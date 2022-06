En el distrito de SJL en Lima se ha reforzado el hostigamiento a lxs migrantes y a lxs sin techo, y no sólo porque el Alcalde es tremendo xenófobo (que gusta usar traje militar cuando se presenta ante cámaras), sino porque ese hostigamiento es también parte de la política de migración del Estado no sólo de Perú, sino en todo el mundo. Por eso tenemos a la ONU y sus agencias (ACNUR entre otras) pisando varios territorios para hacer efectivo dicho control, tenemos a iglesias de diversas religiones haciendo esa labor en conjunto con los Estados, empresas privadas, asociaciones ciudadanas que no están a favor de tumbar las fronteras sino están a favor del control migratorio, filántropxs (recordando que la filantropía es una hipocresía), y otras ONGs.

Hoy le tocó a un grupo de gente sin techo que dormían en la parte posterior del Parque Zonal, en una zona abandonada por las mismas autoridades. Como se nota en la foto los bordes de la berma central y la misma pista que ha quedado tipo parchada luego de meses de obras en la que hicieron un forado a la pista para instalar tremendas tuberías. No hubo información de qué eran, sólo cerraron ese tramo e hicieron las obras dejando la pista en ese estado. NO hay presupuesto para sanear la pista ni los bordes de la berma central, ni para recoger la basura que está a pocos metros que es la esquina del extremo done termina el Parque Zonal; Pero sin embargo hay presupuesto para pintar los postes, el exterior del Parque con su propaganda incluída, y colocar esas redondelas de piedras pintadas con plantas en medio al igual que lo hicieron hace 3 años a 3 cuadras en la recta de Metro donde habían ambulantes. Para que no se vuelvan a poner ahí. Esa fecha con tremendo contingente policial y de serenazgo, apoyados por cisterna de Sedapal y equipos de Serpar mojaron toda esa zona e instalaron plantas como en la foto, no precisamente para reverdecer el distrito, sino para desplazar a lxs ambulantes con el regado diario hasta el punto de inundar la vereda y parte de la pista para no darle chance para vender algo ahí ni a pié. Esa es su Ola Verde, que disfraza la represión clasista racista y xenofóbica que hacen, a través del discurso “ambientalista” que relatan en su web “Campaña de recuperación de espacios públicos del distrito “Ola Verde”. Estos lugares reciben mantenimiento, limpieza y sembrado en su berma central y calles aledañas”.

Desalojan a ambulantes que pretendían invadir la vía pública en San Juan de Lurigancho

https://invidious.snopyta.org/watch?v=4yXvUNLhJQk

Desalojan a ambulantes que pretendían ocupar Los Jardines Este

https://www.sanjuandelurigancho.com/noticias/actualidad/desalojan-a-ambulantes-que-pretendian-ocupar-los-jardines-este/

https://web.munisjl.gob.pe/web/actividades.php?id=50586#

El alcalde de SJL, @AlexGonzalesAGC postulará como pre candidato a la alcaldía de Lima e irá acompañado de su esposa Flor de María Hurtado como primera regidora (Teniente alcalde) por agrupación política DemocrátaVerde

https://nitter.net/SJLOpina/status/1516418632686972937

Web de ese municipio

https://web.munisjl.gob.pe/web/

Cuenta Twitter

https://nitter.net/municipiosjl

Cuenta Twitter del Alcalde

https://nitter.net/AlexGonzalesAGC

Además de eso, ayer imitaron lo que hicieron en Chile hace meses con las cosas de lxs migrantes que dormían en una plaza de la zona Colchane de Iquique que fueron desalojadxs por lxs pacxs (policías) junto con neonazis ciudadanxs, han quemado sus precarios colchones y abrigos que tenían.

Iquique: Así fue la marcha que terminó con la quema de pertenencias de migrantes | BDAT

https://invidious.snopyta.org/watch?v=hLYhlU8oTFc

*Dato : No es tan curioso ver la Whipala en esa marcha contra migrantes venezolanxs, ya que el alcance del territorio que representa no llega a Venezuela, y se estaría usando realzando un territorialismo. Pero imagino que hay quienes negarían el uso de la Whipala en una marcha anti migrante.

-Esta es la lógica anti migrante :

Migrante regular : Buen migrante.

Migrante irregular : Delincuente.

-Lo que no quieren aceptar, es que :

Migrante regular= Turista y persona que viene a producir para la máquina del trabajo del país.

