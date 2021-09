El presidente no ratific贸 el pedido de renuncia al cuestionado ministro de Trabajo y es una impl铆cita desautorizaci贸n al jefe del gabinete, Guido Bellido

Se prolonga la novela, y la crisis, en torno al ministro de Trabajo, que se ha negado a renunciar luego que se lo pidi贸 el jefe de gabinete. Una historia de marchas y contramarchas, que se inici贸 con los ataques de la derecha parlamentaria y medi谩tica contra el ministro, al que acusa falsamente de haber integrado en los a帽os ochenta el grupo armado mao铆sta Sendero Luminoso, y que ha puesto sobre la mesa las tensiones y divisiones internas en el gobierno y sus problemas al momento de tomar decisiones.

El presidente Pedro Castillo no ha ratificado el pedido de renuncia del jefe de gabinete a su ministro, pero tampoco ha salido a respaldar al titular de Trabajo. En los hechos, el silencio presidencial mantiene en su puesto al ministro Iber Marav铆 y es una impl铆cita desautorizaci贸n al jefe del gabinete, Guido Bellido. Una raz贸n del presidente para mantener al titular de Trabajo ser铆a no dar la imagen de ceder ante las presiones de la derecha que exige su salida. Otra raz贸n tendr铆a que ver con disputas internas en el gobierno y con el hecho que Marav铆, profesor y sindicalista como Castillo, es muy cercano al presidente.

Cuestionamientos de la derecha

La novela hasta ahora sin fin comenz贸 el pasado lunes cuando Bellido anunci贸 p煤blicamente que le hab铆a pedido la renuncia a Marav铆 y que 茅ste dejar铆a el cargo. Fue su respuesta a los cuestionamientos de la derecha contra el ministro, a quien sindican como 鈥渢errorista鈥 en base a un informe policial de hace cuarenta a帽os en el que se dice que en ese entonces era miembro de Sendero. Marav铆, que nunca fue sentenciado por esos cargos, rechaza la acusaci贸n.

Bellido, que tambi茅n es cuestionado por la derecha y los medios, le pidi贸 la renuncia a Marav铆 tres d铆as despu茅s que el Congreso opositor le diera el voto de confianza, indispensable para mantenerse en el cargo. Entregando la cabeza del ministro de Trabajo, el jefe del gabinete esperaba satisfacer al sector de la derecha que le dio el voto de confianza y que pide la salida del ministro, y bajar el tono de los ataques en su contra de la derecha que vot贸 por negarle la confianza y de los medios.

La derecha no solo quiere sacar a Marav铆, su estrategia es tumbarse a los ministros 鈥渦no por uno鈥, como han anunciado sus voceros m谩s radicales, parte de un plan desestabilizador que apunta al final de la fila contra el presidente. Solo tres semanas despu茅s de haber asumido la presidencia, por presiones de la derecha Castillo sac贸 a su canciller, el exguerrillero con el Che y soci贸logo H茅ctor B茅jar, una figura de la izquierda reconocida internacionalmente.

B茅jar no forma parte de Per煤 Libre, pero su salida como una concesi贸n a la derecha molest贸 al partido oficialista. Luego de ese episodio, visto como una muestra de debilidad del gobierno, en el Ejecutivo no quieren que en el caso del ministro de Trabajo se repita esa imagen de ceder r谩pido a las presiones de la derecha pol铆tica y medi谩tica.

Pugnas al interior del gobierno

Pero detr谩s de esta historia no solo est谩n las presiones de la derecha, sino tambi茅n las pugnas al interior del gobierno, en el que conviven en tensi贸n el sector m谩s cercano a Castillo, formado principalmente por dirigentes del sindicato de profesores como 茅l; el sector del partido oficialista, Per煤 Libre, encabezado por su controvertido secretario general, Vladimir Cerr贸n, un ex gobernador sentenciado a prisi贸n suspendida por malos manejos econ贸micos e investigado por otros cargos de corrupci贸n; y por los aliados del gobierno que vienen de otras agrupaciones de izquierda.

