–

De parte de Portal Libertario OACA December 15, 2022 156 puntos de vista

Ayer a la medianoche la presidenta Dina Boluarte envió un mensaje a la nación como respuesta (de calma) a las fuertes protestas (y fuertemente reprimidas) aunque con no tan iguales conginas ya que las consignas más fuertes o notorias son las que unxs van por el cierre de congreso, otrxs por nuevas elecciones generales, otrxs por una asamblea constituyente, otrxs (aunque en realidad pocxs pero que la prensa está haciendo ver como la única consigna para crear repulsión en la población sobre todo en sus televidentes) por la liberación del ex presidente Pedro Castilllo, y otras consignas no tan sonadas pero existentes.

-Mensaje a la Nación: Dina Boluarte propone adelanto de elecciones para abril del 2024

En estas protestas que empezaron desde el mismo miércoles con algunos roces entre defensorxs de Castillo y defensorxs del Congreso, fueron aumentando el jueves y se agrandaron desde el viernes han dejado el saldo (según datos oficiales) de 3 manifestantes asesinados por la policía. Hace un momento ya se está hablando de 5 en total, pero que probablemente la prensa no dará a conocer. Hechos que han avivado aún más las protestas hasta el punto de tomar un aeropuerto y de capturar a un policía, hay otros datos que dicen han capturado a un grupo de policías. Pero que no tenemos las noticias exactas ya que también hay algunas noticias falsas o exageradas de uno y de otro lado como especie de psicosocial por parte de algunos grupos, pero los asesinados lxs heridxs y lxs detenidxs sí son reales.

La presidenta ha dicho que adelantarán las elecciones presidenciales, como para calmar las protestas, cosa que no creo suceda aparte por las múltiples consignas, por lo que dijo después. Y eso es declarar Estado de Emergencia en las zonas de alta conflictividad (ni siquiera ha nombrado cuáles son esas zonas, como estrategia de amenaza e incertidumbre), es decir les quiere silenciar ya que todo Estado gusta que si le reclamas algo que sea bajo sus lineamientos, es decir que no le hagas ni cosquillas. Esto último parece que va a avivar más las protestas en contundencia y en número, porque ya conocemos de décadas que estos Estados de Emergencia son el arma dictatorial que tiene todo Estado para asesinar, encarcelar y desaparecer a lxs que llaman conveniente «revoltosxs, delincuentes,,, y terroristas» para así justificar su mano dura su gatillo fácil su Principio de Autoridad. Sucedió en Cajamarca con Conga, sucedió en Bagua con el Baguazo, sucedió en Arequipa con el Arequipazo, en La Parada el 2012, En Apurímac con el proyecto Las Bambas, en Arequipa esta vez con los proyectos mineros Tía María y La Tapada, En Pichanaki, en Lucanamarca, en Barrios Altos, en La Cantuta, etc

Es lo más puro que El Estado destila desde su Poder, así que quede claro que no hay reformas que hacerle al Estado ni a sus brazos represivos que son sus Fuerzas armadas, sus cárceles, sus tribunales y sus leyes. Hay quienes sólo critican o se alzan en contra de algunas de estos brazos cuando les conviene o les tocan sus personas o sus deseos, pero el alzamiento o rechazo debe ser hasta erradicarlos de nuestras vidas si en verdad queremos un nuevo mundo con una vida en completa libertad.

Extendemos el llamado de manifestarse en cualquiera de sus variadas formas a anarquistas, veganxs, feministas, ecologistas, libertarixs, punks … no autoritarixs y a no caer en ese discurso de que «como la mayoría de reivindicaciones son ciudadadanas no es nuestra lucha». No creo que con esa actitud podamos lograr un mundo nuevo, o empezar a hacerlo.

Debemos enfatizar nuestra lucha contra El Estado que además crea este clima y escenario de incertidumbre en la población, y sus sistemáticas represiones, y contra el Militarismo (incluído el estado policial que nos quieren implantar también anivel mundial) la misma legalidad que el Estado como ente 100% fascista tiene a la mano y que es usado por cualquier gobierno de cualquier ideología o Congreso o alguna institución de Poder.

