro de los propios ejes de gobierno para colocar personas con compromiso con el cambios. Tambi茅n la lucha por la corrupci贸n y llamar a la asamblea nacional constituyente popular y paritaria. Sin embargo, los dos primeros ejes son los fundamentales para poder avanzar con el resto. Es fundamental trabajar desde la ejecuci贸n de lo prometido, qu茅 es garantizar derechos. Fundamentalmente educaci贸n y salud como ejes principales de una econom铆a en contra de este sistema capitalista y neoliberal.

Abriendo Caminos