Cerr贸n presiona por ganar espacios de poder, y esta crisis ministerial se da en el contexto de esa pulseada entre Castillo y Cerr贸n. Mientras el ministro de Trabajo forma parte del c铆rculo de profesores cercano al presidente, el jefe de gabinete, que le pidi贸 su renuncia, es parte de la dirigencia de Per煤 Libre que responde a Cerr贸n.

El secretario general del partido de gobierno celebr贸 p煤blicamente el anuncio de la salida de Marav铆, lo que dijo consolidaba el poder de Bellido, su ficha m谩s importante en el gobierno. Pero Castillo, sin hablar p煤blicamente, impuso su poder para mantener a su ministro. El intento de Bellido de sacar a Marav铆 se dio d铆as despu茅s que, seg煤n versiones period铆sticas que citan fuentes del gobierno, Castillo pens贸 en sacarlo de la jefatura del gabinete, pero desisti贸 luego de una tensa conversaci贸n con Cerr贸n.

Con la movida de pedir p煤blicamente la renuncia de Marav铆, que puso en marcha sin la luz verde del presidente, Bellido, adem谩s de contentar a la derecha que lo cuestiona, buscaba fortalecer su posici贸n al interior del gobierno y debilitar al c铆rculo de profesores cercano al presidente. Fue un intento de consolidarse en el cargo, tanto frente a la oposici贸n como al interior del Ejecutivo. Pero la apuesta le sali贸 mal. La renuncia que anunci贸 no se concret贸 y se qued贸 sin piso. Quiso fortalecerse y termin贸 debilitado.

鈥淓sta crisis ministerial, que ha sido una comedia de errores, es una manifestaci贸n de que hay dos cabezas en el gobierno, las de Castillo y Cerr贸n. Al mantener al ministro de Trabajo, Castillo busca detener el avance de Cerr贸n en esa guerra de posiciones que hay entre ambos. No creo que esta situaci贸n se pueda mantener por mucho tiempo. Para Castillo el escenario es muy complicado, todas las salidas implican p茅rdida y la derecha dura est谩 viendo cualquier oportunidad para provocar su destituci贸n. Si rompe con Cerr贸n y Per煤 Libre, perder铆a el apoyo de la bancada oficialista en el Congreso. Pero creo que no le va a quedar otra opci贸n que romper, es imposible gobernar manteniendo esa dualidad, con Cerr贸n dici茅ndole lo que debe hacer. Al romper con Cerr贸n, su 煤nica salida ser铆a moverse al centro para buscar nuevos aliados. A Castillo lo favorece que la derecha est谩 dividida y tiene sus propios problemas internos鈥, se帽al贸 el historiador y analista pol铆tico Nelson Manrique, comentando el escenario que se abre en el gobierno con esta crisis.

Manrique considera que el silencio de Castillo en esta crisis y otros momentos importantes 鈥渓e est谩 dando armas a la derecha, contribuye a desestabilizar su gobierno, est谩 enajenando el apoyo de quienes votaron por 茅l, que sienten que no hay un gobierno que tome resoluciones, lo que es imperdonable en un momento que tenemos la pandemia, crisis econ贸mica, desempleo鈥. Se帽ala que 鈥淐astillo evita a la prensa, no da declaraciones, porque no tiene un rumbo claro, no tiene algo claro que decir鈥.

Aunque Castillo detuvo su anunciada salida, a Marav铆 no parece quedarle mucho tiempo en el gobierno. El Congreso se prepara para interpelarlo por las acusaciones de su supuesta pasada militancia en Sendero, con la intenci贸n de censurarlo, lo que lo obligar铆a a dejar el cargo. Todo indica que la oposici贸n tiene los votos para lograr la censura.

En este escenario de crisis ministerial, ataques opositores contra los ministros y tensiones internas en el gobierno, no se descarta que junto a la probable salida del ministro de Trabajo, que si no cae antes ser铆a obligado a renunciar por el Congreso, se sumen otros cambios en el gabinete. Cambios que podr铆an implicar una recomposici贸n de las fuerzas al interior del oficialismo.

P谩gina 12 / La Haine