-Un párrafo que habla algo sobre la Ideología, extraído de la publicación El Jardín de las Peculiaridades:

La ideología se cristaliza como un mapa en la memoria. Se legitima propagando la falsa idea de que el mundo en que se vive es el mejor de los mundos posibles, o el sistema que mejor funciona, sin importar sus falencias. Por eso, no es extraño escuchar decir que el socialismo es mejor que el capitalismo, el libre mercado mejor que el estado proletario, la democracia mejor que el fascismo, la dictadura militar mejor que el comunismo, la república mejor que la monarquía, el feudo mejor que la esclavitud, la ciudad mejor que el campo, etcétera. Cualesquiera sean los argumentos que se esgriman, todos caen en última instancia en el disparate, porque tienden a justificar la represión en aras de un supuesto orden necesario. De este modo, la ideología demoniza a sus opositores como partisanos del -también supuesto y construido- caos, alabando la mesura y fomentando la resignación. Así, la ideología paralogiza y engatusa a los incautos para que acepten todo el mal como algo inevitable, ya sea con un dejo de fatalidad u orgullo, pero siempre con renuncia y sacrificio.

Por lo mismo, no es raro oír decir que los cambios son imposibles, o que ya no hay ideales por qué luchar ni esperanzas qué abrazar. La ideología planifica la desesperación colectiva: Aliena. Derrota.

Es tanto o más recalcitrante que un dogma, porque su finalidad no es otra que perpetuarse. Para ello despliega todo el abanico de instrumentos que tiene a su alcance: el genocidio, el ecocidio, las elecciones, o simplemente el miedo, que fija la imaginación, o la borra.

-Un párrafo que habla sobre El Estado, del mismo texto El Jardín de las Peculiaridades

El Estado existe porque se territorializa. Esto es, se materializa mediante su expansión colonizadora territorial. Dicha expansión se lleva a cabo a través de la desterritorialización forzada de los habitantes originarios de las tierras, que el Estado se ha ido apropiando. Toda apropiación implica movilizar la fuerza militar que el Estado pueda ejercer, a fin de ampliar o mantener su dominio. Esto ha significado guerras y genocidios.

El Estado también tiene sus expertos que escriben la historia. Así, tergiversan los hechos, justifican sus atrocidades y obligan a las nuevas generaciones a repetir en letanías sin sentido la narrativa oficial que escriben los expertos.

La educación, por tanto, no es sino la institucionalización de los campos de adiestramiento y domesticación donde los niños y los jóvenes perpetúan el sistema dominante. Allí acceden al orden simbólico y comienzan su proceso de cosificación.

En estos campos -o escuelas de adoctrinamiento social- se reproduce la ideología que legitima al sistema. Los nuevos miembros de la sociedad internalizan la falsa conciencia que bombea como un pulmón artificial, a fin de que todos repitan con más o menos eficacia el mismo discurso. Su idea es que todos digan, sueñen y piensen que éste es el mejor de los mundos posibles. Y que si tiene fallas, no importa porque es mejorable. Pensar lo contrario, es militar en las filas del anarquismo, caer

en la locura o llamar a la insurrección. La estandarización, a decir de Adorno, obliga al sujeto a elegir entre la mercantilización o la esquizofrenia.

No hay salida fuera de este molde binario. En esta sociedad preferir el jardín al cemento es visto con desconfianza. Y dependiendo de quién ocupe el poder de turno, esa preferencia puede costar la vida.

Cuando el sistema cruje y los borregos se desprenden del rebaño, surgen con eficiencia criminal las cárceles, los golpes de Estado, los allanamientos, las bombas lacrimógenas, las fuerzas represivas, la guerra, etcétera. Mientras eso ocurre, el Estado refuerza la propaganda radial, televisiva y periodística. Así se materializa en la mente de los individuos. Los Estados nacionales congregan hoy en día sus aparatos represivos -policíacos y militares- para proteger a las compañías transnacionales que expanden un modo de vida de estandarización basado en la reducción humana a unidades económicas de producción y consumo. Con esto se produce un nuevo tipo de territorialización y esclavitud laboral.

La tecnología y los bienes que un grupo minoritario de la población mundial usufructua, son manufacturados en galpones fabriles que operan con la lógica de la explotación. Las escuelas y las fábricas son centros de control que imponen los Estados. Para abolir el Estado hay que abolir las fábricas y las escuelas. El autoritarismo que el orden civilizador reproduce en estas instituciones es el responsable de los exterminios étnicos, de los genocidios políticos y de la explotación social. Para construir un mundo sin jerarquías, ni cárceles, ni propaganda, ni golpes militares, hay que barrer el Estado. Y depende de nosotros borrarlo de la faz de la tierra…

Para desterritorializar al Estado hay que oponerse al militarismo y a su base ideológica: la idea de estado-nación. Si fuera posible suprimir lo imaginario de las comunidades imaginadas, existentes en los diversos proyectos de construcción nacional, la comunidad devendría en un grupo real de personas con rostros y nombres identificables. Su interacción diaria sería a escala humana y la comunidad sería verdadera. Así se

desterritorializa al Estado.