Migrante irregular = Persona que sale de su país por necesidad y no pudo (tema económico o burocracia) o no quiso regularizar sus documentos sea por decisión propia o por persecusión política o de antecedentes en un territorio de dictadura que más acusa desde la derecha pero que no duda en validar los antecedentes penales de migrantes de un país dictador. También hay casos en que los mismo Estados no les permiten hacerlo aún cumpliendo todos los requisitos.

La imagen (principal) no se nota mucho por la distancia en que fué tomada, pero se nota un cúmulo de fuego mostrado en la foto aunque fueron varios pero no se notan debido a que las camionetas de serenazgo han tapado la toma que hubiera salido en la foto. La humadera que casi no se ve (que no es la típica humadera de los deshechos médicos que queman ya que ahí casi al otro extremo en la misma recta está la zona de tratamiento para pacientes con Covid, cuya zona que cuando pasas sin estar quemando nada también huele potente a material sanitario), ha estado desde el día de ayer aproximadamente a medianoche, según cuentan lxs vecinxs.

Limpieza Social es lo que han hecho (y no es la primera vez), sin que nadie reclame pues quienes dormían ahí son gente casi invisible para la sociedad, son en su mayoría recicladorxs (cartonerxs les llaman en otra zona de Latinoamérica) y unx que otrx que se ha entregadx a las drogas por consecuencia de la dureza de la vida e indiferencia de la gente.

Ni lxs regidorxs más críticxs al Alcalde Gonzales, se han manifestado sobre este hecho, pero spi se manifiestan cuando tocan una zona turística a la que llaman Loma cuando dice hay invasores con maquinarias. Ya las Lomas no son Lomas, son sólo sitios turísticos que sirven como excusa para gestión de cada municipio, porque a decir verdad no les importa ni la flor ani la fauna excasa que hay ahí.

-Así destruyen en estos momentos Lomas de Mangomarca, con la anuencia de la inacción de nuestras autoridades. @sjl_muni, @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru DEBEN INTERVENIR DE INMEDIATO. Venimos meses alertando esto.

https://nitter.net/Carlo_Angelesm/status/1541558009889017857

Ahí es donde ACNUR, agencia de la ONU y cómplice de FRONTEX, no ha llegado ni llegará, pues sólo vela por lxs migrantes que pueden producir o serle útiles de alguna manera. Utilitarismo. Y me alegro por esxs migrantes, pero han de saber que aquel organismo que les brinda apoyo, es el mismo organismo cómplice de Frontex y su xenofobia en Europa, de detenciones encarcelamientos hostigamientos y asesinatos. Y también es cómplice de la misma Unión Europea por los mismos actos xenofóbicos, racistas y clasistas.

Para ACNUR y demás agencias, ONGs, iglesias, Estados etc que viven de la problemática de migración, lxs migrantes son sólo datos.

Acnur: Todos los venezolanos en Perú cayeron en pobreza

https://rostrosvenezolanos.com/acnur-venezolanos-peru-pobreza/

ACNUR Perú 2021: Reporte de actividades, Corte al 31 de mayo

https://reliefweb.int/report/peru/acnur-2021-reporte-de-actividades-corte-al-31-de-mayo

Cuenta Twitter de ACNUR en Perú

https://nitter.net/ACNURPeru

Página web de ACNUR

https://www.acnur.org/

Pagina web de ACNUR en Perú

https://www.acnur.org/peru.html

Refugiados: el desarraigo mundial | Claro y Directo con Álvarez Rodrich

https://invidious.snopyta.org/watch?v=1c9E098MWg4

Todas las personas merecen vivir en seguridad, por Federico Agusti

https://larepublica.pe/opinion/2022/06/22/todas-las-personas-merecen-vivir-en-seguridad-por-federico-agusti/

Ciudades incluyentes (foto)

https://nitter.net/pic/orig/media%2FFWMnT5yXkAIXYMD.jpg

ACNUR y Club de fútbol Alianza Lima

https://pressperu.com/acnur-y-alianza-lima-reafirman-su-compromiso-para-apoyar-y-promover-la-integracion-de-las-personas-refugiadas-en-peru/

Algunas imágenes del trato mundial a lxs migrantes

Texas USA Migrantes asfixiadxs que viajaban dentro de un camión container para evitar a la policía de migración y no ser deportadxs o encarceladxs. Ocurrió hace 1 día, y no es la única vez que sucede ni el único lugar en que sucede.

Imagen de hace unos días sobre lo sucedido en Melilla

*Imágenes extraídas de la cuenta de Twitter de ¿Se lo explico con plastilina?

https://nitter.net/altereddie