A la idea de estado-nación se le liga la noción de raza: fundamento de la xenofobia y del racismo. El Estado nunca ha dejado de ser un instrumento clasista y racista de control y opresión. Su territorialización ocurre mediante el movimiento de tropas y el despliegue militar. Para desmaterializar al Estado hay que desmantelar el militarismo y el armamentismo. El Estado opera como si fuese un gran galpón nacional, que invierte en terrenos de ensayo bélico: las guerras. Con la desmaterialización del Estado se desterritorializa la nación y las fronteras limítrofes pierden realidad, deviniendo lo que son: límites artificiales construidos por los predicadores de todo tipo de nacionalismos y regionalismos, responsables de los vínculos políticos impuestos por el Estado a los sujetos.

El nacionalismo persigue subyugar a la gente bajo las prácticas sedentarias derivadas tanto del control urbano como de la economía territorial agropecuaria. El efecto de esas prácticas es la domiciliación, que trae aparejada la acción domesticadora del Estado. No obstante, cuando el dispositivo que promueve el concepto de territorio nacional se disuelve, uno de los mecanismos de la estandarización también deja de funcionar…

El fascismo es fomentado por el nacionalismo: sentimiento de propiedad nacional que exacerban las clases poseedoras y adineradas. Ese sentimiento es transferido a los desposeídos y pobres de la ciudad por medio de los mecanismos de propaganda y adoctrinamiento cívico, oficial y nacional. Algunas personas, por ejemplo, repiten discursos -que publicitan la ideología- en la primera persona plural. Se conjuga el verbo en la forma del nosotros, promoviendo el control idiomático y reforzando las identificaciones entre patria, bandera, gobierno y gente. Decir por ejemplo: tenemos un parque, una cordillera, un buen equipo o una economía “estable , implica un grado lingüístico de aceptación de cierta identidad” colectiva nacional asignada y/o impuesta. Éste es el nosotros de la realeza, adaptado a los tiempos modernos para hacer pensar a la gente que el gobierno y sus instituciones financieras representan al individuo común.

La gente habla de las acciones del gobierno como si hubiese tenido alguna participación en la decisiones gubernamentales o en la represión militar. Ésta es la alienación nacionalista que facilita la aparición del fascismo.

El adoctrinamiento se reproduce a través de las escuelas, el deporte, los valores tradicionales, las reglas, las narrativas oficiales y los medios de control. La propaganda se aviva a través de las pantallas lumínicas (p.e. la televisión, el cine, la informática, etc.), los medios impresos, la radio, la educación, etcétera.

El fascismo se cristaliza en la noción de nación. Por ello, toda identidad comunitaria asignada y/o impuesta tiende a reforzar dichas nociones: nacionalidad, regionalismos, idioma, rol social, colegiaturas, creencias religiosas, clanes familiares, hermandades, relaciones de trabajo, oficio o profesión, etcétera.

La comunidad real no transita por el sendero de estas aplicaciones identitarias.

La comunidad real tiene que ver con el compañerismo y la amistad. Y no es difícil imaginarla. La constituyen todos aquellos familiares, amigos y amigas que vemos a diario y con quienes preferimos relacionarnos y disfrutar cada día. Allí se vivencia la solidaridad cotidiana y se le niega presencia al Estado. Allí hay reconocimiento mutuo y respeto a ultranza. Allí también se desterritorializan las fronteras y se arrían con bravura las torpes banderas de la xenofobia.

www.resistenciavegana.es/descargas/Libros/El%20Jardin%20de%20las%20peculiaridades/EL%20JARD_N%20DE%20LAS%20PECULIARIDADES.pdf

Al final del texto colocaremos enlaces no ordenados sobre lo que está pasando en tanto a protestas, curiosidades, reportes y demás cosas relacionadas al tema.

—-

Texto

——

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/12/09/peru-y-su-aburrido-pendulo-politiquero/

“Sabemos quiénes son los que oprimen a los pueblos

Pero no son eternos, ellos tienen que caer”

“Odio eterno al gobierno explotador

resistencia colectiva contra la dominación”

Mientras que nuestra especie esta al borde del abismo y la extinción, gracias al Antropoceno, hay quienes siguen insistiendo en peleas anticuadas o boomers con relación a la idealizada “democracia”.

Mientras que nuestra región está sufriendo drásticos cambios climáticos a consecuencia del recalentamiento del planeta (sequías, mega incendios forestales, gripe aviar, destrucción de la tierra cultivable, agotamiento del agua subterránea, y muy pronto el niño o ENOS junto a los clásicos huaycos), hay ciertas personas que se esmeran en tratar de sostener el status quo extractivista y el mito capitalista del progreso ilimitado.

Esas personas, que huelen a rancio, se llaman políticos y su mayor tarea es sostener aquel status quo que nos está llevando a la extinción (junto con la inmerecida cuota de asesinato sempiterno de otras especies de animales y vegetales, que con lágrimas y en una lucha desigual se ven empujados al abismo).

A pesar que lo anterior ya va ganando popularidad en la academia y en ciertas esferas de activismo político (ecofeminismo, decrecimiento, ecosocialismo, crítica al kiriarcado, etc.), aún en la mayoría del planeta se insiste en sostener aquel drama llamado “democracia”… pese a sus continuos fracasos, empoderando nuevamente a fascistas o fracasando en su lucha “verde” (véase el del G-20 y el aumento del co2 de las industrias), aún se sigue apelando a la “pluralidad política y conciliación” de la democracia y se la idealiza al grado de creer que esta misma podrá soportar cualquier arremetida autoritaria y dictatorial (se habla de las instituciones, de la ciudadanía, del ejercicio del estado de derecho, etc. para justificar su existencia frente a los cadáveres de la gente que dio su vida por la verdadera libertad).

Por eso, a muchas no nos sorprendió aquella arremetida autoritaria del corrupto, represor y misógino de Pedro Castillo, sin embargo, gentes izquierdistas de diferentes partes del mundo han sacado su armamento de falacias para justificar aquella jugada política muy estúpida. Desde el biocida de AMLO en México, izquierdistas conservadores y misóginos de Perú, así como ciertos progresistas-conservadores (¡sí, existe gente que lucha por la causa progresista en partidos conservadores! lol).

(imagen)

https://periodicolibertaria.files.wordpress.com/2022/12/imagen-2.png

Si de esa familia los adultos son choros y responsables de la cagada que le hacen a sus hijos…¿porque debería sentir lastima?

Frente a tales estupideces, como anarquistas no nos queda mas que aclarar el panorama en nuestra región para informar que aquella lucha que se expone en la mass media es una lucha puramente política, es decir una lucha por el monopolio del ejercicio del poder y en consecuencia del uso exclusivo de la represión estatal y la explotación de la tierra.

De forma corta; Pedro Castillo, ex presidente de esta región, fue un misógino y conservador de izquierda en la campaña política y continuó así como presidente, además con el tiempo su gobierno se convirtió en represor y corrupto. El parlamento, que tenia una distribución que no hacia a las derechas como las mayorías, se esforzó desde el primer momento a desconocer a Castillo como presidente inventando un supuesto fraude (inspirados en Trump y el episodio del capitolio) y prendiendo la máquina para vacarlo acusándolo de “comunista”. Ambas fuerzas políticas se fueron desprestigiando entre ellas, el primero por corrupto y los segundos por ir contra la democracia y por ser racistas. Así, las derechas nunca tuvieron los suficientes votos para vacar a Castillo pero si inventaron varias causas para hacerlas… así llegamos a este panorama, una polarización ficticia con un fondo de pacto de no atacarse y seguir sosteniendo sus privilegios (lobbies, corrupción, influencia política, sueldos, contratos, etc.). Sin embargo, los empresarios corruptos que pagaban a Castillo al verse muy al descubierto empezaron a ofrecer testimonios muy comprometedores sobre la familia de Castillo y así se acercaba su vacancia. Frustrada las derechas, sabían que no tenían todos los votos pero aún así sacaron adelante la campaña para derrotar al izquierdista conservador (mass media e instituciones públicas se aglomeraron a la campaña frente a las pruebas cada vez mas claras). En un acto de suicidio Pedro Castillo quiso emular al dictador Alberto Fujimori y se lanzó a cerrar el parlamento, buscar la reorganización de las instituciones que lo investigaban y mando a la policía a cerrar el congreso. Al final, el Congreso tenía un as bajo la manga, la complicidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que decidieron no hacer caso a Pedro Castillo, y dieron el respaldo al parlamento. Así cayó el misógino y autoritario izquierdista, a manos de unos racistas, clasistas y corruptos parlamentarios derechistas.

Muchas analistas independientes y dependientes han hecho varios análisis, teorías, etc. sobre este suicidio político, que como anarquistas nos importan una mierda ya que nosotras observamos un fondo en común de estas fuerzas “contrarias” que es el sostenimiento del status quo biocida-extractivista (Castillo en su mensaje autoritario apeló a respetar la “propiedad y economía social de mercado”, es decir el proyecto capitalista neoliberal en búsqueda de tener al empresariado y a los militares).

Como anarquistas nos ratificamos en la lucha multiforme y la confrontación abierta a la “democracia” y su show electorero, lo hemos manifestado durante la campaña electoral pasada y lo seguiremos manifestando en las próximas, y es que no vamos a depender nunca de aliadxs que buscan instrumentalizarnos o convertirnos en su carne de cañón para ser su escalón al trono represor. No nos interesa ganarnos la animadversión de ciertos “antifascistas”, “activistas” o “influencers” de izquierdas… hipócritas que gustan de aplaudir nuestras acciones directas, pero desprecian nuestros proyectos de un planeta nuevo.

Por otro lado, despreciamos la ficticia polarización que las fuerzas políticas electoreras crean con el motivo de aglomerar la mayor cantidad de gente a sus causas dividiendo a todas en su clásica frase demagógica: “estas conmigo o con el enemigo”. Así, durante mucho tiempo, las anarquistas nos hemos visto señaladas por las izquierdas (conservadores o progresistas), centros y derechas (neoliberales o liberales) …como si nuestras acciones debieran responder a sus demagógicas posiciones.

Vemos en redes sociales y en las calles antifascistas que defienden aún al gobierno de Castillo, otras que se decepcionan y lamentan que ahora las derechas tengan el poder. También observamos que las derechas clasistas, racistas, misóginas y neoliberales celebran y planean que hacer con la suplente del corrupto autoritario.

Frente a tal panorama, y como siempre, nos manifestamos por la ANARQUIA y lo que se entiende por ella (acción directa, autoorganización, autoeducación, liberación total, etc.). Las luchas politiqueras no nos distraen de nuestro objetivo, derribar al Estado y al Capital.

Invitamos a las anarquistas del planeta a no dejarse engañar por la mass media o por los activistas-influencers de izquierdas que quieren hacer pasar a Castillo como víctima, así como de los clásicos cuadros de la derecha peruana (economistas, literatos, politólogos y políticos adoradores del fujimorismo) que embanderan a los suyos con la tolerancia y la democracia. La realidad es otra; un perdedor corrupto, conservador y misógino versus unos racistas, clasistas, lame-zapatos del dictador Fujimori… y ambos sostienen la maquinaria biocida extractivista del capitalismo a través de su agente de seguridad privado: el estado.

(imagen)

https://periodicolibertaria.files.wordpress.com/2022/12/imagen-1.png

La “respetable e incorruptible” Kirchner. lel

Sobre esta región sometida por el estado peruano vease tambien nuestros otros escritos [tambien es motivo de animar a las compas a leer, escribir, propagar o realizar acciones directas en este territorio… sin intermediarios!]:

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/02/20/respuesta-ingobernable-a-la-campana-electorera-presidencial-2021-peru/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/02/20/cuando-nos-atreveremos-a-vivir-sin-gobiernos-y-sin-capital/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/04/05/lxs-politicxs-peruanxs-y-su-tentacion-por-la-guillotina/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/04/06/editorial-de-emergencia-de-la-lucha-del-pueblo-a-la-lucha-mediatica-del-fascismo-limeno/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/04/15/como-los-fachos-peruanos-buscan-reproducirse-en-el-internet/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/09/12/del-poder-nace-la-corrupcion-y-la-opresion/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/05/12/tombos-stalkers-y-marcaje-policial-de-la-inteligencia-peruana-sobre-documentos-filtrados-por-hackers-rusos-zelda-100-real-no-fake/

————————————

https://nitter.snopyta.org/VAestus/status/1601055471934509056

https://nitter.snopyta.org/AdrianSarriaM/status/1601062564880093184

https://nitter.snopyta.org/Joxe_Kar/status/1601014809507438592

https://nitter.snopyta.org/AlexFebrero_/status/1601012601416142849

https://nitter.snopyta.org/cesca981/status/1601036375192920064

https://nitter.snopyta.org/DINOCASTILLOMAR/status/1600973557139636224

https://nitter.snopyta.org/Marco_Teruggi/status/1601733349101359105

https://nitter.snopyta.org/PaolaPteleSUR/status/1601293175469244416

https://nitter.snopyta.org/elblogdebinario/status/1601441714727956480

https://nitter.snopyta.org/lalupa_pe/status/1601701384612872192

https://nitter.snopyta.org/Epicentro_TV/status/1601736776862687232

https://nitter.snopyta.org/kalincha_1/status/1601487791699144705

https://nitter.snopyta.org/ANP_periodistas/status/1601757769580785664

https://nitter.snopyta.org/samantha_ticona/status/1601756430922547202

https://nitter.snopyta.org/JaimeHerreraCaj/status/1602105406414884868

https://nitter.snopyta.org/lljr_poder/status/1601378097835626496

https://nitter.snopyta.org/WaykaPeru/status/1602143430213255168

https://nitter.snopyta.org/Laantigona/status/1602133321416327173

https://nitter.snopyta.org/Joxe_Kar/status/1602122595813425152

https://nitter.snopyta.org/LuciaAlvites/status/1602088635364507651

https://nitter.snopyta.org/WaykaPeru/status/1602165009630511104

https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/12/crisis-en-peru-policias-impiden-que-detenidos-en-las-protestas-accedan-a-abogados/#Echobox=1670812673

https://venera.social/display/85a863ed-5263-94ed-de74-cf4027293995

https://nitter.snopyta.org/peru21noticias/status/1602271140721852417

https://nitter.snopyta.org/veroferrari33/status/1602287653332070405

https://nitter.snopyta.org/exitosape/status/1602282008633376768

https://nitter.snopyta.org/Joxe_Kar/status/1602342010043920387

https://nitter.snopyta.org/WaykaPeru/status/1602335689357623300

https://nitter.snopyta.org/Joxe_Kar/status/1602339241782087682

https://nitter.snopyta.org/Joxe_Kar/status/1602336415592828929

https://nitter.snopyta.org/Pallariforme12/status/1602307977490243584

https://nitter.snopyta.org/chrisbustc/status/1602318768990035969

https://nitter.snopyta.org/rocamadeus/status/1602290661704830977

https://nitter.snopyta.org/chunchuca/status/1602122909312499713

https://nitter.snopyta.org/FEP1916/status/1602269474257788928

https://nitter.snopyta.org/rommyb/status/1602275816942862337

https://nitter.snopyta.org/danillaortiz/status/1602187342160207873

https://nitter.snopyta.org/coordinadora14n/status/1602181854487973889

https://nitter.snopyta.org/Isela16Per/status/1602035477024018433

https://nitter.snopyta.org/AwqaFeminista/status/1602091755024809985

https://nitter.snopyta.org/AwqaFeminista/status/1602338052063502336

https://nitter.snopyta.org/RawaFeminista/status/1602268851571347457

https://nitter.snopyta.org/abelgilvonio/status/1602126333101969409

https://nitter.snopyta.org/PeriferiKAT/status/1602370735829569536

https://nitter.snopyta.org/PeriferiKAT/status/1602391434442809346

https://nitter.snopyta.org/PeriferiKAT/status/1602357466775228416

https://nitter.snopyta.org/David_qva/status/1602371134124687361

https://nitter.snopyta.org/enmovimiento_pe/status/1602364071357157393

https://nitter.snopyta.org/ChacoteroPeru/status/1602370443620454401

*Algo de la postura de liberales, conservadorxs, y algunxs izquierdistas que dialogan con ellxs fraternalmente

https://nitter.snopyta.org/VanyaThais/status/1600568616260354048

https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/11/12/anarcochats-3-0-hacia-una-cartografia-de-fascistas-neofascistas-y-posfascistas-en-el-territorio-dominado-por-el-estado-peruano/

*Noticias a tener en cuenta también

https://avispa.org/?p=92178

https://geoma.casa/teorica/el-capitalismo-de-vigilancia/